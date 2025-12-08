Bayern de Munique x Sporting – Palpites, análise e odds
Confira os prognósticos para o duelo da sexta rodada da Champions League
Confira os palpites do Lance para Bayern de Munique x Sporting pela Champions League. O duelo acontece nesta terça-feira, 9 de dezembro, às 14h45 (horário de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, pela sexta rodada da competição continental. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.
Palpite do Lance para Bayern de Munique x Sporting (09/12)
Bayern de Munique x Sporting - Vencer ambos os tempos: Bayern de Munique (2,43 na Betsson)
O Bayern chega para a última rodada da fase de grupos com desempenho dominante em casa e padrão de jogo que costuma esmagar adversários desde os primeiros minutos. A equipe tem volume ofensivo alto, grande capacidade de acelerar após recuperar a bola e costuma estabelecer vantagem cedo, mantendo o controle até o fim.
O Sporting até compete bem em Portugal, mas sofre para sustentar intensidade e marcação contra ataques de circulação rápida, como o do Bayern. Fora de casa na Champions, a equipe já mostrou dificuldade em resistir ao ritmo dos grandes.
- Bayern tem 100% de aproveitamento em casa: nove vitórias em nove jogos na temporada
- Equipe bávara soma 20 vitórias em 22 jogos, com apenas uma derrota no ano
- O Sporting segue sem vencer fora de casa na atual edição da Champions League
Outros palpites para Bayern de Munique x Sporting
- Mais de 3,5 gols (1,98 na Betsson)
- Menos de 10,5 escanteios (1,75 na Betsson)
- Marcar a qualquer momento: Harry Kane (1,66 na Betsson)
O cenário aponta para um jogo movimentado no placar: o Bayern chega com dez partidas acima de 2,5 gols, enquanto o Sporting registrou quatro dos últimos cinco jogos também superando essa linha, o que reforça a expectativa de produção ofensiva alta. Harry Kane mantém ritmo impressionante, com 28 gols em 22 jogos, e segue como principal referência para marcar a qualquer momento.
Por outro lado, a tendência de poucos escanteios aparece de forma consistente nos dois lados. O Bayern registra quatro dos últimos cinco partidas com menos de 10,5 escanteios, e o Sporting apresenta ainda mais frequência, com seis dos últimos sete jogos abaixo dessa marca. Esse padrão de finalizações mais centrais e menos lances de linha de fundo fortalece o mercado de under nos cantos.
Análise e Forma dos Times
Bayern de Munique - Momento e escalação
O Bayern tenta retomar o ritmo na Champions depois da derrota por 3 a 1 para o Arsenal, a primeira da temporada, que custou a chance de confirmar a liderança do grupo com antecedência. Mesmo assim, a equipe chega com 12 pontos e desempenho sólido, ocupando a terceira posição.
O momento recente oferece respostas: na Bundesliga, o time mantém campanha dominante, invicto e líder isolado, mostrando capacidade de reação imediata após tropeços.
Provável escalação do Bayern de Munique: Urbig; Laimer, Upamecano, Kim Min-Jae
e Bischof; Kimmich e Goretzka; Karl, Gnabry e Olise; Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany.
Sporting - Momento e escalação
O Sporting chega a Munique em situação consistente na Champions: soma 10 pontos, venceu o Club Brugge por 3 a 0 na rodada anterior e ocupa a oitava posição geral, dentro da zona de classificação para as oitavas.
O time de Rui Borges mostra competitividade desde o início do torneio e depende apenas de si para seguir entre os classificados, mesmo diante de um adversário mais forte tecnicamente.
Provável escalação do Sporting: Rui Silva; Fresneda, Diomande, Inacio e Araújo; Simões e Hjulmand; Catamo, Trincão, Quenda e Luis Suárez. Técnico: Rui Borges.
Confronto direto e estatísticas de Bayern de Munique x Sporting
O histórico recente entre Bayern de Munique e Sporting é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos cinco jogos entre Bayern de Munique x Sporting
- 10/03/2009 – Bayern de Munique 7 x 1 Sporting (Champions League)
- 25/02/2009 – Sporting 0 x 5 Bayern de Munique (Champions League)
- 31/10/2006 – Bayern de Munique 0 x 0 Sporting (Champions League)
- 18/10/2006 – Sporting 0 x 1 Bayern de Munique (Champions League)
Estatísticas e curiosidades de Bayern de Munique x Sporting
- O Bayern venceu os quatro confrontos oficiais contra o Sporting na Champions League
- Os alemães marcaram 13 gols apenas no confronto das oitavas de 2008/09
- A equipe portuguesa está há 12 jogos sem perder na temporada atual
- O Bayern chega embalado por sequência de dez jogos seguidos com mais de 2,5 gols
- O clube bávaro segue com 100% de aproveitamento nos jogos da Allianz Arena
Comparação de Odds para Bayern de Munique x Sporting
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols:
|Casa
|Mais de 2,5 gols
|Menos de 2,5 gols
Betsson
1,38
3,05
Betano
1,40
3,00
Br4
1,38
3,05
Superbet
1,35
3,00
Bet365
1,40
3,00
Resumo dos palpites do Lance para Bayern de Munique x Sporting
- Vencer ambos os tempos: Bayern de Munique (2,43 na Betsson)
- Mais de 3,5 gols (1,98 na Betsson)
- Menos de 10,5 escanteios (1,75 na Betsson)
- Marcar a qualquer momento: Harry Kane (1,66 na Betsson)
