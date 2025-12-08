Barcelona x Eintracht Frankfurt – Palpites, análise e odds

Confira os principais palpites de Barcelona x Eintracht Frankfurt, duelo desta terça-feira, 9 de dezembro, pela Champions League. As equipes se enfrentam pela sexta rodada da fase de liga da competição a partir das 17h (horário de Brasília). O palco do jogo será o Camp Nou, que volta a receber um duelo continental após o período fechado para reformas. Veja também aqui no Lance! as odds e prováveis escalações dos times no encontro.

Palpite do Lance! para Barcelona x Eintracht Frankfurt (09/12/2025) - Mais de 1,5 gols do Barcelona no primeiro tempo (2,12 na Betsson)

O Eintracht Frankfurt é um time que mostra fragilidade defensiva nos últimos jogos. São 13 gols sofridos em quatro partidas recentes. Em três delas, o número de tento dos seus adversários passou de 2,5 no mesmo encontro. O ataque do Barça tem forte poder efetivo no primeiro tempo. 56% das vezes que balançou as redes nos dez compromissos recentes foram nos 45 minutos iniciais.

Isso representa 18 dos 32 últimos gols marcados pelo time espanhol. Nos três jogos feitos desde o retorno do Camp Nou, o time marcou duas ou mais vezes no primeiro tempo em duas oportunidades. A intensidade ofensiva do Barça deve gerar um bom número de tentos logo na primeira parte.

O Frankfurt tem a pior defesa do Campeonato Alemão, com 29 gols sofridos em 13 rodadas O Barça tem quatro gols marcados em primeiros tempos na Champions

Outros palpites para Barcelona x Eintracht Frankfurt

Raphinha para marcar a qualquer momento (1,85 na Betano) Barcelona vence e Mais de 3,5 gols (1,71 na Br4Bet) Mais de 10,5 chutes a gol na partida (1,72 na Bet365)

Raphinha voltou de lesão mostrando o porque é peça chave da dinâmica de ataque do Barcelona. Nas quatro partidas que esteve em campo, o meia brasileiro contribuiu com um gol e uma assistência. O camisa 11 foi poupado na vitória sobre o Betis. Ele deve retornar ao time titular neste duelo sendo um bom candidato a marcar nos 90 minutos. Outro palpite é para o Barça vencer com mais de 3,5 gols no encontro.

O time é amplo favoritismo para conseguir triunfar no Camp Nou. Nos últimos cinco jogos como mandante, balançou as redes mais de 2,5 vezes. Um ponto de atenção é a defesa. Isso porque levou gol em nove dos últimos dez compromissos. O time alemão tem o sistema defensivo fraco. Porém, marcou em seis dos últimos nove duelos. Por fim, o confronto promete ser bastante aberto, com mais de 10,5 finalizações no alvo.

Análise e Forma dos Times

Barcelona - Momento e escalação

O Barcelona conseguiu um grande resultado na última partida da La Liga. Fora de casa, o time venceu de virada o Real Betis por 5 a 3. O resultado manteve os Culés na liderança do campeonato nacional. Na Champions, contudo, o clube espanhol tenta se recuperar para voltar a brigar por uma vaga direta às oitavas de final. Na última rodada, os Blaugranas foram derrotados pelo Chelsea pelo placar de 3 a 0.

Assim, a equipe Catalã abre a sexta jornada na 18ª posição, com sete pontos somados. Hansi Flick terá algumas baixas na formação que inicia esta partida. A primeira dela é Ronald Araújo. O zagueiro uruguaio cumpre suspensão após ser expulso contra os Blues. Todas as outras baixas são por problemas médicos. Ter Stegen, Gavi e Dani Olmo estão fora. A principal dúvida é no ataque, já que Lewandowski e Ferran Torres brigam pela titularidade.

Provável escalação do Barcelona: Joan Garcia; Jules Koundé, Gerard Martín, Pau Cubarsí e Álex Baldé; De Jong (Eric García) e Pedri; Lamine Yamal, Raphinha, Marcus Rashford e Ferran Torres (Lewandowski). Técnico: Hans-Dieter Flick.

Eintracht Frankfurt - Momento e escalação

O Eintracht Frakfurt não perdia uma partida por seis gols de diferença desde 1996. E esse feito voltou a acontecer neste sábado (6). O time perdeu por 6 a 0 para o RB Leipzig em partida válida pela Bundesliga. O resultado deixou a equipe na sétima posição, com 21 pontos. Na Liga dos Campeões, o desempenho também vem sendo ruim. O time alemão está há quatro partidas sem vencer no torneio.

Essa sequência deixa no momento o Frankfurt fora da zona de classificação aos playoffs. A partida contra o Barça é uma chance de buscar se recuperar na competição. No momento, o atacante Jonathan Burkardt é a principal dúvida para o duelo, após se lesionar no revés para a Atalanta.

Provável escalação do Eintracht Frankfurt: Michael Zetterer; Arthur Theate, Robin Koch e Nnamdi Collins; Ritsu Doan, Fares Chaïbi, Mahmoud Dahoud e Nathaniel Brown; Mario Götze e Ansgar Knauff; Michy Batshuayi. Técnico: Dino Toppmöller

Confronto direto e estatísticas de Barcelona e Eintracht Frankfurt

O histórico recente entre Barcelona e Eintracht Frankfurt é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Barcelona e Eintracht Frankfurt

14/04/2022 - Barcelona 2 x 3 Eintracht Frankfurt - (Liga Europa)

07/04/2022 - Eintracht Frankfurt 1 x 1 Barcelona - (Liga Europa)

Estatísticas e curiosidades de Barcelona x Eintracht Frankfurt

As equipes se enfrentaram há três anos atrás, quando o Frankfurt eliminou o Barça na Liga Europa Ambas as equipes marcaram nos dois encontros naquela temporada Os últimos dez jogos do Barcelona na temporada terminaram com mais de 2,5 gols O Frankfurt foi o primeiro time a sofrer gol em quatro dos últimos cinco duelos Metade dos 14 gols sofridos pelo time alemão na Champions foram no primeiro tempo

Comparação de Odds para Barcelona x Eintracht Frankfurt

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de ambas as equipes marcam.

Casa Ambas as equipes marcam Ambas as equipes marcam - não Betsson 1,72 2,08 Betano 1,72 2,05 Br4Bet 1,66 2,12

Resumo dos palpites do Lance! para Barcelona x Eintrach Frankfurt

Mais de 1,5 gols do Barcelona no primeiro tempo (2,12 na Betsson) Raphinha para marcar a qualquer momento (1,85 na Betano) Barcelona vence e Mais de 3,5 gols (1,71 na Br4Bet) Mais de 10,5 chutes a gol na partida (1,72 na Bet365)

