Monaco x Galatasaray – Palpites, análise e odds
Confira os palpites e odds para Monaco x Galatasaray pela Champions League.
O Lance! separou os principais palpites e odds para Monaco x Galatasaray. A partida nesta terça-feira (9), acontece no Stade Louis II a partir das 17h (horário de Brasília). O compromisso será válido pela sexta rodada da Champions League 2025/26. As equipes se reencontram em uma partida da competição após 25 anos, já que se enfrentaram na edição 2000/01 pelo grupo D da antiga fase de grupos.
Palpite do Lance! para Monaco x Galatasaray (09/12/2025) - Empate anula: Galatasaray (2,22 na Betsson)
Monaco e Galatasaray são equipes que apresentam desempenhos oscilantes nos últimos jogos. Mesmo tendo vencido o PSG recentemente, o time francês vem de quatro derrotas na últimas sete atuações. Algumas delas para equipes de nível técnico inferior. A equipe turca traz um bom recorte de vitórias nas partidas recentes. E na Champions, conseguiu bons resultados diante do Ajax e do Liverpool, um dos cotados ao título. São três triunfos totais em cinco rodadas disputadas.
Assim, esse contexto do encontro favorece uma aposta com empate anula a favor dos visitantes. Importante citar que o clube do Principado é o que mais empatou até o momento na competição. O Galatasaray aposta bastante no seu ataque móvel e na artilharia de Osimhen para buscar uma vitória fora de casa.
- O Galatasaray venceu três dos últimos cinco jogos como visitante na temporada
- O Monaco sofreu mais de 2,5 gols em duas derrotas recentes pela Ligue 1
- A equipe turca tem três pontos em dois jogos como visitante na competição
Outros palpites para Monaco x Galatasaray
- Dois ou mais chutes no gol de Victor Osimhen (1,91 na Betano)
- Mais de 4,5 cartões na partida (1,80 na Bet365)
- Menos de 3,5 gols (1,60 na Br4Bet)
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
Victor Osimhen está atrás apenas de Kylian Mbappé em algumas das principias estatísticas individuais na Champions League. O nigeriano tem seis gols marcados na competição em 12 finalizações certas no alvo. O atacante atuou em três das cinco rodadas, o que faz a média de acertos ser de quatro por partida. Principal nome do ataque turco, Osimhen tem grandes chances de bom número de chutes no alvo. Além disso, Monaco e Galatasaray prometem entregar um jogo físico.
O time francês recebeu mais de 2,5 cartões em sete dos últimos nove jogos disputados. Os turcos tiveram a mesma estatística em três dos quatro recentes. A promessa do placar é de baixo número de gols. Três dos cinco duelos da equipe visitante na competição foram abaixo de quatro tentos. Já os mandantes terminaram com o placar com menos de 3,5 gols em seis dos dez compromissos recentes.
Análise e Forma dos Times
Monaco - Momento e escalação
O Monaco viu a pressão dos torcedores aumentar na última sexta-feira após a derrota para o Brest pela Ligue 1. O revés de 1 a 0 frustrou a torcida, principalmente porque vinha de uma vitória sobre o PSG. O resultado deixou a equipe na sétima posição do campeonato nacional, a cinco pontos do G3. Na Champions, os Les Rouge et Blanc empataram três dos últimos quatro jogos. A equipe francesa apenas empatou com o Pafos na última rodada, estacionando na 23ª posição.
Sébastien Pocognoli terá dois retornos diante do Galatasaray. Isso porque Denis Zakaria e Thilo Kehrer estavam suspensos na partida da Campeonato Francês e voltam a ficar à disposição. O meio-campista é cotado a iniciar entre os titulares. Paul Pogba vem ganhando minutos nesta passagem pelo clube do Principado, mas ainda não deve iniciar entre os titulares.
Provável escalação do Monaco: Lukas Hradecky; Vanderson, Mohammed Salisu, Jordan Teze e Caio Henrique; Lamine Camara, Denis Zakaria e Takumi Minamino; Maghnes Akliouche, Aleksandr Golovin e Folarin Balogun. Técnico: Sébastien Pocognoli
Galatasaray - Momento e escalação
O Galatasaray chega ao duelo buscando se firmar de vez na primeira metade da tabela. Após vencer o Ajax na Champions, o time turco perdeu para o Union Saint-Gilloise por 1 a 0 na última rodada. O revés deixou o grupo comandado por Okan Buruk na 14ª posição, com nove pontos. No Campeonato Turco, a equipe vem de uma vitória por 3 a 2 sobre o Samsunspor, que manteve na liderança do torneio.
Para o duelo no Principado, o Galatasaray não conta com Arda Unyay. Ele foi expulso nos minutos finais da derrota para os belgas e cumpre suspensão nesta rodada. Assim, Davinson Sánchez e Mario Lemina devem formar a dupla de zagueiros.
Provável escalação do Galatasaray: Günay Güvenc; Roland Sallai, Davinson Sánchez, Mario Lemina e Abdulkerim Bardakci; Lucas Torreira, Ilkay Gundogan e Gabriel Sara; Leroy Sané, Baris Yilmaz e Victor Osimhen. Técnico: Okan Buruk .
Confronto direto e estatísticas de Barcelona e Eintracht Frankfurt
O histórico recente entre Monaco e Galatasaray é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos cinco jogos entre Monaco e Galatasaray
- 25/10/2000 - Monaco 4 x 2 Galatasaray - (Champions League)
- 12/09/2000 - Galatasaray 3 x 2 Monaco - (Champions League)
- 16/03/1994 - Galatasaray 0 x 2 Monaco - (Champions League)
- 02/03/1994 - Monaco 3 x 0 Galatasaray - (Champions League)
- 15/03/1989 - Galatasaray 1 x 1 Monaco - (Champions League)
Estatísticas e curiosidades de Monaco x Galatasaray
- Três dos últimos cinco confrontos diretos terminaram abaixo de 3,5 gols marcados
- O Monaco empatou os dois primeiros jogos como mandante na Champions
- Os turcos marcaram em média 1,8 gols nas últimas dez partidas
- O time francês é o quarto que mais cede finalizações aos adversários na competição
- O Galatasaray sofreu gol nos últimos cinco jogos
Comparação de Odds para Monaco x Galatasaray
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols marcados.
|Casa
|Mais de 2,5 gols
|Menos de 2,5 gols
Betsson
1,52
2,55
Betano
1,55
2,50
Bet365
1,53
2,50
Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.
Resumo dos palpites do Lance! para Monaco x Galatasaray
- Empate anula: Galatasaray (2,22 na Betsson)
- Dois ou mais chutes no gol de Victor Osimhen (1,91 na Betano)
- Mais de 4,5 cartões na partida (1,80 na Bet365)
- Menos de 3,5 gols (1,60 na Br4Bet)
