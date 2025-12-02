São Paulo x Internacional – Palpites, análise e odds

O Lance apresenta os melhores palpites para São Paulo x Internacional, pela 37ª rodada da Campeonato Brasileiro. O confronto acontece nesta quarta-feira, 03 de dezembro, às 20h00 (horário de Brasília), diretamente do Estádio Urbano Caldeira, Vila Belmiro, em Santos - SP. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para São Paulo x Internacional (03/12/2025)

Ambas as equipes marcam (1,92 na Betsson)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

A partida tomou um rumo diferente com os resultados da última rodada. Isso porque o São Paulo foi goleado pelo Fluminense por 6 a 0 e precisa dar uma resposta para o torcedor. Não diferente, o Internacional também perdeu por 5 a 1 do Vasco, e caiu para a 17ª colocação na tabela, no Z-4. Agora, a equipe precisa vencer os seus dois compromissos restantes e ainda torcer por tropeços de Santos, Vitória ou Ceará.

Nos últimos cinco jogos do Colorado, ambas as equipes marcaram em quatro oportunidades. Além disso, o São Paulo sofreu gols nas suas últimas cinco partidas, o que reforça o nosso palpite de ambas as equipes marcarem no confronto.

Outros palpites para São Paulo x Internacional

Mais de 2,5 gols (2,26 na Betsson) Menos de 5,5 escanteios do São Paulo (1,68 na Betsson) Menos de 10,5 escanteios totais (1,52 na Betsson)

Com o histórico recente do São Paulo e a necessidade urgente do Internacional em buscar o resultado, a tendência é de uma partida com boa movimentação ofensiva e potencial para vários gols. Nas últimas cinco partidas do Tricolor, em quatro delas o placar superou a marca de 2,5 gols. O retrospecto do confronto entre as equipes também reforça esse cenário: nos últimos cinco duelos, três terminaram com mais de 2,5 gols.

Por outro lado, o São Paulo raramente ultrapassa a linha de 5,5 escanteios. A equipe tem média de 4,9 escanteios por jogo na competição, e em quatro das últimas cinco partidas bateu no máximo cinco escanteios a seu favor. No confronto direto recente entre São Paulo e Internacional, o padrão também se repete: nas últimas cinco partidas, nenhuma ultrapassou o total de 10,5 escanteios combinados. Esses fatores fortalecem ainda mais nossos palpites para o duelo.

Análise e Forma dos Times

São Paulo - Momento e escalação

O São Paulo vive um fim de temporada bastante instável. A equipe não conseguiu os resultados esperados e, mesmo com duas rodadas restantes, já está fora do G-7 do Brasileiro. A campanha irregular passa tanto pela longa lista de desfalques ao longo do ano quanto pelo desempenho recente, com apenas três vitórias nas últimas dez partidas. Agora, o objetivo é manter a oitava colocação, torcendo pela abertura de mais uma vaga à Libertadores através do campeão da Copa do Brasil.

A boa notícia é a possibilidade de retorno de Arboleda, Luciano e Ferreira, que foram liberados pelo departamento médico e voltaram a treinar com o grupo. Ainda assim, a lista de baixas permanece extensa, incluindo jogadores importantes e muito esperados pela torcida, como Calleri, Oscar e Lucas Moura.

Provável escalação do São Paulo: Young; Ferraresi, Alan Franco e Rafael Tolói; Maik (Cedric), Luiz Gustavo (Pablo Maia), Bobadilla (Alisson), Marcos Antônio e Lucca (Patryck); Emiliano Rigoni e Gonzalo Tapia. Técnico: Hernán Crespo.

Internacional - Momento e escalação

O Internacional chega para a partida em clima de decisão. A equipe precisa vencer seus dois últimos compromissos no campeonato e ainda torcer para que Santos, Vitória e Ceará não pontuem. A goleada sofrida na rodada anterior culminou na demissão do técnico Ramón Díaz, e Abel Braga assumiu a missão de tentar evitar o rebaixamento do Colorado.

Para o confronto, o Inter não contará com Johan Carbonero, suspenso, e Luis Otávio, que deixou o campo lesionado na partida contra o Vasco. Além deles, permanecem no departamento médico Anthoni, Ivan, Ronaldo, Gustavo Prado e Lucca Drummond.

Provável escalação do Internacional: Sérgio Rochet; Bruno Gomes (Braian Aguirre), Gabriel Mercado, Vitão e Alexandro Bernabéi; Bruno Henrique (Thiago Maia), Alan Rodríguez e Alan Patrick; Vitinho, Johan Carbonero e Ricardo Mathias (Rafael Borré). Técnico: Abel Braga.

Confronto direto e estatísticas de São Paulo x Internacional

O histórico recente entre São Paulo x Internacional é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre São Paulo x Internacional

03/08/2025 - Internacional 1 x 2 São Paulo (Campeonato Brasileiro)

22/09/2024 - São Paulo 1 x 3 Internacional (Campeonato Brasileiro)

13/06/2024 - Internacional 0 x 0 São Paulo (Campeonato Brasileiro)

13/09/2023 - Internacional 2 x 1 São Paulo (Campeonato Brasileiro)

07/05/2023 - São Paulo 2 x 0 Internacional (Campeonato Brasileiro)

Estatísticas e curiosidades de São Paulo x Internacional

No histórico do confronto, são 71 partidas disputadas, com 29 vitórias do São Paulo, 21 empates e 21 vitórias do Internacional O São Paulo vem de seis derrotas nas últimas dez partidas no campeonato As duas equipes vem de goleadas na última rodada, com o São Paulo tendo perdido por 6 a 0, e o Internacional perdido por 5 a 1 Nas últimas cinco partidas disputadas entre as equipes, três vitórias do São Paulo O São Paulo ocupa a oitava colocação no Campeonato Brasileiro, com 48 pontos, já o Internacional, a 17ª posição com 41 pontos

Comparação de Odds para São Paulo x Internacional

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de vencedor do encontro:

Casa de Apostas São Paulo Empate Internacional Betsson 2,62 2,95 2,82 Betano 2,72 3,10 2,80 Br4bet 2,66 3,00 2,75

Resumo dos palpites do Lance para São Paulo x Internacional

Ambas as equipes marcam (1,92 na Betsson) Mais de 2,5 gols (2,26 na Betsson) Menos de 5,5 escanteios do São Paulo (1,68 na Betsson) Menos de 10,5 escanteios totais (1,52 na Betsson)

