O Lance! apresenta os melhores palpites para São Paulo x São Bernardo, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O confronto acontece nesta quinta-feira, 15 de janeiro, às 21h45 (horário de Brasília), no Estádio MorumBIS, em São Paulo, com transmissão ao vivo na HBO Max e TNT Sports. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para São Paulo x São Bernardo (15/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O São Paulo terminou a temporada passada registrando um alto número de gols sofridos, evidenciando grande fragilidade defensiva. Esse problema se manteve na estreia do Campeonato Paulista, quando a equipe foi vazada três vezes pelo Mirassol. Ainda assim, o Tricolor apresenta bons números ofensivos, com médias positivas de gols marcados.

Somado a isso, o São Bernardo teve uma excelente estreia contra o Capivariano, marcando quatro gols e demonstrando ótimo potencial ofensivo. Com esse cenário, nosso palpite para uma partida com muitos gols se mostra uma ótima opção.

O São Paulo registrou nos últimos dez jogos, média de 1,2 gol marcado e 1,7 gol sofrido Em cinco dos últimos seis jogos do Tricolor tivemos mais de 2,5 gols O São Bernardo registra média de 1,6 gols totais em suas últimas dez partidas

Outros palpites para São Paulo x São Bernardo

Ainda analisando o potencial de gols para a partida, identificamos uma boa oportunidade no mercado de ambas as equipes marcam. O histórico do confronto aponta gols para os dois lados em cinco dos últimos sete duelos, e o retrospecto recente das equipes reforça esse cenário — especialmente o do São Paulo, que vem marcando, mas também sofrendo muitos gols. Com isso, nosso palpite ganha ainda mais força.

A fragilidade defensiva do Tricolor também se reflete em outro dado importante: em cinco dos últimos sete jogos, a equipe sofreu o primeiro gol da partida. Esse número reforça uma ótima opção no mercado para o São Bernardo marcar primeiro no confronto.

Observando o comportamento recente das partidas das duas equipes, também foi identificado um alto número de escanteios. Nas últimas dez partidas, São Paulo e São Bernardo registraram médias de 9,5 e 11,6 escanteios totais, respectivamente. Além disso, em todas as últimas seis partidas dos visitantes tivemos mais de 9,5 escanteios. Assim, nosso palpite para ultrapassar a linha de escanteios se mostra muito válido.

Análise e Forma dos Times

São Paulo - Momento e escalação

O São Paulo teve um início de temporada bastante conturbado em 2026. Além dos problemas internos e turbulências envolvendo a diretoria, o Tricolor começou o Campeonato Paulista com uma derrota por 3 a 0 para o Mirassol, em uma atuação marcada pelos mesmos erros recorrentes da temporada passada.

Agora, a equipe recebe o São Bernardo no MorumBIS sob pressão por um bom resultado. Mesmo sendo início de ano, duas derrotas consecutivas podem tornar o ambiente ainda mais pesado. Para o confronto, o técnico não poderá contar com Jonathan Calleri, Ryan Francisco e André Silva, todos entregues ao departamento médico.

Provável escalação do São Paulo: Rafael; Nahuel Ferraresi, Alan Franco, Sabino, Damián Bobadilla e Cédric Soares; Alisson, Nicolas Bosshardt e Marcos Antônio; Luciano e Gonzalo Tapia. Técnico: Hernan Crespo.

São Bernardo - Momento e escalação

O São Bernardo chega para a disputa do Campeonato Paulista embalado por um calendário cheio de compromissos em 2026. Além do estadual, o clube também disputará a Série B do Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. A equipe aposta na continuidade e na experiência de Ricardo Catalá à frente do comando técnico, onde está desde 2024.

Na estreia do Paulistão, o time teve uma atuação dominante ao vencer o Capivariano por 4 a 0. Agora, visita o São Paulo com a expectativa de manter o bom momento e conquistar mais um resultado positivo.

Provável escalação do São Bernardo: Júnior Oliveira; Rodrigo Ferreira, Hélder, Augusto e Pará; Foguinho, Júnior Urso e João Paulo; Echaporã, Pedrinho e Felipe Garcia. Técnico: Ricardo Catalá.

Confronto direto e estatísticas de São Paulo x São Bernardo

O histórico recente entre São Paulo e São Bernardo é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre São Paulo x São Bernardo

23/02/2025 – São Bernardo 1 x 3 São Paulo – Campeonato Paulista

25/02/2023 – São Paulo 0 x 1 São Bernardo – Campeonato Paulista

22/03/2022 – São Paulo 4 x 1 São Bernardo – Campeonato Paulista

29/03/2017 – São Bernardo 0 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista

05/03/2016 – São Paulo 1 x 3 São Bernardo – Campeonato Paulista

Estatísticas e curiosidades de São Paulo x São Bernardo

Em todas as competições foram disputados oito jogos entre as duas equipes, com cinco vitórias do São Paulo, um empate e dois triunfos do São Bernardo O São Paulo vem de 2,9 gols totais de média nas suas últimas dez partidas Em cinco dos últimos sete jogos entre São Paulo e São Bernardo tivemos ambas as equipes marcando O Tricolor foi a primeira equipe a sofrer gol em cinco dos últimos sete jogos Em todos os últimos seis jogos do São Bernardo tivemos mais de 9,5 escanteios

Comparação de Odds para São Paulo x São Bernardo

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado da partida:

Casa de Apostas São Paulo Empate São Bernardo Betsson 1,68 3,60 4,75 Betano 1,70 3,60 4,75 Br4bet 1,69 3,66 4,75

Resumo dos palpites do Lance! para São Paulo x São Bernardo

