sites de apostasimagem casa breadcrumbsPalpites

Dínamo Zagreb x Real Betis – Palpites, Análise e Odds

Confira os Palpites para Dínamo Zagreb x Real Betis válido pela Europa League

Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
Dia 10/12/2025
07:15
Confira os principais palpites de Dinamo Zagreb x Real Betis pela Liga Europa 2025/26. O confronto da sexta rodada acontece nesta quinta-feira (11), no estádio Maksimir, na Croácia, a partir das 14h45 (horário de Brasília).

Palpite do Lance! para Dínamo Zagreb x Real Betis (11/12/2025) - Mais de 2,5 Gols (1,82 na Betsson)

O Dínamo de Zagreb recebe o Real Betis em casa para um confronto entre duas equipes em momentos distintos na tabela. O Betis vive boa fase, ocupa atualmente a quarta colocação e vem somando bons resultados na Liga Europa. Já o Dínamo apresenta desempenho mais irregular, mas, quando atua como mandante, costuma participar de jogos com placares elevados.

A expectativa é de uma partida com ataques eficientes, ambas as equipes marcando e um resultado acima de três gols.

  1. O Real Betis superou a marca de 2,5 gols em três das últimas quatro partidas
  2. O mesmo ocorre com o Zagreb, com pelo menos três gols em três dos últimos cinco confrontos
  3. A média de gols das duas equipes somadas na Liga Europa é de três

Outros palpites para Dínamo Zagreb x Real Betis

  1. Betis vence (1,78 na Betsson)
  2. Betis marca o 1º gol (1,75 na Betsson)
  3. Ambos marcam (1,68 na Betsson)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

As duas equipes ocupam posições distintas na tabela e, por isso, o favoritismo pende para o Betis. O time espanhol está entre os quatro melhores do campeonato e deve se impor diante do Zagreb, mesmo atuando fora de casa. O palpite principal é para vitória do visitante, cenário que se confirmou em três das últimas quatro partidas como visitante. Em sequência recente, o Betis também venceu três dos últimos quatro jogos no geral, o que reforça sua regularidade dentro e fora de casa.

Outro mercado interessante é o de primeiro gol para o Betis. As estatísticas sustentam bem esse prognóstico, já que a equipe espanhola abriu o marcador em oito das últimas nove partidas. Por fim, há expectativa de gols para os dois lados. Esse cenário ocorreu em cinco das últimas seis partidas do Real Betis e também em três dos últimos cinco jogos do time mandante, o que fortalece ainda mais o palpite para ambos marcam.

Análise e Forma dos Times

Dínamo de Zagreb - Momento e escalação

O momento do Zagreb não é dos mais positivos, principalmente na Liga Europa. A equipe vem de uma derrota por 4 a 0 para o Lille e, antes disso, perdeu em casa por 3 a 0 para o Celta de Vigo, sem conseguir marcar. Além desses resultados, soma um empate e duas vitórias no período recente. Já no Campeonato Croata, o desempenho é mais estável, com empate diante do Hajduk Split e vitória por 2 a 0 sobre o HNK Gorica.

Para o confronto contra o Betis, o Zagreb não poderá contar com o ponta-direita Mateo Lisica, afastado por virose, nem com o lateral-direito Moris Valinčić, fora por conta de uma pancada. A equipe deve ajustar o sistema defensivo para tentar conter o ataque qualificado do time espanhol.

Provável escalação do Dínamo de Zagreb: Ivan Filipovic; Matteo Vinlöf, Scott McKenna, Sergi Domínguez e Ronael Pierre-Gabriel; Ismael Bennacer, Josip Misic e Miha Zajc; Arbër Hoxha, Dion Beljo e Monsef Bakrar. Técnico: Mario Kovacevic

Real Betis - Momento e escalação

O momento do Real Betis é relativamente melhor na Liga Europa. A equipe ainda não perdeu na competição e acumula três vitórias, sendo as mais recentes contra o Utrecht por 2 a 1 e sobre o Lyon, líder do campeonato, por 2 a 0. Entra em campo diante de um adversário teoricamente inferior, mas precisa manter atenção, já que o Zagreb costuma surpreender quando atua em casa.

Para a partida, o lateral-esquerdo Ricardo Rodríguez está suspenso por excesso de cartões amarelos. Héctor Bellerín também está fora por conta de uma lesão na coxa, assim como o volante Sofyan Amrabat, que sente dores no pé.

Provável escalação do Real Betis: Álvaro Vallés; Valentín Gómez, Natan, Marc Bartra e Aitor Ruibal; Marc Roca, Pablo Fornals e Sergi Altimira; Abde Ezzalzouli, Cucho Hernández e Antony. Técnico: Manuel Pellegrini

Confronto direto e estatísticas de Dínamo Zagreb e Betis

O histórico recente entre Dínamo Zagreb e Betis é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

  • 22/02/2024 - Dínamo Zagreb 1 x 1 Real Betis (Europa League)
  • 15/02/2024 - Real Betis 0 x 1 Dínamo Zagreb (Europa League)

Estatísticas e curiosidades de Dínamo Zagreb e Betis

  1. Quatro das últimas cinco partidas do Dínamo na Europa League terminaram com mais de 2,5 gols
  2. As duas equipes somam, em média, 10 chutes ao gol por partida
  3. O último confronto direto entre as duas equipes terminou com ambos marcam
  4. A equipe de Zagreb sofreu o primeiro gol em três dos últimos cinco jogos
  5. O Betis ainda não perdeu na Europa League nesta temporada

Comparação de Odds para Dínamo Zagreb e Betis

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado da partida.

CasaDínamo Zagreb venceEmpateReal Betis vence

Betsson

3,45

3,55

2,08

Bet365

3,40

3,60

2,05

Betano

3,40

3,60

2,10

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance! para Dínamo Zagreb e Betis

  1. Mais de 2,5 Gols (1,82 na Betsson)
  2. Betis vence (1,78 na Betsson)
  3. Betis marca o 1º gol (1,75 na Betsson)
  4. Ambos marcam (1,68 na Betsson)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.

