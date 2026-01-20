Slavia Praga x Barcelona – Palpites, análise e odds

Confira os melhores palpites para Slavia Praga x Barcelona, que acontece nesta quarta-feira (21/01). A partida na Fortuna Arena terá início às 17h (horário de Brasília). O confronto será válido pela sétima rodada da Champions League 2025/26. Enquanto o time tcheco ainda não venceu no torneio, os Culés precisam do resultado para subir posições na classificação.

Palpite do Lance! para Slavia Praga x Barcelona (21/01/2026)

A campanha do Slavia Praga nesta Liga dos Campeões vem sendo de pouca competitividade contra grandes rivais. A equipe tcheca não conseguiu parar os adversários mais técnicos que já enfrentou - Internazionale, Arsenal e Tottenham. Nestes três jogos, a equipe foi derrotada em ambos os períodos.

O Barcelona vem de um desempenho ruim diante da Real Sociedad. Apesar disso, o ritmo que deve impor neste confronto é de maior intensidade - já que precisa vencer a partida. A equipe venceu apenas uma vez os dois períodos nesta edição da competição. Contudo, a diferença entre os elencos favorece esse bom mercado.

O Slavia Praga sofreu quatro gols em primeiros tempos e sete nos segundos na Champions Nos últimos dez jogos, os Culés marcaram 11 vezes na etapa inicial e 15 na final

Outros palpites para Slavia Praga x Barcelona

O Slavia Praga vem encontrando dificuldades nos grandes jogos nesta Champions League. Em três jogos contra adversários de maior investimento sofreu mais de 2,5 gols. Essa dificuldade defensiva é um dos problemas para encarar o ataque Culé. O Barça marcou em média 2,6 tentos por jogo nos últimos dez compromissos. O número de bolas nas redes foi três ou mais em cinco dos 12 duelos recentes. A qualidade do elenco visitante nos faz indica o mercado de gols da equipe.

O time espanhol não foi vazado em seis das últimas oito partidas disputadas. Esse é o momento defensivo de maior segurança na temporada, que chegou a ter dez jogos seguidos sendo vazado. O Slavia balançou as redes apenas na estreia da competição. Nos outros confrontos, teve muita dificuldade ofensiva em se postar diante dos adversários, repetindo o mercado de ambos marcam não em cinco duelos.

Apesar de um grande diferença entre os elencos, os primeiros 29 minutos prometem ter um alto controle da posse dos visitantes. Essa postura pode favorecer um confronto com menos cartões nessa minutagem. O Barça teve 12 dos últimos 13 cartões recebidos sendo levantados em segundos tempos. Assim, o mercado se torna uma boa opção na nossa análise.

Análise e Forma dos Times

Slavia Praga - Momento e escalação

O Slavia Praga volta para a Champions League buscando ainda sua primeira vitória na competição. O time acumula três empates e três derrotas, com chances remotas de classificação. A última rodada foi um golpe para os tchecos sendo batido com facilidade pelo Tottenham por 3 a 0.

O time está há mais de um mês sem jogos oficiais, já que o campeonato local teve uma pausa neste início de ano. A equipe lidera a competição de maneira invicta, com 13 vitórias e seis empates. Entre as movimentações no mercado, o zagueiro Andres Dumitrescu rescindiu seu contrato com o clube.

Provável escalação do Slavia Praga: Jindrich Stanek; Tomás Holes, Stepan Chaloupek e David Zima; David Doudera, David Moses, Christos Zafeiris, Michael Sadilek e Youssoupha Mbodji; Lukás Provod e Tomás Chory. Técnico: Jindrich Trpisovsky.

Barcelona - Momento e escalação

O Barcelona viu sua sequência de jogos invictos sem derrubada no último domingo (18). Atuando fora de casa, os Culés foram derrotados pela Real Sociedad por 2 a 1. Mikel Oyarzabal e Gonçalo Guedes marcaram para os Txuri-urdin, enquanto Marcus Rashford descontou para os catalães. Na Liga dos Campeões, a equipe está na 15ª posição, dois pontos a menos que o G8.

Hans Flick desembarca na República Tcheca com um grande desfalque para o time titular. Lamine Yamal recebeu o terceiro amarelo na vitória contra o Frankfurt e cumpre suspensão. Por outro lado, Raphinha retorna ao time, após ser poupado devido a uma pancada sofrida. Na lista das baixas, o espanhol Ferran Torres teve um desconforto no final de semana e está fora da partida.

Provável escalação do Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Pau Cubarsí, Eric García e Alex Baldé; De Jong e Pedri; Dani Olmo, Fermín López e Raphinha; Robert Lewandowski. Técnico: Hans Flick.

Confronto direto e estatísticas de Slavia Praga e Barcelona

O histórico recente entre Slavia Praga e Barcelona é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Slavia Praga e Barcelona

05/11/2019 - Barcelona 0 x 0 Slavia Praga - (Champions League)

23/10/2019 - Slavia Praga 1 x 2 Barcelona - (Champions League)

Estatísticas e curiosidades de Slavia Praga x Barcelona

Será o terceiro confronto direto na história das equipes, com um empate e uma vitória do Barça Seis dos últimos sete jogos do Slavia Praga terminaram com o mercado de acima de 2,5 gols O Barcelona tem o sétimo melhor ataque da Champions, com 14 bolas nas redes O time tcheco terminou seis dos últimos sete compromissos com menos de 4,5 cartões combinados A média de falta cometida pelo Culé é de dez por jogo

Comparação de Odds para Slavia Praga x Barcelona

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de cartões na partida:

Casa Mais de 4,5 cartões Menos de 4,5 cartões Betsson 2,25 1,55 Betano 2,07 1,70 Bet365 2,00 1,72

Resumo dos palpites do Lance! para Slavia Praga x Barcelona

Barcelona vence ambos os tempos (2,70 na Betsson) Mais de 2,5 gols do Barcelona (1,84 na Betsson) Ambas as equipes marcam: não (2,25 na Betano) Sem cartões antes do minuto 29 (1,83 na Bet365)

