São Paulo x Internacional – Palpites, análise e odds
Confira os palpites e odds para São Paulo x Internacional pelo Campeonato Brasileiro
O Lance apresenta os melhores palpites para São Paulo x Internacional, pela 37ª rodada da Campeonato Brasileiro. O confronto acontece nesta quarta-feira, 03 de dezembro, às 20h00 (horário de Brasília), diretamente do Estádio Urbano Caldeira, Vila Belmiro, em Santos - SP. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.
Palpite do Lance para São Paulo x Internacional (03/12/2025)
Ambas as equipes marcam (1,92 na Betsson)
A partida tomou um rumo diferente com os resultados da última rodada. Isso porque o São Paulo foi goleado pelo Fluminense por 6 a 0 e precisa dar uma resposta para o torcedor. Não diferente, o Internacional também perdeu por 5 a 1 do Vasco, e caiu para a 17ª colocação na tabela, no Z-4. Agora, a equipe precisa vencer os seus dois compromissos restantes e ainda torcer por tropeços de Santos, Vitória ou Ceará.
Nos últimos cinco jogos do Colorado, ambas as equipes marcaram em quatro oportunidades. Além disso, o São Paulo sofreu gols nas suas últimas cinco partidas, o que reforça o nosso palpite de ambas as equipes marcarem no confronto.
Outros palpites para São Paulo x Internacional
- Mais de 2,5 gols (2,26 na Betsson)
- Menos de 5,5 escanteios do São Paulo (1,68 na Betsson)
- Menos de 10,5 escanteios totais (1,52 na Betsson)
Com o histórico recente do São Paulo e a necessidade urgente do Internacional em buscar o resultado, a tendência é de uma partida com boa movimentação ofensiva e potencial para vários gols. Nas últimas cinco partidas do Tricolor, em quatro delas o placar superou a marca de 2,5 gols. O retrospecto do confronto entre as equipes também reforça esse cenário: nos últimos cinco duelos, três terminaram com mais de 2,5 gols.
Por outro lado, o São Paulo raramente ultrapassa a linha de 5,5 escanteios. A equipe tem média de 4,9 escanteios por jogo na competição, e em quatro das últimas cinco partidas bateu no máximo cinco escanteios a seu favor. No confronto direto recente entre São Paulo e Internacional, o padrão também se repete: nas últimas cinco partidas, nenhuma ultrapassou o total de 10,5 escanteios combinados. Esses fatores fortalecem ainda mais nossos palpites para o duelo.
Análise e Forma dos Times
São Paulo - Momento e escalação
O São Paulo vive um fim de temporada bastante instável. A equipe não conseguiu os resultados esperados e, mesmo com duas rodadas restantes, já está fora do G-7 do Brasileiro. A campanha irregular passa tanto pela longa lista de desfalques ao longo do ano quanto pelo desempenho recente, com apenas três vitórias nas últimas dez partidas. Agora, o objetivo é manter a oitava colocação, torcendo pela abertura de mais uma vaga à Libertadores através do campeão da Copa do Brasil.
A boa notícia é a possibilidade de retorno de Arboleda, Luciano e Ferreira, que foram liberados pelo departamento médico e voltaram a treinar com o grupo. Ainda assim, a lista de baixas permanece extensa, incluindo jogadores importantes e muito esperados pela torcida, como Calleri, Oscar e Lucas Moura.
Provável escalação do São Paulo: Young; Ferraresi, Alan Franco e Rafael Tolói; Maik (Cedric), Luiz Gustavo (Pablo Maia), Bobadilla (Alisson), Marcos Antônio e Lucca (Patryck); Emiliano Rigoni e Gonzalo Tapia. Técnico: Hernán Crespo.
Internacional - Momento e escalação
O Internacional chega para a partida em clima de decisão. A equipe precisa vencer seus dois últimos compromissos no campeonato e ainda torcer para que Santos, Vitória e Ceará não pontuem. A goleada sofrida na rodada anterior culminou na demissão do técnico Ramón Díaz, e Abel Braga assumiu a missão de tentar evitar o rebaixamento do Colorado.
Para o confronto, o Inter não contará com Johan Carbonero, suspenso, e Luis Otávio, que deixou o campo lesionado na partida contra o Vasco. Além deles, permanecem no departamento médico Anthoni, Ivan, Ronaldo, Gustavo Prado e Lucca Drummond.
Provável escalação do Internacional: Sérgio Rochet; Bruno Gomes (Braian Aguirre), Gabriel Mercado, Vitão e Alexandro Bernabéi; Bruno Henrique (Thiago Maia), Alan Rodríguez e Alan Patrick; Vitinho, Johan Carbonero e Ricardo Mathias (Rafael Borré). Técnico: Abel Braga.
Confronto direto e estatísticas de São Paulo x Internacional
O histórico recente entre São Paulo x Internacional é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos cinco jogos entre São Paulo x Internacional
- 03/08/2025 - Internacional 1 x 2 São Paulo (Campeonato Brasileiro)
- 22/09/2024 - São Paulo 1 x 3 Internacional (Campeonato Brasileiro)
- 13/06/2024 - Internacional 0 x 0 São Paulo (Campeonato Brasileiro)
- 13/09/2023 - Internacional 2 x 1 São Paulo (Campeonato Brasileiro)
- 07/05/2023 - São Paulo 2 x 0 Internacional (Campeonato Brasileiro)
Estatísticas e curiosidades de São Paulo x Internacional
- No histórico do confronto, são 71 partidas disputadas, com 29 vitórias do São Paulo, 21 empates e 21 vitórias do Internacional
- O São Paulo vem de seis derrotas nas últimas dez partidas no campeonato
- As duas equipes vem de goleadas na última rodada, com o São Paulo tendo perdido por 6 a 0, e o Internacional perdido por 5 a 1
- Nas últimas cinco partidas disputadas entre as equipes, três vitórias do São Paulo
- O São Paulo ocupa a oitava colocação no Campeonato Brasileiro, com 48 pontos, já o Internacional, a 17ª posição com 41 pontos
Comparação de Odds para São Paulo x Internacional
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de vencedor do encontro:
|Casa de Apostas
|São Paulo
|Empate
|Internacional
Betsson
2,62
2,95
2,82
Betano
2,72
3,10
2,80
Br4bet
2,66
3,00
2,75
Resumo dos palpites do Lance para São Paulo x Internacional
- Ambas as equipes marcam (1,92 na Betsson)
- Mais de 2,5 gols (2,26 na Betsson)
- Menos de 5,5 escanteios do São Paulo (1,68 na Betsson)
- Menos de 10,5 escanteios totais (1,52 na Betsson)
