Sport x Santa Cruz – Palpites, análise e odds
Confira os palpites e odds para Sport x Santa Cruz pelo Campeonato Pernambucano
- Matéria
- Mais Notícias
O Lance! apresenta os melhores palpites para Sport x Santa Cruz, pela sétima rodada do Campeonato Pernambucano. O confronto acontece neste sábado, 31 de janeiro, às 16h30 (horário de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife, com transmissão ao vivo na TV Globo (Pernambuco) e Canal GOAT no YouTube. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.
Palpite do Lance! para Sport x Santa Cruz (31/01/2026)
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
Com as duas equipes precisando da vitória para garantir vaga direta na semifinal e na Copa do Brasil de 2027, o clássico pernambucano tem tudo para ser uma partida aberta e bastante movimentada, com chances de gols para os dois lados. O retrospecto recente dos jogos das equipes aponta médias elevadas de gols totais, o que reforça ainda mais o nosso palpite.
- Nas últimas dez partidas o Sport registra 14 gols marcados e 19 gols sofridos
- O Santa Cruz vem com média de 2,6 gols totais nas últimas dez partidas
- Em cinco das últimas sete partidas do Leão da Ilha tivemos mais de 2,5 gols
Outros palpites para Sport x Santa Cruz
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
O palpite de vitória do Sport surge como uma opção válida, sustentada pelo retrospecto recente do clássico. A equipe vem de três vitórias consecutivas sobre o Santa Cruz e soma apenas uma derrota nos últimos oito confrontos contra o rival, com cinco vitórias e dois empates no período. Aliado ao fator casa, com o apoio de sua torcida, o prognóstico acompanha o leve favoritismo do Sport.
As equipes registram médias de 4,9 e 3,4 escanteios por partida, respectivamente, indicando baixo volume de jogadas de linha de fundo. Além disso, em seis dos últimos oito jogos do Santa Cruz, a marca de 10,5 escanteios não foi superada. O palpite, portanto, segue a tendência de escanteios abaixo da linha.
Como é característico dos grandes clássicos, a partida tende a ser bastante física e disputada, o que eleva o número de faltas e cartões. Nas últimas dez partidas, Sport e Santa Cruz registram médias de 2,4 e 1,6 cartões por jogo, respectivamente. Além disso, em seis dos últimos oito clássicos, houve mais de 4,5 cartões, reforçando a indicação.
Análise e Forma dos Times
Sport - Momento e escalação
O Sport chega para o clássico que encerra a primeira fase do Campeonato Pernambucano na segunda colocação da tabela, com 11 pontos. Na campanha deste início de temporada, soma três vitórias, dois empates e uma derrota. No último compromisso, empatou por 1 a 1 com o Maguary.
Brigando por uma vaga direta na semifinal e pela classificação à Copa do Brasil de 2027, o Leão da Ilha precisa confirmar a vitória e ainda torcer para que o Retrô não construa saldo de gols diante do Decisão. Assim, assegura a segunda colocação geral.
Provável escalação do Sport: Halls; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Felipinho; Barletta, Pedro Victor, Zé Gabriel, Yago Felipe e Gustavo Maia; Gustavo Coutinho. Técnico: Roger Rodrigues.
Santa Cruz- Momento e escalação
Já o Santa Cruz aparece na quarta colocação, apenas um ponto atrás do rival. Na campanha, soma três vitórias, um empate e duas derrotas. Na última rodada, goleou o Jaguar por 6 a 0.
Brigando pelo mesmo objetivo, o Tricolor precisa vencer o clássico e ainda torcer para que o Retrô não derrote o Decisão. Com essa combinação de resultados, a equipe pode assegurar a segunda colocação na fase.
Provável escalação do Santa Cruz: Rokenedy; Israel, Eurico, Ianson e Alex Ruan; Vitinho, Andrey, Balotelli, e Willian Júnior; Diego Quirino e Patrick Allan. Técnico: Fábio Cortez.
Confronto direto e estatísticas de Sport x Santa Cruz
O histórico recente entre Sport e Santa Cruz é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos jogos entre Sport x Santa Cruz
- 15/03/2025 - Santa Cruz 0 x 1 Sport (Campeonato Pernambucano)
- 08/03/2025 - Sport 2 x 0 Santa Curz (Campeonato Pernambucano)
- 01/02/2025 - Santa Cruz 1 x 0 Sport (Campeonato Pernambucano)
- 16/03/2024 - Sport 0 x 0 (5 x 3 nos pênaltis) Santa Cruz (Campeonato Pernambucano)
- 09/03/2024 - Santa Cruz 1 x 1 Sport (Campeonato Pernambucano)
Estatísticas e curiosidades de Sport x Santa Cruz
- Em todas as competições foram disputados 124 jogos entre as duas equipes, com 48 vitórias do Sport, 38 empates e 38 triunfos do Santa Cruz
- O Sport Recife é o maior campeão do Campeonato Pernambucano, com 45 títulos conquistados, além de ser o atual campeão. O Santa Cruz vem em segundo lugar, com 29 títulos
- O Sport vem de três vitórias seguidas no clássico
- Em cinco dos últimos sete jogos do Leão da Ilha tivemos mais de 2,5 gols
- Em seis dos últimos oito confrontos entre as equipes tivemos mais de 4,5 cartões
Comparação de Odds para Sport x Santa Cruz
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de classificação a próxima fase:
|Casa de Apostas
|Sport
|Empate
|Santa Cruz
Betsson
Betano
Br4bet
Resumo dos palpites do Lance! para Sport x Santa Cruz
- Mais de 2,5 gols (Odds em breve na Betsson)
- Vitória do Sport (Odds em breve na Betsson)
- Menos de 10,5 escanteios (2,37 na Betano)
- Mais de 4,5 cartões (Odds em breve na Br4bet)
Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.
- Matéria
- Mais Notícias