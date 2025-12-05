Mirassol x Flamengo – Palpites, análise e odds

Confira os palpites para Mirassol x Flamengo pela última rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O duelo acontece no Estádio José Maria de Campos Maia neste sábado, 6 de dezembro, às 18h30 (horário de Brasília). Por conta do título já confirmado pelo Rubro-Negro, a CBF decidiu adiantar a partida em relação aos outros compromissos da rodada. O time carioca viaja para o Catar em busca do título Intercontinental. Já o Leão tenta encerrar o campeonato invicto como mandante.

Palpite do Lance para Mirassol x Flamengo (06/12/2025) - Handicap -1,5 Mirassol (2,00 na Betsson)

O contexto deste encontro é favorável para uma boa vitória do Mirassol. Campeão brasileiro, o Flamengo entrará em campo com seu elenco sub-20. Assim, a diferença técnica pesa para esperar um time mandante ditando as ações no Maião. Três dos últimos cinco triunfos do Leão do Interior em casa foram pela diferença de dois ou mais gols.

Além disso, dos 60 totais marcados na campanha, 39 saíram em partidas que o time esteve ao lado do seu torcedor. O estilo de jogo mais ofensivo, com alta valorização da posse de bola, deve ajudar o time a criar volume de chances no duelo.

O time sub-20 do Flamengo sofreu gol em três dos últimos quatro jogos feitos O Leão do Interior marcou em média 1,6 vezes nas últimas dez partidas A equipe paulista ficou apenas 11 jogos sem ser vazada no torneio

Outros mercados para Mirassol x Flamengo

Mais de 2,5 gols (1,75 na Betano)

Ainda nessa linha, outra perspectiva do duelo é de três ou mais gols marcados nos 90 minutos. O bom retrospecto do Mirassol como mandante ajuda a contribuir na indicação. Cinco jogos recentes do time em casa terminaram com mais de 2,5 bolas nas redes. A garotada do Flamengo deve fazer um jogo sem pressão

Esse fator pode contribuir para esperar uma postura mais aberta, tentando incomodar a defesa verde e amarela. Em 2025, a base rubro-negra marcou 128 gols em 63 jogos, com média de 2,03 por partida. O duelo promete entregar bons momentos de ataques para tentos nas redes.

Mais de 4,5 escanteios no primeiro tempo (1,87 na Superbet)

Mirassol é uma equipe que cobra muitos escanteios nos seus últimos jogos. Os últimos cinco tiveram mais de 10,5 cobranças totais. O Leão do Interior teve mais de 5,5 a seu favor em cinco dos últimos sete jogos. O Flamengo procura apostar bastante o jogo de velocidade, com pontas capazes de atacar o espaço. A equipe principal teve média de 6,3 tiros de canto nos últimos dez duelos. Contudo, mesmo com a base, a tendência é de jogo movimentado desde o início, com cinco cobranças no primeiro tempo.

Mirassol abre o placar do primeiro tempo (1,72 na BR4Bet)

Nove dos 16 gols feitos pelo Mirassol nos últimos dez jogos foram em primeiros tempos. O time abriu o placar no período em jogos no Maião em cinco dos seis duelos recentes. Pelo cenário do encontro, já citado acima, é esperado que a postura dos comandados de Rafael Guanaes seja mais ofensiva desde o apito inicial. Assim, o palpite se torna uma boa alternativa no encontro.

Análise e Forma dos Times

Mirassol - Momento e escalação

A emoção de Rafael Guanaes à beira do campo de São Januário foi o retrato do feito conquistado pelo Mirassol na última terça-feira. O time paulista confirmou a classificação direta para fase de grupos da próxima Libertadores. A vaga veio após a vitória por 2 a 0 sobre o Vasco na penúltima rodada. Com 66 pontos, o time não pode mais ser alcançado por nenhum outro clube, confirmando a primeira participação em competições continentais.

Ainda sem derrotas no Maião, Guanaes deve escalar força máxima neste sábado para buscar encerrar a competição invicto em casa. Apenas Edson Carioca, Matheus Sales e Da Silva estão no departamento médico do time. O treinador pode repetir a formação que venceu o Vasco no meio de semana.

Provável escalação do Mirassol: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Felipe Jonathan; Neto Moura, Danielzinho e Shaylon; Alesson, Negueba e Renato Marques. Técnico: Rafael Guanaes.

Flamengo - Momento e escalação

O Flamengo conquistou mais um título brasileiro na última quarta-feira. No Maracanã lotado, o time fez o dever de casa ao vencer o Ceará, com gol de Samuel Lino. O resultado garantiu o segundo troféu do clube em menos de cinco dias. Isso porque no último sábado, o Rubro-Negro conquistou o título da Libertadores, o quarto da sua história.

Com a taça garantida, o Mengo vai mudar o cronograma para a última partida da competição. O elenco principal irá viajar para o Catar no mesmo dia do jogo. Isso porque na próxima quarta-feira (10), a equipe enfrenta o Cruz Azul pelo Intercontinental. Dessa maneira, o time que irá a campo diante do Mirassol será formado por garotos do Sub-20. Quem vai comandar o time é o técnico Bruno Pivetti.

Provável escalação do Flamengo: Léo Nannetti; Daniel Sales, Da Mata, Johnny e Germano; Pablo, Guilherme Gomes e Caio Joshua; Alan, Pedro Henrique e Ryan Roberto. Técnico: Bruno Pivetti.

Confronto direto e estatísticas de Mirassol e Flamengo

O histórico recente entre Mirassol e Flamengo é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Mirassol e Flamengo

09/08/2025 - Flamengo 2 x 1 Mirassol - (Campeonato Brasileiro)

Estatísticas e curiosidades de Mirassol x Flamengo

Será o segundo confronto da história entre Mirassol e Flamengo No primeiro turno, o Rubro-Negro saiu vitorioso pelo placar de 2 a 1 19 dos 39 gols feitos pelo Leão da Ilha foram em partidas disputadas como mandante O time sub-20 do Mengão teve média de 1,14 gols sofridos em 2025 O Mirassol cobrou 5,4 escanteios nos últimos dez jogos

Comparação de Odds para Mirassol x Flamengo

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de ambas as equipes marcam.

Casa Ambas as equipes marcam Ambas as equipes marcam: não Betsson 2,02 1,70 Superbet 2,02 1,74 Betano 2,05 1,72

Resumo dos palpites do Lance para Mirassol x Flamengo