sites de apostasimagem casa breadcrumbsPalpites

Tottenham x Sunderland – Palpites, análise e odds

Confira os palpites e odds para Tottenham x Sunderland pela Premier League

North Star Network
Parceiro de Conteúdo
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
Dia 03/01/2026
07:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Lance! apresenta os melhores palpites para Tottenham x Sunderland, pela 20ª rodada da Premier League. O confronto acontece neste domingo, 04 de janeiro, às 12h00 (horário de Brasília), no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, na Inglaterra, com transmissão ao vivo na Disney+. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Tottenham x Sunderland (04/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações. 

Mohammed Kudus vem sendo um dos destaques do Tottenham na temporada. Desde que chegou, no meio de 2025, o ganês se tornou peça-chave das ações ofensivas da equipe, participando diretamente dos principais resultados positivos dos Spurs. Diante desse cenário, nosso palpite é em mais uma participação em gol do jogador.

  1. Na temporada, Mohammed Kudus registra 11 participações em gols, somando clube e Seleção de Gana, sendo quatro gols e sete assistências
  2. Na Premier League, Kudus figura como o quarto com mais assistências, registrando cinco passes decisivos
  3. O meia-atacante registra média de 3,0 grandes chances criadas por partida, com 1,4 passes decisivos por jogo

Outros palpites para Tottenham x Sunderland

 

O retrospecto defensivo dos visitantes, aliado às oscilações ofensivas do Tottenham, indica uma partida bem amarrada por parte do Sunderland. A equipe vem adotando uma postura bastante defensiva nos confrontos contra adversários tecnicamente superiores, o que tem resultado em vários jogos de placar baixo e muitos empates. Dos últimos seis jogos, em cinco houve registro de menos de 2,5 gols, reforçando nosso palpite.

Na Premier League, o Tottenham registra média de 5,2 escanteios por partida, enquanto o Sunderland tem média de 3,5 escanteios. Somado a isso, em quatro dos últimos cinco jogos dos donos da casa tivemos número de escanteios abaixo da linha, o que indica boas chances de novamente vermos poucos tiros de canto no confronto.

Nesta temporada, o Tottenham apresenta uma das maiores médias de cartões amarelos da competição, com 2,6 advertências por jogo. Ao somarmos esse dado à média do Sunderland, que recebe 1,9 cartão por partida, e ao perfil defensivo e mais truncado dos visitantes, nossa indicação é para um total de cartões acima da linha neste próximo confronto.

Análise e Forma dos Times

Tottenham - Momento e escalação

O Tottenham aposta no fator casa, em Londres, para retomar uma boa sequência de resultados e subir na tabela da Premier League. No momento, a equipe ocupa a 12ª colocação, com 26 pontos. Nos últimos dez jogos, os Spurs conquistaram apenas três vitórias, evidenciando a inconsistência apresentada desde o início da competição. Na rodada anterior, empataram sem gols contra o Brentford.

A equipe segue com muitos desfalques, entre eles James Maddison, Dominic Solanke e Dejan Kulusevski, todos lesionados. Além disso, Yves Bissouma e Pape Sarr estão defendendo suas seleções na Copa Africana de Nações, enquanto Xavi Simmons cumpre suspensão após receber cartão vermelho direto.

Provável escalação do Tottenham: Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Cristián Romero, Micky van de Ven e Djed Spence; Archie Gray, Rodrigo Bentancur e João Palhinha; Mohammed Kudus, Richarlison e Wilson Odobert. Técnico: Thomas Frank.

Sunderland - Momento e escalação

O Sunderland vive uma boa temporada em seu retorno à Premier League após vários anos nas divisões inferiores. A equipe foi uma das sensações do início da competição, chegando a figurar entre os três primeiros da tabela. No entanto, os resultados mais recentes — incluindo seis empates nos últimos dez jogos — fizeram o time cair para a sétima colocação. O objetivo agora é engatar uma nova sequência de vitórias para brigar por vaga nas competições europeias.

A equipe segue sofrendo com a ausência de jogadores importantes, como Chemsdine Talbi, Reinildo Mandava e Noah Sadiki, que estão defendendo suas seleções na Copa Africana de Nações. Além disso, o zagueiro Daniel Ballard permanece fora por lesão.

Provável escalação do Sunderland: Robin Roefs; Trai Hume, Omar Alderete, Nordi Mukiele e Dennis Cirkin; Granit Xhaka, Lutsharel Geertruida, Eliezer Mayenda, Enzo Le Fée e Simon Adingra; Brian Brobbey. Técnico: Régis Les Bris.

Confronto direto e estatísticas de Tottenham x Sunderland

O histórico recente entre Tottenham e Sunderland é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Tottenham x Sunderland

  • 31/01/2017 - Sunderland 0 x 0 Tottenham - Premier League
  • 18/09/2016 - Tottenham 1 x 0 Sunderland - Premier League
  • 16/01/2016 - Tottenham 4 x 1 Sunderland - Premier League
  • 13/09/2015 - Sunderland 0 x 1 Tottenham - Premier League
  • 17/01/2015 - Tottenham 2 x 1 Sunderland - Premier League

Estatísticas e curiosidades de Tottenham x Sunderland

  1. Em todas as competições foram disputados 118 jogos entre as duas equipes, com 50vitórias do Tottenham, 31 empates e 37 triunfos do Sunderland
  2. Na temporada, o Tottenham registra 45 gols marcados e 34 gols sofridos, em 28 partidas
  3. O Sunderland vem com 21 gols marcados e 19 sofridos, em 20 partidas na temporada
  4. Mohammed Kudus registra oito participações em gol pelo Tottenham, com três gols e cinco assitências
  5. Nessa temporada, o Tottenham registra média de 2,6 cartões amarelos recebidos por partida, enquanto o Sunderland vem com 1,9 cartões de média

Comparação de Odds para Tottenham x Sunderland

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado do encontro:

Casa de ApostasTottenhamEmpateSunderland

Betsson

1,82

3,65

4,50

Betano

1,83

3,60

4,45

Br4bet

1,78

3,66

4,20

Resumo dos palpites do Lance! para Tottenham x Sunderland

  1. Mohammed Kudus marcar ou dar assistência (2,30 na Br4bet)
  2. Menos de 2,5 gols (1,69 na Betsson)
  3. Menos de 10,5 escanteios (1,70 na Betsson)
  4. Mais de 4,5 cartões (1,65 na Betsson)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.

