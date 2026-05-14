Atlético-MG x Mirassol – Palpites, análise e odds (16/05)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Atlético-MG vence – 2.08 na Betsson Placar provável: Atlético-MG 2 x 0 Mirassol – 8.00 na Betsson Resultado: Atlético-MG vence e ambas as equipes não marcam – 3.50 na Superbet Aposta de valor: Abaixo de 2,5 gols – 1.66 na Betsson Aposta ousada: Cassierra marca a qualquer momento – 2.30 na Betano

O Atlético-MG recebe o Mirassol na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 16ª rodada do Brasileirão Betano 2026, no sábado, 16 de maio. O Galo ocupa a 13ª posição com 18 pontos e precisa vencer para não correr risco de ser engolido pela zona de rebaixamento, que está a apenas um ponto de distância.

Do outro lado, o Mirassol é o 18º colocado, com 13 pontos, e vive uma temporada de sobrevivência na elite. A equipe de Rafael Guanaes ganhou fôlego com a vitória por 2 x 1 sobre o Corinthians na rodada 14, mas empatou por 1 x 1 com a Chapecoense na sequência e precisa reagir fora de casa, onde ainda não venceu neste Brasileirão.

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Análise da partida

O Brasileirão 2026 após 15 rodadas apresenta uma classificação comprimida entre o sétimo e o 17º colocados, com apenas três pontos separando os dois extremos. O Atlético-MG está no olho desse furacão, empatado em pontos com Botafogo, Internacional, Santos e Corinthians, todos com 18.

A forma recente do Atlético é de montanha-russa. A goleada sofrida em casa por 0 x 4 para o Flamengo na rodada 13 expôs fragilidades defensivas graves, com Pedro marcando duas vezes e Plata e Arrascaeta completando o estrago. Três dias depois, o Galo perdeu por 1 x 0 para o Cienciano, no Peru, pela Copa Sul-Americana, acumulando duas derrotas seguidas.

Na rodada 14, porém, o time reagiu e venceu o Cruzeiro por 3 x 1 fora de casa, com Alan Minda e Maycon entre os goleadores, mostrando que o elenco ainda tem capacidade de resposta. Na rodada 15, Cassierra abriu o placar diante do Botafogo em casa, mas Artur Cabral empatou aos 44 minutos do segundo tempo, num resultado que deixou sabor de derrota.

O Mirassol, por sua vez, tem um dos piores ataques do campeonato, com apenas 16 gols em 14 jogos. A equipe perdeu sete dos oito jogos anteriores à rodada 14 no Brasileirão, um período sombrio que colocou Rafael Guanaes sob pressão. A vitória sobre o Corinthians no Maião, com gols de Carlos Eduardo e Edson Carioca, deu algum respiro.

O Leão Caipira também divide atenções com a fase de grupos da Libertadores 2026, onde disputa o Grupo G contra LDU, Always Ready e Guaraní. O desgaste acumulado por um elenco menos profundo pode ser fator determinante na Arena MRV, especialmente considerando que o Mirassol não venceu fora de casa nesta Série A.

Palpites para Atlético-MG x Mirassol

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações. O Lance recomenda apenas casas de aposta legalizadas no Brasil.

Confrontos diretos

O histórico entre Atlético-MG e Mirassol é curto. As duas equipes se enfrentaram apenas duas vezes, ambas pelo Brasileirão 2025. Na primeira, no Estádio Campos Maia, o jogo terminou empatado em 2 x 2.

Na segunda, na Arena MRV, o Atlético venceu por 1 x 0, selando um retrospecto invicto. O Mirassol nunca venceu o Galo em partidas oficiais, e este será o terceiro duelo entre os clubes.

Notícias de Atlético-MG e Mirassol

Atlético-MG: desfalques e dúvidas

Eduardo Domínguez terá desfalques importantes. O zagueiro Ruan Tressoldi sentiu uma entorse no pé esquerdo durante o aquecimento contra o Botafogo e está fora. O volante Patrick sofre com lesão ligamentar no joelho direito e não tem prazo para retorno.

O meia Gustavo Scarpa, com entorse no joelho direito, e o volante Índio, com lesão ligamentar no joelho direito, também estão no departamento médico. O meia-atacante Victor Hugo, que acumula quatro gols na temporada, é outra baixa por edema muscular na coxa esquerda.

A boa notícia é que o zagueiro Lyanco e o volante Alan Franco, que estavam suspensos na rodada 15, retornaram para o jogo contra o Ceará pela Copa do Brasil e estarão disponíveis. O Galo também vive o pós-despedida de Hulk, que encerrou seu ciclo no clube e assinou com o Fluminense até o fim de 2027.

A saída do ídolo aumenta a responsabilidade sobre Cassierra e Bernard como referências ofensivas. Cassierra, aliás, igualou Hulk no topo da artilharia do Galo na temporada: cinco gols em 20 jogos, incluindo dois no Brasileirão.

Provável escalação do Atlético-MG (4-3-3): Everson; Natanael, Lyanco, Ivan Román e Renan Lodi; Maycon, Alan Franco e Bernard; Cuello, Alan Minda e Cassierra. Técnico: Eduardo Domínguez.

Mirassol: desfalques e dúvidas

Rafael Guanaes perde Negueba por tempo indeterminado, afastado com lesão multiligamentar no joelho direito. O lateral Igor Cariús também está fora, com edema na panturrilha. Lucas Oliveira, zagueiro, é dúvida por dores no joelho e pode ser substituído por Rodrigues.

O Mirassol chega a Belo Horizonte depois de dois jogos seguidos em casa e da sequência da Libertadores, onde enfrentou LDU e Always Ready pelo Grupo G. O calendário apertado pesa para um elenco que não tem a profundidade dos rivais da Série A.

Provável escalação do Mirassol (3-5-2): Walter; João Victor, Willian Machado e Lucas Oliveira (Rodrigues); Igor Formiga, Neto Moura, Denílson, Shaylon e Reinaldo; Carlos Eduardo e Edson Carioca. Técnico: Rafael Guanaes.

Destaques individuais de Atlético-MG x Mirassol

Jogador destaque · Atlético-MG Mateo Cassierra 5 Gols na temporada 2026 (artilheiro do Galo) 4 Gols nas últimas sete partidas 2 Gols no Brasileirão (Cruzeiro e Botafogo) Decisivo Marcou também na Copa do Brasil e na Sul-Americana Jogador destaque · Mirassol Carlos Eduardo Gol Marcou na vitória por 2 x 1 sobre o Corinthians Criativo Líder em criação de jogadas do Mirassol Motor Principal arma ofensiva do Leão em 2026 Titular Ganhou espaço nos jogos recentes da Série A

Os técnicos

Eduardo Domínguez assumiu o Atlético-MG no início de 2026 e trouxe uma identidade tática clara: organização defensiva, compactação e transições rápidas. O argentino é descrito como disciplinador e pragmático, alguém que prioriza a solidez antes de pensar no ataque. O 4-3-3 virou marca do seu trabalho, e a vitória no clássico contra o Cruzeiro, após a goleada sofrida para o Flamengo, mostra que o elenco comprou sua ideia.

Rafael Guanaes vive situação oposta. O treinador do Mirassol enfrenta a pressão constante de um elenco curto que disputa Brasileirão e Libertadores simultaneamente. A vitória sobre o Corinthians pela rodada 14 aliviou a temperatura, mas o empate com a Chapecoense mostrou que a irregularidade persiste.

Guanaes tem trabalhado com três zagueiros em boa parte dos jogos recentes, tentando dar maior proteção a uma defesa que já sofreu 13 gols na Série A. A gestão dos desfalques entre duas competições será novamente testada em Belo Horizonte.

Análise tática

O Atlético-MG deve se organizar em 4-3-3 com Alan Franco como eixo do meio-campo. Com Lyanco de volta à zaga ao lado de Ivan Román, a defesa ganha em experiência e liderança em relação ao time que enfrentou o Botafogo sem o zagueiro. Cuello pela direita e Bernard pelo centro são os responsáveis pela criação, enquanto Cassierra ocupa a referência.

O Mirassol tende a vir a Belo Horizonte em 3-5-2, sistema que Rafael Guanaes tem utilizado para dar proteção à defesa e explorar as alas. Reinaldo pela esquerda e Igor Formiga pela direita oferecem amplitude, enquanto Carlos Eduardo e Edson Carioca se movimentam no ataque. O plano do Leão deve ser compactar as linhas, ceder a posse e apostar em contra-ataques rápidos.

A principal fragilidade do Mirassol está no setor ofensivo: dez gols em 15 jogos representam uma média de 0,67 gol por partida. O Atlético, apesar dos 18 gols marcados, também não é um time prolífico, mas conta com Cassierra em boa fase e com o fator Arena MRV, onde o Galo soma três vitórias em sete jogos pela Série A.

O palpite de Cassierra marcando a qualquer momento, com odd de 2.30, se sustenta nos dados recentes: quatro gols nas últimas sete partidas do colombiano, que vive o melhor momento desde sua chegada ao clube. O abaixo de 2,5 gols (odd 1.90) também encontra respaldo no perfil cauteloso do Mirassol como visitante e no estilo pragmático de Domínguez, que prioriza não sofrer gols antes de atacar.

Prognóstico de placar exato para Atlético-MG x Mirassol

🎯 Palpite do Lance! Atlético-MG 2 x 0 Mirassol O Atlético deve se impor na Arena MRV contra um Mirassol que não venceu como visitante no Brasileirão 2026. Os retornos de Lyanco e Alan Franco fortalecem a espinha dorsal do time de Eduardo Domínguez, enquanto o desgaste do Leão com a maratona entre Libertadores e Série A tende a cobrar seu preço. O Mirassol não venceu como visitante no Brasileirão 2026

como visitante no Brasileirão 2026 O Atlético soma três vitórias, três empates e apenas uma derrota como mandante na Série A

vitórias, empates e apenas derrota como mandante na Série A O Mirassol marcou apenas 16 gols em 14 rodadas, um dos piores ataques da competição

gols em rodadas, um dos piores ataques da competição Cassierra marcou quatro gols nas últimas sete partidas e vive o melhor momento da temporada

Resumo dos palpites do Lance! para Atlético-MG x Mirassol