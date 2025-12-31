Sunderland x Manchester City – Palpites, análise e odds

O Lance! apresenta os melhores palpites para Sunderland x Manchester City, pela 19ª rodada da Premier League. O confronto acontece nesta quinta-feira, 01 de janeiro, às 17h00 (horário de Brasília), no Stadium of Light, em Sunderland, Inglaterra, com transmissão ao vivo na Disney+ e ESPN. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Sunderland x Manchester City (01/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Haaland segue em mais uma excelente temporada, liderando o ataque do Manchester City. O norueguês é praticamente uma garantia de gol em quase todas as partidas dos Citizens e, em muitas ocasiões, é o responsável por abrir o placar, o que reforça o nosso palpite.

Na temporada, Haaland já marcou 38 gols em 29 partidas contando clube e seleção O atacante norueguês segue como artilheiro da Premier League, com 19 gols O Manchester City foi a primeira equipe a marcar em sete de seus últimos oito jogos

Outros palpites para Sunderland x Manchester City

As partidas do Manchester City, mesmo fora de casa, vêm apresentando um retrospecto com muitos gols. Em sete dos últimos oito jogos dos Citizens, a linha de mais de 2,5 gols foi superada. A mesma marca também foi ultrapassada em oito dos últimos dez confrontos entre as equipes, o que indica novamente uma boa possibilidade de termos mais um jogo com placar elevado.

O Sunderland registra média de apenas 3,6 escanteios por partida, adotando muitas vezes uma postura mais defensiva em seus jogos. Já o Manchester City tem média de 5,6 escanteios por jogo, o que indica boas chances de o total de tiros de canto permanecer abaixo da linha indicada.

As últimas seis partidas dos Citizens registraram médias inferiores a três cartões totais por jogo, indicando alta probabilidade de o confronto ficar abaixo da linha de 3,5 cartões. Na temporada, o Sunderland apresenta média de 2,0 cartões por partida, enquanto o Manchester City registra 1,7 cartões de média.

Análise e Forma dos Times

Sunderland - Momento e escalação

O Sunderland atravessa um momento de oscilação na temporada, com apenas três vitórias nos últimos dez jogos. Após um início muito positivo na Premier League, quando figurava entre as primeiras posições da tabela, a equipe caiu de rendimento e ocupa atualmente a sétima colocação, com 28 pontos em 18 rodadas. Os Black Cats buscam engrenar uma nova sequência de bons resultados para voltar à briga por vaga na Champions League.

O técnico Régis Le Bris não poderá contar com seis jogadores convocados para defender suas seleções na Copa Africana de Nações, incluindo os titulares Reinildo Mandava e Chemsdine Talbi. Além deles, Daniel Ballard e Aji Alese seguem fora por lesão.

Provável escalação do Sunderland: Robin Roefs; Trai Hume, Nordi Mukiele, Omar Alderete e Dennis Cirkin; Granit Xhaka, Lutsharel Geertruida, Chris Rigg, Enzo Le Fée e Simon Adingra; Brian Brobbey. Técnico: Régis Les Bris.

Manchester City - Momento e escalação

O Manchester City vive um momento espetacular na temporada, com oito vitórias consecutivas, ocupando a segunda colocação e seguindo firme na perseguição ao líder Arsenal. Os Citizens querem aproveitar o excelente momento para reduzir a diferença para os Gunners para apenas dois pontos, caso conquistem mais um triunfo na próxima rodada.

Pep Guardiola ainda enfrenta problemas no departamento médico. John Stones, Mateo Kovačić e o craque Rodri seguem fora por lesão. Além deles, Omar Marmoush e Rayan Aït-Nouri estão defendendo suas seleções na Copa Africana de Nações.

Provável escalação do Manchester City: Gigi Donnarumma; Matheus Nunes, Josko Gvardiol, Rúben Dias e Nico O'Reilly; Tijjani Reijnders, Nico González e Bernardo Silva; Rayan Cherki, Phil Foden e Erling Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Confronto direto e estatísticas de Sunderland x Manchester City

O histórico recente entre Sunderland e Manchester City é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Sunderland x Manchester City

06/12/2025 - Manchester City 3 x 0 Sunderland - Premier League

05/03/2017 - Sunderland 0 x 2 Manchester City - Premier League

13/08/2016 - Manchester City 2 x 1 Sunderland - Premier League

02/02/2016 - Sunderland 0 x 1 Manchester City - Premier League

26/12/2015 - Manchester City 4 x 1 Sunderland - Premier League

Estatísticas e curiosidades de Sunderland x Manchester City

Em todas as competições foram disputados 147 jogos entre as duas equipes, com 71 vitórias do Manchester City, 26 empates e 50 triunfos do Sunderland. Erling Haaland já marcou 38 gols em 29 partidas, contando Manchester City e Seleção da Noruega Na temporada, o Sunderland registra 21 gols marcados e 19 sofridos, em 19 partidas O Manchester City marcou 62 gols e sofreu 24, em 27 jogos na temporada até o momento Os Citizens vem de uma sequência de oito vitórias consecutivas na temporada

Comparação de Odds para Sunderland x Manchester City

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado do encontro:

Casa de Apostas Sunderland Empate Manchester City Betsson 7,80 4,90 1,41 Betano 7,10 4,70 1,44 Br4bet 7,00 4,50 1,41

Resumo dos palpites do Lance! para Sunderland x Manchester City

