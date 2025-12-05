Manchester City x Sunderland – Palpites, análise e odds
Confira os palpites e odds para Manchester City x Sunderland pela Premier League
- Matéria
- Mais Notícias
O Lance apresenta os melhores palpites para Manchester City x Sunderland, pela 15ª rodada da Premier League. O confronto acontece neste sábado, 06 de dezembro, às 12h00 (horário de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester na Inglaterra, com transmissão ao vivo na ESPN e no Disney+. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.
Palpite do Lance para Manchester City x Sunderland (06/12)
Ambas as equipes marcam (1,92 na Betsson)
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
Manchester City e Sunderland compartilham uma característica marcante nesta temporada: ambos costumam marcar e sofrer gols na maior parte de seus jogos. Com ataques produtivos, mas defesas que ainda apresentam dificuldades, é comum que suas partidas tenham gols para os dois lados.
Até aqui, o City anotou 32 gols na Premier League e sofreu 16. O Sunderland, por sua vez, marcou 18 e levou 14. Dessa forma, nosso palpite ganha força para o mercado de "ambas as equipes marcam".
- Nas últimas oito partidas dos Citizens, em seis houve gols para as duas equipes
- Em cinco dos último seis jogos dos Black Cats, ambas as equipes marcaram gols
- No histórico do confronto, em sete dos últimos nove jogos as duas equipes marcaram
Outros palpites para Manchester City x Sunderland
- Manchester City marcar o 1º gol + Mais de 2,5 gols (1,86 na Betsson)
- Menos de 10,5 escanteios (1,60 na Betsson)
- Mais de 1,5 cartão do Manchester City (2,48 na Betsson)
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
O Manchester City tem como característica manter a posse de bola e assumir a iniciativa nas partidas. Isso aumenta as chances de a equipe abrir o placar, algo que aconteceu em cinco dos últimos sete jogos. Além disso, o time possui média de 2,3 gols marcados por partida, o que reforça o palpite para mais de 2,5 gols — linha superada em sete das últimas oito partidas dos Citizens.
Em relação aos escanteios, a linha de 10,5 dificilmente é ultrapassada nos jogos do Sunderland, que registra média de apenas 3,5 escanteios por duelo. Nas últimas oito partidas da equipe, sete terminaram com menos de dez escanteios.
Por fim, o Manchester City recebe em média 1,9 cartão amarelo por partida. Nas últimas sete apresentações, em cinco delas a equipe foi advertida com mais de dois cartões, o que também fortalece nosso palpite.
Análise e Forma dos Times
Manchester City - Momento e escalação
O Manchester City segue na perseguição ao líder Arsenal na Premier League. Após a vitória sobre o Fulham na última rodada, em uma partida com incríveis nove gols, a equipe ocupa a segunda colocação, com 28 pontos. Agora, os Citizens querem aproveitar o fator casa para superar um adversário que vem dificultando a vida dos times da parte de cima da tabela.
Erling Haaland mantém o protagonismo de sempre, sendo o principal ponto de referência do ataque. Pep Guardiola deve contar com força máxima para a partida, com exceção de Mateo Kovacic e Rodri, que permanecem no departamento médico.
Provável escalação do Manchester City: Gigi Donnarumma; Matheus Nunes, Josko Gvardiol, Rúben Dias e Nico O'Reilly; Nico González, Bernardo Silva e Tijjani Reijnders; Phil Foden, Erling Haaland e Jérémy Doku. Técnico: Pep Guardiola.
Sunderland - Momento e escalação
Sensação do campeonato, o Sunderland vive um momento dos sonhos nesta temporada. A equipe, que há poucos anos estava nas divisões inferiores do futebol inglês devido a problemas financeiros, hoje faz uma campanha excepcional e briga na parte de cima da tabela. Ocupando a sexta colocação, com 23 pontos, os Black Cats prometem disputar uma vaga em competições europeias.
Na última rodada, a equipe empatou fora de casa com o Liverpool, em mais uma grande atuação. Para o duelo contra o Manchester City, Régis Le Bris não contará com Ajibola-Joshua Alese, Habib Diarra e Ahmed Abdullahi, todos lesionados.
Provável escalação do Sunderland: Robin Roefs; Nordi Mukiele, Omar Alderete, Daniel Ballard e Reinildo Mandava; Trai Hume, Noah Sadiki, Granit Xhaka e Chemsdine Talbi; Enzo Le Fée e Brian Brobbey. Técnico: Régis Le Bris.
Confronto direto e estatísticas de Manchester City x Sunderland
O histórico recente entre Manchester City e Sunderland é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos cinco jogos entre Manchester City x Sunderland
- 05/03/2017 - Sunderland 0 x 2 Manchester City (Premier League)
- 13/08/2016 - Manchester City 2 x 1 Sunderland (Premier League)
- 02/02/2016 - Sunderland 0 x 1 Manchester City (Premier League)
- 26/12/2015 - Manchester City 4 x 1 Sunderland (Premier League)
- 01/01/2015 - Manchester City 3 x 2 Sunderland (Premier League)
Estatísticas e curiosidades de Manchester City x Sunderland
- Em todas as competições foram disputados 146 jogos entre as duas equipes, com 70 vitórias do Manchester City, 26 empates e 50 triunfos do Sunderland.
- O Manchester City vem de sete partidas consecutiva com vitória sobre o Sunderland
- Na temporada, Erling Haaland marcou 33 gols em 24 partidas até o momento, contando clube e seleção
- Na Premier League, o Manchester City marcou 32 gols (melhor ataque da competição) e sofreu 16 até o momento
- Dos últimos nove duelos entre as equipe, em sete tivemos ambas as equipes marcando e mais de 2,5 gols
Comparação de Odds para Manchester City x Sunderland
para o mercado de vencedor do encontro:
|Casa de Apostas
|Manchester City
|Empate
|Sunderland
Betsson
1,25
6,70
11,00
Betano
1,27
6,00
10,25
Br4bet
1,26
5,66
9,50
Resumo dos palpites do Lance para Manchester City x Sunderland
- Ambas as equipes marcam (1,92 na Betsson)
- Manchester City marcar o 1º gol + Mais de 2,5 gols (1,86 na Betsson)
- Menos de 10,5 escanteios (1,60 na Betsson)
- Mais de 1,5 cartão do Manchester City (2,48 na Betsson)
Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias