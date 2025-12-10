Celtic x Roma – Palpites, análise e odds
Confira os prognósticos para o duelo da sexta rodada da Liga Europa
Confira os palpites do Lance para Celtic x Roma pela Liga Europa. O duelo acontece nesta quinta-feira, 11 de dezembro, às 17h (horário de Brasília), no Celtic Park, em Glasgow, pela sexta rodada da competição continental. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.
Palpite do Lance para Celtic x Roma (11/12)
Celtic x Roma - Resultado: Celtic (3,15 na Betsson)
O Celtic parte favorito pelo fator casa: jogar no Celtic Park com a torcida pressiona o adversário e costuma elevar o ritmo das transições e da recuperação de bola, favorecendo um jogo mais vertical e incisivo — precisamente o tipo de partida em que o time escocês tem sido mais efetivo nesta temporada. Com cinco vitórias nos seis últimos jogos, o time chega em melhor dinâmica e com mais confiança para impor seu jogo, especialmente na estreia da sexta rodada da Liga Europa, quando uma vitória pode decidir a classificação ou o posicionamento no grupo.
A Roma, por sua vez, entra com a confiança abalada após duas derrotas consecutivas na Série A; essa sequência tende a aumentar a pressão sobre o treinador e os jogadores, reduzir a margem de erro em jogos fora de casa e elevar a probabilidade de decisões mais cautelosas ou precipitadas. Em Glasgow, enfrentar uma torcida pressionando e um adversário que vem em ascensão torna plausível que a equipe italiana sofra para controlar o ritmo, o que sustenta o prognóstico em vitória do Celtic.
- Celtic venceu cinco dos seis últimos jogos da temporada
- Aproveitamento caseiro recente do Celtic é elevado, refletido nas cinco vitórias em seis jogos no Celtic Park
- Roma chega com duas derrotas consecutivas na Serie A
Outros palpites para Celtic x Roma
- Marcar a qualquer momento: Benjamin Nygren (3,80 na Betsson)
- Ambas as equipes marcam: sim (1,70 na Betsson)
- Menos de 10,5 escanteios (1,55 na Betsson)
Os mercados alternativos também mostram caminhos interessantes para o jogo. Benjamin Nygren surge como nome forte para marcar, sustentado pelos seus sete gols e cinco assistências na temporada, além de participação direta em três gols na própria Liga Europa. É uma opção de valor considerando o protagonismo ofensivo do sueco no momento decisivo da fase de grupos.
Há ainda dois cenários estatisticamente consistentes: ambas marcam, já que Celtic e Roma somam sete gols cada na competição, e o menos de 10,5 escanteios, apoiado em sequências recentes muito estáveis, o Celtic ficou abaixo dessa linha em cinco jogos seguidos, enquanto a Roma repetiu o padrão em cinco das últimas seis partidas.
Análise e Forma dos Times
Celtic - Momento e escalação
O Celtic chega à última rodada da fase de grupos ainda pressionado: está dois pontos atrás da Roma e precisa confirmar vaga entre os 24 classificados para seguir adiante. A vitória por 3 a 1 sobre o Feyenoord fora de casa devolveu confiança e tirou o clube da zona de eliminação, mas a mudança recente de comando traz um cenário de adaptação.
Wilfried Nancy, contratado após bom trabalho na MLS, tenta ajustar o modelo com linhas mais altas e maior circulação de bola, porém ainda lida com pouco tempo de treino e uma equipe que oscila na execução. O revés para o Hearts no fim de semana, 2 a 1 no Celtic Park, expôs algumas fragilidades defensivas.
Provável escalação do Celtic: Kasper Schmeichel; Auston Trusty, Liam Scales e Kieran Tierney; Yang Hyun-jun, Callum McGregor, Arne Engels e Sebastian Tounekti; Benjamin Nygren e Reo Hatate; Daizen Maeda. Técnico: Wilfried Nancy.
Roma - Momento e escalação
A Roma chega à sexta rodada em situação mais confortável, com dois pontos de vantagem sobre o Celtic e impulsionada por resultados emblemáticos, entre eles, a vitória por 2 a 0 sobre o Rangers no Ibrox, que abriu a possibilidade histórica de bater os dois clubes do Old Firm em Glasgow na mesma temporada europeia.
Na Liga Europa, o time também ganhou tração ao superar o Midtjylland, então líder da competição, em sua primeira vitória como mandante na competição. O cenário indica uma equipe competitiva, capaz de controlar jogos de maior intensidade e que cresce em partidas grandes.
Provável escalação da Roma: Mile Svilar; Daniele Ghilardi, Gianluca Mancini e Evan Ndicka; Zeki Celik, Manu Koné, Neil El Aynaoui e Kostas Tsimikas; Matías Soulé, Lorenzo Pellegrini; Paulo Dybala. Técnico: Gian Piero Gasperini.
Confronto direto e estatísticas de Celtic x Roma
O histórico recente entre Celtic e Roma é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Estatísticas e curiosidades de Celtic x Roma
- A Roma sofreu gol em quatro dos últimos jogos
- O Celtic teve mais de 2,5 gols em cinco dos últimos sete jogos
- A Roma ficou em menos de 2,5 gols em cinco dos últimos sete compromissos
- O Celtic registrou menos de 4,5 cartões em seis dos últimos sete jogos
- Celtic e Roma vêm de forte padrão de menos de 10,5 escanteios: o Celtic em todos os últimos cinco, e a Roma em cinco dos últimos seis
Comparação de Odds para Celtic x Roma
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols:
Resumo dos palpites do Lance para Celtic x Roma
- Resultado: Celtic vence (3,15 na Betsson)
- Marcar a qualquer momento: Benjamin Nygren (3,80 na Betsson)
- Ambas as equipes marcam: sim (1,70 na Betsson)
- Menos de 10,5 escanteios (1,55 na Betsson)
