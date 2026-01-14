São Paulo x São Bernardo – Palpites, análise e odds
Confira os palpites e odds para São Paulo x São Bernardo pelo Campeonato Paulista
- Matéria
- Mais Notícias
O Lance! apresenta os melhores palpites para São Paulo x São Bernardo, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O confronto acontece nesta quinta-feira, 15 de janeiro, às 21h45 (horário de Brasília), no Estádio MorumBIS, em São Paulo, com transmissão ao vivo na HBO Max e TNT Sports. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.
Palpite do Lance! para São Paulo x São Bernardo (15/01/2026)
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
O São Paulo terminou a temporada passada registrando um alto número de gols sofridos, evidenciando grande fragilidade defensiva. Esse problema se manteve na estreia do Campeonato Paulista, quando a equipe foi vazada três vezes pelo Mirassol. Ainda assim, o Tricolor apresenta bons números ofensivos, com médias positivas de gols marcados.
Somado a isso, o São Bernardo teve uma excelente estreia contra o Capivariano, marcando quatro gols e demonstrando ótimo potencial ofensivo. Com esse cenário, nosso palpite para uma partida com muitos gols se mostra uma ótima opção.
- O São Paulo registrou nos últimos dez jogos, média de 1,2 gol marcado e 1,7 gol sofrido
- Em cinco dos últimos seis jogos do Tricolor tivemos mais de 2,5 gols
- O São Bernardo registra média de 1,6 gols totais em suas últimas dez partidas
Outros palpites para São Paulo x São Bernardo
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
Ainda analisando o potencial de gols para a partida, identificamos uma boa oportunidade no mercado de ambas as equipes marcam. O histórico do confronto aponta gols para os dois lados em cinco dos últimos sete duelos, e o retrospecto recente das equipes reforça esse cenário — especialmente o do São Paulo, que vem marcando, mas também sofrendo muitos gols. Com isso, nosso palpite ganha ainda mais força.
A fragilidade defensiva do Tricolor também se reflete em outro dado importante: em cinco dos últimos sete jogos, a equipe sofreu o primeiro gol da partida. Esse número reforça uma ótima opção no mercado para o São Bernardo marcar primeiro no confronto.
Observando o comportamento recente das partidas das duas equipes, também foi identificado um alto número de escanteios. Nas últimas dez partidas, São Paulo e São Bernardo registraram médias de 9,5 e 11,6 escanteios totais, respectivamente. Além disso, em todas as últimas seis partidas dos visitantes tivemos mais de 9,5 escanteios. Assim, nosso palpite para ultrapassar a linha de escanteios se mostra muito válido.
Análise e Forma dos Times
São Paulo - Momento e escalação
O São Paulo teve um início de temporada bastante conturbado em 2026. Além dos problemas internos e turbulências envolvendo a diretoria, o Tricolor começou o Campeonato Paulista com uma derrota por 3 a 0 para o Mirassol, em uma atuação marcada pelos mesmos erros recorrentes da temporada passada.
Agora, a equipe recebe o São Bernardo no MorumBIS sob pressão por um bom resultado. Mesmo sendo início de ano, duas derrotas consecutivas podem tornar o ambiente ainda mais pesado. Para o confronto, o técnico não poderá contar com Jonathan Calleri, Ryan Francisco e André Silva, todos entregues ao departamento médico.
Provável escalação do São Paulo: Rafael; Nahuel Ferraresi, Alan Franco, Sabino, Damián Bobadilla e Cédric Soares; Alisson, Nicolas Bosshardt e Marcos Antônio; Luciano e Gonzalo Tapia. Técnico: Hernan Crespo.
São Bernardo - Momento e escalação
O São Bernardo chega para a disputa do Campeonato Paulista embalado por um calendário cheio de compromissos em 2026. Além do estadual, o clube também disputará a Série B do Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. A equipe aposta na continuidade e na experiência de Ricardo Catalá à frente do comando técnico, onde está desde 2024.
Na estreia do Paulistão, o time teve uma atuação dominante ao vencer o Capivariano por 4 a 0. Agora, visita o São Paulo com a expectativa de manter o bom momento e conquistar mais um resultado positivo.
Provável escalação do São Bernardo: Júnior Oliveira; Rodrigo Ferreira, Hélder, Augusto e Pará; Foguinho, Júnior Urso e João Paulo; Echaporã, Pedrinho e Felipe Garcia. Técnico: Ricardo Catalá.
Confronto direto e estatísticas de São Paulo x São Bernardo
O histórico recente entre São Paulo e São Bernardo é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos jogos entre São Paulo x São Bernardo
- 23/02/2025 – São Bernardo 1 x 3 São Paulo – Campeonato Paulista
- 25/02/2023 – São Paulo 0 x 1 São Bernardo – Campeonato Paulista
- 22/03/2022 – São Paulo 4 x 1 São Bernardo – Campeonato Paulista
- 29/03/2017 – São Bernardo 0 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista
- 05/03/2016 – São Paulo 1 x 3 São Bernardo – Campeonato Paulista
Estatísticas e curiosidades de São Paulo x São Bernardo
- Em todas as competições foram disputados oito jogos entre as duas equipes, com cinco vitórias do São Paulo, um empate e dois triunfos do São Bernardo
- O São Paulo vem de 2,9 gols totais de média nas suas últimas dez partidas
- Em cinco dos últimos sete jogos entre São Paulo e São Bernardo tivemos ambas as equipes marcando
- O Tricolor foi a primeira equipe a sofrer gol em cinco dos últimos sete jogos
- Em todos os últimos seis jogos do São Bernardo tivemos mais de 9,5 escanteios
Comparação de Odds para São Paulo x São Bernardo
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado da partida:
|Casa de Apostas
|São Paulo
|Empate
|São Bernardo
Betsson
Betano
Br4bet
Resumo dos palpites do Lance! para São Paulo x São Bernardo
- Mais de 2,5 gols (2,05 na Betsson)
- Ambas as equipes marcam (2,00 na Betsson)
- São Bernardo marcar o primeiro gol (2,90 na Betano)
- Mais de 9,5 escanteios (1,83 na Br4bet)
Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias