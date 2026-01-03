Tottenham x Sunderland – Palpites, análise e odds

O Lance! apresenta os melhores palpites para Tottenham x Sunderland, pela 20ª rodada da Premier League. O confronto acontece neste domingo, 04 de janeiro, às 12h00 (horário de Brasília), no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, na Inglaterra, com transmissão ao vivo na Disney+. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Tottenham x Sunderland (04/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Mohammed Kudus vem sendo um dos destaques do Tottenham na temporada. Desde que chegou, no meio de 2025, o ganês se tornou peça-chave das ações ofensivas da equipe, participando diretamente dos principais resultados positivos dos Spurs. Diante desse cenário, nosso palpite é em mais uma participação em gol do jogador.

Na temporada, Mohammed Kudus registra 11 participações em gols, somando clube e Seleção de Gana, sendo quatro gols e sete assistências Na Premier League, Kudus figura como o quarto com mais assistências, registrando cinco passes decisivos O meia-atacante registra média de 3,0 grandes chances criadas por partida, com 1,4 passes decisivos por jogo

Outros palpites para Tottenham x Sunderland

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O retrospecto defensivo dos visitantes, aliado às oscilações ofensivas do Tottenham, indica uma partida bem amarrada por parte do Sunderland. A equipe vem adotando uma postura bastante defensiva nos confrontos contra adversários tecnicamente superiores, o que tem resultado em vários jogos de placar baixo e muitos empates. Dos últimos seis jogos, em cinco houve registro de menos de 2,5 gols, reforçando nosso palpite.

Na Premier League, o Tottenham registra média de 5,2 escanteios por partida, enquanto o Sunderland tem média de 3,5 escanteios. Somado a isso, em quatro dos últimos cinco jogos dos donos da casa tivemos número de escanteios abaixo da linha, o que indica boas chances de novamente vermos poucos tiros de canto no confronto.

Nesta temporada, o Tottenham apresenta uma das maiores médias de cartões amarelos da competição, com 2,6 advertências por jogo. Ao somarmos esse dado à média do Sunderland, que recebe 1,9 cartão por partida, e ao perfil defensivo e mais truncado dos visitantes, nossa indicação é para um total de cartões acima da linha neste próximo confronto.

Análise e Forma dos Times

Tottenham - Momento e escalação

O Tottenham aposta no fator casa, em Londres, para retomar uma boa sequência de resultados e subir na tabela da Premier League. No momento, a equipe ocupa a 12ª colocação, com 26 pontos. Nos últimos dez jogos, os Spurs conquistaram apenas três vitórias, evidenciando a inconsistência apresentada desde o início da competição. Na rodada anterior, empataram sem gols contra o Brentford.

A equipe segue com muitos desfalques, entre eles James Maddison, Dominic Solanke e Dejan Kulusevski, todos lesionados. Além disso, Yves Bissouma e Pape Sarr estão defendendo suas seleções na Copa Africana de Nações, enquanto Xavi Simmons cumpre suspensão após receber cartão vermelho direto.

Provável escalação do Tottenham: Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Cristián Romero, Micky van de Ven e Djed Spence; Archie Gray, Rodrigo Bentancur e João Palhinha; Mohammed Kudus, Richarlison e Wilson Odobert. Técnico: Thomas Frank.

Sunderland - Momento e escalação

O Sunderland vive uma boa temporada em seu retorno à Premier League após vários anos nas divisões inferiores. A equipe foi uma das sensações do início da competição, chegando a figurar entre os três primeiros da tabela. No entanto, os resultados mais recentes — incluindo seis empates nos últimos dez jogos — fizeram o time cair para a sétima colocação. O objetivo agora é engatar uma nova sequência de vitórias para brigar por vaga nas competições europeias.

A equipe segue sofrendo com a ausência de jogadores importantes, como Chemsdine Talbi, Reinildo Mandava e Noah Sadiki, que estão defendendo suas seleções na Copa Africana de Nações. Além disso, o zagueiro Daniel Ballard permanece fora por lesão.

Provável escalação do Sunderland: Robin Roefs; Trai Hume, Omar Alderete, Nordi Mukiele e Dennis Cirkin; Granit Xhaka, Lutsharel Geertruida, Eliezer Mayenda, Enzo Le Fée e Simon Adingra; Brian Brobbey. Técnico: Régis Les Bris.

Confronto direto e estatísticas de Tottenham x Sunderland

O histórico recente entre Tottenham e Sunderland é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Tottenham x Sunderland

31/01/2017 - Sunderland 0 x 0 Tottenham - Premier League

18/09/2016 - Tottenham 1 x 0 Sunderland - Premier League

16/01/2016 - Tottenham 4 x 1 Sunderland - Premier League

13/09/2015 - Sunderland 0 x 1 Tottenham - Premier League

17/01/2015 - Tottenham 2 x 1 Sunderland - Premier League

Estatísticas e curiosidades de Tottenham x Sunderland

Em todas as competições foram disputados 118 jogos entre as duas equipes, com 50vitórias do Tottenham, 31 empates e 37 triunfos do Sunderland Na temporada, o Tottenham registra 45 gols marcados e 34 gols sofridos, em 28 partidas O Sunderland vem com 21 gols marcados e 19 sofridos, em 20 partidas na temporada Mohammed Kudus registra oito participações em gol pelo Tottenham, com três gols e cinco assitências Nessa temporada, o Tottenham registra média de 2,6 cartões amarelos recebidos por partida, enquanto o Sunderland vem com 1,9 cartões de média

Comparação de Odds para Tottenham x Sunderland

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado do encontro:

Resumo dos palpites do Lance! para Tottenham x Sunderland

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.