Real Betis x Barcelona – Palpites, análise e odds

Confira os palpites do Lance para Real Betis x Barcelona pelo Campeonato Espanhol. O jogo acontece neste sábado, 6 de dezembro, às 14h30 (horário de Brasília), no estádio Benito Villamarín, em Sevilha, pela 15ª rodada. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para Real Betis x Barcelona (06/12)

Real Betis x Barcelona - Real Betis marca primeiro (2,45) - Betsson

O Barcelona lidera o campeonato, mas apresenta fragilidades defensivas que frequentemente permitem ao adversário abrir o placar. O recente histórico de jogos confirma esse padrão, enquanto o Betis, especialmente atuando em casa, tem sido eficiente nos minutos iniciais e costuma marcar primeiro diante de sua torcida.

Mesmo enfrentando o primeiro colocado, o Betis chega forte para o duelo. A equipe vive boa fase no próprio estádio, mostra consistência e ocupa atualmente a quinta posição, subindo gradualmente na tabela graças ao desempenho sólido e regular. O apoio da torcida e o bom momento como mandante aumentam o peso a favor do Betis neste confronto.

Betis marcou primeiro em sete dos últimos oito jogos Barcelona sofreu o primeiro gol em quatro dos últimos seis confrontos Betis marcou os três primeiros gols na última partida que teve da semana, contra o Torrent

Outros palpites para Real Betis x Barcelona

Primeiro tempo: Barcelona vence (2,18 na Betsson) Mais de 3,5 Gols (1,86 na Betsson) Ambos marcam: Sim (1,40 na Betsson)

A partida tende a ser equilibrada, com ambas as equipes atacando com frequência, mas o Barcelona desponta como favorito para construir a vantagem antes do intervalo. Esse comportamento se repete nos jogos recentes da equipe, que venceu o primeiro tempo em cinco de seus últimos seis compromissos, mostrando força já nos minutos iniciais.

Além disso, as projeções apontam para um duelo com placar elevado, acima de 3,5 gols, algo que se alinha ao desempenho ofensivo do Barça, que ultrapassou essa marca em seis das últimas sete partidas.

O confronto também indica grande chance de ambos os times marcarem. O cenário é reforçado pelo histórico recente entre os clubes, já que os quatro últimos encontros diretos terminaram com gols para os dois lados. Com ataques eficientes e defesas que vêm oscilando, o jogo se encaminha para um placar movimentado e intensidade do início ao fim.

Análise e Forma dos Times

Real Betis - Momento e escalação

O momento para o Betis é de animação, já que a equipe não perde há cinco partidas. Goleou o Torrent por 4 x 1 na última partida, e antes disso, venceu o Sevilla por 2 x 0, seu principal adversário, em um estádio com ingressos esgotados. O mandante está atualmente em quinto lugar, com 24 pontos, e se vencer o Barcelona poderá encostar nos três melhores da competição.

O Betis tem o basileiro Antony como seu principal atleta, mas há dúvidas se o mesmo irá jogar contra o Barcelona. O ponta direita sentiu desconforto físico na última partida contra o Torrent e não houve mais informações oficiais da equipe. O lateral Hector Bellerin também está de fora por conta de uma lesão na coxa. O meia Lo Celso também é dúvida e há indícios que voltará a jogar ainda em dezembro, mas não há nada confirmado.

Provável escalação do Betis:

Álvaro Vallés; Valentín Gómez, Natan, Marc Bartra e Aitor Ruibal; Marc Roca e Sergi Altimira; Abde Ezzalzouli, Abde Ezzalzouli e Pablo García; Cucho Hernández. Técnico: Manuel Pellegrini

Barcelona - Momento e escalação

O Gigante da Catalunha é o atual líder isolado da La Liga 2025/26, com 37 pontos, e promete entrar com tudo contra o Betis neste final de semana. A equipe venceu sua última partida contra o Atlético de Madrid por 3 a 1, repetindo o mesmo placar do duelo anterior, contra o Deportivo Alavés. Esse bom momento ofensivo reforça a confiança do elenco, que busca manter a vantagem na liderança.

O técnico Hans Flick, porém, terá alguns problemas importantes na escalação, já que o Barça voltou a perder jogadores por lesão. Gavi está fora por conta de uma lesão no menisco interno do joelho direito, Ronald Araújo está afastado temporariamente para cuidar da saúde mental, o goleiro Ter Stegen se recupera de cirurgia nas costas e Dani Olmo segue tratando uma luxação no ombro.

Mesmo assim, o Barcelona ainda conta com um elenco forte e qualificado para enfrentar o Betis e buscar mais uma vitória na competição.

Provável escalação do Barcelona: Joan García; Alejandro Baldé, Gerard Martín, Pau Cubarsí e Jules Kounde; Frenkie de Jong e Eric Garcia; Marcus Rashford, Raphinha e Lamine Yamal; Ferran Torres. Técnico: Hans-Dieter Flick

Confronto direto e estatísticas de Real Betis x Barcelona

O histórico recente entre Real Betis e Barcelona é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Real Betis e Barcelona

05/04/2025 – Barcelona 1 x 1 Real Betis (Campeonato Espanhol 2024/25) 15/01/2025 – Barcelona 5 x 1 Real Betis (Copa del Rey 24/25) 07/12/2024 – Real Betis 2 x 2 Barcelona (Campeonato Espanhol 2024/25) 21/01/2024 – Real Betis 2 x 4 Barcelona (Campeonato Espanhol 2023/24) 16/09/2023 – Barcelona 5 x 0 Real Betis (Campeonato Espanhol 2023/24)

Estatísticas e curiosidades de Real Betis x Barcelona

O Real Betis registrou o cenário de ambos marcam em quatro dos últimos cinco jogos Em confrontos diretos, Barcelona e Betis tiveram mais de 3,5 gols em cinco das últimas seis partidas O Betis perdeu o primeiro tempo em casa em três das últimas quatro partidas A média de gols somados das duas equipes é de 4,4 por jogo O Barcelona cria, em média, quatro grandes chances de gol por partida

Comparação de Odds para Real Betis x Barcelona

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols:

Casa Real Betis vence Empate Barcelona vence Betsson 4,15 4,45 1,70 Betano 4,05 4,45 1,72 Superbet 4,10 4,35 1,72 Bet365 4,00 4,50 1,72

Resumo dos palpites do Lance para Real Betis x Barcelona

Real Betis marca primeiro (2,45 na Betsson) Primeiro tempo: Barcelona vence (2,18 na Betsson) Mais de 3,5 Gols (1,86 na Betsson) Ambos marcam: Sim (1,40 na Betsson)

