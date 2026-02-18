menu hamburguer
Athletico-PR x Corinthians – Palpites, análise e odds

Confira os palpites para Athletico-PR x Corinthians pelo Campeonato Brasileiro

Victor Castro
Salgado (SE)
Dia 18/02/2026
07:00
Confira os palpites para Athletico-PR x Corinthians em duelo atrasado da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O encontro acontece nesta quinta-feira (19/02) na Arena da Baixada, em Curitiba, a partir das 19h30 (horário de Brasília). O Furacão tenta se isolar como líder da competição, enquanto o Timão quer a segunda vitória seguida. Assim, o Lance! também traz as principais informações para o encontro.

Palpite do Lance para Athletico-PR x Corinthians (19/02/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O principal palpite no duelo do Brasileirão é para sair acima de 2,5 gols combinados. O recorte recente do Athletico-PR reforça a aposta neste palpite. Seis dos últimos sete jogos da equipe terminaram com três ou mais bolas nas redes. Essa estatística aparece menos nos compromissos do Corinthians. Porém, o time de Dorival Júnior aposta na efetividade do ataque para tentar vencer em Curitiba.

Dos 11 jogos em 2026, o Timão balançou as redes em nove deles, com média de 1,4 gols por partida. Além disso, são cinco gols combinados nos dois primeiros jogos no Brasileirão - três feitos e dois levados. O contexto é para 90 minutos abertos e com espaços para os dois ataques, com um placar elástico.

  1. O Furacão marcou na temporada em média 2,1 gols por jogo disputado
  2. O Corinthians tem um alto volume de chances criadas, com média de 14,5 chutes por jogo
  3. A equipe paranaense sofreu gol em cinco dos últimos sete duelos feitos

Outros palpites para Athletico-PR x Corinthians

Em casa, o time de Odair Hellmann tende a adotar uma postura mais agressiva, buscando em muitos momentos pressionar no ataque. Com um ataque móvel - formado por Viveros e Mendoza - a tendência é de muita profundidade e bolas longas. A equipe teve média de 5,5 escanteios nos últimos dez jogos. Como o Corinthians envolve poucos tiros de canto, os mandantes são favoritos a vencer a corrida da segunda cobrança.

Outro ponto é no primeiro gol do encontro ser marcado somente após os 28 minutos. O Alvinegro Paulista vem sendo reconhecido por suportar pressões nos começos dos jogos. Nos últimos cinco jogos, sofreu apenas um gol, sendo no segundo tempo. O Furacão - apesar de uma possível pressão - deve encontrar dificuldades diante do ajustado sistema defensivo paulista.

A indicação final é no Timão marcar ao menos uma vez na etapa final. A equipe teve 75% dos gols marcados nos últimos dez jogos no período, ou seja, nove de 12 tentos. O ataque balançou as redes nos 45 minutos finais em três dos últimos cinco duelos.

Análise e Forma dos Times

Athletico-PR - Momento e escalação

O Athletico-PR faz o confronto atrasado do Brasileirão de olho em se isolar na liderança da competição. Caso vença o Timão, será o único clube com 100% de aproveitamento após três rodadas completas. A última vitória na competição veio em casa quando bateu por 2 a 1 o Santos. Kevin Viveros e Julimar marcaram os gols do triunfo Rubro-Negro.

O planejamento da diretoria e comissão técnica do Furacão vem priorizando o início do torneio nacional neste início de temporada. Assim, o time de aspirantes entrou em campo no último domingo no empate em 2 a 2 com o Londrina pela ida da semifinal do Paranaense. Diante dos paulistas, o elenco principal retorna a campo.

Provável escalação do Athletico-PR: Santos; Carlos Terán, Arthur Dias e Lucas Esquivel; Gastón Benavídez, Juan Portilla, Bruno Zapelli e Leonardo Derik; Steven Mendoza, Julimar e Kevin Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

Corinthians - Momento e escalação

O Corinthians cumpriu a missão na primeira fase do Campeonato Paulista e confimrou sua vaga nas quartas de final da competição. A vitória por 1 a 0 sobre o São Bernardo colocou a equipe no embate com a Portuguesa no próximo domingo. Dentro do Brasileirão, conquistou seu primeiro triunfo na última rodada quando bateu por 2 a 0 o RB Bragantino.

Dorival Júnior passa por um momento de muitas lesões entre peças do time titular. Para enfrentar o Furacão, Carrillo e Yuri Alberto estão fora de combate. O primeiro sofreu uma lesão no adutor, enquanto o segundo uma lesão muscular no bíceps femoral. A dupla se junta a Kaio Cézar, que já estava no departamento médico. Neste confronto, Breno Bidon será outra baixa por está em processo de transição física.

Provável escalação da Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Matheus Pereira, Raniele, André Luiz e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Gui Negão. Técnico: Dorival Júnior.

Confronto direto e estatísticas de Athletico-PR e Corinthians

O histórico recente entre Athletico-PR e Corinthians é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Athletico-PR e Corinthians

  • 10/09/2025 - Corinthians 2 x 0 Athletico-PR - (Copa do Brasil)
  • 27/08/2025 - Athletico-PR 0 x 1 Corinthians - (Copa do Brasil)
  • 17/10/2024 - Corinthians 5 x 2 Athletico-PR - (Campeonato Brasileiro)
  • 23/06/2024 - Athletico-PR 1 x 1 Corinthians - (Campeonato Brasileiro)
  • 01/11/2023 - Corinthians 1 x 0 Athletico-PR - (Campeonato Brasileiro)

Estatísticas e curiosidades de Athletico-PR x Corinthians

  1. O Corinthians não perde do Furacão há cinco confrontos diretos, com três vitórias seguidas
  2. Cinco dos últimos seis encontros terminaram com menos de 2,5 gols
  3. E o Timão foi responsável pelo primeiro gol em oito das últimas dez vezes
  4. O Athletico-PR teve uma média de 4,5 cobranças de escanteios nas duas partidas neste Brasileirão
  5. Sete dos últimos oito jogos dos paulistas tiveram mais de 4,5 cartões

Comparação de Odds para Athletico-PR x Corinthians

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de cartões na partida:

CasaMais de 5,5 cartõesMenos de 5,5 cartões

Betsson

1,92

1,75

Betano

1,80

1,95

Bet365

1,80

1,90

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance para Athletico-PR x Corinthians

  1. Mais de 2,5 gols (2,32 na Betsson)
  2. Corrida até o 2º escanteio: Athletico-PR (1,60 na Betsson)
  3. Primeiro gol do jogo após os 28 minutos (1,98 na Betano)
  4. Corinthians marca no 2º tempo (1,90 na Bet365)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.

