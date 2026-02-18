Fenerbahçe x Nottingham Forest – Palpites, análise e odds

O Lance! apresenta os melhores palpites para Fenerbahçe x Nottingham Forest, pela partida de ida da rodada de playoffs da Liga Europa. O confronto acontece nesta quinta-feira, 19 de fevereiro, às 14h45 (horário de Brasília), no Chobani Stadium, em Istambul, na Turquia, com transmissão ao vivo no YouTube da CazéTV e Prime Video. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para Fenerbahçe x Nottingham Forest (19/02/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O brasileiro Anderson Talisca vive uma fase espetacular com a camisa do Fenerbahçe. Artilheiro da equipe, o atacante já soma 33 gols em 58 partidas desde a temporada 2024/25, sendo um dos principais nomes do time turco.

Na Liga Europa, seu impacto também é claro: quatro gols marcados em sete jogos, aparecendo justamente nos momentos mais importantes da competição. Com presença constante na área, ótimo chute de média distância e muita confiança nas finalizações, Talisca vem sendo decisivo rodada após rodada.

Nosso palpite acompanha o excelente momento do camisa 94 para mais uma partida decisiva, com grandes chances de deixar sua marca nesse primeiro duelo da fase de playoffs.

Talisca registra 21 gols e quatro assistências em 35 jogos nessa temporada Nas últimas três partidas do Fenerbahçe, o brasileiro anotou quatro gols Nas sete partidas de Talisca na Liga Europa, finalizou média de 3,4 vezes por jogo, com 17% de conversão em gols

Outros palpites para Fenerbahçe x Nottingham Forest

Um ponto de atenção nesse excelente momento do Fenerbahçe é o desempenho defensivo. A equipe turca sofreu gols nas últimas oito partidas, e mesmo conseguindo bons resultados graças ao seu ataque muito produtivo, registrou gols para ambas as equipes em cinco dos últimos seis jogos.

Diante do Nottingham Forest, que registra média de 1,4 gols marcados nas últimas dez partidas, o cenário segue muito favorável para termos novamente bolas na rede dos dois lados nesse primeiro confronto.

Outro fator que reforça o favoritismo ofensivo dos donos da casa é o volume ofensivo em seus domínios. O Fenerbahçe atua com alta intensidade desde os primeiros minutos, pressão constante no campo adversário e ótimo aproveitamento diante de sua torcida. Nas últimas dez partidas, a equipe registra 15,9 finalizações por jogo, sendo 6,1 no alvo, números que sustentam o palpite para superar a linha de chutes nesse duelo.

Somado a esse volume ofensivo vem o alto número de escanteios. O Fenerbahçe tem média de 6,2 tiros de canto por partida, enquanto o Nottingham Forest aparece com 5,5 escanteios no mesmo recorte recente. Como todos os últimos cinco jogos da equipe turca superaram a marca de 9,5 escanteios, e pelo perfil ofensivo de ambos os times, o palpite para mais uma partida com muitos tiros de canto ganha ainda mais força.

Análise e Forma dos Times

Fenerbahçe - Momento e escalação

O Fenerbahçe vem em ótimo momento em sua temporada. Com quatro vitórias seguidas e sete triunfos nos últimos dez jogos, chega embalado para esse duelo. Na sua última partida, vitória sobre o Trabzonspor por 3 a 2, fora de casa.

Na Liga Europa, finalizou na 19ª colocação com 12 pontos, sendo três vitórias, três empates e duas derrotas. Agora, recebe o Nottingham Forest para esse primeiro confronto, com objetivo de conquistar um resultado positivo em seus domnínios e já encaminhar a classificação à próxima fase.

Provável escalação do Fenerbahçe: Ederson Moraes; Nélson Semedo, Jayden Oosterwolde, Çaglar Soyuncu e Mert Muldur; N'Golo Kanté, Mattéo Guendouzi, Dorgeles Nene, Marco Asensio e Kerem Aktürkoğlu; Anderson Talisca. Técnico: Domenico Tedesco.

Nottingham Forest - Momento e escalação

O Nottingham Forest chega para esse confronto europeu em um momento bem diferente do vivido na temporada passada. Após ser uma das sensações do futebol inglês, a equipe agora sofre com muita irregularidade, tendo conquistado apenas duas vitórias nas últimas oito partidas. No último compromisso pela Premier League, ficou no empate sem gols contra o lanterna Wolverhampton, resultado que evidenciou novamente as dificuldades ofensivas da equipe.

Pela Liga Europa, apesar da oscilação no cenário doméstico, o Forest fez uma campanha sólida, terminando na 13ª colocação, com quatro vitórias, dois empates e duas derrotas, somando 14 pontos e garantindo vaga nos playoffs. Agora, visita o Fenerbahçe na Turquia, com o objetivo de conquistar um resultado positivo nesse primeiro confronto e decidir em casa a classificação à próxima fase.

Provável escalação do Nottingham Forest: Stefan Ortega; Ola Aina, Nikola Milenkovic, Morato e Neco Williams; Ibrahim Sangaré, Elliot Anderson, Omari Hutchinson, Morgan Gibbs-White e Callum Hudson-Odoi; Igor Jesus. Técnico: Vitor Pereira.

Confronto direto e estatísticas de Fenerbahçe x Nottingham Forest

O histórico recente entre Fenerbahçe e Nottingham Forest é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Estatísticas e curiosidades de Fenerbahçe x Nottingham Forest

Esta será a primeira partida oficial entre Fenerbahçe e Nottingham Forest Na primeira fase da Europa League, o Fenerbahçe registrou 10 gols marcados e sete gols sofridos nas oito partidas O Nottingham Forest registrou 15 gols marcados e sete gols sofridos na primeira fase da competição Anderson Talisca registra 21 gols em 35 partidas pelo Fenerbahçe nessa temporada Em cinco dos últimos seis jogos da equipe turca tivemos ambas as equipes marcando gols

Comparação de Odds para Fenerbahçe x Nottingham Forest

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado da partida:

Casa de Apostas Fenerbahçe Empate Nottingham Forest Betsson 2,28 3,35 3,15 Betano 2,30 3,30 3,20 Br4bet 2,20 3,25 3,20

Resumo dos palpites do Lance para Fenerbahçe x Nottingham Forest

