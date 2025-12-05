Manchester City x Sunderland – Palpites, análise e odds

O Lance apresenta os melhores palpites para Manchester City x Sunderland, pela 15ª rodada da Premier League. O confronto acontece neste sábado, 06 de dezembro, às 12h00 (horário de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester na Inglaterra, com transmissão ao vivo na ESPN e no Disney+. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para Manchester City x Sunderland (06/12)

Ambas as equipes marcam (1,92 na Betsson)

Manchester City e Sunderland compartilham uma característica marcante nesta temporada: ambos costumam marcar e sofrer gols na maior parte de seus jogos. Com ataques produtivos, mas defesas que ainda apresentam dificuldades, é comum que suas partidas tenham gols para os dois lados.

Até aqui, o City anotou 32 gols na Premier League e sofreu 16. O Sunderland, por sua vez, marcou 18 e levou 14. Dessa forma, nosso palpite ganha força para o mercado de "ambas as equipes marcam".

Nas últimas oito partidas dos Citizens, em seis houve gols para as duas equipes Em cinco dos último seis jogos dos Black Cats, ambas as equipes marcaram gols No histórico do confronto, em sete dos últimos nove jogos as duas equipes marcaram

Outros palpites para Manchester City x Sunderland

Manchester City marcar o 1º gol + Mais de 2,5 gols (1,86 na Betsson) Menos de 10,5 escanteios (1,60 na Betsson) Mais de 1,5 cartão do Manchester City (2,48 na Betsson)

O Manchester City tem como característica manter a posse de bola e assumir a iniciativa nas partidas. Isso aumenta as chances de a equipe abrir o placar, algo que aconteceu em cinco dos últimos sete jogos. Além disso, o time possui média de 2,3 gols marcados por partida, o que reforça o palpite para mais de 2,5 gols — linha superada em sete das últimas oito partidas dos Citizens.

Em relação aos escanteios, a linha de 10,5 dificilmente é ultrapassada nos jogos do Sunderland, que registra média de apenas 3,5 escanteios por duelo. Nas últimas oito partidas da equipe, sete terminaram com menos de dez escanteios.

Por fim, o Manchester City recebe em média 1,9 cartão amarelo por partida. Nas últimas sete apresentações, em cinco delas a equipe foi advertida com mais de dois cartões, o que também fortalece nosso palpite.

Análise e Forma dos Times

Manchester City - Momento e escalação

O Manchester City segue na perseguição ao líder Arsenal na Premier League. Após a vitória sobre o Fulham na última rodada, em uma partida com incríveis nove gols, a equipe ocupa a segunda colocação, com 28 pontos. Agora, os Citizens querem aproveitar o fator casa para superar um adversário que vem dificultando a vida dos times da parte de cima da tabela.

Erling Haaland mantém o protagonismo de sempre, sendo o principal ponto de referência do ataque. Pep Guardiola deve contar com força máxima para a partida, com exceção de Mateo Kovacic e Rodri, que permanecem no departamento médico.

Provável escalação do Manchester City: Gigi Donnarumma; Matheus Nunes, Josko Gvardiol, Rúben Dias e Nico O'Reilly; Nico González, Bernardo Silva e Tijjani Reijnders; Phil Foden, Erling Haaland e Jérémy Doku. Técnico: Pep Guardiola.

Sunderland - Momento e escalação

Sensação do campeonato, o Sunderland vive um momento dos sonhos nesta temporada. A equipe, que há poucos anos estava nas divisões inferiores do futebol inglês devido a problemas financeiros, hoje faz uma campanha excepcional e briga na parte de cima da tabela. Ocupando a sexta colocação, com 23 pontos, os Black Cats prometem disputar uma vaga em competições europeias.

Na última rodada, a equipe empatou fora de casa com o Liverpool, em mais uma grande atuação. Para o duelo contra o Manchester City, Régis Le Bris não contará com Ajibola-Joshua Alese, Habib Diarra e Ahmed Abdullahi, todos lesionados.

Provável escalação do Sunderland: Robin Roefs; Nordi Mukiele, Omar Alderete, Daniel Ballard e Reinildo Mandava; Trai Hume, Noah Sadiki, Granit Xhaka e Chemsdine Talbi; Enzo Le Fée e Brian Brobbey. Técnico: Régis Le Bris.

Confronto direto e estatísticas de Manchester City x Sunderland

O histórico recente entre Manchester City e Sunderland é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Manchester City x Sunderland

05/03/2017 - Sunderland 0 x 2 Manchester City (Premier League)

13/08/2016 - Manchester City 2 x 1 Sunderland (Premier League)

02/02/2016 - Sunderland 0 x 1 Manchester City (Premier League)

26/12/2015 - Manchester City 4 x 1 Sunderland (Premier League)

01/01/2015 - Manchester City 3 x 2 Sunderland (Premier League)

Estatísticas e curiosidades de Manchester City x Sunderland

Em todas as competições foram disputados 146 jogos entre as duas equipes, com 70 vitórias do Manchester City, 26 empates e 50 triunfos do Sunderland. O Manchester City vem de sete partidas consecutiva com vitória sobre o Sunderland Na temporada, Erling Haaland marcou 33 gols em 24 partidas até o momento, contando clube e seleção Na Premier League, o Manchester City marcou 32 gols (melhor ataque da competição) e sofreu 16 até o momento Dos últimos nove duelos entre as equipe, em sete tivemos ambas as equipes marcando e mais de 2,5 gols

Comparação de Odds para Manchester City x Sunderland

para o mercado de vencedor do encontro:

Casa de Apostas Manchester City Empate Sunderland Betsson 1,25 6,70 11,00 Betano 1,27 6,00 10,25 Br4bet 1,26 5,66 9,50

Resumo dos palpites do Lance para Manchester City x Sunderland

Ambas as equipes marcam (1,92 na Betsson) Manchester City marcar o 1º gol + Mais de 2,5 gols (1,86 na Betsson) Menos de 10,5 escanteios (1,60 na Betsson) Mais de 1,5 cartão do Manchester City (2,48 na Betsson)

