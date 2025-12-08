PSV x Atlético de Madrid – Palpites, análise e odds

O Lance! apresenta os melhores palpites para PSV x Atlético de Madrid, pela sexta rodada do Champions League. O confronto acontece nesta terça-feira, 09 de dezembro, às 17h00 (horário de Brasília), no Philips Stadion, em Eindhoven, Holanda, com transmissão ao vivo no HBO Max. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para PSV x Atlético de Madrid (09/12)

Ambas equipes marcam + Mais de 2,5 gols (2,65 na Betsson)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O PSV tem, nesta temporada, um dos ataques mais eficientes da Europa, sustentando uma sequência de 16 partidas consecutivas marcando gols. Porém, a equipe vem encontrando dificuldades para manter sua defesa segura na Champions League, sofrendo gols nas últimas três partidas — mesmo sem ter sido derrotada nesse período.

Os jogos recentes da equipe na competição têm apresentado placares movimentados, com destaque para as vitórias sobre Napoli e Liverpool, que terminaram com oito e cinco gols totais, respectivamente. Números que reforçam o nosso palpite para mais uma partida aberta e com número alto de gols marcados.

Na temporada, o PSV já marcou 61 gols em 21 partidas, média de 2,90 por jogo. Das últimas dez partidas da equipe holandesa, em sete tivemos a marca de mais de 2,5 gols e ambas as equipes marcando O Atlético de Madrid na temporada possui média de 1,90 gols marcados e 1,19 gols sofridos por partida

Outros palpites para PSV x Atlético de Madrid

PSV marca o primeiro gol (2,20 na Betsson) Julián Álvarez marcar a qualquer momento (2,32 na Betsson) Menos de 4,5 cartões (1,65 na Betano)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Juntamente com o bom desempenho recente, o PSV vem iniciando suas partidas com força e controle das ações. A equipe holandesa abriu o placar em seus últimos cinco jogos, dado que reforça nosso palpite para marcar primeiro na partida.

Pelo lado espanhol, Julián Álvarez segue como a principal referência ofensiva do Atlético de Madrid e um dos protagonistas da temporada. Ao todo, soma 14 participações diretas em gols — dez marcados e quatro assistências. Na Champions, balançou as redes nas duas últimas rodadas, aumentando consideravelmente a expectativa de mais um gol do argentino.

Além disso, as duas equipes apresentam médias baixas de cartões recebidos, o que indica tendência de a partida permanecer abaixo da linha estipulada. O árbitro será o inglês Michael Oliver, que aplica média de 3,47 cartões por jogo. Na competição, o PSV recebe média de 1,4 cartão por partida, enquanto o Atlético de Madrid registra 1,2 cartão por jogo.

Análise e Forma dos Times

PSV - Momento e escalação

O PSV Eindhoven vive um grande momento nesta temporada. Invicto há 14 partidas, somando Champions League e Eredivise, a equipe vem embalada por cinco vitórias consecutivas — incluindo o impressionante 4 a 1 sobre o Liverpool, em Anfield, na última rodada da competição. Agora, a meta é aproveitar o embalo e o fator casa para subir ainda mais na tabela e entrar de vez na zona de classificação direta para a segunda fase, já que hoje ocupa a 15ª posição com oito pontos.

Para o confronto, Peter Bosz não contará com Ivan Perišić, Ruben Van Bommel e Alassane Pleá, lesionados. A tendência é que o treinador mantenha a base da equipe que venceu o Liverpool.

Provável escalação do PSV: Matej Kovár; Sergiño Dest, Yarek Gasiorowski, Jerdy Schouten e Anass Salah-Eddine; Mauro Júnior, Joey Veerman, Dennis Man, Ismael Saibari e Paul Wanner; Guus Til. Técnico: Peter Bosz.

Atlético de Madrid - Momento e escalação

O Atlético de Madrid viaja à Holanda em busca de mais um bom resultado na Champions League. Na última rodada da competição, venceu a Inter de Milão e alcançou a 12ª colocação, somando três vitórias e duas derrotas. Porém, o momento recente na La Liga acende um sinal de alerta: a equipe vem de duas derrotas consecutivas e precisa reagir para chegar mais confiante ao confronto internacional.

Diego Simeone terá desfalques importantes: Álex Baena, Johnny Cardoso e José María Giménez seguem no departamento médico. A grande esperança dos Colchoneros é mais uma atuação decisiva do argentino Julián Álvarez.

Provável escalação do Atlético de Madrid: Juan Musso; Nahuel Molina, David Hancko, Clément Lenglet e Matteo Ruggeri; Pablo Barrios, Koke e Conor Gallagher; Giuliano Simeone, Julián Álvarez e Carlos Martín. Técnico: Diego Simeone.

Confronto direto e estatísticas de PSV x Atlético de Madrid

O histórico recente entre PSV e Atlético de Madrid é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre PSV x Atlético de Madrid

23/11/2016 - Atlético de Madrid 2 x 0 PSV - Champions League

13/09/2016 - PSV 0 x 1 Atlético de Madrid - Champions League

15/03/2016 - Atlético de Madrid 0 (8) x (7) 0 PSV - Champions League

24/02/2016 - PSV 0 x 0 Atlético de Madrid - Champions League

26/11/2008 - Atlético de Madrid 2 x 1 PSV - Champions League

Estatísticas e curiosidades de PSV x Atlético de Madrid

Em todas as competições foram disputados seis jogos entre as duas equipes, com quatro vitórias do Atlético de Madrid e dois empates. Diego Simeone enfrentou o PSV em quatro ocasiões, registrando duas vitórias e dois empates O PSV é líder da Eredivise, enquanto o Atlético de Madrid é o quarto colocado em La Liga O time holandês vem de 11 vitórias e três empates nas últimas 14 partidas Os colchoneros vem de apenas três derrotas nos últimos 16 jogos disputados

Comparação de Odds para PSV x Atlético de Madrid

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado do encontro:

Casa de Apostas PSV Empate Atlético de Madrid Betsson 3,20 3,80 2,15 Betano 3,15 3,65 2,18 Br4bet 3,00 4,00 2,05

Resumo dos palpites do Lance! para PSV x Atlético de Madrid

Ambas equipes marcam + Mais de 2,5 gols (2,65 na Betsson) PSV marca o primeiro gol (2,20 na Betsson) Julián Álvarez marcar a qualquer momento (2,32 na Betsson) Menos de 4,5 cartões (1,65 na Betano)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.