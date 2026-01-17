Senegal x Marrocos – Palpites, análise e odds
Confira os prognósticos para o duelo pela final da Copa Africana de Nações
Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis para Senegal x Marrocos. O confronto acontece neste domingo, 18 de janeiro, às 16h (horário de Brasília). A bola rola no Prince Moulay Abdellah Stadium, pela grande final da Copa Africana de Nações. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.
Palpite do Lance! para Senegal x Marrocos (18/01/2026)
O Marrocos aparece como favorito para a grande final da Copa Africana de Nações não apenas pelo fator técnico, mas também pelo contexto do jogo. Atuando no Prince Moulay Abdellah Stadium, a seleção marroquina terá apoio maciço da torcida, elemento que tem pesado ao longo da campanha. O time mostrou maturidade competitiva, controle emocional em jogos grandes e capacidade de decidir mesmo quando não domina completamente as ações.
Além disso, o Marrocos chega à decisão invicto, com uma trajetória consistente, equilibrando solidez defensiva e eficiência ofensiva. A equipe soube sofrer quando necessário, foi pragmática nas fases eliminatórias e mantém um padrão coletivo bem definido. Do outro lado, o Senegal é competitivo, mas teve momentos de oscilação e enfrentou dificuldades quando pressionado por adversários organizados, cenário que tende a se repetir na final.
- Marrocos segue invicto na competição, com quatro vitórias e dois empates
- A seleção marroquina possui apenas um gol sofrido na competição
- Marrocos não perde para Senegal desde 2012
Outros palpites para Senegal x Marrocos
Os palpites de ambas marcam e mais de 1,5 gols se sustentam na produção ofensiva das duas seleções ao longo da CAN. O Senegal chega à final com média de 2,0 gols marcados por partida, mostrando volume e agressividade no terço final. Já o Marrocos mantém 1,5 gol feito por jogo, número consistente para um time que prioriza controle e eficiência.
Além disso, Senegal sofreu gol em cinco dos últimos seis jogos contra o Marrocos, enquanto os marroquinos foram vazados nos últimos três duelos diante do rival. Já o palpite de Marrocos para marcar o primeiro gol se apoia no padrão de início de jogo da equipe na competição. A seleção marroquina abriu o placar em quatro das seis partidas disputadas na CAN, aproveitando bem o fator casa e a pressão inicial.
Análise e Forma dos Times
Senegal - Momento e escalação
O Senegal chega à decisão da Copa Africana de Nações com uma campanha marcada pelo equilíbrio coletivo, diferentemente de seleções mais dependentes de uma única referência ofensiva. Ao longo do torneio, a equipe distribuiu bem seus gols: oito jogadores diferentes marcaram os 12 gols senegaleses, o que evidencia um ataque menos previsível.
Sadio Mané segue como o principal líder técnico, com dois gols e três assistências, mas contou com contribuições importantes de nomes como Pape Gueye, Cherif Ndiaye e Nicolas Jackson, todos com dois gols. No último jogo, a equipe confirmou sua força defensiva em um duelo controlado, mesmo sem grande volume ofensivo.
Provável escalação de Senegal: Edouard Mendy; Krepin Diatta, Mamadou Sarr, Moussa Niakhate e El Hadji Malick Diouf; Pape Gueye, Idrissa Gueye e Lamine Camara; Sadio Mane, Iliman Ndiaye e Nicolas Jackson. Técnico: Pape Thiaw.
Marrocos - Momento e escalação
Semifinalista da última Copa do Mundo, o Marrocos chega à final da Copa Africana de Nações embalado por uma campanha segura e com forte protagonismo individual. A grande novidade do elenco é Brahim Díaz, que optou por defender a seleção marroquina em 2024 e rapidamente se tornou o principal nome do time.
O meia do Real Madrid marcou cinco dos nove gols da equipe no torneio, incluindo dois no mata-mata, sendo decisivo nas vitórias contra Camarões e Tanzânia. No último jogo, o Marrocos voltou a mostrar eficiência ofensiva aliada ao controle defensivo, confirmando sua força em jogos eliminatórios.
Provável escalação de Marrocos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Nayef Aguerd, Adam Masina, Noussair Mazraoui; Bilal El Khannouss, Neil El Aynaoui, Ismael Saibari; Brahim Diaz, Abde Ezzalzouli, Ayoub El Kaabi. Técnico: Hoalid Regragui.
Confronto direto e estatísticas de Senegal x Marrocos
O histórico recente entre Senegal e Marrocos para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos cinco jogos entre Senegal x Marrocos
- 26/08/2025 – Marrocos 1 (5) x (3) 1 Senegal (Copa Africana de Nações)
- 09/10/2020 – Marrocos 3 x 1 Senegal (Amistoso Internacional)
- 25/05/2012 – Marrocos 0 x 1 Senegal (Amistoso Internacional)
- 10/08/2011 – Senegal 0 x 2 Marrocos (Amistoso Internacional)
- 21/11/2007 – Marrocos 3 x 0 Senegal (Amistoso Internacional)
Estatísticas e curiosidades de Senegal x Marrocos
- Senegal venceu as últimas quatro partidas consecutivas
- Senegal está há sete jogos sem perder
- Marrocos soma 23 partidas de invencibilidade
- Marrocos não sofreu gols nos últimos quatro jogos
- Em cinco dos seis jogos de Senegal, houve menos de 2,5 gols
Comparação de Odds para Senegal x Marrocos
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols:
Resumo dos palpites do Lance para Senegal x Marrocos
- Resultado: Marrocos vence (2,32 na Betsson)
- Ambas as equipes marcam: sim (2,22 na Betsson)
- Acima de 1,5 gols (1,57 na Superbet)
- Marcar primeiro gol: Marrocos (1,92 na Betano)
