Basel x Aston Villa – Palpites, análise e odds

O Lance! apresenta os melhores palpites para Basel x Aston Villa, pela sexta rodada do Liga Europa. O confronto acontece nesta quinta-feira, 11 de dezembro, às 17h00 (horário de Brasília), no Estádio St. Jakob-Park, em Basel, na Suíça, com transmissão ao vivo no YouTube da CazéTV e no Prime Video. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Basel x Aston Villa (11/12)

Mais de 2,5 gols + ambas as equipes marcam (1,74 na Betsson)

A partida tende a ser movimentada, com as duas equipes buscando o resultado. Com o Basel precisando da vitória para melhorar a sua classificação, e o Aston Villa mantendo o bom momento das últimas partidas, a expectativa é uma partida com muitos gols para ambos os lados.

Na temporada, o Basel já marcou 44 gols em 26 partidas, e o Aston Villa, 31 gols em 21 jogos Das últimas seis partidas do Aston Villa, cinco tivemos mais de 2,5 gols marcados Em quatro das últimas cinco partidas das duas equipes, ambas as equipes marcaram

Outros palpites para Basel x Aston Villa

Xherdan Shaqiri marcar a qualquer momento (3,50 na Betsson) Menos de 10,5 escanteios + Menos de 4,5 cartões (2,02 na Betsson) Aston Villa marcar o primeiro gol 1,57 (2,50 na Betsson)

Xherdan Shaqiri vem sendo o protagonista das ações ofensivas do Basel desde que retornou a equipe na temporada passada. Nessa, já participo de 18 gols em 24 partidas, sendo oito gols e 10 assistências. Na Liga Europa, já balançou as redes duas vezes, o que reforça nosso palpite para gol do suiço.

Mesmo com a expectativa de um jogo em que ambas as equipes busquem o gol, a tendência é de escanteios e cartões abaixo da linha. Basel e Aston Villa registram médias de 4,2 e 5,8 escanteios por partida, respectivamente, além de 1,8 e 1,4 cartão recebido por jogo. O retrospecto recente reforça essa projeção: em quatro das últimas cinco partidas do Aston Villa, o total ficou abaixo de 10,5 escanteios, e em seis dos últimos sete jogos, tivemos menos de 4,5 cartões.

O recente retrospecto da equipe inglesa fortalece o palpite de ser a primeira a abrir o placar. Em cinco das últimas sete vitórias da equipe, o Aston Villa saiu a frente no placar.

Análise e Forma dos Times

Basel - Momento e escalação

Após viver um momento de oscilação nas últimas partidas, o Basel conquistou duas vitórias nas últimas duas partidas, e agora foca na Liga Europa. Na competição, ocupa a 24ª posição, com duas vitórias e três derrotas, e precisa do resultado para melhorar a sua colocação e garantir classificação para a próxima fase.

Para a partida, o treinador Ludovic Magnin contará com força máxima, apostando na experiência de Xherdan Shaqiri para liderar a equipe em campo.

Provável escalação do Basel: Marwin Hitz; Keigo Tsunemoto, Flavius Daniliuc, Jonas Adjetey e Dominik Schmid; Marin Soticek, Léo Leroy, Metinho e Philip Otele; Xherdan Shaqiri e Bénie Traoré. Técnico: Ludovic Magnin.

Aston Villa - Momento e escalação

O Aston Villa vive excelente fase na temporada. Terceiro colocado na Liga Europa e na Premier League, quer aproveitar o bom momento para se manter nas primeiras posições na tabela de classificação. A equipe vem de sete vitórias consecutivas, incluindo duas vitórias na competição e o triunfo no fim de semana sobre o Arsenal, em uma partida eletrizante decidida nos instantes finais.

Para a partida na Suiça, o técnico Unay Emery não contará com Ross Barkley, Tyrone Mings e Evann Guessand, todos no departamento médico.

Provável escalação do Aston Villa: Emiliano Martínez; Matty Cash, Pau Torres, Ezri Konsa e Ian Maatsen; Amadou Onana, Boubacar Kamara, John McGinn, Youri Tielemans e Morgan Rogers; Ollie Watkins. Técnico: Unay Emery.

Confronto direto e estatísticas de Basel x Aston Villa

O histórico recente entre Basel e Aston Villa é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Basel x Aston Villa

21/08/2001 - Aston Villa 4 x 1 Basel - Taça Intertoto UEFA

07/08/2001 - Basel 1 x 1 Aston Villa - Taça Intertoto UEFA

Estatísticas e curiosidades de Basel x Aston Villa

As duas equipes já se enfrentaram apenas duas vezes na história, com uma vitória para o Aston Villa e um empate Unai Emery enfrentou o Basel em quatro ocasiões, registrando três vitórias e um empate O Aston Villa vem de oito vitórias nas últimas dez partidas Fora de casa o Aston Villa vem de cinco jogos consecutivos sofrendo gols Em casa o Basel conta neste momento com uma derrota nos últimos seis jogos

Comparação de Odds para Basel x Aston Villa

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado do encontro:

Casa de Apostas Basel Empate Aston Villa Betsson 4,15 4,25 1,75 Betano 4,05 4,30 1,75 Br4bet 4,00 4,00 1,73

Resumo dos palpites do Lance! para Basel x Aston Villa

