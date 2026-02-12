O Lance! apresenta os melhores palpites para Hull City x Chelsea, pela rodada 4 do mata-mata da Copa da Inglaterra. O confronto acontece nesta sexta-feira, 13 de fevereiro, às 16h45 (horário de Brasília), no MKM Stadium, em Kingston Upon Hull, na Inglaterra, com transmissão ao vivo no Disney+. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para Hull City x Chelsea (13/02/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

A visível melhora da Chelsea com a troca de comando técnico fez a equipe vencer sete dos últimos dez jogos. Na grande maioria dessas partidas, os Blues dominaram as ações, tiveram ótimo volume ofensivo e saíram à frente do placar. Por outro lado, um ponto negativo tem sido a fragilidade defensiva recente, já que o time sofreu gols nas últimas seis partidas, o que pode ser aproveitado pelos donos da casa, que marcou gols em cinco dos últimos seis compromissos na temporada.

Além disso, em todos os últimos oito confrontos contra o Hull City, o Chelsea inaugurou o marcador, mantendo um retrospecto muito positivo de início de jogos diante do adversário. Diante desse cenário, o palpite para os Blues abrirem o placar novamente e termos ambas as equipes marcando aparece como uma ótima opção para o confronto.

O Chelsea foi o primeiro a marcar em seis dos últimos oito jogos disputados Em todos os últimos oito confrontos contra o Hull City, os Blues inauguraram o marcador Em cinco das últimas seis partidas do Chelsea tivemos ambas as equipes marcando gols

Outros palpites para Hull City x Chelsea

O palpite de mais de 3,5 gols se apresenta como uma opção muito válida para esse confronto, muito por conta do histórico recente dos visitantes. O Chelsea registra 24 gols marcados e 13 sofridos nas últimas dez partidas, gerando média de 3,7 gols totais por jogo. Como os duelos da Copa da Inglaterra costumam ter perfil mais aberto e ofensivo, a tendência é que esse padrão se repita nesse próximo compromisso.

Na temporada, as equipes registram médias de 4,5 e 5,7 escanteios por partida, respectivamente, mantendo bom volume de jogadas ofensivas que geram perigo constante e, consequentemente, muitos tiros de canto. Como em quatro dos últimos cinco jogos dos donos da casa e em todos os últimos cinco confrontos entre as equipes a linha de escanteios foi superada, nosso palpite ganha ainda mais força.

Mesmo jogando fora de casa, o favoritismo está claramente do lado dos Blues. O Chelsea vem de oito vitórias consecutivas contra o Hull City, além de 12 partidas sem derrota no confronto direto. Soma-se ainda o fato de ter aberto o placar nos últimos oito jogos entre as equipes e marcado gols nos últimos 12 duelos. Diante dessa ampla superioridade histórica e do ótimo momento recente, o palpite para o Chelsea vencer ambos os tempos da partida se reforça como uma excelente opção.

Análise e Forma dos Times

Hull City - Momento e escalação

O Hull City vem de ótima temporada na EFL Championship, ocupando atualmente a quarta colocação, dentro da zona de playoffs em busca do acesso à elite do futebol inglês. A equipe vinha de cinco vitórias consecutivas, até sofrer dois tropeços nas últimas rodadas, com o empate diante do Watford e a derrota para o Bristol City no último compromisso.

Na fase anterior da Copa da Inglaterra, eliminou o Blackburn Rovers nos pênaltis, e agora recebe o Chelsea com o objetivo de aprontar para cima dos Blues e conquistar a classificação à próxima fase.

Provável escalação do Hull City: Ivor Pandur; Paddy McNair, John Egan e Charlie Hughes; Lewie Coyle, Regan Slater, Ryan Giles, John Lundstram e Joe Gelhardt; Kyle Joseph e Oliver McBurnie. Técnico: Sergej Jakirovic.

Chelsea - Momento e escalação

O Chelsea também vive excelente momento na temporada, em clara evolução desde a chegada de Liam Rosenior ao comando técnico. Tirando as duas derrotas para o Arsenal nas semifinais da Copa da Liga Inglesa, os Blues venceram sete dos últimos oito jogos disputados. A boa sequência levou a equipe à quinta colocação na Premier League, além de garantir presença entre os oito melhores da primeira fase da Champions League.

Na Copa da Inglaterra, o Chelsea vem de vitória convincente por 5 a 1 sobre o Charlton Athletic na rodada anterior. Agora, encara o Hull City em busca de mais uma classificação, com a tendência de Rosenior rodar o elenco e enviar a campo uma equipe alternativa, preservando a maioria dos titulares.

Provável escalação do Chelsea: Robert Sanchez (Filip Jorgensen); Josh Acheampong, Wesley Fofana, Benoit Badiashile e Jorrel Hato; Moisés Caicedo e Andrey Santos; Pedro Neto, Marc Guiu (Estevão) e Alejandro Garnacho; Liam Delap. Técnico: Liam Rosenior.

Confronto direto e estatísticas de Hull City x Chelsea

O histórico recente entre Hull City e Chelsea é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Hull City x Chelsea

25/01/2020 - Hull City 1 x 2 Chelsea - (Copa da Inglaterra)

16/02/2018 - Chelsea 4 x 0 Hull City - (Copa da Inglaterra)

22/01/2017 - Chelsea 2 x 0 Hull City - (Premier League)

01/10/2016 - Hull City 0 x 2 Chelsea - (Premier League)

22/03/2015 - Hull City 2 x 3 Chelsea - (Premier League)

Estatísticas e curiosidades de Hull City x Chelsea

Em todas as competições foram disputados 48 jogos entre as duas equipes, com 34 vitórias do Chelsea, dez empates e quatro triunfos do Hull City O Hull City registra nessa temporada 53 gols marcados e 46 gols sofridos, em 33 partidas Já o Chelsea vem com 80 gols marcados e 50 gols sofridos em 40 partidas na temporada Os Blues marcaram o primeiro gol em todos os últimos oito jogos contra os Tigers O Chelsea vem de oito vitórias seguidas e 12 partidas sem derrota contra o Hull City

Comparação de Odds para Hull City x Chelsea

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de classificação à próxima fase:

Casa de Apostas Hull City Chelsea Betsson 5,50 1,14 Betano 5,40 1,16 Br4bet 5,00 1,14

Resumo dos palpites do Lance para Hull City x Chelsea

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.