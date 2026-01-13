Confira os palpites e a análise completa para Tombense x Cruzeiro pelo Campeonato Mineiro. O confronto da segunda rodada acontece nesta quarta-feira (14/01), no Parque do Sabiá às 21h30 (horário de Brasília). Enquanto o time da casa apenas empatou na estreia, a Raposa perdeu para o Pouso Alegre. Assim, veja aqui no Lance! todas as informações deste encontro.

Palpite do Lance! para Tombense x Cruzeiro (14/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O Cruzeiro sentiu bastante o impacto da estreia durante a derrota para o Pouso Alegre no último sábado. Alguns erros técnicos do time comprometeram o desempenho defensivo ao longo dos 90 minutos. Mesmo assim, a partida terminou com mais de 2,5 no placar, já que o ataque marcou uma vez nas 16 finalizações que teve na partida.

Contando o final da última temporada, o Cabuloso teve três ou mais gols no placar em quatro dos últimos cinco jogos. O Tombense teve uma estreia sem tentos marcados. Contudo, sofreu 24 finalizações diante do Uberlândia. Esse número mostra a alta exposição defensiva da equipe de Tombos. Assim, com jogadores ainda comprometidos fisicamente por um início de temporada, o palpite é acima de 2,5 bolas nas redes.

Nos últimos dez jogos, o Tombense sofreu 15,6 finalizações por jogo A média de gols marcados pela Raposa nos últimos dez duelos foi de 1,3 A defesa do Cabuloso foi vazada nos últimos seis duelos

Outros palpites para Tombense x Cruzeiro

Apesar de enfrentar um time misto, o Tombense deve explorar bastante um jogo defensivo na primeira etapa. A disposição física promete ser maior na primeira etapa, ainda em um recomeço de temporada. Assim, as chances de gols aumentam no segundo tempo. O Cabuloso marcou 61% das vezes nos últimos jogos nesse período (oito de 13). O período também é o mais goleador do time da casa.

Outro palpite no confronto é do jogo ter mais de 4,5 escanteios a favor do Cruzeiro. Uma postura mais ofensiva deve elevar o número de cobranças do time. Foram dez cobranças realizadas na estreia contra o Pouso Alegre. No mesmo recorte de jogos, o Carcará teve 7,5 tiros de canto sofridos em média.

Por fim, a Raposa é favorita para uma vitória no segundo tempo. A equipe da casa vem sofrendo fisicamente no período nos últimos jogos. Dez dos 13 gols sofridos nas dez vezes recentes foram em segundos tempos. As chances para um tempo mais impositivo dos visitantes são altas, vistos as opções do técnico Tite.

Análises e Forma do Times

Tombense - Momento e escalação

O Tombense teve uma estreia sem gol neste estadual. Atuando fora de casa, não saiu do 0 a 0 contra o Uberlândia na primeira rodada. Um dos destaques do jogo foi o goleiro reserva Douglas Faria, que entrou após a expulsão do titular Matheus e fez sete defesas. O time foi semifinalista na última temporada e quer voltar a repetir a boa campanha em 2026.

Para isso, a principal aposta é no experiente técnico Cristóvão Borges. Aos 66 anos, assumiu o comando do clube nesta temporada para buscar um bom feito na temporada do Carcará. O treinador terá uma mudança forçada no duelo. Matheus vai cumprir suspensão pela expulsão na estreia, com Douglas assumindo a titularidade.

Provável escalação da Tombense: Douglas Faria; Júlio Henrique, Wesley, Roger Carvalho e Paulo Henrique; Wanderson Barros e João Vitor; Jefferson Renan, Pedro Oliveira e Ronald; Júlio César. Técnico: Cristóvão Borges.

Cruzeiro - Momento e escalação

O Cruzeiro apostou na estratégia de iniciar o Campeonato Mineiro com um elenco alternativo. Contudo, o primeiro resultado fugiu do esperado pelo time azul. A Raposa perdeu por 2 a 1 para o Pouso Alegre no Mineirão. Alexandre Pena e Gabriel Tota marcaram para os vitoriosos, enquanto Kauã Prates descontou para o Cabuloso.

Apesar do revés, Tite deixou claro que seguirá o planejamento, visando dar confiança para os jovens garotos. O time que enfrenta o Tombense ainda não contará com Gerson, reforço apresentado no último sábado. Matheus Henrique e Baptistella deixaram o campo lesionados e serão baixas nas próximas partidas. O tempo de recuperação não foi confirmado pela equipe.

Provável escalação do Cruzeiro: Otávio; Kauã Moraes, João Marcelo, Jonathan Jesus e Kauã Prates; Japa, Murilo Rhikman, e Ryan; Kaique Kenji, Rodriguinho e Rayan Lelis. Técnico: Tite.

Confronto direto e estatísticas de Tombense e Cruzeiro

O histórico recente entre Tombense e Cruzeiro é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Tombense e Cruzeiro

19/01/2025 - Cruzeiro 1 x 0 Tombense - (Campeonato Mineiro)

16/03/2024 - Cruzeiro 3 x 1 Tombense - (Campeonato Mineiro)

10/03/2024 - Tombense 0 x 0 Cruzeiro - (Campeonato Mineiro)

06/08/2022 - Cruzeiro 2 x 0 Tombense - (Série B)

23/04/2022 - Tombense 1 x 1 Cruzeiro - (Série B)

Estatísticas e curiosidades de Tombense x Cruzeiro

O Cruzeiro venceu 60% dos confrontos diretos na história dos clubes (nove de 15) A equipe marcou em média 1,6 gols nestes duelos Seis dos últimos sete duelos terminaram com menos de 4,5 cartões O Tombense acertou duas finalizações no alvo das 12 totais na estreia do Mineirão O Cruzeiro terminou sete dos últimos oito jogos com mais de 10,5 escanteios combinados

Comparação de Odds para Tombense x Cruzeiro

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de ambas as equipes marcam

Resumo dos palpites do Lance! para Tombense x Cruzeiro

Mais de 2,5 gols (Odds em breve na Betsson) Segundo tempo mais produtivo (Odds em breve na Betsson) Mais de 4,5 escanteios do Cruzeiro (Odds em breve na Betano) Cruzeiro vence o 2º tempo (Odds em breve na Bet365)

