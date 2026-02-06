O Lance! apresenta os melhores palpites para São Paulo x Primavera, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. O confronto acontece neste sábado, 07 de fevereiro, às 20h30 (horário de Brasília), no MorumBIS, em São Paulo, com transmissão ao vivo no YouTube da Cazé TV, HBO Max e TV Record. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para São Paulo x Primavera (07/02/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O São Paulo e o Esporte Clube Primavera apresentam campanhas semelhantes na temporada, com o mesmo número de pontos e resultados muito próximos na tabela. No entanto, o comportamento das equipes dentro das partidas tem sido bastante diferente.

O Primavera vem se destacando pelos ótimos inícios de jogo, conseguindo impor seu ritmo desde os primeiros minutos e abrindo o placar na maioria de seus confrontos recentes. Já o São Paulo tem apresentado entradas abaixo do esperado, sofrendo o primeiro gol em grande parte das partidas e sendo obrigado a buscar reações ao longo do jogo.

Diante desse contraste de desempenho inicial, o palpite para o Primavera abrir o placar ganha ainda mais força para o confronto.

Em quatro das últimas cinco partidas o São Paulo sofreu o primeiro gol O Primavera abriu o placar em quatro de seus últimos cinco jogos Alinhado a esse prognóstico, o Primavera venceu o primeiro tempo em todas as vezes que abriu o placar na temporada

Outros palpites para São Paulo x Primavera

Diante da necessidade de vitória de ambas as equipes para seguirem vivas na disputa por uma vaga no Top 8 do Campeonato Paulista, a tendência é de um confronto mais aberto, movimentado e com chances claras para os dois lados. Em sintonia com esse cenário, em cinco dos últimos seis jogos tanto do São Paulo quanto do Esporte Clube Primavera tivemos o mercado de ambas as equipes marcam sendo confirmado.

Além do ritmo intenso de jogo, o número de advertências também aparece como um ponto de destaque. Na temporada, São Paulo e Primavera registram médias de 4,3 e 4,2 cartões totais em seus últimos dez compromissos, respectivamente. Como em cinco dos últimos sete jogos do Tricolor a linha de cartões foi superada, o palpite para mais cartões no confronto se reforça.

Outro mercado que acompanha esse perfil de partida aberta é o de escanteios. Nas últimas dez partidas de ambas as equipes, as médias totais foram de 10,8 e 11,4 tiros de canto, indicando jogos com muita presença ofensiva. Diante desses números, o palpite aponta para mais um duelo com alto volume de escanteios.

Análise e Forma dos Times

São Paulo - Momento e escalação

O São Paulo teve um início de temporada bastante conturbado, dentro e fora de campo. Nas primeiras cinco partidas, a equipe sofreu três derrotas, acendendo o sinal de alerta em torno do trabalho de Hernán Crespo. No entanto, com a continuidade do projeto e ajustes pontuais, os resultados começaram a aparecer: o Tricolor está há três jogos sem perder, com duas vitórias no período.

No compromisso mais recente pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo ficou no empate em 1 a 1 diante do Santos. Agora, restando duas rodadas para o fim da primeira fase do Campeonato Paulista, a equipe precisa confirmar duas vitórias para tentar garantir vaga entre os oito classificados à próxima fase.

Provável escalação do São Paulo: Rafael; Maik Gomes, Enzo Díaz, Alan Franco, Sabino e Robert Arboleda; Damián Bobadilla, Pablo Maia e Danielzinho; Gonzalo Tapia e Jonathan Calleri. Técnico: Hernán Crespo.

Primavera - Momento e escalação

O Esporte Clube Primavera vive sua temporada de estreia na elite do futebol paulista, após anos disputando as divisões inferiores. Em 2026, a equipe soma duas vitórias, um empate e três derrotas — campanha idêntica à do São Paulo, mas levando vantagem na tabela pelos critérios de desempate.

No compromisso mais recente pelo Campeonato Paulista, o Primavera foi derrotado pela Portuguesa por 2 a 1. Restando apenas duas rodadas para o encerramento da primeira fase, a equipe mantém o mesmo objetivo do adversário do confronto: conquistar dois resultados positivos para seguir sonhando com uma vaga na próxima fase.

Provável escalação do Primavera: Victor Hugo; Kevin, Afonso, Ligger e Thales Oleques; Júnior Caiçara, Luan Martins, Welliton, Matheus Anjos e Paulo Baya; Gabriel Poveda. Técnico: Rafael Marques Mariano.

Confronto direto e estatísticas de São Paulo x Primavera

O histórico recente entre São Paulo e Primavera é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Estatísticas e curiosidades de São Paulo x Primavera

Esta será a primeira partida oficial entre São Paulo e Primavera A equipe do Primavera sofreu gols nas sete últimas partidas Em cinco dos últimos seis jogos de ambas as equipes tivemos gols para os dois lados O São Paulo sofreu o primeiro gol em quatro dos últimos cinco jogos Em cinco dos últimos sete jogos do Tricolor tivemos mais de 4,5 cartões



Comparação de Odds para São Paulo x Primavera

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado da partida:

Casa de Apostas São Paulo Empate Primavera Betsson 1,58 3,70 5,50 Betano 1,62 3,60 5,40 Br4bet 1,54 3,80 6,00

Resumo dos palpites do Lance! para São Paulo x Primavera

