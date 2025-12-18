Bologna x Internazionale – Palpites, análise e odds
Confira os prognósticos para o duelo da Supercopa da Itália
Confira os palpites do Lance para Bologna x Internazionale pela Supercopa da Itália. O duelo acontece nesta sexta-feira, 19 de dezembro, às 16h (horário de Brasília). A bola rola no Al-Awwal Park, em Riad na Arábia Saudita, pelo jogo de ida da semifinal da competição. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.
Palpite do Lance para Bologna x Internazionale (19/12)
O cenário aponta para um jogo competitivo e com boas chances de gols para os dois lados. O Bologna vive um momento de afirmação na temporada, com modelo de jogo agressivo, linhas altas e participação constante dos laterais e meias no terço final. Mesmo diante de um adversário mais qualificado, a equipe costuma sustentar intensidade ofensiva e criar volume, especialmente quando encontra espaços em transições ou bolas recuperadas no campo adversário.
Do outro lado, a Internazionale mantém um padrão sólido e eficiente, com forte capacidade de controlar o ritmo e atacar com poucos toques. A equipe de Simone Inzaghi costuma iniciar partidas de forma intensa, buscando vantagem cedo para administrar o jogo com posse e organização defensiva. Ainda assim, não é um time que se fecha completamente, o que abre margem para sofrer gols quando enfrenta adversários bem ajustados ofensivamente, cenário que reforça o mercado de ambas marcam.
- O Bologna teve ambas as equipes marcando em cinco dos últimos seis jogos
- A Internazionale marcou o primeiro gol em quatro dos últimos cinco compromissos
- Ambas as equipes marcaram em três dos últimos cinco confrontos entre eles
Outros palpites para Bologna x Internazionale
A Internazionale aparece como favorita para o confronto pelo momento mais consistente e pela forma como costuma iniciar as partidas. Enquanto o Bologna oscila nas últimas rodadas, com duas vitórias, duas derrotas e um empate, a Inter venceu quatro dos últimos cinco jogos, mostrando maior regularidade coletiva e capacidade de impor seu ritmo desde o início.
Esse cenário também sustenta os mercados de marcar primeiro gol e gol a qualquer momento de Lautaro Martínez. A Inter abriu o placar em quatro das últimas cinco partidas, enquanto o Bologna sofreu o primeiro gol em todos os seus cinco jogos mais recentes. Além disso, Lautaro segue como principal referência ofensiva da Nerazzurri, com 12 gols em 20 jogos na temporada, sendo o nome mais provável para balançar as redes.
Análise e Forma dos Times
Bologna - Momento e escalação
O Bologna chega à Supercopa após uma temporada sólida, coroada com o título da Copa da Itália 2024/25, e segue competitivo também no Campeonato Italiano. A equipe ocupa a sexta colocação da Serie A e está dentro da zona que leva aos playoffs da Liga Europa.
Em seu último compromisso antes da semifinal, porém, o time foi derrotado pela Juventus por 1 a 0, em um jogo equilibrado, decidido nos detalhes, que expôs dificuldades para transformar volume de jogo em chances claras.
Provável escalação do Bologna: Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumi e Miranda; Ferguson, Fabbian, Orsolini, Cambiaghi e Jens Odgaard; Castro. Técnico: Vincenzo Italiano.
Internazionale - Momento e escalação
A Internazionale chega à Supercopa credenciada por uma temporada de alto nível. Vice-campeã do Campeonato Italiano na última edição, a equipe garantiu vaga na competição e, atualmente, vive um dos melhores momentos do futebol italiano.
Líder da Serie A e bem posicionada no G8 da Champions League, a Nerazzurri combina regularidade, intensidade e eficiência ofensiva, mantendo um padrão coletivo difícil de ser enfrentado. O bom momento foi reforçado na última partida, com a vitória por 2 a 1 sobre o Genoa, resultado que confirmou a consistência do time mesmo em jogos mais equilibrados.
Provável escalação da Internazionale: Sommer; Bisseck, Akanji e Bastoni; Luis Henrique, Barella, Sucic, Mkhitaryan e Carlos Augusto; Marcus Thuram e Lautaro Martínez. Técnico: Cristian Chivu.
Confronto direto e estatísticas de Bologna x Internazionale
O histórico recente entre Bologna e Internazionaleé fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos cinco jogos entre Bologna x Internazionale
- 20/04/2025 – Bologna 1 x 0 Internazionale (Serie A)
- 15/01/2025 – Internazionale 2 x 2 Bologna (Serie A)
- 09/03/2024 – Bologna 0 x 1 Internazionale (Serie A)
- 20/12/2023 – Internazionale 1 x 2 Bologna (Coppa Italia)
- 07/10/2023 – Internazionale 2 x 2 Bologna (Serie A)
Estatísticas e curiosidades de Bologna x Internazionale
- O Bologna sofreu gol em seis jogos recentes
- Mais de 2,5 gols em cinco dos últimos sete jogos do Bologna
- Ambas marcam em cinco dos últimos seis jogos do Bologna
- A Inter marcou primeiro em quatro dos últimos cinco jogos, e o Bologna sofreu o primeiro gol nos últimos cinco jogos
- Jogo com tendência disciplinar mais baixa: menos de 4,5 cartões para Bologna (sete/oito) e Inter (cinco/sete)
Comparação de Odds para Bologna x Internazionale
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols:
Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.
|Casa
|Mais de 3,5 gols
|Menos de 3,5 gols
Bet365
1,75
2,00
Resumo dos palpites do Lance para Bologna x Internazionale
- Ambas as equipes marcam: sim (1,82 na Betsson)
- Resultado: Internazionale vence (1,72 na Betsson)
- Marcar primeiro gol: Internazionale (1,55 na Superbet)
- Marcar a qualquer momento: Lautaro Martínez (2,40 na Betano)
Tudo sobre
