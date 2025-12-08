Kairat x Olympiacos – Palpites, análise e odds

Confira os palpites do Lance para Kairat x Olympiacos pela Champions League. O duelo acontece nesta terça-feira, 9 de dezembro, às 12h30 (horário de Brasília), na Astana Arena, no Cazaquistão, pela sexta rodada da competição continental. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para Kairat x Olympiacos (09/12)

Kairat x Olympiacos - Resultado: Olympiacos vence (1,55 na Betsson)

O Olympiacos chega em momento muito superior e sustentado por três vitórias consecutivas, o que reforça a confiança da equipe na reta final da fase de grupos. O time grego se mostra mais equilibrado nas duas fases do jogo, controla melhor a posse e consegue criar volume ofensivo constante — algo que o Kairat não tem conseguido responder nesta Champions League.

Do outro lado, o Kairat faz campanha muito fraca, soma apenas um ponto e não vence há quatro jogos, com dois empates e duas derrotas. A instabilidade defensiva e a dificuldade para competir em ritmo europeu tornam o confronto ainda mais desfavorável para os cazaques. Pela diferença técnica e de momento, o Olympiacos é o lado mais confiável do mercado.

Olympiacos chega com três vitórias consecutivas na competição

com vitórias consecutivas na competição Kairat soma apenas um ponto e ocupa a vice-lanterna do grupo

e ocupa a vice-lanterna do grupo Kairat está há quatro jogos sem vencer, dois empates e duas derrotas

Outros palpites para Kairat x Olympiacos

O Olympiacos chega para a partida em momento muito superior, embalado por três vitórias consecutivas e com padrão ofensivo capaz de sustentar jogos mais abertos, reflexo direto do fato de ter registrado cinco das últimas seis partidas com mais de 2,5 gols. Além disso, o Olympiacos sofre defensivamente como visitante, o que abre espaço para o mercado de ambas marcam.

Do lado cazaque, a campanha na Champions é fraca: apenas um ponto somado e uma sequência de quatro jogos sem vencer, dois empates e duas derrotas. A instabilidade defensiva e a dificuldade em competir no ritmo europeu aumentam o risco de sofrer cedo, mas também deixam margem para ao menos aproveitar espaços deixados pelo Olympiacos fora de casa, especialmente considerando que os gregos sofreram gols em cinco das últimas sete partidas como visitantes.

Análise e Forma dos Times

Kairat - Momento e escalação

O Kairat vive uma edição extremamente negativa da Champions League. Em cinco rodadas, o time do Uzbequistão somou apenas um ponto, resultado de um empate isolado, e sofreu quatro derrotas. A mais recente foi o 3 a 2 para o Copenhagen, partida em que até conseguiu competir melhor, mas voltou a expor fragilidades defensivas e dificuldade para controlar o ritmo dos adversários.

Provável escalação do Kairat: Temirlan Anarbekov; Aleksandr Mrynskiy, Alexander Shirobokov, Egor Sorokin e Erkin Tapalov; Dan Glazer, Damir Kassabulat e Valeri Gromyko; Jorginho, Dastan Satpaev e Edmilson Santos. Técnico: Rafael Urazbakhtin.

Olympiacos - Momento e escalação

O Olympiacos faz campanha irregular na Champions League e aparece apenas na 33ª posição da classificação geral, com três derrotas e dois empates nas cinco primeiras rodadas. O desempenho inicial foi abaixo do esperado, especialmente pela oscilação defensiva e pela pouca eficiência nos momentos decisivos dos jogos.

Provável escalação do Olympiacos: Kostas Tzolakis; Rodinei, Giulian Biancone, Lorenzo Pirola e Francisco Ortega; Santiago Hezze, Christos Mouzakitise Gelson Martins; Mehdi Taremi, Gabriel Strefezza e Ayoub Kaabi. Técnico: José Luis Mendilibar.

Confronto direto e estatísticas de Kairat x Olympiacos

O histórico recente entre Kairat e Olympiacos é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Estatísticas e curiosidades de Kairat x Olympiacos

Olympiacos venceu os três confrontos oficiais entre as equipes O Kairat está há quatro jogos sem vencer na temporada O Kairat sofreu gols em três partidas seguidas O Olympiacos teve mais de 2,5 gols em cinco dos últimos seis jogos O Olympiacos foi o primeiro a marcar nos últimos dez jogos consecutivos

Comparação de Odds para Kairat x Olympiacos

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols:

+18. Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder. O Lance recomenda apenas casas de apostas legalizadas no Brasil. Casa Mais de 2,5 gols Menos de 2,5 gols Betsson 1,72 2,10 Betano 1,70 2,07 Br4 1,75 2,00 Superbet 1,74 2,05 Bet365 1,72 2,10

Resumo dos palpites do Lance para Kairat x Olympiacos

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.