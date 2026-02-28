Confira os principais palpites para Manchester United x Crystal Palace, que acontece neste domingo (1º). O duelo será disputado em Old Trafford a partir das 11h (horário de Brasília). O encontro será válido pela 28ª rodada da Premier League 2025/26. O Lance! também separou no artigo abaixo todas as principais informações do jogo.

Palpite do Lance para Manchester United x Crystal Palace (01/03/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Matheus Cunha não vem tendo uma temporada muito goleadora no United. São seis bolas nas redes em 30 jogos, sendo cinco deles nas últimas 13 partidas. Contudo, um dos fatores da nossa aposta é a característica desse adversário - que geralmente marca com linha de três zagueiros. Como segundo atacante, Cunha pode encontrar espaços para finalizar em média distância, um dos pontos fortes de seu estilo.

O brasileiro tem média de 2,6 chutes por jogos, sendo um na direção do alvo. Outro ponto é que o atacante é o jogador com a maior média de finalizações por partida do United na competição. O Crystal Palace sofreu gol em oito dos últimos 11 jogos na liga. A análise prever chances a favor dos mandantes, com o camisa dez marque ao menos uma vez.

Matheus Cunha teve 16 finalizações totais nos últimos dez jogos O Palace sofreu 1,2 gols por jogo nas partidas dentro da Premier League O brasileiro tem dois gols em cinco duelos diante do Crystal Palace

Outros palpites para Manchester United x Crystal Palace

O Crystal Palace marcou um gol ou passou sem balançar as redes oito dos últimos dez jogos. Essa estatística ajuda a reforçar a tendência ao United chegar primeiro a duas vezes no marcador. Se os visitantes vivem essa inconsistência, os mandantes chegaram a dois tentos em quatro dos seis jogos com Carrick. As peças ofensivas do time titular da equipe, aliada a um estilo mais ajustado, reforçam a expectativa nesse mercado.

Das últimas 17 vezes que o United marcou, 13 foram nos segundos tempos. O time teve uma leve melhoria com a troca de comando técnico. Quatro das sete vitórias na etapa dentro da Premier League foram com o treinador. O banco de reserva mais completo, após a diminuição dos lesionados, e os acertos nas trocas da nova comissão ajudam em um desempenho mais consistente no período.

Por fim, o confronto tem previsão para os dois ataques apostarem em alta velocidade, elevando o número de chutes totais. Mesmo em uma temporada mais oscilante, o Palace finaliza 11,9 vezes por jogo na competição. Esse número é maior a favor do United, que nas últimas dez partida teve 15,6 chances. O combinado é favorável, visto que seu sistema defensivo ainda cede bastante chutes por conta da fragilidade.

Análise e Forma dos Times

Manchester United - Momento e escalação

O Manchester United segue sua caminhada rumo a uma vaga na próxima Champions League. O time chegou ao sexto jogo de invencibilidade na última segunda-feira (23), quando bateu pelo placar mínimo o Everton. Benjamin Sesko saiu do banco para marcar o gol que deixou os Red Devils na quarta posição. São 48 pontos somados, sendo três de vantagem para o Chelsea, quinto lugar.

O momento positivo, que conta com a invencibilidade sob o comando de Michael Carrick, passa também pelos poucos desfalques. Apenas Lisandro Martínez, Dorgu, De Light e Mason Mount estão no departamento médico. O último tem chances de voltar a ser relacionado neste encontro. A boa fase de Sesko pode ser recompensada com a titularidade, com Amad Diallo sendo sacado do time titular.

Provável escalação do Manchester United: Lammens; Dalot, Harry Maguire, Leny Yoro e Luke Shaw; Casemiro, Kobbie Mainoo e Bruno Fernandes; Bryan Mbeumo (Amad Diallo), Matheus Cunha e Benjamin Sesko. Técnico: Michael Carrick.

Crystal Palace - Momento e escalação

O Crystal Palace vem tentando se recuperar dentro da Premier League, olhando para a primeira metade da tabela. O time é atualmente o 13º colocado com 35 pontos. Na última rodada, venceu por 1 a 0 o Wolverhampton, com Evann Guessand marcando apenas nos últimos minutos. A equipe divide no momento as atenções com a Conference League.

Na última quinta-feira, garantiu sua classificação às oitavas do torneio continental após bater o Zrinjski por 2 a 0. Na próxima fase, irá encarar o AEK Lamaca. Oliver Glasner teve no duelo europeu o retorno de Maxence Lacroix, que se recuperou de lesão. O zagueiro é cotado a ser titular neste final de semana. Jefferson Lerma, Mateta, Cheick Doucoure e Nketiah seguem lesionados e não atuam em Old Trafford.

Provável escalação da Crystal Palace: Dean Henderson; Jaydee Canvot, Chris Richards e Maxence Lacroix; Daniel Muñoz, Adam Wharton, Will Hughes e Tryick Mitchell; Ismaïla Sarr e Yéremy Pino; Jorgen Strand Larsen. Técnico: Oliver Glasner.

Confronto direto e estatísticas de Manchester United e Crystal Palace

O histórico recente entre Manchester United e Crystal Palace é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Manchester United e Crystal Palace

30/11/2025 - Crystal Palace 1 x 2 Manchester United - (Premier League)

02/02/2025 - Manchester United 0 x 2 Crystal Palace - (Premier League)

21/09/2024 - Crystal Palace 0 x 0 Manchester United - (Premier League)

06/05/2024 - Crystal Palace 4 x 0 Manchester United - (Premier League)

30/09/2023 - Manchester United 0 x 1 Crystal Palace - (Premier League)

Estatísticas e curiosidades de Manchester United x Crystal Palace

O Manchester United marcou duas vezes em dois dos últimos quatro confrontos em casa contra o Crystal Palace Cinco dos últimos seis encontros gerais, seja em qualquer mando, terminaram com o ambos marcam não 28 dos 48 gols marcados pelo United na Premier League foram em segundos tempos O time do Palace marcou 1,1 gols por jogo na competição Cinco dos últimos seis duelos dos visitantes terminaram com menos de 2,5 gols

Comparação de Odds para Manchester United x Crystal Palace

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado da partida:

Casa Vitória do Manchester United Empate Vitória do Crystal Palace Betsson 1,58 4,30 5,90 Betano 1,55 4,30 5,70 Bet365 1,57 4,60 5,95

Resumo dos palpites do Lance para Manchester United x Crystal Palace

Matheus Cunha marca a qualquer momento (2,80 na Betsson) Corrida até o 2º gol: Manchester United (1,74 na Betsson) Manchester United vence o 2º tempo (1,82 na Betano) Mais de 25,5 chutes totais na partida (1,72 na Bet365)

