Celtic x Roma – Palpites, análise e odds

Confira os palpites do Lance para Celtic x Roma pela Liga Europa. O duelo acontece nesta quinta-feira, 11 de dezembro, às 17h (horário de Brasília), no Celtic Park, em Glasgow, pela sexta rodada da competição continental. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para Celtic x Roma (11/12)

Celtic x Roma - Resultado: Celtic (3,15 na Betsson)

O Celtic parte favorito pelo fator casa: jogar no Celtic Park com a torcida pressiona o adversário e costuma elevar o ritmo das transições e da recuperação de bola, favorecendo um jogo mais vertical e incisivo — precisamente o tipo de partida em que o time escocês tem sido mais efetivo nesta temporada. Com cinco vitórias nos seis últimos jogos, o time chega em melhor dinâmica e com mais confiança para impor seu jogo, especialmente na estreia da sexta rodada da Liga Europa, quando uma vitória pode decidir a classificação ou o posicionamento no grupo.

A Roma, por sua vez, entra com a confiança abalada após duas derrotas consecutivas na Série A; essa sequência tende a aumentar a pressão sobre o treinador e os jogadores, reduzir a margem de erro em jogos fora de casa e elevar a probabilidade de decisões mais cautelosas ou precipitadas. Em Glasgow, enfrentar uma torcida pressionando e um adversário que vem em ascensão torna plausível que a equipe italiana sofra para controlar o ritmo, o que sustenta o prognóstico em vitória do Celtic.

Celtic venceu cinco dos seis últimos jogos da temporada

últimos jogos da temporada Aproveitamento caseiro recente do Celtic é elevado, refletido nas cinco vitórias em seis jogos no Celtic Park

vitórias em jogos no Celtic Park Roma chega com duas derrotas consecutivas na Serie A

Outros palpites para Celtic x Roma

Os mercados alternativos também mostram caminhos interessantes para o jogo. Benjamin Nygren surge como nome forte para marcar, sustentado pelos seus sete gols e cinco assistências na temporada, além de participação direta em três gols na própria Liga Europa. É uma opção de valor considerando o protagonismo ofensivo do sueco no momento decisivo da fase de grupos.

Há ainda dois cenários estatisticamente consistentes: ambas marcam, já que Celtic e Roma somam sete gols cada na competição, e o menos de 10,5 escanteios, apoiado em sequências recentes muito estáveis, o Celtic ficou abaixo dessa linha em cinco jogos seguidos, enquanto a Roma repetiu o padrão em cinco das últimas seis partidas.

Análise e Forma dos Times

Celtic - Momento e escalação

O Celtic chega à última rodada da fase de grupos ainda pressionado: está dois pontos atrás da Roma e precisa confirmar vaga entre os 24 classificados para seguir adiante. A vitória por 3 a 1 sobre o Feyenoord fora de casa devolveu confiança e tirou o clube da zona de eliminação, mas a mudança recente de comando traz um cenário de adaptação.

Wilfried Nancy, contratado após bom trabalho na MLS, tenta ajustar o modelo com linhas mais altas e maior circulação de bola, porém ainda lida com pouco tempo de treino e uma equipe que oscila na execução. O revés para o Hearts no fim de semana, 2 a 1 no Celtic Park, expôs algumas fragilidades defensivas.

Provável escalação do Celtic: Kasper Schmeichel; Auston Trusty, Liam Scales e Kieran Tierney; Yang Hyun-jun, Callum McGregor, Arne Engels e Sebastian Tounekti; Benjamin Nygren e Reo Hatate; Daizen Maeda. Técnico: Wilfried Nancy.

Roma - Momento e escalação

A Roma chega à sexta rodada em situação mais confortável, com dois pontos de vantagem sobre o Celtic e impulsionada por resultados emblemáticos, entre eles, a vitória por 2 a 0 sobre o Rangers no Ibrox, que abriu a possibilidade histórica de bater os dois clubes do Old Firm em Glasgow na mesma temporada europeia.

Na Liga Europa, o time também ganhou tração ao superar o Midtjylland, então líder da competição, em sua primeira vitória como mandante na competição. O cenário indica uma equipe competitiva, capaz de controlar jogos de maior intensidade e que cresce em partidas grandes.

Provável escalação da Roma: Mile Svilar; Daniele Ghilardi, Gianluca Mancini e Evan Ndicka; Zeki Celik, Manu Koné, Neil El Aynaoui e Kostas Tsimikas; Matías Soulé, Lorenzo Pellegrini; Paulo Dybala. Técnico: Gian Piero Gasperini.

Confronto direto e estatísticas de Celtic x Roma

O histórico recente entre Celtic e Roma é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Estatísticas e curiosidades de Celtic x Roma

A Roma sofreu gol em quatro dos últimos jogos O Celtic teve mais de 2,5 gols em cinco dos últimos sete jogos A Roma ficou em menos de 2,5 gols em cinco dos últimos sete compromissos O Celtic registrou menos de 4,5 cartões em seis dos últimos sete jogos Celtic e Roma vêm de forte padrão de menos de 10,5 escanteios: o Celtic em todos os últimos cinco, e a Roma em cinco dos últimos seis

Comparação de Odds para Celtic x Roma

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols:

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder. Casa Mais de 2,5 gols Menos de 2,5 gols Betsson 1,90 1,85 Betano 2,00 1,80 Br4 1,95 1,85 Superbet 1,92 1,85 Bet365 2,00 1,80

Resumo dos palpites do Lance para Celtic x Roma

