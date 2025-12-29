Tanzânia x Tunísia – Palpites, análise e odds

Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis para Tanzânia x Tunísia. O confronto acontece nesta terça-feira, 30 de dezembro, às 13h (horário de Brasília). A bola rola no Stade Olympique Annexe Complexe Sportif Prince Abdellah, pela terceira e última rodada do Grupo C da Copa Africana de Nações. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para Tanzânia x Tunísia (30/12)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O prognóstico para Tunísia vencer o primeiro tempo se sustenta principalmente pelo contexto competitivo da partida. Embora ambas as seleções ainda tenham chances matemáticas de classificação, a situação é claramente mais favorável à Tunísia, que ocupa a vice-liderança do Grupo C e depende apenas do próprio resultado para avançar. Esse cenário tende a refletir em uma postura mais agressiva desde os minutos iniciais, com maior controle da posse e presença ofensiva.

A Tanzânia, por outro lado, aparece na terceira colocação e precisa de uma combinação difícil de resultados para seguir na competição. O momento da equipe também é negativo: a sequência sem vitórias impacta diretamente a confiança e costuma se refletir em dificuldades para sustentar intensidade nos primeiros 45 minutos. Com maior consistência coletiva e melhor fase recente, a Tunísia tem boas condições de construir vantagem ainda antes do intervalo.

A Tanzânia está há nove jogos sem vencer , com seis derrotas e dois empates no período

, com no período A Tunísia venceu três das últimas quatro partidas disputadas, mostrando maior regularidade

disputadas, mostrando maior regularidade A seleção tunisiana chega à rodada final como vice-líder do grupo, enquanto a Tanzânia depende de um cenário improvável para se classificar, aumentando a pressão desde o início

Outros palpites para Tanzânia x Tunísia

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

A fragilidade defensiva da Tanzânia, aliada à necessidade de buscar resultado na última rodada, aumenta a probabilidade de gols dos dois lados e sustenta tanto o mercado de ambas as equipes marcam quanto o de mais de 2,5 gols. A Tunísia tende a assumir o controle da partida, mas costuma conceder espaços quando joga de forma mais agressiva, o que favorece um placar movimentado.

Dentro desse contexto, Hannibal Mejbri para dar assistência ganha força como palpite individual. Principal articulador da seleção tunisiana e líder em passes decisivos na competição, o meia deve ser novamente peça central na criação ofensiva, especialmente em um jogo em que sua equipe deve ter mais posse, volume de ataque e presença no terço final.

Análise e Forma dos Times

Tanzânia - Momento e escalação

A Tanzânia iniciou sua campanha na Copa Africana de Nações de forma pouco convincente ao perder por 2 a 1 para a Nigéria, resultado que era esperado diante da diferença técnica entre as seleções. A derrota obrigou os Taifa Stars a reagirem rapidamente para manter vivas as chances de classificação inédita às oitavas de final.

No segundo compromisso, a equipe mostrou evolução competitiva e arrancou um empate por 1 a 1 contra Uganda, resultado que a recolocou na briga direta por vaga, ocupando a terceira posição do grupo com um ponto após duas rodadas.

Provável escalação da Tanzânia: Zuberi Foba; Mohamed Hussein, Ibrahim Hamad, Nwamnyeto e Haji Mnoga; Simon Msuva, Msanga, Feisal Salum, Nvatus Dismas e Allarakhia; Kelvin John. Técnico: Miguel Gamondi.

Tunísia - Momento e escalação

A Tunísia chega para a rodada decisiva com um recorte recente bem mais consistente. A derrota por 3 a 2 para a Nigéria no último jogo representou apenas o segundo revés em 11 partidas somando todas as competições, sequência que inclui seis vitórias e três empates.

Apesar do placar apertado, o desempenho ligou um sinal de alerta: os tunisianos foram amplamente dominados durante boa parte do confronto e só reagiram nos minutos finais, quando a Nigéria já havia aberto 3 a 0.

Provável escalação da Tunísia: Aymen Dahmen; Yan Valery, Montassar Talbi, Dylan Bronn e Ali Abdi; Hannibal Mejbri, Ferjani Sassi e Ellyes Skhiri; Elias Achouri, Hazem Mastouri e Elias Saad. Técnico: Sami Trabelsi.

Confronto direto e estatísticas de Tanzânia x Tunísia

O histórico recente entre Zâmbia e Marrocos para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Tanzânia x Tunísia

17/11/2020 – Tanzânia 1 x 1 Tunísia (Eliminatórias da Copa Africana de Nações)

13/11/2020 – Tunísia 1 x 0 Tanzânia (Eliminatórias da Copa Africana de Nações)

Estatísticas e curiosidades de Tanzânia x Tunísia

A Tanzânia não vence há nove partidas, reforçando o momento negativo da equipe A seleção tanzaniana sofreu gols em oito jogos recentes, evidenciando fragilidade defensiva A Tunísia também foi vazada em três partidas no período recente Os jogos da Tunísia tiveram mais de 2,5 gols em todos os últimos cinco compromissos Em quatro dos últimos cinco jogos da Tunísia, o mercado ambas as equipes marcam foi confirmado

Comparação de Odds para Tanzânia x Tunísia

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols:

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder. Casa Mais de 2,5 gols Menos de 2,5 gols Betsson 2,25 1,62 Betano 2,30 1,55 Br4 2,25 1,60

Resumo dos palpites do Lance para Tanzânia x Tunísia

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.