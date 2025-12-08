Bayern de Munique x Sporting – Palpites, análise e odds

Confira os palpites do Lance para Bayern de Munique x Sporting pela Champions League. O duelo acontece nesta terça-feira, 9 de dezembro, às 14h45 (horário de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, pela sexta rodada da competição continental. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para Bayern de Munique x Sporting (09/12)

Bayern de Munique x Sporting - Vencer ambos os tempos: Bayern de Munique (2,43 na Betsson)

O Bayern chega para a última rodada da fase de grupos com desempenho dominante em casa e padrão de jogo que costuma esmagar adversários desde os primeiros minutos. A equipe tem volume ofensivo alto, grande capacidade de acelerar após recuperar a bola e costuma estabelecer vantagem cedo, mantendo o controle até o fim.

O Sporting até compete bem em Portugal, mas sofre para sustentar intensidade e marcação contra ataques de circulação rápida, como o do Bayern. Fora de casa na Champions, a equipe já mostrou dificuldade em resistir ao ritmo dos grandes.

Bayern tem 100% de aproveitamento em casa: nove vitórias em nove jogos na temporada

de aproveitamento em casa: nove vitórias em nove jogos na temporada Equipe bávara soma 20 vitórias em 22 jogos, com apenas uma derrota no ano

vitórias em jogos, com apenas derrota no ano O Sporting segue sem vencer fora de casa na atual edição da Champions League

Outros palpites para Bayern de Munique x Sporting

O cenário aponta para um jogo movimentado no placar: o Bayern chega com dez partidas acima de 2,5 gols, enquanto o Sporting registrou quatro dos últimos cinco jogos também superando essa linha, o que reforça a expectativa de produção ofensiva alta. Harry Kane mantém ritmo impressionante, com 28 gols em 22 jogos, e segue como principal referência para marcar a qualquer momento.

Por outro lado, a tendência de poucos escanteios aparece de forma consistente nos dois lados. O Bayern registra quatro dos últimos cinco partidas com menos de 10,5 escanteios, e o Sporting apresenta ainda mais frequência, com seis dos últimos sete jogos abaixo dessa marca. Esse padrão de finalizações mais centrais e menos lances de linha de fundo fortalece o mercado de under nos cantos.

Análise e Forma dos Times

Bayern de Munique - Momento e escalação

O Bayern tenta retomar o ritmo na Champions depois da derrota por 3 a 1 para o Arsenal, a primeira da temporada, que custou a chance de confirmar a liderança do grupo com antecedência. Mesmo assim, a equipe chega com 12 pontos e desempenho sólido, ocupando a terceira posição.

O momento recente oferece respostas: na Bundesliga, o time mantém campanha dominante, invicto e líder isolado, mostrando capacidade de reação imediata após tropeços.

Provável escalação do Bayern de Munique: Urbig; Laimer, Upamecano, Kim Min-Jae

e Bischof; Kimmich e Goretzka; Karl, Gnabry e Olise; Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany.

Sporting - Momento e escalação

O Sporting chega a Munique em situação consistente na Champions: soma 10 pontos, venceu o Club Brugge por 3 a 0 na rodada anterior e ocupa a oitava posição geral, dentro da zona de classificação para as oitavas.

O time de Rui Borges mostra competitividade desde o início do torneio e depende apenas de si para seguir entre os classificados, mesmo diante de um adversário mais forte tecnicamente.

Provável escalação do Sporting: Rui Silva; Fresneda, Diomande, Inacio e Araújo; Simões e Hjulmand; Catamo, Trincão, Quenda e Luis Suárez. Técnico: Rui Borges.

Confronto direto e estatísticas de Bayern de Munique x Sporting

O histórico recente entre Bayern de Munique e Sporting é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Bayern de Munique x Sporting

10/03/2009 – Bayern de Munique 7 x 1 Sporting (Champions League)

25/02/2009 – Sporting 0 x 5 Bayern de Munique (Champions League)

31/10/2006 – Bayern de Munique 0 x 0 Sporting (Champions League)

18/10/2006 – Sporting 0 x 1 Bayern de Munique (Champions League)

Estatísticas e curiosidades de Bayern de Munique x Sporting

O Bayern venceu os quatro confrontos oficiais contra o Sporting na Champions League Os alemães marcaram 13 gols apenas no confronto das oitavas de 2008/09 A equipe portuguesa está há 12 jogos sem perder na temporada atual O Bayern chega embalado por sequência de dez jogos seguidos com mais de 2,5 gols O clube bávaro segue com 100% de aproveitamento nos jogos da Allianz Arena

Comparação de Odds para Bayern de Munique x Sporting

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols:

+18. Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder. O Lance recomenda apenas casas de apostas legalizadas no Brasil. Casa Mais de 2,5 gols Menos de 2,5 gols Betsson 1,38 3,05 Betano 1,40 3,00 Br4 1,38 3,05 Superbet 1,35 3,00 Bet365 1,40 3,00

Resumo dos palpites do Lance para Bayern de Munique x Sporting

