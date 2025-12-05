Bournemouth x Chelsea – Palpites, análise e odds

Confira os palpites e a análise do Lance para Bournemouth x Chelsea, que acontece neste sábado (6), no Vitality Stadium. A partida da 15ª rodada da Premier League terá início às 12h (horário de Brasília). A equipe da casa quer voltar a vencer após duas derrotas, enquanto os Blues buscam se firmar no G4.

Palpite do Lance para Bournemouth x Chelsea (06/12/2025) - Resultado: Vitória do Chelsea - (2,12 na Betsson)

O confronto opõe equipes em posições opostas na tabela da Premier League. O Chelsea está na quarta posição, com sete vitórias em 14 rodadas. A campanha como visitante é positiva. O time venceu quatro vezes na competição atuando longe de Stamford Bridge. Além disso, mesmo com algumas irregularidades, aposta em muita transição em velocidade para conseguir marcar em seus jogos.

O Bournemouth não vive seu melhor momento na temporada, visto que os últimos resultados aumentaram as cobranças por desempenho. O time perdeu quatro partidas recentes, sendo que seis dos últimos nove jogos sofreu mais de 1,5 gols. Logo, a nossa análise é na vitória dos visitante no Vitality Stadium.

O Chelsea tem seis vitórias como visitante na temporada por todas as competições O Bournemouth tem 24 gols sofridos em 14 jogos na Premier League Os Blues são os terceiros melhores visitantes do campeonato

Outros palpites para Bournemouth x Chelsea

Chelsea marca o primeiro gol: 1,82 na Betano

A sequência de jogos que o Chelsea abriu o placar nos últimos jogos é de 90%. Isso representa nove dos últimos dez duelos disputados pelos Blues. O bom começo passa por um ataque de muita velocidade, procurando explorar os espaços deixados pelos adversários. Além disso, marca bastante em primeiros tempos. Já os mandantes não passam por bons começos de duelos.

O time sofreu o primeiro gol em quatro das últimas cinco partidas. Esse também vem sendo o retrospecto recente deste duelo. O nosso palpite é no primeiro gol a favor dos visitantes.

Mais de 2,5 cartões para o Bournemouth: 1,94 na BR4Bet

Vivendo fase de instabilidade, o Bournemouth vem fazendo jogos físicos nesta Premier League. Isso transformou a equipe comandada por Andoni Iraola a que mais recebeu cartões na competição. São 39 punições, sendo 38 amarelos e um vermelho. Os The Cherries são os segundos no número de faltas cometidas no torneio, com 180 no total.

Assim, a equipe recebeu mais de 2,5 cartões em cinco dos últimos sete jogos. O Chelsea força seus adversários a fazerem muitas faltas, e por consequência, levarem cartões. Em sete dos oito recentes, seus rivais levaram mais de 1,5 punições.

Mais de 2,5 gols totais: 1,64 na Superbet

O Bournemouth foi efetivo ofensivamente em sete dos últimos dez jogos disputados. A média de gols marcados nesse recorte foi de 1,5 por partida. Nesse mesmo período, o time do Chelsea marcou em todos os seus duelos. Contudo, em seis deles, a equipe azul foi vazada.

Os dados trazem um recorte da perspectiva que os times podem entregar um confronto movimentado e com gols. O ataque azul marcou 15 de 25 vezes nesta Premier League quando atuou longe do seu torcedor. Dessa maneira, o palpite pode ser uma alternativa de segurança no duelo.

Análise e Forma dos Times

Bournemouth: Momento e escalação

O Bournemouth tenta em casa voltar a vencer na Premier League. O time está há cinco partidas sem um bom resultado, com quatro derrotas e um empate. A sequência negativa derrubou os The Cherries do G4 para a 14ª posição. No meio de semana, atuando no Vitality, perdeu por 1 a 0 para o Everton, com gol marcado por Jack Grealish.

Para enfrentar os Blues, Andoni Iraola terá duas baixas por suspensão na escalação inicial. Lewis Cook cumpre o segundo jogo de suspensão, após ser expulso contra o Sunderland. Já Tyle Adams recebeu o quinto amarelo acumulativo e está fora deste duelo. Além deles, Ryan Christie e Ben Doak estão entregues ao departamento médico e são baixas.

Provável escalação do Bournemouth: Dorde Petrovic; Álex Jiménez, Marcos Senesi, Diakité e Truffert; David Brooks e Alex Scott; Amine Adli, Justin Kluivert e Semenyo; Evanilson. Técnico: Andoni Iraola.

Chelsea: Momento e escalação

O Chelsea voltou a tropeçar na Premier League em partida na última quarta-feira. Diante do Leeds, a equipe de Maresca foi derrotado por 3 a 1. Jaka Bijol, Ao Tanaka e Calvert-Lewin marcaram os gols da vitórias dos mandantes, enquanto Pedro Neto descontou para os Blues. O resultado estacionou o time na quarta posição, com 24 pontos.

Agora, os azuis tentam voltar a vencer para seguir se estabelecendo dentro da zona de classificação para Champions League. Maresca ainda não deve contar com Moisés Caicedo, após o jogador ser expulso no empate contra o Arsenal. A grande novidade deve ser o retorno de Cole Palmer. O meia inglês voltou a atuar na quarta-feira e pode ganhar os primeiros minutos como titular.

Provável escalação do Chelsea: Robert Sanchez; Malo Gusto, Chalobah, Wesley Fofana e Cucurella; Reece James, Enzo Fernandez e Cole Palmer; Estevão, Pedro Neto e João Pedro. Técnico: Enzo Maresca.

Confronto direto e estatísticas de Bournemouth e Chelsea

O histórico recente entre Bournemouth e Chelsea é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Bournemouth e Chelsea

14/01/2025 - Chelsea 2 x 2 Bournemouth - (Premier League)

14/09/2024 - Bournemouth 0 x 1 Chelsea - (Premier League)

19/05/2024 - Chelsea 2 x 1 Bournemouth - (Premier League)

17/09/2023 - Bournemouth 0 x 0 Chelsea - (Premier League)

06/05/2023 - Bournemouth 1 x 3 Chelsea - (Premier League)

Estatísticas e curiosidades de Bournemouth x Chelsea

O Chelsea marcou o primeiro gol em cinco dos últimos sete confrontos diretos Os Blues estão há oito jogos sem perder do Bournemouth, sendo que obteve cinco vitórias no período Quatro dos últimos cinco confrontos diretos terminaram com mais de 4,5 cartões totais O Bournemouth foi vazado em dez das 14 rodadas disputadas até o momento Os Blues têm média de 1,8 gols marcados na competição

Comparação de Odds para Bournemouth x Chelsea

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado

Casa Mais de 9,5 escanteios Menos de 9,5 escanteios Betano 1,70 2,07 Br4Bet 1,66 2,00 Superbet 1,74 2,02

