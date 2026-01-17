Senegal x Marrocos – Palpites, análise e odds

Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis para Senegal x Marrocos. O confronto acontece neste domingo, 18 de janeiro, às 16h (horário de Brasília). A bola rola no Prince Moulay Abdellah Stadium, pela grande final da Copa Africana de Nações. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Senegal x Marrocos (18/01/2026)

O Marrocos aparece como favorito para a grande final da Copa Africana de Nações não apenas pelo fator técnico, mas também pelo contexto do jogo. Atuando no Prince Moulay Abdellah Stadium, a seleção marroquina terá apoio maciço da torcida, elemento que tem pesado ao longo da campanha. O time mostrou maturidade competitiva, controle emocional em jogos grandes e capacidade de decidir mesmo quando não domina completamente as ações.

Além disso, o Marrocos chega à decisão invicto, com uma trajetória consistente, equilibrando solidez defensiva e eficiência ofensiva. A equipe soube sofrer quando necessário, foi pragmática nas fases eliminatórias e mantém um padrão coletivo bem definido. Do outro lado, o Senegal é competitivo, mas teve momentos de oscilação e enfrentou dificuldades quando pressionado por adversários organizados, cenário que tende a se repetir na final.

Marrocos segue invicto na competição, com quatro vitórias e dois empates A seleção marroquina possui apenas um gol sofrido na competição Marrocos não perde para Senegal desde 2012

Outros palpites para Senegal x Marrocos

Os palpites de ambas marcam e mais de 1,5 gols se sustentam na produção ofensiva das duas seleções ao longo da CAN. O Senegal chega à final com média de 2,0 gols marcados por partida, mostrando volume e agressividade no terço final. Já o Marrocos mantém 1,5 gol feito por jogo, número consistente para um time que prioriza controle e eficiência.

Além disso, Senegal sofreu gol em cinco dos últimos seis jogos contra o Marrocos, enquanto os marroquinos foram vazados nos últimos três duelos diante do rival. Já o palpite de Marrocos para marcar o primeiro gol se apoia no padrão de início de jogo da equipe na competição. A seleção marroquina abriu o placar em quatro das seis partidas disputadas na CAN, aproveitando bem o fator casa e a pressão inicial.

Análise e Forma dos Times

Senegal - Momento e escalação

O Senegal chega à decisão da Copa Africana de Nações com uma campanha marcada pelo equilíbrio coletivo, diferentemente de seleções mais dependentes de uma única referência ofensiva. Ao longo do torneio, a equipe distribuiu bem seus gols: oito jogadores diferentes marcaram os 12 gols senegaleses, o que evidencia um ataque menos previsível.

Sadio Mané segue como o principal líder técnico, com dois gols e três assistências, mas contou com contribuições importantes de nomes como Pape Gueye, Cherif Ndiaye e Nicolas Jackson, todos com dois gols. No último jogo, a equipe confirmou sua força defensiva em um duelo controlado, mesmo sem grande volume ofensivo.

Provável escalação de Senegal: Edouard Mendy; Krepin Diatta, Mamadou Sarr, Moussa Niakhate e El Hadji Malick Diouf; Pape Gueye, Idrissa Gueye e Lamine Camara; Sadio Mane, Iliman Ndiaye e Nicolas Jackson. Técnico: Pape Thiaw.

Marrocos - Momento e escalação

Semifinalista da última Copa do Mundo, o Marrocos chega à final da Copa Africana de Nações embalado por uma campanha segura e com forte protagonismo individual. A grande novidade do elenco é Brahim Díaz, que optou por defender a seleção marroquina em 2024 e rapidamente se tornou o principal nome do time.

O meia do Real Madrid marcou cinco dos nove gols da equipe no torneio, incluindo dois no mata-mata, sendo decisivo nas vitórias contra Camarões e Tanzânia. No último jogo, o Marrocos voltou a mostrar eficiência ofensiva aliada ao controle defensivo, confirmando sua força em jogos eliminatórios.

Provável escalação de Marrocos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Nayef Aguerd, Adam Masina, Noussair Mazraoui; Bilal El Khannouss, Neil El Aynaoui, Ismael Saibari; Brahim Diaz, Abde Ezzalzouli, Ayoub El Kaabi. Técnico: Hoalid Regragui.

Confronto direto e estatísticas de Senegal x Marrocos

O histórico recente entre Senegal e Marrocos para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Senegal x Marrocos

26/08/2025 – Marrocos 1 (5) x (3) 1 Senegal (Copa Africana de Nações)

09/10/2020 – Marrocos 3 x 1 Senegal (Amistoso Internacional)

25/05/2012 – Marrocos 0 x 1 Senegal (Amistoso Internacional)

10/08/2011 – Senegal 0 x 2 Marrocos (Amistoso Internacional)

21/11/2007 – Marrocos 3 x 0 Senegal (Amistoso Internacional)

Estatísticas e curiosidades de Senegal x Marrocos

Senegal venceu as últimas quatro partidas consecutivas Senegal está há sete jogos sem perder Marrocos soma 23 partidas de invencibilidade Marrocos não sofreu gols nos últimos quatro jogos Em cinco dos seis jogos de Senegal, houve menos de 2,5 gols

Comparação de Odds para Senegal x Marrocos

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols:

Casa Mais de 2,5 gols Menos de 2,5 gols Betsson 2,18 1,65 Betano 2,15 1,60 Br4 2,20 1,50

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance para Senegal x Marrocos

