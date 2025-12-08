Monaco x Galatasaray – Palpites, análise e odds

O Lance! separou os principais palpites e odds para Monaco x Galatasaray. A partida nesta terça-feira (9), acontece no Stade Louis II a partir das 17h (horário de Brasília). O compromisso será válido pela sexta rodada da Champions League 2025/26. As equipes se reencontram em uma partida da competição após 25 anos, já que se enfrentaram na edição 2000/01 pelo grupo D da antiga fase de grupos.

Palpite do Lance! para Monaco x Galatasaray (09/12/2025) - Empate anula: Galatasaray (2,22 na Betsson)

Monaco e Galatasaray são equipes que apresentam desempenhos oscilantes nos últimos jogos. Mesmo tendo vencido o PSG recentemente, o time francês vem de quatro derrotas na últimas sete atuações. Algumas delas para equipes de nível técnico inferior. A equipe turca traz um bom recorte de vitórias nas partidas recentes. E na Champions, conseguiu bons resultados diante do Ajax e do Liverpool, um dos cotados ao título. São três triunfos totais em cinco rodadas disputadas.

Assim, esse contexto do encontro favorece uma aposta com empate anula a favor dos visitantes. Importante citar que o clube do Principado é o que mais empatou até o momento na competição. O Galatasaray aposta bastante no seu ataque móvel e na artilharia de Osimhen para buscar uma vitória fora de casa.

O Galatasaray venceu três dos últimos cinco jogos como visitante na temporada O Monaco sofreu mais de 2,5 gols em duas derrotas recentes pela Ligue 1 A equipe turca tem três pontos em dois jogos como visitante na competição

Outros palpites para Monaco x Galatasaray

Dois ou mais chutes no gol de Victor Osimhen (1,91 na Betano) Mais de 4,5 cartões na partida (1,80 na Bet365) Menos de 3,5 gols (1,60 na Br4Bet)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Victor Osimhen está atrás apenas de Kylian Mbappé em algumas das principias estatísticas individuais na Champions League. O nigeriano tem seis gols marcados na competição em 12 finalizações certas no alvo. O atacante atuou em três das cinco rodadas, o que faz a média de acertos ser de quatro por partida. Principal nome do ataque turco, Osimhen tem grandes chances de bom número de chutes no alvo. Além disso, Monaco e Galatasaray prometem entregar um jogo físico.

O time francês recebeu mais de 2,5 cartões em sete dos últimos nove jogos disputados. Os turcos tiveram a mesma estatística em três dos quatro recentes. A promessa do placar é de baixo número de gols. Três dos cinco duelos da equipe visitante na competição foram abaixo de quatro tentos. Já os mandantes terminaram com o placar com menos de 3,5 gols em seis dos dez compromissos recentes.

Análise e Forma dos Times

Monaco - Momento e escalação

O Monaco viu a pressão dos torcedores aumentar na última sexta-feira após a derrota para o Brest pela Ligue 1. O revés de 1 a 0 frustrou a torcida, principalmente porque vinha de uma vitória sobre o PSG. O resultado deixou a equipe na sétima posição do campeonato nacional, a cinco pontos do G3. Na Champions, os Les Rouge et Blanc empataram três dos últimos quatro jogos. A equipe francesa apenas empatou com o Pafos na última rodada, estacionando na 23ª posição.

Sébastien Pocognoli terá dois retornos diante do Galatasaray. Isso porque Denis Zakaria e Thilo Kehrer estavam suspensos na partida da Campeonato Francês e voltam a ficar à disposição. O meio-campista é cotado a iniciar entre os titulares. Paul Pogba vem ganhando minutos nesta passagem pelo clube do Principado, mas ainda não deve iniciar entre os titulares.

Provável escalação do Monaco: Lukas Hradecky; Vanderson, Mohammed Salisu, Jordan Teze e Caio Henrique; Lamine Camara, Denis Zakaria e Takumi Minamino; Maghnes Akliouche, Aleksandr Golovin e Folarin Balogun. Técnico: Sébastien Pocognoli

Galatasaray - Momento e escalação

O Galatasaray chega ao duelo buscando se firmar de vez na primeira metade da tabela. Após vencer o Ajax na Champions, o time turco perdeu para o Union Saint-Gilloise por 1 a 0 na última rodada. O revés deixou o grupo comandado por Okan Buruk na 14ª posição, com nove pontos. No Campeonato Turco, a equipe vem de uma vitória por 3 a 2 sobre o Samsunspor, que manteve na liderança do torneio.

Para o duelo no Principado, o Galatasaray não conta com Arda Unyay. Ele foi expulso nos minutos finais da derrota para os belgas e cumpre suspensão nesta rodada. Assim, Davinson Sánchez e Mario Lemina devem formar a dupla de zagueiros.

Provável escalação do Galatasaray: Günay Güvenc; Roland Sallai, Davinson Sánchez, Mario Lemina e Abdulkerim Bardakci; Lucas Torreira, Ilkay Gundogan e Gabriel Sara; Leroy Sané, Baris Yilmaz e Victor Osimhen. Técnico: Okan Buruk .

Confronto direto e estatísticas de Barcelona e Eintracht Frankfurt

O histórico recente entre Monaco e Galatasaray é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Monaco e Galatasaray

25/10/2000 - Monaco 4 x 2 Galatasaray - (Champions League)

12/09/2000 - Galatasaray 3 x 2 Monaco - (Champions League)

16/03/1994 - Galatasaray 0 x 2 Monaco - (Champions League)

02/03/1994 - Monaco 3 x 0 Galatasaray - (Champions League)

15/03/1989 - Galatasaray 1 x 1 Monaco - (Champions League)

Estatísticas e curiosidades de Monaco x Galatasaray

Três dos últimos cinco confrontos diretos terminaram abaixo de 3,5 gols marcados O Monaco empatou os dois primeiros jogos como mandante na Champions Os turcos marcaram em média 1,8 gols nas últimas dez partidas O time francês é o quarto que mais cede finalizações aos adversários na competição O Galatasaray sofreu gol nos últimos cinco jogos

Comparação de Odds para Monaco x Galatasaray

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols marcados.

Casa Mais de 2,5 gols Menos de 2,5 gols Betsson 1,52 2,55 Betano 1,55 2,50 Bet365 1,53 2,50

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance! para Monaco x Galatasaray

Empate anula: Galatasaray (2,22 na Betsson) Dois ou mais chutes no gol de Victor Osimhen (1,91 na Betano) Mais de 4,5 cartões na partida (1,80 na Bet365) Menos de 3,5 gols (1,60 na Br4Bet)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.