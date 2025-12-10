Utrecht x Nottingham Forest – Palpites, análise e odds

Confira aqui no Lance! os palpites e as análises para Utrecht x Nottingham Forest pela sexta rodada da Liga Europa. O encontro no Stadium Galgenwaard acontece nesta quinta-feira, 11 de dezembro, às 14h45 (horário de Brasília). O time holandês busca ao lado do seu torcedor a primeira vitória na competição continental. Enquanto o Forest está há três partidas sem perder e busca se aproximar do G8.

Palpite do Lance! para Utrecht x Nottingham Forest (11/12/2025) - Mais de 1,5 gols no segundo tempo (2,02 na Betsson)

Uma das boas apostas para o encontro é de dois gols marcados nos 45 minutos finais. O time do Utrecht marcou seus únicos dois tentos na competição nesse período dos jogos. No recorte das últimas dez partidas - por qualquer competição - foram dez bolas nas redes em tempos finais. Isso representa 76% dos 13 feitos. O Nottingham Forest também vem sendo goleador na etapa.

Nove das últimas 14 bolas nas redes feitas foram em segundos tempos. O estilo tático de Sean Dyche - que aposta muito nas transições em velocidade - faz com que os ingleses tentam uma imposição física no período. Com o má desempenho dos holandeses no torneio, é esperado que a etapa inicial seja mais truncada. O palpite se torna uma aposta interessante no encontro.

Na Premier League, o Nottingham Forest tem oito gols marcados e 14 sofridos em primeiros tempos O Utrecht sofreu três gols nesta Liga Europa nos 45 minutos finais

Outros palpites para Utrecht x Nottingham Forest

Resultado: Vitória do Nottingham Forest ( 1,70 na Betsson)

na Betsson) Menos de 25,5 finalizações no jogo ( 1,98 na Betano)

na Betano) Ambos os times marcam - não (1,95 na Bet365)

O Nottingham Forest é nosso favorito para uma vitória neste encontro. O time inglês conseguiu triunfar em quatro dos últimos seis compromissos. A ascensão dentro do torneio é evidente, visto que não foi derrotado nas últimas três rodadas. O Utrecht passa por uma irregularidade na temporada, com quatro partidas sem vencer. Além disso, tem um desempenho bem fraco na Liga Europa. O ataque holandês marcou apenas duas vezes em cinco partidas. O elenco do Forest vem em momento mais encorpado, com um estilo bem definido por seu treinador.

Muito dessa maneira de jogar passa pela opção de forte marcação defensiva. Em cinco partidas, o time não foi vazado - incluindo um 3 a 0 sobre o Liverpool, em Anfield. O adversário desta quinta-feira é apenas o terceiro menor em tempo com bola no pé. Assim, a promessa é de uma partida mais truncada, com menos de 25,5 finalizações. Por fim, oito dos últimos dez jogos dos ingleses terminaram com ambos marcam não. Esse mercado se repetiu em três dos cinco jogos dos holandeses no torneio.

Análise e Forma dos Times

Utrecht - Momento e escalação

O Utrecht inicia a sexta rodada buscando somar pontos para continuar com chances de classificação aos playoffs. O time holandês teve quatro derrotas e um empate nas rodadas inicias. Assim, no momento, a diferença de pontos para o 24º colocado está em cinco. Essa pressão pelo resultado deve fazer Ron Jans escalar força máxima diante dos ingleses. A equipe empatou seus últimos dois compromissos locais.

O time ficou no 2 a 2 com o GA Eagles e no 1 a 1 com o Twente em partidas válidas pelo Campeonato Holandês. O Utreg é o atual sétimo colocado da competição, com 22 pontos. Para esta quinta-feira, o time conta com apenas duas baixas. Souffian El Karouani e Davy van Berg estão entregues ao departamento médico.

Provável escalação do Utrecht: Vasilis Barkas; Siebe Horemans, Matisse Didden, Nick Viergever e Souffian El Karouani; Dani de Wit, Gjivai Zechiel e Alonzo Engwanda; Miguel Rodríguez, Yoann Cathline e Sébastien Haller. Técnico: Ron Jans.

Nottingham Forest - Momento e escalação

O Nottingham Forest vive uma ascensão dentro da Liga Europa desde a chegada de Sean Dyche. O treinador teve duas vitórias e um empate em três jogos. Assim, o Forest subiu posição na tabela ocupando a atual 16ª colocação. Um novo triunfo diante dos holandeses pode colocar a equipe dentro do G8, zona de classificação direta às oitavas. Além disso, tenta superar o resultado ruim que teve no último sábado (6). Fora de casa, foi derrotado por 3 a 0 pela Everton, em partida da Premier League.

Essa derrota manteve os The Tricky Trees próximos da zona de rebaixamento do campeonato nacional. Mais do quer o placar, Sean Dyche saiu com uma notícia ruim da visita aos Toffes. Isso porque o meia Ryan Yates deixou o campo com uma lesão no tendão. A tendência é que o inglês fique como baixa por tempo indeterminado. Ele se junta a outros oito jogadores no departamento médico. Entre eles, os brasileiros Murillo e Douglas Luiz, o lateral Ola Aina e o atacante Chris Wood. O goleiro John deve assumir a meta na partida, já que é o titular na Liga Europa.

Provável escalação do Nottingham Forest: John; Nicolo Savona, Nikola Milenkovic, Morato e Nico Williams; Ibrahim Sangaré e Elliot Anderson; Dan Ndoye, Morgan Gibbs-White e Hutchinson (Nico Domínguez); Igor Jesus. Técnico: Sean Dyche.

Confronto direto e estatísticas de Utrecht e Nottingham Forest

O histórico recente entre Utrecht e Nottingham Forest é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Utrecht e Nottingham Forest

Será o primeiro confronto direto entre Utrecht e Nottingham Forest na história.

Estatísticas e curiosidades de Utrecht e Nottingham Forest

O Utrecht tem média de nove finalizações por jogo nesta edição da Liga Europa O Nottingham Forest marcou em média 1,4 gols nos últimos dez compromissos Os últimos seis confrontos do time holandês terminaram com ambos lados marcando A equipe do Forest marcou mais de 2,5 gols em metade dos últimos seis duelos Nove dos últimos dez jogos do Utrecht tiveram menos de 10,5 escanteios

Comparação de Odds para Utrecht x Nottingham Forest

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols marcados.

Casa Mais de 2,5 gols Menos de 2,5 gols Betsson 1,85 1,90 Betano 1,88 1,93 Bet365 1,90 1,90

Resumo dos palpites do Lance! para Utrecht x Nottingham Forest

Mais de 1,5 gols no primeiro tempo (2,02 na Betsson)

