Senegal x RD Congo – Palpites, análise e odds
Confira os palpites e as odds para Senegal x RD Congo pela Copa Africana de Nações
Confira os principais palpites, análise completa e as principais odds para o duelo entre Senegal e RD Congo pela Copa Africana de Nações. A partida no Stade Ibn-Batouta acontece neste sábado (27/12), às 12h (horário de Brasília). As equipes venceram suas estreias no Grupo D e um novo triunfo pode encaminhar uma classificação.
Palpite do Lance! para Senegal x RD Congo (27/12/2025)
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
A boa estreia de Senegal na CAN passou pelos pés de Nicolas Jackson. O atacante do Bayern de Munique marcou duas vezes na primeira partida da seleção na copa. Na atual temporada, por clube e seleção, o jogador obtém 11 gols marcados em 25 partidas.
Desses, seis foram com a camisa dos Leões de Taranga. Representando seu país, o atacante marcou nas últimas seis partidas um tento a cada 66 minutos. Assim como na estreia - quando teve 68% de posse - Senegal deve acionar bastante seus atacantes para buscar uma segunda vitória na competição. Assim, o palpite em Jackson marcar é uma boa opção.
- Essa é a segunda Copa Africana de Nações na carreira de Nicolas Jackson
- Ele tem sete gols em 27 partidas pela seleção senegalesa
Outros palpites para Senegal x RD Congo
Senegal venceu seis dos últimos sete compromissos oficiais feitos. Esse excelente momento passa pela força defensiva contra adversários inferiores, já que em cinco duelos não foi vazado. O RD Congo faz um 2025 com bom aproveitamento de resultados - e com vaga na repescagem da Copa do Mundo. Contudo, teve algumas dificuldades quando enfrentou rivais mais qualificados. Assim, indicamos a vitória senegalesa no encontro.
Em metade dos últimos seis jogos, a seleção do RD Congo recebeu mais de 1,5 cartões. Inclusive, foram duas punições recebidas na estreia da CAN. Senegal opta por um estilo de posse e agressividade ofensiva. Os Leopardos podem apostar no jogo mais físico, recebendo um alto número de punições.
Nas últimas dez partidas, Senegal balançou as redes 13 de 28 vezes nos 45 minutos iniciais. Quatro dos últimos cinco duelos terminaram com vitória do país no período. Dado o volume que deve construir em campo, um tento marcado no período é uma boa alternativa de mercado.
Análise e Forma dos Times
Senegal- Momento e escalação
Senegal estreou na CAN provando o seu favoritismo dentro do grupo. Com dois gols de Nicolas Jackson e um de Cherif Ndiaye, a seleção venceu por 3 a 0 Botsuana na primeira rodada. O resultado colocou a equipe na liderança da chave pelo saldo de gol. Uma nove vitória pode classificar os campeões de 2021 para a próxima fase.
Os Leões de Teranga terão boas notícias para o time titular neste sábado. Malick Diouf cumpriu suspensão na estreia do torneio, de cartão recebido nas Eliminatórias. O lateral pode iniciar sua participação na copa sendo titular pela primeira vez. Autor de um gol, Cherif Ndiaye sofreu uma pancada na estreia, porém não teve lesão. Assim, deve ser relacionado contra RD Congo.
Provável formação do Senegal: Edouard Mendy; Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté e Malick Diouf; Pape Gueye, Idrissa Gueye e Illiman Ndiaye; Ismaïla Sarr, Sadio Mané e Nicolas Jackson. Técnico: Pape Thiaw.
RD Congo - Momento e escalação
O RD Congo aposta em alguns jogadores com experiência em grandes campeonatos para buscar uma boa campanha. E esse elenco já foi importante na estreia da equipe. A equipe bateu por 1 a 0 Benin e conquistou os primeiros pontos na tabela. Sebastien Desabre conta com elenco todo à disposição para mais uma partida na CAN. Assim, o treinador pode repetir a formação da primeira partida.
Provável escalação do RD Congo: Lionel M'Pasi; Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe e Arthur Masuaku; Samuel Moutoussamy; Théo Bongonda, Edo Kayembe, Noah Sadiki e Mbuku; Cédric Bakambu. Técnico: Sebastien Desabre.
Confronto direto e estatísticas de Senegal e RD Congo
O histórico recente entre Senegal e RD Congo é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos cinco jogos entre Senegal e RD Congo
- 09/09/2025 - RD Congo 2 x 3 Senegal - (Eliminatórias da Copa)
- 06/06/2024 - Senegal 1 x 1 RD Congo - (Eliminatórias da Copa)
- 22/01/2023 - Senegal 3 x 0 RD Congo - (Campeonato Africano de Nações)
- 03/09/2011 - Senegal 2 x 0 RD Congo - (Eliminatórias da Copa Africana de Nações)
- 05/09/2010 - RD Congo 2 x 4 Senegal - (Eliminatórias da Copa Africana de Nações)
Estatísticas e curiosidades de Senegal x RD Congo
- Senegal venceu ou empatou oito dos nove confrontos diretos na história contra RD Congo
- Os senegaleses têm média de dois gols marcados por jogo nessas partidas
- Cinco dos últimos seis jogos de Senegal terminaram com mais de 2,5 gols
- Congo tem média abaixo de 200 passes trocados nos últimos dez jogos
- Senegal marcou 2,8 gols de média nos últimos dez compromissos
Comparação de Odds para Senegal x RD Congo
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de escanteios na partida:
|Casa
|Mais de 8,5 escanteios
|Menos de 8,5 escanteios
Betsson
Betano
Bet365
Resumo dos palpites do Lance! para Senegal x RD Congo
