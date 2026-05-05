Crystal Palace x Shakhtar – Palpites, análise e odds (07/05)

Palpites Rápidos Palpite principal: Crystal Palace vence o jogo – odd 1,58 na Betsson Ambas marcam: Sim – odd 1,90 na Betsson (Shakhtar marcou em todos os cinco jogos fora na Liga Conferência) Artilheiro: Ismaila Sarr marca a qualquer momento – odd 4,50 na Superbet Total de gols: Mais de 2,5 gols no total – odd 1,82 na Betano Placar previsto: Crystal Palace 2 x 1 Shakhtar Donetsk – odd 8,00 na Betsson (Palace avança à final em Leipzig)

A primeira semifinal europeia da história do Crystal Palace entra em sua fase decisiva no Selhurst Park, com os Eagles levando uma vantagem de dois gols conquistada em Cracóvia. Ismaila Sarr abriu o placar com apenas 21 segundos, no gol mais rápido da história da Liga Conferência da Uefa, e Daichi Kamada e Jørgen Strand Larsen completaram a vitória por 3 x 1, deixando a equipe inglesa em situação confortável antes do jogo de volta em casa. Quem avançar no placar agregado disputará a final em Leipzig, na Alemanha, no dia 27 de maio de 2026.

O Shakhtar Donetsk desembarca em Londres com a obrigação de vencer por dois gols de diferença para levar a decisão à prorrogação, ou por três para se classificar no tempo normal. Para um clube que não vence adversários ingleses há dez partidas, com dois empates e oito derrotas, a missão parece mais improvável do que impossível.

Arda Turan garantiu que a palavra "desistência" não existe em seu vocabulário, e a virada sobre o Dynamo Kyiv no fim de semana mostrou poder de reação do elenco. Ainda assim, o retrospecto recente e a vantagem construída no primeiro jogo colocam Oliver Glasner e seus Eagles em posição claramente favorável.

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Análise da partida

A campanha do Crystal Palace na Premier League caminha para o fim sem grandes sobressaltos, com a equipe na 13ª colocação. Na Liga Conferência, porém, o cenário foi outro: em 15 partidas, o time somou oito vitórias, quatro empates e três derrotas. Glasner transformou uma equipe que antes sofria sem a bola em um conjunto perigoso nas transições, apoiado na velocidade de Sarr e na força física de Jean-Philippe Mateta.

No Selhurst Park, o Palace construiu uma base sólida como mandante. Já são sete jogos sem perder em casa em todas as competições, com quatro vitórias, três empates e seis partidas sem sofrer gols nesse intervalo. O 3 x 0 sobre a Fiorentina, no jogo de volta das quartas de final, resume bem o que a equipe consegue produzir diante de sua torcida quando joga com vantagem. Na Liga Conferência, o retrospecto em casa é de três vitórias, dois empates e uma derrota, não perfeito, mas com clara evolução ao longo do torneio.

A derrota por 3 x 0 para o Bournemouth no último domingo não deve gerar alarme. Sarr, Mateta e Adam Wharton começaram no banco, e o próprio Glasner deixou claro que a estratégia era preservar os principais nomes para a quinta-feira. Os três devem retornar ao time titular, e o Palace que entrará em campo no Selhurst Park será bem diferente daquele que enfrentou os Cherries.

O Shakhtar, por sua vez, chega como líder isolado do campeonato ucraniano e respondeu rapidamente ao tropeço em Cracóvia. No fim de semana, a equipe virou sobre o Dynamo Kyiv e venceu por 2 x 1, com Lassina Traoré marcando um gol e dando assistência no segundo tempo. Nos cinco jogos que fez como visitante na Liga Conferência, o time ucraniano venceu quatro, empatou um e marcou pelo menos dois gols em todas as partidas. O domínio da posse de bola, que chegou a 69% no primeiro confronto, é a principal ferramenta de Turan e deve voltar a ser a base da proposta da equipe no Selhurst Park.

Palpites para Crystal Palace x Shakhtar Donetsk

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Confrontos diretos

Este será apenas o segundo encontro entre os dois clubes em toda a história. O único duelo anterior foi justamente o jogo de ida desta semifinal, disputado em 30 de abril de 2026, no Estádio Henryk Reyman, em Cracóvia. Na ocasião, o Crystal Palace venceu por 3 x 1, com gols de Sarr, aos 21 segundos, Kamada, aos 58 minutos, e Strand Larsen, aos 84. Oleh Ocheretko descontou para os ucranianos aos 47 minutos. Apesar dos 69% de posse de bola do Shakhtar, os ingleses souberam explorar os espaços em contra-ataques com eficiência.

Além desse único confronto direto, o retrospecto do Shakhtar diante de clubes ingleses ajuda a dimensionar o desafio. São dez partidas, sem nenhuma vitória, com dois empates e oito derrotas. O dado ganha ainda mais peso porque não se trata de um clube sem experiência internacional. Os ucranianos conquistaram a Copa da Uefa em 2008/09 e chegaram às semifinais da Liga Europa em 2015/16 e 2019/20.

Notícias de Crystal Palace x Shakhtar Donetsk

Crystal Palace: desfalques e dúvidas

Dois nomes importantes do elenco estão fora do restante da temporada. Cheick Doucouré segue em recuperação de uma lesão no joelho que o afastou dos gramados desde o início de 2025, enquanto Eddie Nketiah, que havia se lesionado no tendão da coxa em dezembro, contra o Tottenham, sofreu uma recaída em abril e não deve mais atuar nesta temporada. Evann Guessand, com problema no joelho, também ainda não treina em plena condição e depende de avaliação final antes da partida.

As notícias positivas vêm de Will Hughes, que ficou fora do jogo contra o Bournemouth por conta de uma indisposição passageira e deve estar à disposição na quinta-feira. Borna Sosa e Chadi Riad, ambos com problemas físicos leves no fim de semana, também são esperados no grupo. Tyrick Mitchell segue com controle de carga por causa de um incômodo no tendão de Aquiles, mas aparece entre as opções para começar jogando. Já Sarr, Mateta e Wharton, poupados diante do Bournemouth, devem retornar ao time titular.

Escalação provável do Crystal Palace: Henderson; Richards, Lacroix, Canvot; Muñoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Pino; Mateta. Técnico: Oliver Glasner.

Shakhtar Donetsk: desfalques e dúvidas

O Shakhtar não informou baixas relevantes antes do jogo de volta. Arda Turan deve manter a base da formação utilizada no primeiro confronto, mas a atuação de Lassina Traoré diante do Dynamo Kyiv, com um gol e uma assistência, abriu uma disputa real por vaga no setor ofensivo. Newerton pode perder espaço para o atacante marfinense caso o treinador opte por mais presença e imprevisibilidade no terço final.

Os jogadores que falaram antes da partida deixaram claro que o elenco ainda acredita na reação. O meia Marlon Gomes afirmou à Uefa: Precisamos melhorar alguns detalhes e colocar esperança em nossos corações. Se conseguirmos isso, teremos chances. O capitão Ocheretko reforçou a mensagem: Este não é o fim. O discurso mostra confiança, embora a necessidade de vencer por margem ampla torne o desafio bastante difícil.

Escalação provável do Shakhtar Donetsk: Riznyk; Tobias, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique; Ocheretko; Alisson Santana, Pedrinho, Marlon Gomes, Newerton; Kauã Elias. Técnico: Arda Turan.

Destaques individuais de Crystal Palace x Shakhtar Donetsk

Jogador destaque · Crystal Palace Ismaila Sarr 8 Gols na Liga Conferência 2025/26 11 Jogos disputados na competição 4 Jogos consecutivos com gol na Liga Conferência 40 Tentativas de gol na competição Jogador destaque · Shakhtar Donetsk Kauã Elias 4 Gols na Liga Conferência 2025/26 2 Assistências na Liga Conferência 23 Gols do Shakhtar na Liga Conferência (melhor ataque) W4 D1 Retrospecto do Shakhtar como visitante na Liga Conferência

Os técnicos

Oliver Glasner assumiu o Crystal Palace em fevereiro de 2024, menos de dois anos depois de conquistar a Liga Europa com o Eintracht Frankfurt, em final vencida nos pênaltis contra o Rangers, em Sevilha. O treinador austríaco, de 51 anos, chegou para recuperar um time em queda na Premier League e conseguiu transformar a equipe em um conjunto muito mais competitivo. Sua proposta é bem definida: defesa compacta, transições rápidas pelos lados e máximo aproveitamento dos contra-ataques. Agora, está a 90 minutos de levar o Palace à primeira final europeia de sua história.

Arda Turan, por sua vez, tem 39 anos e carrega o peso de uma carreira de alto nível como jogador, com passagens por Atlético de Madrid, Barcelona e seleção turca. O Shakhtar representa seu primeiro grande desafio como treinador no futebol europeu, e alcançar as semifinais da Liga Conferência logo em sua primeira campanha continental é um feito relevante. O próprio Turan revelou ter ido pessoalmente ao Selhurst Park, em dezembro, para observar o Palace, atitude que reforça o cuidado na preparação. Ainda assim, a diferença aparece na bagagem de banco: Glasner já viveu esse tipo de noite e conhece melhor a gestão de partidas decisivas.

Análise tática

O Crystal Palace atua em um 3-4-3, com alas que alternam entre recomposição defensiva e projeção ofensiva pelos lados. Adam Wharton cumpre a função de equilíbrio no meio, enquanto Daichi Kamada recebe liberdade para circular entre as linhas e finalizar, como fez em Cracóvia ao aproveitar o rebote após um arremesso lateral longo de Chris Richards. Na frente, Sarr, Yeremy Pino e Mateta formam um trio muito produtivo, e o Palace soma 23 gols na Liga Conferência, mais do que qualquer outro clube no torneio.

O Shakhtar responde com um 4-1-4-1 baseado em posse de bola e criatividade. Alisson Santana, Pedrinho, Marlon Gomes e Newerton compõem um meio-campo técnico, com forte presença brasileira, enquanto Kauã Elias atua como referência mais avançada. Ocheretko, como volante único, precisa cobrir muito espaço, e foi justamente esse setor que o Palace explorou repetidamente no jogo de ida, com Kamada e Strand Larsen aproveitando as brechas deixadas nas transições.

Para reverter a desvantagem, o Shakhtar precisa marcar cedo e empurrar o Palace para trás. A tendência é de que Turan mande a equipe pressionar alto desde os primeiros minutos, tentando forçar erros na saída de bola inglesa. O risco, porém, é o mesmo do primeiro confronto: quanto mais o time ucraniano se lança ao ataque, mais espaço oferece para Sarr e Mateta atacarem em velocidade. Se o Palace chegar ao intervalo sem sofrer gols, a missão do Shakhtar se torna muito próxima do impossível.

Prognóstico de placar exato para Crystal Palace x Shakhtar Donetsk

🎯 Palpite do Lance! Crystal Palace 2 x 1 Shakhtar Donetsk O Palace deve administrar a vantagem com inteligência, mas o Shakhtar vai atacar desde o apito inicial em busca de um milagre. Os ucranianos quase sempre marcam fora de casa — e no Selhurst Park não será diferente. O que deve definir o confronto é a capacidade do Palace de converter seus contra-ataques antes que o jogo se torne desgastante. O Palace é imbatível em casa há sete jogos — quatro vitórias e três empates, com seis clean sheets nesse período

jogos — quatro vitórias e três empates, com clean sheets nesse período Sarr marcou em quatro jogos consecutivos na Liga Conferência e soma oito gols na competição

jogos consecutivos na Liga Conferência e soma gols na competição O Shakhtar marcou em todos os cinco jogos como visitante na Liga Conferência — esperar que não marque seria um erro

jogos como visitante na Liga Conferência — esperar que não marque seria um erro O Shakhtar não venceu nenhum de seus dez confrontos contra clubes ingleses (dois empates, oito derrotas)

Resumo dos palpites do Lance para Crystal Palace x Shakhtar Donetsk