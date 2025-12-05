Tottenham x Brentford – Palpites, análise e odds

Confira os palpites do Lance para Tottenham x Brentford pelo Campeonato Inglês. O jogo acontece neste sábado, 6 de dezembro, às 12h (horário de Brasília), no estádio Tottenham Hotspur, em Londres, pela 15ª rodada. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para Tottenham x Brentford (06/12)

Tottenham x Brentford - Tottenham vence (2,32) - Betsson

A tendência de vitória do Tottenham se apoia principalmente na melhor posição da equipe na tabela e no desempenho recente nos confrontos diretos contra o Brentford. Mesmo com uma diferença pequena entre os dois times, o momento dos Spurs é mais consistente e o retrospecto jogando em Londres reforça a confiança do torcedor. O time costuma se impor diante de sua torcida e demonstra regularidade quando atua em casa.

Mesmo como visitante, o Tottenham também tem levado vantagem nos duelos recentes contra o Brentford, mostrando superioridade tanto em casa quanto fora. Com esse histórico favorável e atuando novamente em seu estádio, o cenário aponta para maior controle da partida por parte do time mandante, que busca somar pontos importantes e continuar subindo na tabela da Premier League.

Outros palpites para Tottenham x Brentford

Tottenham marca primeiro (1,88 na Betsson) Mais de 2,5 Gols (1,84 na Betsson) Ambos marcam: sim (1,68 na Betsson)

O cenário aponta para um resultado positivo para o Tottenham, com a equipe marcando o primeiro gol do confronto. A expectativa é de um jogo com muitos gols, algo consistente com o desempenho recente do time mandante, que registrou placares acima de 2,5 gols nas últimas seis partidas. Os confrontos diretos também reforçam essa tendência, já que cinco dos últimos seis encontros entre as equipes ultrapassaram essa marca.

Como se projeta um placar movimentado, os prognósticos também indicam que ambos os times devem marcar. Isso aconteceu em cinco dos últimos seis confrontos diretos e acompanha o padrão recente do Tottenham, cujas últimas cinco partidas tiveram gols dos dois lados. O Brentford reforça ainda mais essa leitura, já que também registrou o cenário de ambos marcam em três das últimas quatro partidas.

Análise e Forma dos Times

Tottenham - Momento e escalação

O momento do Tottenham é conturbado. Apesar de ser uma equipe tecnicamente superior dentro do Campeonato Inglês, o time tem demonstrado dificuldades para vencer tanto em casa quanto fora. Não triunfou nas últimas quatro partidas da Premier League, o que agrava ainda mais a sua situação. Atualmente em 11º lugar, com 19 pontos, o clube precisa reagir rapidamente se quiser subir na tabela e se aproximar da zona de competições europeias.

A equipe vê o duelo contra o Brentford como uma oportunidade para retomar o caminho das vitórias. Mesmo contando com um histórico favorável diante do adversário, o Tottenham sabe que precisa apresentar mais consistência, especialmente defensiva. Para essa partida, deve entrar em campo com um sistema mais equilibrado, reforçando a retaguarda e apostando em um ataque mais dinâmico para tentar furar a defesa dos Bees e voltar a somar três pontos.

Provável escalação do Tottenham: Guglielmo Vicario; Destiny Udogie, Kevin Danso, Cristian Romero e Pedro Porro; Lucas Bergvall, Rodrigo Bentancur e Pape Sarr; Brennan Johnson, Randal Kolo Muani e Mohammed Kudus. Técnico: Thomas Frank

Brentford - Momento e escalação

O Brentford vive um momento igualmente complicado na Premier League. A equipe ocupa a 13ª colocação e tenta reencontrar estabilidade após uma sequência marcada por resultados negativos, sobretudo como visitante. Apesar de competir bem em vários jogos, o time tem sofrido defensivamente e perdido pontos importantes em situações que antes dominava com mais segurança. A irregularidade recente aumenta a pressão para reagir justamente diante de um Tottenham forte em casa.

O Brentford terá apenas um desfalque importante: Fábio Carvalho, que está fora por lesão no ligamento cruzado. Sem o meia-atacante, o técnico Keith Andrews deve utilizar Mathias Jensen como substituto, reorganizando o meio-campo para manter equilíbrio na criação e na recomposição defensiva.

Provável escalação do Brentford: Caoimhin Kelleher; Rico Henry, Sepp Van den Berg, Ethan Pinnock e Michael Kayode; Kristoffer Ajer, Mathias Jensen e Yegor Yarmolyuk; Kevin Schade, Vitaly Janelt e Dango Ouattara. Técnico: Keith Andrews

Confronto direto e estatísticas de Tottenham x Brentford

O histórico recente entre Tottenham e Brentford é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Tottenham e Brentford

02/02/2025 – Brentford 0 x 2 Tottenham (Premier League 24/25)

21/09/2024 – Tottenham 3 x 1 Brentford (Premier League 24/25)

31/01/2024 – Tottenham 3 x 2 Brentford (Premier League 23/24)

13/08/2023 – Brentford 2 x 2 Tottenham (Premier League 23/24)

20/05/2023 – Tottenham 1 x 3 Brentford (Premier League 22/23)

Estatísticas e curiosidades de Tottenham x Brentford

A média de gols somada das equipes é de 3,1 por partida, superando o palpite de mais de 2,5 gols O Brentford desperdiça 1,6 grandes chances por jogo, enquanto o Tottenham perde apenas 0,9, mostrando maior eficiência dos Spurs para converter oportunidades O Tottenham marcou gols em cada uma das últimas cinco partidas Os confrontos diretos recentes entre as equipes registraram média de 3,8 gols por jogo O Tottenham marcou sete gols nas últimas cinco partidas como mandante

Comparação de Odds para Tottenham x Brentford

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols:

Casa Tottenham vence Empate Brentford vence Betsson 2,32 3,60 3,00 Betano 2,30 3,60 2,95 Superbet 2,32 3,60 2,95 Bet365 2,30 3,50 3,00

Resumo dos palpites do Lance para Tottenham x Brentford

Tottenham vence (2,32 na Betsson) Tottenham marca primeiro (1,88 na Betsson) Mais de 2,5 Gols (1,84 na Betsson) Ambos marcam: sim (1,68 na Betsson)

