Porto x Malmo – Palpites, Análise e Odds

Confira os principais palpites de Porto x Malmo pela Liga Europa 2025/26. O confronto da sexta rodada acontece nesta quinta-feira (11), no estádio Dragão, no Porto, a partir das 17h (horário de Brasília).

Palpite do Lance! para Porto x Malmo (11/12/2025) - Menos de 9,5 Escanteios (2,00 na Betsson)

O Porto entra em campo como mandante e, jogando em casa, costuma ser forte, especialmente com o apoio das organizadas. Diante de um adversário da parte final da tabela, a tendência é de uma vitória relativamente tranquila. Ainda assim, o mercado de escanteios surge como uma boa alternativa, já que as duas equipes apostam em cruzamentos com frequência, o que eleva a quantidade de cantos por partida.

Os dados estatísticos sustentam esse cenário e, com odds atrativas, o mercado se torna uma opção viável de aposta.

Quatro das últimas cinco partidas do Porto tiveram menos de 9,5 escanteios

As últimas quatro partidas do Malmö tiveram menos de 9,5 escanteios

A média de escanteios das últimas cinco partidas do Malmö foi de apenas 8

Outros palpites para Porto x Malmo

Mais de 4,5 Cartões (1,92 na Betsson) Ambos marcam: Não (1,52 na Betsson) Menos de 3,5 Gols (1,50 na Betsson)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Porto e Malmö se preparam para um confronto entre dois extremos da Liga Europa. De um lado, a equipe portuguesa aparece na oitava colocação, com 10 pontos. Do outro, o Malmö vive momento difícil no torneio e ocupa a 34ª posição, com apenas um ponto. Os prognósticos apontam para favoritismo claro do mandante, especialmente pelo fator casa.

O palpite principal recai sobre o mercado de cartões. As duas equipes costumam adotar um estilo de jogo mais físico, o que eleva o número de faltas. Quatro das últimas cinco partidas do Porto registraram mais de quatro cartões, o que sustenta esse cenário. Em relação aos gols, a tendência é de menos de 3,5, reforçada pelo fato de quatro dos últimos cinco jogos do Malmö terem terminado dentro desse mercado.

Por fim, também se desenha um cenário favorável para vitória do Porto sem sofrer gols. O mercado de ambos marcam aparece enfraquecido, já que em quatro das últimas cinco partidas do Porto apenas um dos lados balançou as redes.

Análise e Forma dos Times

Porto - Momento e escalação

O Porto chega em bom momento para a próxima partida pela Liga Europa. No último jogo do torneio, venceu o Nice por 3 a 0 e, antes disso, havia empatado com o Utrecht. Por outro lado, perdeu a Taça da Liga de Portugal para o Vitória de Guimarães após ser derrotado em casa por 3 a 1.

O técnico Francesco Farioli deve contar com a maioria dos titulares, mas Nehuén Pérez ainda é dúvida após relatar dores no tendão.

Provável escalação do Porto: Diogo Costa; Francisco Moura, Jakub Kiwior, Pablo Rosario e Alberto Costa; Gabri Veiga, Alan Varela e Victor Froholdt; Deniz Gul, Samu Aghehowa e Pepê. Técnico: Francesco Farioli

Malmo FF - Momento e escalação

O Malmö FF vive fase instável no campeonato. A equipe perdeu as duas últimas partidas, uma por 3 a 0 para o Nottingham Forest e, antes disso, por 1 a 0 para o Panathinaikos. Até aqui, venceu apenas uma vez, logo na estreia do torneio, quando bateu o Sigma Olomouc por 2 a 0.

No Campeonato Sueco, o desempenho é ligeiramente melhor. O time venceu o GAIS por 2 a 1 na última rodada, mas antes disso empatou em 1 a 1 com o Häcken e perdeu para o Hammarby por 3 a 1.

Agora, o Malmö enfrenta o Porto, uma equipe já consolidada e acostumada a vencer em casa. O meia-esquerdo Hugo Bolin é dúvida após desconforto no tornozelo, assim como o volante Otto Rosengren, que trata uma lesão no pé. Já o ponta Arnór Sigurdsson está fora da partida por conta de uma lesão no joelho.

Provável escalação do Malmo: Melker Ellborg; Busanello, Colin Rosler, Pontus Jansson e Jens Larsen; Adrian Skogmar, Lasse Berg Johnsen e Oliver Berg; Emmanuel Ekong, Daníel Gudjohnsen e Sead Haksabanovic. Técnico: Anes Mravac

Confronto direto e estatísticas de Porto e Malmo

As equipes de Porto e Malmos nunca se encontraram e se enfrentam pela primeira vez na próxima quinta-feira, pela Europa League.

Estatísticas e curiosidades de Porto e Malmo

Quatro das últimas cinco partidas do Malmö tiveram mais de 4,5 cartões Quatro das últimas cinco partidas do Porto terminaram com menos de 3,5 gols O Porto teve média de 6,6 cartões nas últimas cinco partidas Quatro dos últimos seis jogos do Malmö na Liga Europa não tiveram ambos marcam O Porto já recebeu 15 cartões amarelos e um vermelho na Liga Europa

Comparação de Odds para Porto x Malmo

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado da partida.

Casa Mais de 3,5 Gols Menos de 3,5 Gols Betsson 2,62 1,50 Bet365 2,62 1,50 Betano 2,60 1,50

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance! para Porto x Malmo

Menos de 9,5 Escanteios (2,00 na Betsson) Mais de 4,5 Cartões (1,92 na Betsson) Ambos marcam: Não (1,52 na Betsson) Menos de 3,5 Gols (1,50 na Betsson)

