Senegal x Botsuana – Palpites, análise e odds

Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis para Senegal x Botsuana. O confronto acontece nesta terça-feira (23/12), no Estádio Ibn Batouta, em Marrocos, pela Copa Africana de Nações. A partida do Grupo D terá início às 12h (horário de Brasília). Além das duas seleções, Benim e RD Congo completam a segunda chave do torneio continental.

Palpite do Lance! para Senegal x Botsuana (23/12/2025)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

A partida abre o Grupo D da Copa Africana de Nações e coloca frente a frente duas seleções com uma diferença técnica relativamente pequena. De um lado, o Senegal apresenta consistência contra equipes africanas e, nas Eliminatórias, obteve diversos resultados com placares expressivos, o que fortalece o principal palpite do confronto.

Do outro lado, Botsuana, embora seja tecnicamente inferior, também vem registrando placares relativamente altos em partidas recentes. Esse cenário, somado aos bons prognósticos, indica uma partida com potencial para pelo menos três gols.

O Senegal teve mais de 2,5 gols em quatro de suas últimas cinco partidas Botsuana obteve mais de 2,5 gols fora de casa em três dos últimos quatro jogos As duas equipes somam média de 2,8 gols na temporada 2025, superando o palpite

Outros palpites para Senegal x Botsuana

O Senegal tende a começar a partida em ritmo forte. No último jogo que disputou, marcou oito gols contra o Quênia, demonstrando amplo domínio e poder ofensivo. Esse desempenho indica boas chances de a equipe abrir o placar logo nos primeiros minutos e ir para o intervalo em vantagem. Não por acaso, o Senegal venceu o primeiro tempo em três dos últimos quatro jogos.

Outro palpite relevante para o confronto é a quantidade de escanteios. Nenhuma das duas equipes apresenta histórico de muitos cantos por partida, e alguns jogos recentes chegaram a terminar sem nenhum escanteio. O Senegal, por exemplo, registrou esse padrão em três dos últimos quatro compromissos, o que reforça a expectativa de números baixos nesse mercado.

Por fim, há uma forte possibilidade de apenas uma das equipes marcar gols, com o Senegal sendo o principal candidato. Em duas das últimas três partidas do Botsuana, o cenário foi exatamente esse, sem gols para ambos os lados, o que sustenta ainda mais o prognóstico.

Análise e Forma dos Times

Senegal - Momento e escalação

O Senegal vive um excelente momento e chega confiante para a partida contra o Botsuana, adversário tecnicamente inferior. A equipe vem de uma goleada expressiva por 8 x 0 sobre o Quênia, resultado que evidenciou sua força ofensiva. Antes disso, foi derrotada pelo Brasil por 2 x 0, mas havia vencido as três partidas anteriores, todas com placares elásticos, reforçando a consistência no ataque.

Para o confronto, o técnico Teddy Pellerin terá o elenco completo à disposição e deve manter uma formação equilibrada no esquema 4-3-3, priorizando controle do jogo e intensidade ofensiva.

Provável escalação do Senegal: Edouard Mendy; Abdoulaye Seck, Ilay Camara, El Hadji Malick Diouf e Kalidou Koulibaly; Pape Gueye, Mamadou Sarr e Pathe Ciss; Nicolas Jackson, Ibrahim Mbaye e Sadio Mané. Técnico: Teddy Pellerin

Botsuana - Momento e escalação

O momento do Botsuana é delicado, já que a equipe não vence há cinco partidas. Empatou com a Guiné pelas Eliminatórias e, antes disso, foi derrotada por Uganda, Moçambique e Argélia, evidenciando fragilidades defensivas. Para enfrentar o Senegal, precisará ajustar bem o sistema defensivo e reduzir os espaços para conter o ataque intenso do adversário.

A equipe comandada pelo técnico Morena Ramoreboli entra em campo completa e motivada, buscando uma atuação sólida para tentar recuperar a confiança da torcida.

Provável escalação do Botsuana: Keagile Kgosipula; Mothusi Johnson, Mosha Gaolaolwe, Alford Velaphi e Thabo Leinanyane; Thabang Sesinyi, Gape Mohutsiwa e Lebogang Ditsele; Tumisang Orebonye, Segolame Boy e Kabelo Seakanyeng. Técnico: Morena Ramoreboli

Confronto direto e estatísticas de Senegal e Botsuana

O histórico recente entre Senegal e Botsuana é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Senegal e Botsuana

14/11/2019 - Senegal 3 x 0 Botsuana - (Copa Africana de Nações)

14/09/2014 - Botsuana 0 x 2 Senegal - (Copa Africana de Nações)

Estatísticas e curiosidades de Senegal e Botsuana

O Senegal saiu na frente do placar em seus três jogos mais recentes Três dos últimos cinco jogos do Botsuana terminaram com menos de dez escanteios Em quatro dos últimos cinco jogos do Senegal, não houve gols para ambos os lados O último confronto direto entre as duas equipes terminou com mais de 2,5 gols Não houve “ambos marcam” nos últimos dois confrontos diretos entre as equipes

Comparação de Odds para Senegal x Botsuana

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de gols marcados no primeiro tempo.

Casa Mais de 2,5 Gols Menos de 2,5 Gols Betsson 1,72 2,07 Betano 1,75 2,10 Bet365 1,75 2,05

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance! para Senegal x Botsuana

Mais de 2,5 Gols (1,72) - Betsson Senegal vence o 1º tempo (1,62) - Betsson Menos de 10 Escanteios (1,60) - Betsson Ambos marcam: Não (1,43) - Betsson

