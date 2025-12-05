Aston Villa x Arsenal – Palpites, análise e odds

Confira os palpites do Lance para Aston Villa x Arsenal pela Premier League. O duelo acontece neste sábado, 6 de dezembro, às 9h30 (horário de Brasília), no Villa Park, em Birmingham, pela 15ª rodada. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para Aston Villa x Arsenal (06/12)

Aston Villa x Arsenal - Resultado: Arsenal vence (1,90) - Betsson

O confronto entre Aston Villa e Arsenal coloca frente a frente duas equipes em grande fase, mas com propostas distintas. O Villa chega embalado por seis vitórias consecutivas, sustentando intensidade alta e alto nível de eficiência no terço final. Jogando em casa, a equipe de Unai Emery costuma ditar ritmo, pressiona com linhas adiantadas e cria volume suficiente para competir de igual para igual com qualquer adversário da liga.

Do outro lado, o Arsenal vive um momento ainda mais sólido: são 18 partidas de invencibilidade e a liderança da Premier League com 33 pontos. A consistência defensiva, aliada ao controle posicional e às transições rápidas, torna o time de Mikel Arteta mais seguro em jogos grandes. Por isso, o prognóstico favorece um resultado positivo dos Gunners, ainda que com duelo equilibrado pela força atual do Aston Villa.

Aston Villa chega com seis vitórias seguidas

vitórias seguidas Arsenal está há 18 jogos sem perder

jogos sem perder Arsenal é líder com 33 pontos, Villa aparece em terceiro com 27

Outros palpites para Aston Villa x Arsenal

Ambas as equipes marcam: sim (1,90 na Betsson) Menos de 10,5 escanteios (1,55 na Betsson) Marcar 1º gol: Arsenal (1,66 na Betsson)

Os três palpites para Aston Villa x Arsenal seguem a lógica do momento das equipes e dos padrões recentes de desempenho. O ambas marcam ganha força porque o Arsenal teve o mercado confirmado em quatro dos últimos cinco jogos, enquanto o Villa mantém intensidade ofensiva constante, especialmente em casa.

Já o menos de 10,5 escanteios aparece como tendência pelo estilo mais direto do Villa e pelo controle do Arsenal, com números que reforçam a linha: Villa abaixo dessa marca em cinco de sete partidas e Arsenal em oito de dez.

Para completar, o Arsenal marcar o primeiro gol é sustentado pela consistência dos Gunners no início dos jogos, o time saiu na frente em oito das últimas dez partidas. O Villa costuma começar mais reativo contra rivais grandes, o que aumenta o valor dessa aposta.

Análise e Forma dos Times

Aston Villa - Momento e escalação

O Aston Villa vive uma campanha muito sólida na Premier League, ocupando a terceira colocação com 27 pontos, apenas um atrás do Manchester City. A equipe de Unai Emery combina intensidade, agressividade sem a bola e ótima execução ofensiva, fatores que explicam as oito vitórias em 14 rodadas.

Para esta partida, o Villa tem um desfalque certo: Tyrone Mings, peça importante na linha defensiva. Além disso, Dibu Martínez, que sentiu dores no aquecimento do jogo anterior e acabou vetado, ainda é dúvida.

Provável escalação do Aston Villa: Marco Bizot; Matty Cash, Pau Torres, Ezri Konsa e Lucas Digne; Amadou Onana, Boubacar Kamara e John McGinn; Youri Tielemans e Morgan Rogers; Ollie Watkins. Técnico: Unai Emery.

Arsenal - Momento e escalação

O Arsenal chega como líder do campeonato, sustentado por uma campanha muito sólida: 33 pontos em 14 jogos, melhor defesa da liga (só sete gols sofridos) e um padrão competitivo consistente.

O time venceu dez vezes, empatou três e perdeu apenas uma, mas lida com uma lista relevante de problemas físicos. Gabriel Magalhães, Saliba e Havertz estão fora, enquanto Declan Rice e Cristian Mosquera deixaram o último jogo machucados e ainda não têm presença garantida.

Provável escalação do Arsenal: David Raya; Ben White, Piero Hincapié, Jurrien Timber e Riccardo Calafiori; Martin Zubimendi, Martin Odegaard e Bukayo Saka; Eberechi Eze, Gabriel Martinelli e Mikel Merino. Técnico: Mikel Arteta.

Confronto direto e estatísticas de Aston Villa x Arsenal

O histórico recente entre Aston Villa e Arsenal é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

18/01/2025 – Arsenal 2 x 2 Aston Villa (Premier League)

24/08/2024 – Aston Villa 0 x 2 Arsenal (Premier League)

14/04/2024 – Arsenal 0 x 2 Aston Villa (Premier League)

09/12/2023 – Aston Villa 1 x 0 Arsenal (Premier League)

18/02/2023 – Aston Villa 2 x 4 Arsenal (Premier League)

Estatísticas e curiosidades de Aston Villa x Arsenal

O Arsenal soma 18 jogos de invencibilidade na temporada O Aston Villa teve mais de 2,5 gols em quatro dos últimos cinco jogos O Arsenal registrou gols de ambas as equipes em quatro de seus últimos cinco compromissos O Arsenal abriu o placar em oito das últimas dez partidas O Aston Villa ficou abaixo de 4,5 cartões em cinco dos últimos seis jogos

Comparação de Odds para Aston Villa x Arsenal

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols:

+18. Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder. O Lance recomenda apenas casas de apostas legalizadas no Brasil. Casa Mais de 2,5 gols Menos de 2,5 gols Betsson 2,08 1,75 Betano 2,10 1,80 Br4 2,15 1,80 Superbet 2,05 1,75 Bet365 2,00 1,80

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance para Aston Villa x Arsenal

Resultado: Arsenal vence (1,90 na Betsson) Ambas as equipes marcam: sim (1,90 na Betsson) Menos de 10,5 escanteios (1,55 na Betsson) Marcar 1º gol: Arsenal (1,66 na Betsson)

