O Lance! apresenta os melhores palpites para São Paulo x Primavera, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. O confronto acontece neste sábado, 07 de fevereiro, às 20h30 (horário de Brasília), no MorumBIS, em São Paulo, com transmissão ao vivo no YouTube da Cazé TV, HBO Max e TV Record. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.
Palpite do Lance! para São Paulo x Primavera (07/02/2026)
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
O São Paulo e o Esporte Clube Primavera apresentam campanhas semelhantes na temporada, com o mesmo número de pontos e resultados muito próximos na tabela. No entanto, o comportamento das equipes dentro das partidas tem sido bastante diferente.
O Primavera vem se destacando pelos ótimos inícios de jogo, conseguindo impor seu ritmo desde os primeiros minutos e abrindo o placar na maioria de seus confrontos recentes. Já o São Paulo tem apresentado entradas abaixo do esperado, sofrendo o primeiro gol em grande parte das partidas e sendo obrigado a buscar reações ao longo do jogo.
Diante desse contraste de desempenho inicial, o palpite para o Primavera abrir o placar ganha ainda mais força para o confronto.
- Em quatro das últimas cinco partidas o São Paulo sofreu o primeiro gol
- O Primavera abriu o placar em quatro de seus últimos cinco jogos
- Alinhado a esse prognóstico, o Primavera venceu o primeiro tempo em todas as vezes que abriu o placar na temporada
Outros palpites para São Paulo x Primavera
Diante da necessidade de vitória de ambas as equipes para seguirem vivas na disputa por uma vaga no Top 8 do Campeonato Paulista, a tendência é de um confronto mais aberto, movimentado e com chances claras para os dois lados. Em sintonia com esse cenário, em cinco dos últimos seis jogos tanto do São Paulo quanto do Esporte Clube Primavera tivemos o mercado de ambas as equipes marcam sendo confirmado.
Além do ritmo intenso de jogo, o número de advertências também aparece como um ponto de destaque. Na temporada, São Paulo e Primavera registram médias de 4,3 e 4,2 cartões totais em seus últimos dez compromissos, respectivamente. Como em cinco dos últimos sete jogos do Tricolor a linha de cartões foi superada, o palpite para mais cartões no confronto se reforça.
Outro mercado que acompanha esse perfil de partida aberta é o de escanteios. Nas últimas dez partidas de ambas as equipes, as médias totais foram de 10,8 e 11,4 tiros de canto, indicando jogos com muita presença ofensiva. Diante desses números, o palpite aponta para mais um duelo com alto volume de escanteios.
Análise e Forma dos Times
São Paulo - Momento e escalação
O São Paulo teve um início de temporada bastante conturbado, dentro e fora de campo. Nas primeiras cinco partidas, a equipe sofreu três derrotas, acendendo o sinal de alerta em torno do trabalho de Hernán Crespo. No entanto, com a continuidade do projeto e ajustes pontuais, os resultados começaram a aparecer: o Tricolor está há três jogos sem perder, com duas vitórias no período.
No compromisso mais recente pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo ficou no empate em 1 a 1 diante do Santos. Agora, restando duas rodadas para o fim da primeira fase do Campeonato Paulista, a equipe precisa confirmar duas vitórias para tentar garantir vaga entre os oito classificados à próxima fase.
Provável escalação do São Paulo: Rafael; Maik Gomes, Enzo Díaz, Alan Franco, Sabino e Robert Arboleda; Damián Bobadilla, Pablo Maia e Danielzinho; Gonzalo Tapia e Jonathan Calleri. Técnico: Hernán Crespo.
Primavera - Momento e escalação
O Esporte Clube Primavera vive sua temporada de estreia na elite do futebol paulista, após anos disputando as divisões inferiores. Em 2026, a equipe soma duas vitórias, um empate e três derrotas — campanha idêntica à do São Paulo, mas levando vantagem na tabela pelos critérios de desempate.
No compromisso mais recente pelo Campeonato Paulista, o Primavera foi derrotado pela Portuguesa por 2 a 1. Restando apenas duas rodadas para o encerramento da primeira fase, a equipe mantém o mesmo objetivo do adversário do confronto: conquistar dois resultados positivos para seguir sonhando com uma vaga na próxima fase.
Provável escalação do Primavera: Victor Hugo; Kevin, Afonso, Ligger e Thales Oleques; Júnior Caiçara, Luan Martins, Welliton, Matheus Anjos e Paulo Baya; Gabriel Poveda. Técnico: Rafael Marques Mariano.
Confronto direto e estatísticas de São Paulo x Primavera
O histórico recente entre São Paulo e Primavera é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Estatísticas e curiosidades de São Paulo x Primavera
- Esta será a primeira partida oficial entre São Paulo e Primavera
- A equipe do Primavera sofreu gols nas sete últimas partidas
- Em cinco dos últimos seis jogos de ambas as equipes tivemos gols para os dois lados
- O São Paulo sofreu o primeiro gol em quatro dos últimos cinco jogos
- Em cinco dos últimos sete jogos do Tricolor tivemos mais de 4,5 cartões
Comparação de Odds para São Paulo x Primavera
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado da partida:
|Casa de Apostas
|São Paulo
|Empate
|Primavera
Betsson
Betano
Br4bet
Resumo dos palpites do Lance! para São Paulo x Primavera
- Primavera marcar o primeiro gol (2,90 na Betsson)
- Ambas as equipes marcam (2,10 na Betsson)
- Mais de 4,5 cartões (1,72 na Betano)
- Mais de 9,5 escanteios (1,83 na Br4bet)
