Aston Villa x Arsenal – Palpites, análise e odds
Confira os prognósticos para o duelo da 15ª rodada da Premier League
Confira os palpites do Lance para Aston Villa x Arsenal pela Premier League. O duelo acontece neste sábado, 6 de dezembro, às 9h30 (horário de Brasília), no Villa Park, em Birmingham, pela 15ª rodada. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.
Palpite do Lance para Aston Villa x Arsenal (06/12)
Aston Villa x Arsenal - Resultado: Arsenal vence (1,90) - Betsson
O confronto entre Aston Villa e Arsenal coloca frente a frente duas equipes em grande fase, mas com propostas distintas. O Villa chega embalado por seis vitórias consecutivas, sustentando intensidade alta e alto nível de eficiência no terço final. Jogando em casa, a equipe de Unai Emery costuma ditar ritmo, pressiona com linhas adiantadas e cria volume suficiente para competir de igual para igual com qualquer adversário da liga.
Do outro lado, o Arsenal vive um momento ainda mais sólido: são 18 partidas de invencibilidade e a liderança da Premier League com 33 pontos. A consistência defensiva, aliada ao controle posicional e às transições rápidas, torna o time de Mikel Arteta mais seguro em jogos grandes. Por isso, o prognóstico favorece um resultado positivo dos Gunners, ainda que com duelo equilibrado pela força atual do Aston Villa.
- Aston Villa chega com seis vitórias seguidas
- Arsenal está há 18 jogos sem perder
- Arsenal é líder com 33 pontos, Villa aparece em terceiro com 27
Outros palpites para Aston Villa x Arsenal
- Ambas as equipes marcam: sim (1,90 na Betsson)
- Menos de 10,5 escanteios (1,55 na Betsson)
- Marcar 1º gol: Arsenal (1,66 na Betsson)
Os três palpites para Aston Villa x Arsenal seguem a lógica do momento das equipes e dos padrões recentes de desempenho. O ambas marcam ganha força porque o Arsenal teve o mercado confirmado em quatro dos últimos cinco jogos, enquanto o Villa mantém intensidade ofensiva constante, especialmente em casa.
Já o menos de 10,5 escanteios aparece como tendência pelo estilo mais direto do Villa e pelo controle do Arsenal, com números que reforçam a linha: Villa abaixo dessa marca em cinco de sete partidas e Arsenal em oito de dez.
Para completar, o Arsenal marcar o primeiro gol é sustentado pela consistência dos Gunners no início dos jogos, o time saiu na frente em oito das últimas dez partidas. O Villa costuma começar mais reativo contra rivais grandes, o que aumenta o valor dessa aposta.
Análise e Forma dos Times
Aston Villa - Momento e escalação
O Aston Villa vive uma campanha muito sólida na Premier League, ocupando a terceira colocação com 27 pontos, apenas um atrás do Manchester City. A equipe de Unai Emery combina intensidade, agressividade sem a bola e ótima execução ofensiva, fatores que explicam as oito vitórias em 14 rodadas.
Para esta partida, o Villa tem um desfalque certo: Tyrone Mings, peça importante na linha defensiva. Além disso, Dibu Martínez, que sentiu dores no aquecimento do jogo anterior e acabou vetado, ainda é dúvida.
Provável escalação do Aston Villa: Marco Bizot; Matty Cash, Pau Torres, Ezri Konsa e Lucas Digne; Amadou Onana, Boubacar Kamara e John McGinn; Youri Tielemans e Morgan Rogers; Ollie Watkins. Técnico: Unai Emery.
Arsenal - Momento e escalação
O Arsenal chega como líder do campeonato, sustentado por uma campanha muito sólida: 33 pontos em 14 jogos, melhor defesa da liga (só sete gols sofridos) e um padrão competitivo consistente.
O time venceu dez vezes, empatou três e perdeu apenas uma, mas lida com uma lista relevante de problemas físicos. Gabriel Magalhães, Saliba e Havertz estão fora, enquanto Declan Rice e Cristian Mosquera deixaram o último jogo machucados e ainda não têm presença garantida.
Provável escalação do Arsenal: David Raya; Ben White, Piero Hincapié, Jurrien Timber e Riccardo Calafiori; Martin Zubimendi, Martin Odegaard e Bukayo Saka; Eberechi Eze, Gabriel Martinelli e Mikel Merino. Técnico: Mikel Arteta.
Confronto direto e estatísticas de Aston Villa x Arsenal
O histórico recente entre Aston Villa e Arsenal é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
- 18/01/2025 – Arsenal 2 x 2 Aston Villa (Premier League)
- 24/08/2024 – Aston Villa 0 x 2 Arsenal (Premier League)
- 14/04/2024 – Arsenal 0 x 2 Aston Villa (Premier League)
- 09/12/2023 – Aston Villa 1 x 0 Arsenal (Premier League)
- 18/02/2023 – Aston Villa 2 x 4 Arsenal (Premier League)
Estatísticas e curiosidades de Aston Villa x Arsenal
- O Arsenal soma 18 jogos de invencibilidade na temporada
- O Aston Villa teve mais de 2,5 gols em quatro dos últimos cinco jogos
- O Arsenal registrou gols de ambas as equipes em quatro de seus últimos cinco compromissos
- O Arsenal abriu o placar em oito das últimas dez partidas
- O Aston Villa ficou abaixo de 4,5 cartões em cinco dos últimos seis jogos
Comparação de Odds para Aston Villa x Arsenal
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols:
|Casa
|Mais de 2,5 gols
|Menos de 2,5 gols
Betsson
2,08
1,75
Betano
2,10
1,80
Br4
2,15
1,80
Superbet
2,05
1,75
Bet365
2,00
1,80
Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.
Resumo dos palpites do Lance para Aston Villa x Arsenal
- Resultado: Arsenal vence (1,90 na Betsson)
- Ambas as equipes marcam: sim (1,90 na Betsson)
- Menos de 10,5 escanteios (1,55 na Betsson)
- Marcar 1º gol: Arsenal (1,66 na Betsson)
