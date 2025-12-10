Dínamo Zagreb x Real Betis – Palpites, Análise e Odds

Confira os principais palpites de Dinamo Zagreb x Real Betis pela Liga Europa 2025/26. O confronto da sexta rodada acontece nesta quinta-feira (11), no estádio Maksimir, na Croácia, a partir das 14h45 (horário de Brasília).

Palpite do Lance! para Dínamo Zagreb x Real Betis (11/12/2025) - Mais de 2,5 Gols (1,82 na Betsson)

O Dínamo de Zagreb recebe o Real Betis em casa para um confronto entre duas equipes em momentos distintos na tabela. O Betis vive boa fase, ocupa atualmente a quarta colocação e vem somando bons resultados na Liga Europa. Já o Dínamo apresenta desempenho mais irregular, mas, quando atua como mandante, costuma participar de jogos com placares elevados.

A expectativa é de uma partida com ataques eficientes, ambas as equipes marcando e um resultado acima de três gols.

O Real Betis superou a marca de 2,5 gols em três das últimas quatro partidas O mesmo ocorre com o Zagreb, com pelo menos três gols em três dos últimos cinco confrontos A média de gols das duas equipes somadas na Liga Europa é de três

Outros palpites para Dínamo Zagreb x Real Betis

Betis vence (1,78 na Betsson) Betis marca o 1º gol (1,75 na Betsson) Ambos marcam (1,68 na Betsson)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

As duas equipes ocupam posições distintas na tabela e, por isso, o favoritismo pende para o Betis. O time espanhol está entre os quatro melhores do campeonato e deve se impor diante do Zagreb, mesmo atuando fora de casa. O palpite principal é para vitória do visitante, cenário que se confirmou em três das últimas quatro partidas como visitante. Em sequência recente, o Betis também venceu três dos últimos quatro jogos no geral, o que reforça sua regularidade dentro e fora de casa.

Outro mercado interessante é o de primeiro gol para o Betis. As estatísticas sustentam bem esse prognóstico, já que a equipe espanhola abriu o marcador em oito das últimas nove partidas. Por fim, há expectativa de gols para os dois lados. Esse cenário ocorreu em cinco das últimas seis partidas do Real Betis e também em três dos últimos cinco jogos do time mandante, o que fortalece ainda mais o palpite para ambos marcam.

Análise e Forma dos Times

Dínamo de Zagreb - Momento e escalação

O momento do Zagreb não é dos mais positivos, principalmente na Liga Europa. A equipe vem de uma derrota por 4 a 0 para o Lille e, antes disso, perdeu em casa por 3 a 0 para o Celta de Vigo, sem conseguir marcar. Além desses resultados, soma um empate e duas vitórias no período recente. Já no Campeonato Croata, o desempenho é mais estável, com empate diante do Hajduk Split e vitória por 2 a 0 sobre o HNK Gorica.

Para o confronto contra o Betis, o Zagreb não poderá contar com o ponta-direita Mateo Lisica, afastado por virose, nem com o lateral-direito Moris Valinčić, fora por conta de uma pancada. A equipe deve ajustar o sistema defensivo para tentar conter o ataque qualificado do time espanhol.

Provável escalação do Dínamo de Zagreb: Ivan Filipovic; Matteo Vinlöf, Scott McKenna, Sergi Domínguez e Ronael Pierre-Gabriel; Ismael Bennacer, Josip Misic e Miha Zajc; Arbër Hoxha, Dion Beljo e Monsef Bakrar. Técnico: Mario Kovacevic

Real Betis - Momento e escalação

O momento do Real Betis é relativamente melhor na Liga Europa. A equipe ainda não perdeu na competição e acumula três vitórias, sendo as mais recentes contra o Utrecht por 2 a 1 e sobre o Lyon, líder do campeonato, por 2 a 0. Entra em campo diante de um adversário teoricamente inferior, mas precisa manter atenção, já que o Zagreb costuma surpreender quando atua em casa.

Para a partida, o lateral-esquerdo Ricardo Rodríguez está suspenso por excesso de cartões amarelos. Héctor Bellerín também está fora por conta de uma lesão na coxa, assim como o volante Sofyan Amrabat, que sente dores no pé.

Provável escalação do Real Betis: Álvaro Vallés; Valentín Gómez, Natan, Marc Bartra e Aitor Ruibal; Marc Roca, Pablo Fornals e Sergi Altimira; Abde Ezzalzouli, Cucho Hernández e Antony. Técnico: Manuel Pellegrini

Confronto direto e estatísticas de Dínamo Zagreb e Betis

O histórico recente entre Dínamo Zagreb e Betis é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

22/02/2024 - Dínamo Zagreb 1 x 1 Real Betis (Europa League)

15/02/2024 - Real Betis 0 x 1 Dínamo Zagreb (Europa League)

Estatísticas e curiosidades de Dínamo Zagreb e Betis

Quatro das últimas cinco partidas do Dínamo na Europa League terminaram com mais de 2,5 gols As duas equipes somam, em média, 10 chutes ao gol por partida O último confronto direto entre as duas equipes terminou com ambos marcam A equipe de Zagreb sofreu o primeiro gol em três dos últimos cinco jogos O Betis ainda não perdeu na Europa League nesta temporada

Comparação de Odds para Dínamo Zagreb e Betis

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado da partida.

Casa Dínamo Zagreb vence Empate Real Betis vence Betsson 3,45 3,55 2,08 Bet365 3,40 3,60 2,05 Betano 3,40 3,60 2,10

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance! para Dínamo Zagreb e Betis

Mais de 2,5 Gols (1,82 na Betsson) Betis vence (1,78 na Betsson) Betis marca o 1º gol (1,75 na Betsson) Ambos marcam (1,68 na Betsson)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.