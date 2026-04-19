São Paulo x Juventude – Palpites, análise e odds (21/04)

O São Paulo recebe o Juventude no MorumBIS nesta terça-feira, 21 de abril de 2026, em jogo de ida válido pela quinta fase da Copa do Brasil. O confronto coloca frente a frente o quarto colocado da Série A e o nono colocado da Série B, em uma das chaves mais desequilibradas no papel desta etapa do torneio nacional.

O Tricolor chega pressionado após perder por 2 x 1 para o Vasco em São Januário, no último sábado, em derrota que tirou Roger Machado do top três do Brasileirão. A Copa do Brasil ganhou contornos de desafogo para o técnico, com o título da competição valendo R$ 89 milhões em premiação total e vaga direta na Libertadores 2027.

O Juventude entra em Caxias do Sul com moral em alta. São duas vitórias consecutivas na Série B, contra Goiás e CRB, que tiraram o time da zona de rebaixamento e elevaram o trabalho de Maurício Barbieri. O alviverde, porém, terá que jogar sem três peças importantes do elenco por uma cláusula contratual com o próprio adversário.

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Análise da partida

O São Paulo soma 20 pontos em 12 jogos no Brasileirão, ocupando a quarta posição. A campanha começou em ritmo de líder, com 13 pontos em quatro rodadas sob Hernán Crespo, mas perdeu fôlego desde a chegada de Roger Machado, em 10 de março. Sob o novo comando, são quatro vitórias, três derrotas e um empate em oito jogos.

O ano é especialmente carregado para o Tricolor. Além da Copa do Brasil, o time disputa a fase de grupos da Sul-Americana, onde lidera o Grupo C com seis pontos após bater Boston River e O'Higgins. A pressão por títulos cresce a cada rodada, e os bastidores do Morumbis já discutem a permanência do treinador, com Dorival Júnior livre no mercado depois da saída do Corinthians.

Do outro lado, o Juventude soma sete pontos em cinco rodadas da Série B e ocupa a nona colocação. A reação veio justamente nos dois últimos jogos, com o triunfo por 2 x 0 sobre o então líder Goiás no Alfredo Jaconi e a vitória por 1 x 0 sobre o CRB no Estádio Rei Pelé, em Maceió.

O time gaúcho prioriza a briga pelo acesso à Série A, mas vê a Copa do Brasil como vitrine e oportunidade de premiação. Cada clube já garantiu R$ 2 milhões pela classificação para a quinta fase, e quem avançar às oitavas embolsa mais R$ 3 milhões.

Palpites para São Paulo x Juventude

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações

Confrontos diretos

O retrospecto geral favorece o São Paulo por margem clara. Foram 28 jogos entre as equipes, com 11 vitórias do Tricolor, sete do Juventude e dez empates. A média de gols do São Paulo é de 1,71 por partida, contra 1,18 do alviverde gaúcho.

No MorumBIS, o domínio são-paulino é ainda mais evidente. Em 11 jogos no estádio, são oito vitórias do mandante, um empate e apenas duas derrotas. A última vez que o Juventude venceu em terras são-paulinas foi em 24 de agosto de 2016, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, com triunfo por 2 x 1 que ajudou a eliminar o Tricolor.

Os dados apontam que o Juventude não derrota o São Paulo desde aquele 2016. Foram sete confrontos oficiais sem vitória, com quatro triunfos do Tricolor e três empates. O encontro mais recente entre os clubes foi em 23 de novembro de 2025, vitória são-paulina por 2 x 1 pela Série A.

Notícias de São Paulo e Juventude

São Paulo: desfalques e dúvidas

Roger Machado terá baixas relevantes para escalar o time. Marcos Antonio segue em tratamento de uma lesão na coxa, enquanto Pablo Maia se recupera de fratura no nariz e Lucas Moura está fora por costela quebrada. Ryan Francisco também segue em recuperação de lesão no ligamento cruzado.

Ferreira é outro nome que segue no departamento médico. Luciano voltou a sentir desconforto muscular na semana, e sua participação é dúvida. A boa notícia é o retorno de Sabino, recuperado de sobrecarga na panturrilha direita, e a presença de Calleri, já liberado do protocolo de concussão.

O treinador deve fazer rodízio em peças do meio-campo e do ataque, dado o desgaste físico após a sequência de Sul-Americana e Brasileirão. Tetê pode ganhar oportunidade entre os titulares, e Tapia disputa a vaga de centroavante caso Calleri seja poupado.

Provável escalação do São Paulo (4-2-3-1): Rafael; Cédric, Alan Franco, Sabino e Wendell; Bobadilla e Marcos Antonio; Artur, Tapia e Lucca; Calleri. Técnico: Roger Machado.

Juventude: desfalques e dúvidas

O alviverde gaúcho terá que lidar com uma situação inusitada. Jandrei, Patryck e Iba Ly, três jogadores emprestados pelo São Paulo, estão impedidos de entrar em campo por uma cláusula contratual que cobra multa de R$ 1 milhão por atleta por jogo, caso sejam utilizados contra o cedente.

A perda do goleiro titular Jandrei é a mais sensível. Maurício Barbieri terá que recorrer a Gustavo na meta, com Patryck também fora da lateral esquerda. A solução para a posição deve ser Marcelo Hermes, conforme escalações anteriores do time.

A preocupação adicional vem do ataque. Allanzinho, autor do gol da vitória sobre o CRB, deixou o gramado aos 42 minutos do primeiro tempo com suspeita de lesão muscular na coxa esquerda e é dúvida para o confronto.

Provável escalação do Juventude (3-4-2-1): Gustavo; Rodrigo Sam, Messias e Marcos Paulo; Raí Ramos, Luan Martins, Mandaca e Marcelo Hermes; Wadson e Carlinhos; Alan Kardec. Técnico: Maurício Barbieri.

Destaques individuais de São Paulo x Juventude

Jogador destaque · São Paulo Jonathan Calleri 9 Gols na temporada 2026 4 Gols em seis jogos no Brasileirão 0,67 Média de gols por jogo na Série A 86 Gols totais com a camisa do Tricolor Jogador destaque · Juventude Alan Kardec 2 Gols nos quatro primeiros jogos da Série B Referência Centroavante titular do alviverde gaúcho Decisivo Marcou contra Goiás e voltou a balançar a rede Reencontro Defendeu o São Paulo em 2014

Os técnicos

Roger Machado vive um cenário paradoxal no MorumBIS. Contratado em março para substituir Hernán Crespo, o gaúcho de 51 anos viu o time cair de líder isolado para a quarta colocação. A pressão dos chamados Cardeais do Morumbis pela volta de Dorival Júnior, ídolo do título da Copa do Brasil de 2023, atrapalha o trabalho diário do técnico.

O treinador passou por Juventude duas vezes na carreira, além de Grêmio, Atlético-MG, Bahia, Fluminense e, mais recentemente, Internacional. A análise que pesa contra Roger é a oscilação tática e a gestão do elenco, com queixas internas sobre a marginalização de nomes como Robert Arboleda e Luan.

Maurício Barbieri assumiu o Juventude em dezembro de 2025, após a saída de Thiago Carpini para o Fortaleza. O técnico de 44 anos chegou ao Verdão da Serra Gaúcha com o currículo construído no Red Bull Bragantino entre 2020 e 2022, quando levou o Massa Bruta à final da Sul-Americana de 2021 e à classificação inédita para a Libertadores.

Barbieri também passou por Vasco, Flamengo, Goiás, América-MG, CSA, Juárez do México e Athletico-PR. No Furacão, em 2025, somou 12 vitórias, sete empates e cinco derrotas em 24 jogos, com aproveitamento de 59,7%. No Juventude, a curva é ascendente, com a equipe somando duas vitórias seguidas após início instável.

Análise tática

O São Paulo deve entrar em campo no 4-2-3-1 que virou marca registrada de Roger Machado. A ideia é controlar a posse de bola desde a saída, com Bobadilla e Marcos Antonio servindo de pivôs no meio e Artur abrindo pela direita para esticar o campo. Lucca atua como falso ponta pela esquerda, com liberdade para flutuar.

A principal arma é a referência de área de Calleri, em sua melhor fase desde o retorno ao clube. O argentino tem nove gols em 15 jogos na temporada, com média de 0,67 por partida no Brasileirão, e funciona como ponto de apoio para os movimentos curtos no terço final. A bola parada também é trunfo, com Sabino e Alan Franco como referências aéreas.

O Juventude deve adotar postura mais reativa e armar bloco médio-baixo no MorumBIS. Maurício Barbieri tem mostrado preferência pelo 3-4-2-1 nos jogos recentes, sistema que dá densidade defensiva e preserva Alan Kardec como referência única. As laterais correm o campo todo, com Wadson sendo o principal nome ofensivo após a possível baixa de Allanzinho.

O grande desafio do alviverde será sair jogando sob pressão. Com Gustavo no gol no lugar do habitual Jandrei e improvisações na defesa, o setor pode oferecer espaços para a transição rápida do Tricolor. O contra-ataque a partir das laterais e o jogo aéreo serão os caminhos mais prováveis para o São Paulo abrir o placar.

Prognóstico de placar exato para São Paulo x Juventude

🎯 Palpite do Lance! São Paulo 2 x 0 Juventude O São Paulo deve impor sua superioridade técnica no MorumBIS diante de um Juventude desfalcado, sem três emprestados pelo próprio Tricolor e com Allanzinho em dúvida. A diferença de elenco e a urgência por uma reação após a derrota para o Vasco apontam para um triunfo são-paulino com saldo confortável. O São Paulo venceu oito dos 11 jogos contra o Juventude no MorumBIS

dos jogos contra o Juventude no MorumBIS O alviverde gaúcho não derrota o Tricolor desde 2016 , em sete confrontos oficiais

, em confrontos oficiais Calleri tem média de 0,67 gol por jogo no Brasileirão 2026 e vive sua melhor fase em anos

gol por jogo no Brasileirão 2026 e vive sua melhor fase em anos Jandrei, Patryck e Iba Ly, emprestados pelo São Paulo, estão impedidos de jogar por cláusula contratual Resumo dos palpites do Lance para São Paulo x Juventude Melhor palpite do jogo: São Paulo vence – Odd 1,41 na Betsson Palpite alternativo: Mais de 2,5 gols – Odd 1,67 na Betsson Palpite alternativo 2: Calleri marca a qualquer momento – Odd 2,00 na Superbet Palpite alternativo 3: São Paulo: Handicap asiático -1 – Odd 1,87 na Betano Palpite de placar exato do Lance!: São Paulo 3 x 0 Juventude – Odd 7,00 na Betsson