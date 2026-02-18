Confira os palpites para Athletico-PR x Corinthians em duelo atrasado da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O encontro acontece nesta quinta-feira (19/02) na Arena da Baixada, em Curitiba, a partir das 19h30 (horário de Brasília). O Furacão tenta se isolar como líder da competição, enquanto o Timão quer a segunda vitória seguida. Assim, o Lance! também traz as principais informações para o encontro.

Palpite do Lance para Athletico-PR x Corinthians (19/02/2026)

Aposte com responsabilidade.

O principal palpite no duelo do Brasileirão é para sair acima de 2,5 gols combinados. O recorte recente do Athletico-PR reforça a aposta neste palpite. Seis dos últimos sete jogos da equipe terminaram com três ou mais bolas nas redes. Essa estatística aparece menos nos compromissos do Corinthians. Porém, o time de Dorival Júnior aposta na efetividade do ataque para tentar vencer em Curitiba.

Dos 11 jogos em 2026, o Timão balançou as redes em nove deles, com média de 1,4 gols por partida. Além disso, são cinco gols combinados nos dois primeiros jogos no Brasileirão - três feitos e dois levados. O contexto é para 90 minutos abertos e com espaços para os dois ataques, com um placar elástico.

O Furacão marcou na temporada em média 2,1 gols por jogo disputado O Corinthians tem um alto volume de chances criadas, com média de 14,5 chutes por jogo A equipe paranaense sofreu gol em cinco dos últimos sete duelos feitos

Outros palpites para Athletico-PR x Corinthians

Em casa, o time de Odair Hellmann tende a adotar uma postura mais agressiva, buscando em muitos momentos pressionar no ataque. Com um ataque móvel - formado por Viveros e Mendoza - a tendência é de muita profundidade e bolas longas. A equipe teve média de 5,5 escanteios nos últimos dez jogos. Como o Corinthians envolve poucos tiros de canto, os mandantes são favoritos a vencer a corrida da segunda cobrança.

Outro ponto é no primeiro gol do encontro ser marcado somente após os 28 minutos. O Alvinegro Paulista vem sendo reconhecido por suportar pressões nos começos dos jogos. Nos últimos cinco jogos, sofreu apenas um gol, sendo no segundo tempo. O Furacão - apesar de uma possível pressão - deve encontrar dificuldades diante do ajustado sistema defensivo paulista.

A indicação final é no Timão marcar ao menos uma vez na etapa final. A equipe teve 75% dos gols marcados nos últimos dez jogos no período, ou seja, nove de 12 tentos. O ataque balançou as redes nos 45 minutos finais em três dos últimos cinco duelos.

Análise e Forma dos Times

Athletico-PR - Momento e escalação

O Athletico-PR faz o confronto atrasado do Brasileirão de olho em se isolar na liderança da competição. Caso vença o Timão, será o único clube com 100% de aproveitamento após três rodadas completas. A última vitória na competição veio em casa quando bateu por 2 a 1 o Santos. Kevin Viveros e Julimar marcaram os gols do triunfo Rubro-Negro.

O planejamento da diretoria e comissão técnica do Furacão vem priorizando o início do torneio nacional neste início de temporada. Assim, o time de aspirantes entrou em campo no último domingo no empate em 2 a 2 com o Londrina pela ida da semifinal do Paranaense. Diante dos paulistas, o elenco principal retorna a campo.

Provável escalação do Athletico-PR: Santos; Carlos Terán, Arthur Dias e Lucas Esquivel; Gastón Benavídez, Juan Portilla, Bruno Zapelli e Leonardo Derik; Steven Mendoza, Julimar e Kevin Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

Corinthians - Momento e escalação

O Corinthians cumpriu a missão na primeira fase do Campeonato Paulista e confimrou sua vaga nas quartas de final da competição. A vitória por 1 a 0 sobre o São Bernardo colocou a equipe no embate com a Portuguesa no próximo domingo. Dentro do Brasileirão, conquistou seu primeiro triunfo na última rodada quando bateu por 2 a 0 o RB Bragantino.

Dorival Júnior passa por um momento de muitas lesões entre peças do time titular. Para enfrentar o Furacão, Carrillo e Yuri Alberto estão fora de combate. O primeiro sofreu uma lesão no adutor, enquanto o segundo uma lesão muscular no bíceps femoral. A dupla se junta a Kaio Cézar, que já estava no departamento médico. Neste confronto, Breno Bidon será outra baixa por está em processo de transição física.

Provável escalação da Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Matheus Pereira, Raniele, André Luiz e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Gui Negão. Técnico: Dorival Júnior.

Confronto direto e estatísticas de Athletico-PR e Corinthians

O histórico recente entre Athletico-PR e Corinthians é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Athletico-PR e Corinthians

10/09/2025 - Corinthians 2 x 0 Athletico-PR - (Copa do Brasil)

27/08/2025 - Athletico-PR 0 x 1 Corinthians - (Copa do Brasil)

17/10/2024 - Corinthians 5 x 2 Athletico-PR - (Campeonato Brasileiro)

23/06/2024 - Athletico-PR 1 x 1 Corinthians - (Campeonato Brasileiro)

01/11/2023 - Corinthians 1 x 0 Athletico-PR - (Campeonato Brasileiro)

Estatísticas e curiosidades de Athletico-PR x Corinthians

O Corinthians não perde do Furacão há cinco confrontos diretos, com três vitórias seguidas Cinco dos últimos seis encontros terminaram com menos de 2,5 gols E o Timão foi responsável pelo primeiro gol em oito das últimas dez vezes O Athletico-PR teve uma média de 4,5 cobranças de escanteios nas duas partidas neste Brasileirão Sete dos últimos oito jogos dos paulistas tiveram mais de 4,5 cartões

Comparação de Odds para Athletico-PR x Corinthians

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de cartões na partida:

Casa Mais de 5,5 cartões Menos de 5,5 cartões Betsson 1,92 1,75 Betano 1,80 1,95 Bet365 1,80 1,90

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance para Athletico-PR x Corinthians

Mais de 2,5 gols (2,32 na Betsson) Corrida até o 2º escanteio: Athletico-PR (1,60 na Betsson) Primeiro gol do jogo após os 28 minutos (1,98 na Betano) Corinthians marca no 2º tempo (1,90 na Bet365)

