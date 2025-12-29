Tanzânia x Tunísia – Palpites, análise e odds
Confira os prognósticos para o duelo pela Copa Africana de Nações
Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis para Tanzânia x Tunísia. O confronto acontece nesta terça-feira, 30 de dezembro, às 13h (horário de Brasília). A bola rola no Stade Olympique Annexe Complexe Sportif Prince Abdellah, pela terceira e última rodada do Grupo C da Copa Africana de Nações. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.
Palpite do Lance para Tanzânia x Tunísia (30/12)
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
O prognóstico para Tunísia vencer o primeiro tempo se sustenta principalmente pelo contexto competitivo da partida. Embora ambas as seleções ainda tenham chances matemáticas de classificação, a situação é claramente mais favorável à Tunísia, que ocupa a vice-liderança do Grupo C e depende apenas do próprio resultado para avançar. Esse cenário tende a refletir em uma postura mais agressiva desde os minutos iniciais, com maior controle da posse e presença ofensiva.
A Tanzânia, por outro lado, aparece na terceira colocação e precisa de uma combinação difícil de resultados para seguir na competição. O momento da equipe também é negativo: a sequência sem vitórias impacta diretamente a confiança e costuma se refletir em dificuldades para sustentar intensidade nos primeiros 45 minutos. Com maior consistência coletiva e melhor fase recente, a Tunísia tem boas condições de construir vantagem ainda antes do intervalo.
- A Tanzânia está há nove jogos sem vencer, com seis derrotas e dois empates no período
- A Tunísia venceu três das últimas quatro partidas disputadas, mostrando maior regularidade
- A seleção tunisiana chega à rodada final como vice-líder do grupo, enquanto a Tanzânia depende de um cenário improvável para se classificar, aumentando a pressão desde o início
Outros palpites para Tanzânia x Tunísia
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
A fragilidade defensiva da Tanzânia, aliada à necessidade de buscar resultado na última rodada, aumenta a probabilidade de gols dos dois lados e sustenta tanto o mercado de ambas as equipes marcam quanto o de mais de 2,5 gols. A Tunísia tende a assumir o controle da partida, mas costuma conceder espaços quando joga de forma mais agressiva, o que favorece um placar movimentado.
Dentro desse contexto, Hannibal Mejbri para dar assistência ganha força como palpite individual. Principal articulador da seleção tunisiana e líder em passes decisivos na competição, o meia deve ser novamente peça central na criação ofensiva, especialmente em um jogo em que sua equipe deve ter mais posse, volume de ataque e presença no terço final.
Análise e Forma dos Times
Tanzânia - Momento e escalação
A Tanzânia iniciou sua campanha na Copa Africana de Nações de forma pouco convincente ao perder por 2 a 1 para a Nigéria, resultado que era esperado diante da diferença técnica entre as seleções. A derrota obrigou os Taifa Stars a reagirem rapidamente para manter vivas as chances de classificação inédita às oitavas de final.
No segundo compromisso, a equipe mostrou evolução competitiva e arrancou um empate por 1 a 1 contra Uganda, resultado que a recolocou na briga direta por vaga, ocupando a terceira posição do grupo com um ponto após duas rodadas.
Provável escalação da Tanzânia: Zuberi Foba; Mohamed Hussein, Ibrahim Hamad, Nwamnyeto e Haji Mnoga; Simon Msuva, Msanga, Feisal Salum, Nvatus Dismas e Allarakhia; Kelvin John. Técnico: Miguel Gamondi.
Tunísia - Momento e escalação
A Tunísia chega para a rodada decisiva com um recorte recente bem mais consistente. A derrota por 3 a 2 para a Nigéria no último jogo representou apenas o segundo revés em 11 partidas somando todas as competições, sequência que inclui seis vitórias e três empates.
Apesar do placar apertado, o desempenho ligou um sinal de alerta: os tunisianos foram amplamente dominados durante boa parte do confronto e só reagiram nos minutos finais, quando a Nigéria já havia aberto 3 a 0.
Provável escalação da Tunísia: Aymen Dahmen; Yan Valery, Montassar Talbi, Dylan Bronn e Ali Abdi; Hannibal Mejbri, Ferjani Sassi e Ellyes Skhiri; Elias Achouri, Hazem Mastouri e Elias Saad. Técnico: Sami Trabelsi.
Confronto direto e estatísticas de Tanzânia x Tunísia
O histórico recente entre Zâmbia e Marrocos para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos cinco jogos entre Tanzânia x Tunísia
- 17/11/2020 – Tanzânia 1 x 1 Tunísia (Eliminatórias da Copa Africana de Nações)
- 13/11/2020 – Tunísia 1 x 0 Tanzânia (Eliminatórias da Copa Africana de Nações)
Estatísticas e curiosidades de Tanzânia x Tunísia
- A Tanzânia não vence há nove partidas, reforçando o momento negativo da equipe
- A seleção tanzaniana sofreu gols em oito jogos recentes, evidenciando fragilidade defensiva
- A Tunísia também foi vazada em três partidas no período recente
- Os jogos da Tunísia tiveram mais de 2,5 gols em todos os últimos cinco compromissos
- Em quatro dos últimos cinco jogos da Tunísia, o mercado ambas as equipes marcam foi confirmado
Comparação de Odds para Tanzânia x Tunísia
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols:
Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.
|Casa
|Mais de 2,5 gols
|Menos de 2,5 gols
Resumo dos palpites do Lance para Tanzânia x Tunísia
- Vencer 1º tempo: Tunísia (2,02 na Betsson)
- Ambas as equipes marcam (2,52 na Betsson)
- Mais de 2,5 gols (2,25 na Superbet)
- Dar assistência: Hannibal Mejbri (3,55 na Betano)
