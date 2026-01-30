O Lance! apresenta os melhores palpites para Sport x Santa Cruz, pela sétima rodada do Campeonato Pernambucano. O confronto acontece neste sábado, 31 de janeiro, às 16h30 (horário de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife, com transmissão ao vivo na TV Globo (Pernambuco) e Canal GOAT no YouTube. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Sport x Santa Cruz (31/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Com as duas equipes precisando da vitória para garantir vaga direta na semifinal e na Copa do Brasil de 2027, o clássico pernambucano tem tudo para ser uma partida aberta e bastante movimentada, com chances de gols para os dois lados. O retrospecto recente dos jogos das equipes aponta médias elevadas de gols totais, o que reforça ainda mais o nosso palpite.

Nas últimas dez partidas o Sport registra 14 gols marcados e 19 gols sofridos O Santa Cruz vem com média de 2,6 gols totais nas últimas dez partidas Em cinco das últimas sete partidas do Leão da Ilha tivemos mais de 2,5 gols

Outros palpites para Sport x Santa Cruz

O palpite de vitória do Sport surge como uma opção válida, sustentada pelo retrospecto recente do clássico. A equipe vem de três vitórias consecutivas sobre o Santa Cruz e soma apenas uma derrota nos últimos oito confrontos contra o rival, com cinco vitórias e dois empates no período. Aliado ao fator casa, com o apoio de sua torcida, o prognóstico acompanha o leve favoritismo do Sport.

As equipes registram médias de 4,9 e 3,4 escanteios por partida, respectivamente, indicando baixo volume de jogadas de linha de fundo. Além disso, em seis dos últimos oito jogos do Santa Cruz, a marca de 10,5 escanteios não foi superada. O palpite, portanto, segue a tendência de escanteios abaixo da linha.

Como é característico dos grandes clássicos, a partida tende a ser bastante física e disputada, o que eleva o número de faltas e cartões. Nas últimas dez partidas, Sport e Santa Cruz registram médias de 2,4 e 1,6 cartões por jogo, respectivamente. Além disso, em seis dos últimos oito clássicos, houve mais de 4,5 cartões, reforçando a indicação.

Análise e Forma dos Times

Sport - Momento e escalação

O Sport chega para o clássico que encerra a primeira fase do Campeonato Pernambucano na segunda colocação da tabela, com 11 pontos. Na campanha deste início de temporada, soma três vitórias, dois empates e uma derrota. No último compromisso, empatou por 1 a 1 com o Maguary.

Brigando por uma vaga direta na semifinal e pela classificação à Copa do Brasil de 2027, o Leão da Ilha precisa confirmar a vitória e ainda torcer para que o Retrô não construa saldo de gols diante do Decisão. Assim, assegura a segunda colocação geral.

Provável escalação do Sport: Halls; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Felipinho; Barletta, Pedro Victor, Zé Gabriel, Yago Felipe e Gustavo Maia; Gustavo Coutinho. Técnico: Roger Rodrigues.

Santa Cruz- Momento e escalação

Já o Santa Cruz aparece na quarta colocação, apenas um ponto atrás do rival. Na campanha, soma três vitórias, um empate e duas derrotas. Na última rodada, goleou o Jaguar por 6 a 0.

Brigando pelo mesmo objetivo, o Tricolor precisa vencer o clássico e ainda torcer para que o Retrô não derrote o Decisão. Com essa combinação de resultados, a equipe pode assegurar a segunda colocação na fase.

Provável escalação do Santa Cruz: Rokenedy; Israel, Eurico, Ianson e Alex Ruan; Vitinho, Andrey, Balotelli, e Willian Júnior; Diego Quirino e Patrick Allan. Técnico: Fábio Cortez.

Confronto direto e estatísticas de Sport x Santa Cruz

O histórico recente entre Sport e Santa Cruz é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Sport x Santa Cruz

15/03/2025 - Santa Cruz 0 x 1 Sport (Campeonato Pernambucano)

08/03/2025 - Sport 2 x 0 Santa Curz (Campeonato Pernambucano)

01/02/2025 - Santa Cruz 1 x 0 Sport (Campeonato Pernambucano)

16/03/2024 - Sport 0 x 0 (5 x 3 nos pênaltis) Santa Cruz (Campeonato Pernambucano)

09/03/2024 - Santa Cruz 1 x 1 Sport (Campeonato Pernambucano)

Estatísticas e curiosidades de Sport x Santa Cruz

Em todas as competições foram disputados 124 jogos entre as duas equipes, com 48 vitórias do Sport, 38 empates e 38 triunfos do Santa Cruz O Sport Recife é o maior campeão do Campeonato Pernambucano, com 45 títulos conquistados, além de ser o atual campeão. O Santa Cruz vem em segundo lugar, com 29 títulos O Sport vem de três vitórias seguidas no clássico Em cinco dos últimos sete jogos do Leão da Ilha tivemos mais de 2,5 gols Em seis dos últimos oito confrontos entre as equipes tivemos mais de 4,5 cartões



Comparação de Odds para Sport x Santa Cruz

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de classificação a próxima fase:

Resumo dos palpites do Lance! para Sport x Santa Cruz

