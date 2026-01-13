Senegal x Egito – Palpites, análise e odds

Confira os palpites do Lance para Senegal x Egito pela semifinal da Copa Africana de Nações. O duelo acontece nesta quarta-feira, 14 de janeiro, às 15h (horário de Brasília). A bola rola no estádio de Tanger, e aqui, confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para Senegal x Egito (14/01/26)

As duas equipes chegam à semifinal e prometem entregar um verdadeiro espetáculo, já que a vitória garante vaga na grande final da Copa Africana de Nações. O principal palpite é para o ponta-direita Mohamed Salah brilhar e apresentar o seu melhor futebol, liderando a seleção egípcia rumo à decisão do torneio.

Além de ser o atual artilheiro da equipe, Salah é um dos principais jogadores do futebol mundial, atuando atualmente pelo Liverpool. A expectativa é de que o atleta marque pelo menos um gol a qualquer momento da partida e, diante de seus números recentes, o prognóstico se mostra bastante plausível.

Salah é o artilheiro do Egito, com quatro gols nas últimas cinco partidas Em seus últimos 12 jogos com a seleção egípcia, Salah marcou 12 gols e distribuiu quatro assistências Mohamed Salah finalizou dez vezes no Campeonato Africano de Nações, sendo seis chutes diretamente no gol

Outros palpites para Senegal x Egito

A partida se desenha como um evento bastante movimentado, com ambas as equipes buscando espaços e criando oportunidades por todos os setores do campo. A expectativa é de uma quantidade elevada de escanteios, já que as seleções contam com bons jogadores de bola aérea e atletas atentos às sobras dentro da área para finalizações rápidas. Quatro dos últimos cinco jogos do Egito terminaram com mais de 9,5 escanteios. Além disso, as duas equipes somam média de 10,26 escanteios por partida na temporada atual.

Os prognósticos também indicam um jogo com placar elástico. As duas últimas partidas disputadas pelo Egito terminaram com mais de 2,5 gols, e, somadas, as equipes registram uma média de 3,10 gols por jogo na temporada, reforçando a expectativa de redes balançando com frequência.

Por fim, as odds apontam para um leve favoritismo da seleção do Senegal. A equipe tem demonstrado intensidade, força física e eficiência nas últimas partidas, vencendo seus adversários com autoridade. Senegal venceu cinco dos últimos seis confrontos e entra em campo com o objetivo claro de conquistar mais uma vitória para avançar no campeonato.

Análise e Forma dos Times

Senegal - Momento e escalação

A seleção do Senegal chegou à semifinal após vencer o Mali por 1 x 0 nas quartas de final da Copa Africana de Nações. Ao longo do torneio, também superou o Sudão por 3 x 1 e o Benin por 3 x 0, evidenciando um padrão de partidas com placares elásticos e boa eficiência ofensiva.

O único desfalque confirmado é o ponta-esquerda Assane Diao, que, em sua segunda partida pela seleção, sofreu uma lesão no tendão e ainda não tem previsão de retorno.

Provável escalação de Senegal: Edouard Mendy; El Hadji Malick Diouf, Moussa Niakhate, Kalidou Koulibaly e Krepin Diatta; Habib Diarra, Pape Gueye e Idrissa Gueye; Sadio Mané, Nicolas Jackson e Iliman Ndiaye. Técnico: Pape Thiaw

Egito - Momento e escalação

O Egito venceu a Costa do Marfim por um placar apertado de 3 x 2 e, assim, garantiu vaga na semifinal da Copa Africana de Nações. A equipe apresentou um desempenho satisfatório ao longo do torneio e, em cinco partidas disputadas na CAN, empatou apenas uma e venceu quatro, a maioria com placares relativamente altos.

O lateral-esquerdo Mohamed Hamdy está fora após sofrer uma lesão muscular, sendo um desfalque relativamente importante para a equipe.

Provável escalação do Egito: Mohamed El Shenawy; Ahmed Fatouh, Rami Rabia, Hossam Abdelmaguid, Yasser Ibrahim e Mohamed Hany; Hamdy Fathy e Marwan Ateya; Emam Ashour; Omar Marmoush e Mohamed Salah. Técnico: Hossam Hassan

Confronto direto e estatísticas de Senegal e Egito

O histórico recente entre Senegal e Egito fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Senegal e Egito

29/03/2022 – Senegal 1 x 0 Egito – Eliminação da Copa da África

25/03/2022 – Egito 1 x 0 Senegal – Eliminação da Copa da África

06/02/2022 – Senegal 0 x 0 Egito – Copa Africana de Nações

15/11/2014 – Egito 0 x 1 Senegal – Eliminatórias da Copa Africana de Nações

05/09/2014 – Senegal 2 x 0 Egito – Eliminatórias da Copa Africana de Nações

Estatísticas e curiosidades de Senegal e Egito

Jogando como mandante, a seleção senegalesa venceu quatro das últimas cinco partidas A seleção do Senegal possui 83% de aproveitamento dos pontos disputados nos últimos dez jogos A seleção senegalesa alcançou média de 3,1 gols por partida nos últimos dez jogos O Senegal ultrapassou a marca de 2,5 gols em três dos últimos cinco jogos Três dos últimos cinco confrontos do Senegal terminaram com pelo menos dez escanteios

Comparação de Odds para Senegal x Egito

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols:

Resumo dos palpites do Lance para Senegal x Egito

Mohamed Salah marca a qualquer momento (3,60 na Betano) Mais de 9,5 Escanteios (2,62 na Bet365) Mais de 2,5 Gols (2,51 na Betsson) Senegal vence (2,18 na Betano)

