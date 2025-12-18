Bologna x Internazionale – Palpites, análise e odds

Confira os palpites do Lance para Bologna x Internazionale pela Supercopa da Itália. O duelo acontece nesta sexta-feira, 19 de dezembro, às 16h (horário de Brasília). A bola rola no Al-Awwal Park, em Riad na Arábia Saudita, pelo jogo de ida da semifinal da competição. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para Bologna x Internazionale (19/12)

O cenário aponta para um jogo competitivo e com boas chances de gols para os dois lados. O Bologna vive um momento de afirmação na temporada, com modelo de jogo agressivo, linhas altas e participação constante dos laterais e meias no terço final. Mesmo diante de um adversário mais qualificado, a equipe costuma sustentar intensidade ofensiva e criar volume, especialmente quando encontra espaços em transições ou bolas recuperadas no campo adversário.

Do outro lado, a Internazionale mantém um padrão sólido e eficiente, com forte capacidade de controlar o ritmo e atacar com poucos toques. A equipe de Simone Inzaghi costuma iniciar partidas de forma intensa, buscando vantagem cedo para administrar o jogo com posse e organização defensiva. Ainda assim, não é um time que se fecha completamente, o que abre margem para sofrer gols quando enfrenta adversários bem ajustados ofensivamente, cenário que reforça o mercado de ambas marcam.

O Bologna teve ambas as equipes marcando em cinco dos últimos seis jogos A Internazionale marcou o primeiro gol em quatro dos últimos cinco compromissos Ambas as equipes marcaram em três dos últimos cinco confrontos entre eles

Outros palpites para Bologna x Internazionale

A Internazionale aparece como favorita para o confronto pelo momento mais consistente e pela forma como costuma iniciar as partidas. Enquanto o Bologna oscila nas últimas rodadas, com duas vitórias, duas derrotas e um empate, a Inter venceu quatro dos últimos cinco jogos, mostrando maior regularidade coletiva e capacidade de impor seu ritmo desde o início.

Esse cenário também sustenta os mercados de marcar primeiro gol e gol a qualquer momento de Lautaro Martínez. A Inter abriu o placar em quatro das últimas cinco partidas, enquanto o Bologna sofreu o primeiro gol em todos os seus cinco jogos mais recentes. Além disso, Lautaro segue como principal referência ofensiva da Nerazzurri, com 12 gols em 20 jogos na temporada, sendo o nome mais provável para balançar as redes.

Análise e Forma dos Times

Bologna - Momento e escalação

O Bologna chega à Supercopa após uma temporada sólida, coroada com o título da Copa da Itália 2024/25, e segue competitivo também no Campeonato Italiano. A equipe ocupa a sexta colocação da Serie A e está dentro da zona que leva aos playoffs da Liga Europa.

Em seu último compromisso antes da semifinal, porém, o time foi derrotado pela Juventus por 1 a 0, em um jogo equilibrado, decidido nos detalhes, que expôs dificuldades para transformar volume de jogo em chances claras.

Provável escalação do Bologna: Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumi e Miranda; Ferguson, Fabbian, Orsolini, Cambiaghi e Jens Odgaard; Castro. Técnico: Vincenzo Italiano.

Internazionale - Momento e escalação

A Internazionale chega à Supercopa credenciada por uma temporada de alto nível. Vice-campeã do Campeonato Italiano na última edição, a equipe garantiu vaga na competição e, atualmente, vive um dos melhores momentos do futebol italiano.

Líder da Serie A e bem posicionada no G8 da Champions League, a Nerazzurri combina regularidade, intensidade e eficiência ofensiva, mantendo um padrão coletivo difícil de ser enfrentado. O bom momento foi reforçado na última partida, com a vitória por 2 a 1 sobre o Genoa, resultado que confirmou a consistência do time mesmo em jogos mais equilibrados.

Provável escalação da Internazionale: Sommer; Bisseck, Akanji e Bastoni; Luis Henrique, Barella, Sucic, Mkhitaryan e Carlos Augusto; Marcus Thuram e Lautaro Martínez. Técnico: Cristian Chivu.

Confronto direto e estatísticas de Bologna x Internazionale

O histórico recente entre Bologna e Internazionaleé fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Bologna x Internazionale

20/04/2025 – Bologna 1 x 0 Internazionale (Serie A) 15/01/2025 – Internazionale 2 x 2 Bologna (Serie A) 09/03/2024 – Bologna 0 x 1 Internazionale (Serie A) 20/12/2023 – Internazionale 1 x 2 Bologna (Coppa Italia) 07/10/2023 – Internazionale 2 x 2 Bologna (Serie A)

Estatísticas e curiosidades de Bologna x Internazionale

O Bologna sofreu gol em seis jogos recentes Mais de 2,5 gols em cinco dos últimos sete jogos do Bologna Ambas marcam em cinco dos últimos seis jogos do Bologna A Inter marcou primeiro em quatro dos últimos cinco jogos, e o Bologna sofreu o primeiro gol nos últimos cinco jogos Jogo com tendência disciplinar mais baixa: menos de 4,5 cartões para Bologna (sete/oito) e Inter (cinco/sete)

Comparação de Odds para Bologna x Internazionale

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols:

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder. Casa Mais de 3,5 gols Menos de 3,5 gols Betsson 1,72 2,08 Betano 1,77 2,05 Br4 1,75 2,05 Superbet 1,72 2,08 Bet365 1,75 2,00

Resumo dos palpites do Lance para Bologna x Internazionale

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.