Tottenham x Slavia Praga – Palpites, análise e odds

Confira os principais palpites de Tottenham x Slavia Praga pela Champions League 2025/26. O confronto da quinta rodada acontece nesta terça-feira (9), no Hotspurs Stadium, em Londres, a partir das 17h (horário de Brasília). O time inglês está na briga por uma vaga na próxima fase da competição, enquanto os tchecos ainda não venceram em cinco partidas. Veja também nesse artigo as prováveis escalações do encontro.

Palpite do Lance! para Tottenham x Slavia Praga (09/12/2025) - Handicap -1,5 Tottenham (2,27 na Betsson)

O Tottenham faz um bom começo de Champions até o momento. Tirando a derrota para o PSG, os Spurs chegaram a estar próximo do G8 da competição. E contra o Slavia Praga a tendência é de vemos esse favoritismo se impor em campo. Isso porque o time Tcheco perdeu por 3 a 0 quando enfrentou duas das principais equipes do torneio - Arsenal e Internazionale.

A diferença entre os elencos ficou clara nestes compromissos, com o sistema defensivo theco não conseguindo parar os adversários. O Tottenham busca impor um ritmo de ataque ofensivo quando encara defesas frágeis. Assim, cinco das últimas sete vitórias da equipe inglesa foram pela diferença de dois ou mais gols. Pelo nível do encontro, a aposta no handicap se torna uma opção atratível.

Os Spurs não sofreram gol em oito das nove vitórias nesta temporada A equipe inglesa tem média de 1,8 gols marcados nos últimos dez jogos O Slavia Praga sofreu oito gol em cinco partidas na Champions League

Outros palpites para Tottenham x Slavia Praga

Tottenham para vencer o segundo tempo ( 1,72 na Bet365)

na Bet365) Ambas as equipes marcam - não ( 1,78 na Betano)

na Betano) Menos de 10,5 escanteios (1,66 na Br4Bet)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Nos últimos jogos, o Tottenham teve uma alta efetividade ofensiva nos segundos tempos. O time marcou 12 dos 18 gols nas dez partidas recentes após os intervalos. Além disso, venceu o período como mandante em três das últimas quatro oportunidades. Dos oito tentos sofridos pelo Slavia, cinco foram nos 45 minutos finais. O fator casa aliado a um banco de reservas qualificado contribuem para que os Spurs sejam vitoriosos no tempo final.

O Tottenham já terminou oito partidas desta temporada com sua meta zerada. Cinco dessas foram em compromissos no Spurs Stadium. O mercado de ambos marcam não se repetiu em seis das últimas 11 partidas do time. Já o Slavia teve essa estatística em quatro dos cinco compromissos na Champions. Por fim, as equipes cobram poucos escanteios em seus jogos. A média de ambos na competição é quatro para baixo. Logo, o encontro de terça-feira sugere menos de 10,5 totais.

Análise e Forma dos Times

Tottenham - Momento e escalação

O Tottenham encerrou um jejum de cinco partidas sem vitória. No último sábado (6), os Spurs bateram por 2 a 0 o Brentford dentro de casa. O resultado foi construído com gols de Xavi Simons e Richarlison. Foi o primeiro tento do meia holandês nesta Premier League. A equipe de Londres abre a rodada da Champions na 16ª posição. A invencibilidade no torneio foi perdida, após a derrota na última rodada para o PSG.

Os Spurs estão neste momento com uma lista do departamento médico cheia. E ela aumentou após o duelo contra o Brentford. Kolo Muani, que vem sendo titular, deixou o campo mancando com dores. Thomas Frank não atualizou o seu estado, mas pode poupar o atacante por conta da maratona de jogos. O lateral Udogie sofreu uma lesão durante treinamento e também será baixa na partida.

Provável escalação do Tottenham: Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Cristian Romero, Kevin Danso e Djed Spence; João Palhinha, Rodrigo Bentancur e Lucas Bergvall (Xavi Simons); Mohammed Kudus, Brennan Johnson e Richarlison. Técnico: Thomas Frank.

Slavia Praga - Momento e escalação

O Slavia Praga está buscando em Londres a sua primeira vitória nesta Liga dos Campeões. Até o momento o time da República Tcheca teve três empates e duas derrotas na competição. A equipe está na 31ª posição, a três pontos da zona de classificação aos playoffs. Na última rodada do torneio, os tchecos seguraram o empate por 0 a 0 com o Athletic Bilbao, dentro de casa.

Se na Champions não faz boa campanha, no campeonato nacional o Slavia está na liderança. O time ainda não perdeu nenhuma partida em jogos dentro do torneio local. Para tentar subir na classificação da fase de liga, Jindrich Trpisovsky deve repetir um esquema com três zagueiros. Dominik Javorcek, Filip Horsky e Petr Sevcik estão no departamento médico e serão desfalques.

Provável escalação do Slavia Praga: Jindrich Stanek; Tomás Holes, Stepan Chaloupek e David Zima; David Moses, Christos Zafeiris, Michael Sadilek e Youssoupha Mbodji; David Doudera, Lukás Provod e Tomás Chory. Técnico: Jindrich Trpisovsky.

Confronto direto e estatísticas de Tottenham e Slavia Praga

O histórico recente entre Tottenham e Slavia Praga é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Tottenham e Slavia Praga

21/02/2008 - Tottenham 1 x 1 Slavia Praga - (Liga Europa)

14/02/2008 - Slavia Praga 1 x 2 Tottenham - (Liga Europa)

29/09/2006 - Tottenham 1 x 0 Slavia Praga - (Liga Europa)

14/09/2006 - Slavia Praga 0 x 1 Tottenham - (Liga Europa)

Estatísticas e curiosidades de Slavia Praga

Será o quinto confronto da história entre Tottenham e Slavia Praga O Tottenham tem apenas uma derrota contra equipes da República Tcheca O Slavia Praga somou apenas um ponto como visitante nesta Champions Cinco dos últimos sete jogos dos Spurs terminaram com menos de 10,5 escanteios Cinco das seis partidas recentes dos tchecos foram com mais de 2,5 gols

Comparação de Odds para Tottenham x Slavia Praga

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado da partida.

Casa Resultado: Vitória do Tottenham Empate Resultado: Vitória do Slavia Praga Betsson 1,43 4,85 7,40 Bet365 1,44 4,50 7,00 Betano 1,47 4,60 6,70

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance! para Tottenham x Slavia Praga

Handicap - 1,5 Tottenham ( 2,27 na Betsson)

na Betsson) Tottenham para vencer o segundo tempo ( 1,72 na Bet365)

na Bet365) Ambas as equipes marcam - não ( 1,78 na Betano)

na Betano) Menos de 10,5 escanteios (1,66 na Br4Bet)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.