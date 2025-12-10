Basel x Aston Villa – Palpites, análise e odds
Confira os palpites e odds para Basel x Aston Villa pela Liga Europa
O Lance! apresenta os melhores palpites para Basel x Aston Villa, pela sexta rodada do Liga Europa. O confronto acontece nesta quinta-feira, 11 de dezembro, às 17h00 (horário de Brasília), no Estádio St. Jakob-Park, em Basel, na Suíça, com transmissão ao vivo no YouTube da CazéTV e no Prime Video. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.
Palpite do Lance! para Basel x Aston Villa (11/12)
Mais de 2,5 gols + ambas as equipes marcam (1,74 na Betsson)
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
A partida tende a ser movimentada, com as duas equipes buscando o resultado. Com o Basel precisando da vitória para melhorar a sua classificação, e o Aston Villa mantendo o bom momento das últimas partidas, a expectativa é uma partida com muitos gols para ambos os lados.
- Na temporada, o Basel já marcou 44 gols em 26 partidas, e o Aston Villa, 31 gols em 21 jogos
- Das últimas seis partidas do Aston Villa, cinco tivemos mais de 2,5 gols marcados
- Em quatro das últimas cinco partidas das duas equipes, ambas as equipes marcaram
Outros palpites para Basel x Aston Villa
- Xherdan Shaqiri marcar a qualquer momento (3,50 na Betsson)
- Menos de 10,5 escanteios + Menos de 4,5 cartões (2,02 na Betsson)
- Aston Villa marcar o primeiro gol 1,57 (2,50 na Betsson)
Xherdan Shaqiri vem sendo o protagonista das ações ofensivas do Basel desde que retornou a equipe na temporada passada. Nessa, já participo de 18 gols em 24 partidas, sendo oito gols e 10 assistências. Na Liga Europa, já balançou as redes duas vezes, o que reforça nosso palpite para gol do suiço.
Mesmo com a expectativa de um jogo em que ambas as equipes busquem o gol, a tendência é de escanteios e cartões abaixo da linha. Basel e Aston Villa registram médias de 4,2 e 5,8 escanteios por partida, respectivamente, além de 1,8 e 1,4 cartão recebido por jogo. O retrospecto recente reforça essa projeção: em quatro das últimas cinco partidas do Aston Villa, o total ficou abaixo de 10,5 escanteios, e em seis dos últimos sete jogos, tivemos menos de 4,5 cartões.
O recente retrospecto da equipe inglesa fortalece o palpite de ser a primeira a abrir o placar. Em cinco das últimas sete vitórias da equipe, o Aston Villa saiu a frente no placar.
Análise e Forma dos Times
Basel - Momento e escalação
Após viver um momento de oscilação nas últimas partidas, o Basel conquistou duas vitórias nas últimas duas partidas, e agora foca na Liga Europa. Na competição, ocupa a 24ª posição, com duas vitórias e três derrotas, e precisa do resultado para melhorar a sua colocação e garantir classificação para a próxima fase.
Para a partida, o treinador Ludovic Magnin contará com força máxima, apostando na experiência de Xherdan Shaqiri para liderar a equipe em campo.
Provável escalação do Basel: Marwin Hitz; Keigo Tsunemoto, Flavius Daniliuc, Jonas Adjetey e Dominik Schmid; Marin Soticek, Léo Leroy, Metinho e Philip Otele; Xherdan Shaqiri e Bénie Traoré. Técnico: Ludovic Magnin.
Aston Villa - Momento e escalação
O Aston Villa vive excelente fase na temporada. Terceiro colocado na Liga Europa e na Premier League, quer aproveitar o bom momento para se manter nas primeiras posições na tabela de classificação. A equipe vem de sete vitórias consecutivas, incluindo duas vitórias na competição e o triunfo no fim de semana sobre o Arsenal, em uma partida eletrizante decidida nos instantes finais.
Para a partida na Suiça, o técnico Unay Emery não contará com Ross Barkley, Tyrone Mings e Evann Guessand, todos no departamento médico.
Provável escalação do Aston Villa: Emiliano Martínez; Matty Cash, Pau Torres, Ezri Konsa e Ian Maatsen; Amadou Onana, Boubacar Kamara, John McGinn, Youri Tielemans e Morgan Rogers; Ollie Watkins. Técnico: Unay Emery.
Confronto direto e estatísticas de Basel x Aston Villa
O histórico recente entre Basel e Aston Villa é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos jogos entre Basel x Aston Villa
- 21/08/2001 - Aston Villa 4 x 1 Basel - Taça Intertoto UEFA
- 07/08/2001 - Basel 1 x 1 Aston Villa - Taça Intertoto UEFA
Estatísticas e curiosidades de Basel x Aston Villa
- As duas equipes já se enfrentaram apenas duas vezes na história, com uma vitória para o Aston Villa e um empate
- Unai Emery enfrentou o Basel em quatro ocasiões, registrando três vitórias e um empate
- O Aston Villa vem de oito vitórias nas últimas dez partidas
- Fora de casa o Aston Villa vem de cinco jogos consecutivos sofrendo gols
- Em casa o Basel conta neste momento com uma derrota nos últimos seis jogos
Comparação de Odds para Basel x Aston Villa
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado do encontro:
|Casa de Apostas
|Basel
|Empate
|Aston Villa
Betsson
Betano
4,05
4,30
1,75
Br4bet
4,00
4,00
1,73
Resumo dos palpites do Lance! para Basel x Aston Villa
