Atlético-MG x Mirassol – Palpites, análise e odds (16/05)
Veja os palpites e informações de Atlético-MG x Mirassol pelo Campeonato Brasileiro
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O Atlético-MG recebe o Mirassol na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 16ª rodada do Brasileirão Betano 2026, no sábado, 16 de maio. O Galo ocupa a 13ª posição com 18 pontos e precisa vencer para não correr risco de ser engolido pela zona de rebaixamento, que está a apenas um ponto de distância.
Do outro lado, o Mirassol é o 18º colocado, com 13 pontos, e vive uma temporada de sobrevivência na elite. A equipe de Rafael Guanaes ganhou fôlego com a vitória por 2 x 1 sobre o Corinthians na rodada 14, mas empatou por 1 x 1 com a Chapecoense na sequência e precisa reagir fora de casa, onde ainda não venceu neste Brasileirão.
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
Análise da partida
O Brasileirão 2026 após 15 rodadas apresenta uma classificação comprimida entre o sétimo e o 17º colocados, com apenas três pontos separando os dois extremos. O Atlético-MG está no olho desse furacão, empatado em pontos com Botafogo, Internacional, Santos e Corinthians, todos com 18.
A forma recente do Atlético é de montanha-russa. A goleada sofrida em casa por 0 x 4 para o Flamengo na rodada 13 expôs fragilidades defensivas graves, com Pedro marcando duas vezes e Plata e Arrascaeta completando o estrago. Três dias depois, o Galo perdeu por 1 x 0 para o Cienciano, no Peru, pela Copa Sul-Americana, acumulando duas derrotas seguidas.
Na rodada 14, porém, o time reagiu e venceu o Cruzeiro por 3 x 1 fora de casa, com Alan Minda e Maycon entre os goleadores, mostrando que o elenco ainda tem capacidade de resposta. Na rodada 15, Cassierra abriu o placar diante do Botafogo em casa, mas Artur Cabral empatou aos 44 minutos do segundo tempo, num resultado que deixou sabor de derrota.
O Mirassol, por sua vez, tem um dos piores ataques do campeonato, com apenas 16 gols em 14 jogos. A equipe perdeu sete dos oito jogos anteriores à rodada 14 no Brasileirão, um período sombrio que colocou Rafael Guanaes sob pressão. A vitória sobre o Corinthians no Maião, com gols de Carlos Eduardo e Edson Carioca, deu algum respiro.
O Leão Caipira também divide atenções com a fase de grupos da Libertadores 2026, onde disputa o Grupo G contra LDU, Always Ready e Guaraní. O desgaste acumulado por um elenco menos profundo pode ser fator determinante na Arena MRV, especialmente considerando que o Mirassol não venceu fora de casa nesta Série A.
Palpites para Atlético-MG x Mirassol
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações. O Lance recomenda apenas casas de aposta legalizadas no Brasil.
Confrontos diretos
O histórico entre Atlético-MG e Mirassol é curto. As duas equipes se enfrentaram apenas duas vezes, ambas pelo Brasileirão 2025. Na primeira, no Estádio Campos Maia, o jogo terminou empatado em 2 x 2.
Na segunda, na Arena MRV, o Atlético venceu por 1 x 0, selando um retrospecto invicto. O Mirassol nunca venceu o Galo em partidas oficiais, e este será o terceiro duelo entre os clubes.
Notícias de Atlético-MG e Mirassol
Atlético-MG: desfalques e dúvidas
Eduardo Domínguez terá desfalques importantes. O zagueiro Ruan Tressoldi sentiu uma entorse no pé esquerdo durante o aquecimento contra o Botafogo e está fora. O volante Patrick sofre com lesão ligamentar no joelho direito e não tem prazo para retorno.
O meia Gustavo Scarpa, com entorse no joelho direito, e o volante Índio, com lesão ligamentar no joelho direito, também estão no departamento médico. O meia-atacante Victor Hugo, que acumula quatro gols na temporada, é outra baixa por edema muscular na coxa esquerda.
A boa notícia é que o zagueiro Lyanco e o volante Alan Franco, que estavam suspensos na rodada 15, retornaram para o jogo contra o Ceará pela Copa do Brasil e estarão disponíveis. O Galo também vive o pós-despedida de Hulk, que encerrou seu ciclo no clube e assinou com o Fluminense até o fim de 2027.
A saída do ídolo aumenta a responsabilidade sobre Cassierra e Bernard como referências ofensivas. Cassierra, aliás, igualou Hulk no topo da artilharia do Galo na temporada: cinco gols em 20 jogos, incluindo dois no Brasileirão.
Provável escalação do Atlético-MG (4-3-3): Everson; Natanael, Lyanco, Ivan Román e Renan Lodi; Maycon, Alan Franco e Bernard; Cuello, Alan Minda e Cassierra. Técnico: Eduardo Domínguez.
Mirassol: desfalques e dúvidas
Rafael Guanaes perde Negueba por tempo indeterminado, afastado com lesão multiligamentar no joelho direito. O lateral Igor Cariús também está fora, com edema na panturrilha. Lucas Oliveira, zagueiro, é dúvida por dores no joelho e pode ser substituído por Rodrigues.
O Mirassol chega a Belo Horizonte depois de dois jogos seguidos em casa e da sequência da Libertadores, onde enfrentou LDU e Always Ready pelo Grupo G. O calendário apertado pesa para um elenco que não tem a profundidade dos rivais da Série A.
Provável escalação do Mirassol (3-5-2): Walter; João Victor, Willian Machado e Lucas Oliveira (Rodrigues); Igor Formiga, Neto Moura, Denílson, Shaylon e Reinaldo; Carlos Eduardo e Edson Carioca. Técnico: Rafael Guanaes.
Destaques individuais de Atlético-MG x Mirassol
Os técnicos
Eduardo Domínguez assumiu o Atlético-MG no início de 2026 e trouxe uma identidade tática clara: organização defensiva, compactação e transições rápidas. O argentino é descrito como disciplinador e pragmático, alguém que prioriza a solidez antes de pensar no ataque. O 4-3-3 virou marca do seu trabalho, e a vitória no clássico contra o Cruzeiro, após a goleada sofrida para o Flamengo, mostra que o elenco comprou sua ideia.
Rafael Guanaes vive situação oposta. O treinador do Mirassol enfrenta a pressão constante de um elenco curto que disputa Brasileirão e Libertadores simultaneamente. A vitória sobre o Corinthians pela rodada 14 aliviou a temperatura, mas o empate com a Chapecoense mostrou que a irregularidade persiste.
Guanaes tem trabalhado com três zagueiros em boa parte dos jogos recentes, tentando dar maior proteção a uma defesa que já sofreu 13 gols na Série A. A gestão dos desfalques entre duas competições será novamente testada em Belo Horizonte.
Análise tática
O Atlético-MG deve se organizar em 4-3-3 com Alan Franco como eixo do meio-campo. Com Lyanco de volta à zaga ao lado de Ivan Román, a defesa ganha em experiência e liderança em relação ao time que enfrentou o Botafogo sem o zagueiro. Cuello pela direita e Bernard pelo centro são os responsáveis pela criação, enquanto Cassierra ocupa a referência.
O Mirassol tende a vir a Belo Horizonte em 3-5-2, sistema que Rafael Guanaes tem utilizado para dar proteção à defesa e explorar as alas. Reinaldo pela esquerda e Igor Formiga pela direita oferecem amplitude, enquanto Carlos Eduardo e Edson Carioca se movimentam no ataque. O plano do Leão deve ser compactar as linhas, ceder a posse e apostar em contra-ataques rápidos.
A principal fragilidade do Mirassol está no setor ofensivo: dez gols em 15 jogos representam uma média de 0,67 gol por partida. O Atlético, apesar dos 18 gols marcados, também não é um time prolífico, mas conta com Cassierra em boa fase e com o fator Arena MRV, onde o Galo soma três vitórias em sete jogos pela Série A.
O palpite de Cassierra marcando a qualquer momento, com odd de 2.30, se sustenta nos dados recentes: quatro gols nas últimas sete partidas do colombiano, que vive o melhor momento desde sua chegada ao clube. O abaixo de 2,5 gols (odd 1.90) também encontra respaldo no perfil cauteloso do Mirassol como visitante e no estilo pragmático de Domínguez, que prioriza não sofrer gols antes de atacar.
Prognóstico de placar exato para Atlético-MG x Mirassol
- O Mirassol não venceu como visitante no Brasileirão 2026
- O Atlético soma três vitórias, três empates e apenas uma derrota como mandante na Série A
- O Mirassol marcou apenas 16 gols em 14 rodadas, um dos piores ataques da competição
- Cassierra marcou quatro gols nas últimas sete partidas e vive o melhor momento da temporada
Resumo dos palpites do Lance! para Atlético-MG x Mirassol
Melhor palpite do jogo: Atlético-MG vence – Odd 2,08 na Betsson
Palpite alternativo: Abaixo de 2,5 gols – Odd 1,66 na Betsosn
Palpite alternativo 2: Atlético-MG vence e ambas as equipes não marcam – Odd 3,50 na Superbet
Palpite alternativo 3: Cassierra marca a qualquer momento – Odd 2,30 na Betano
Palpite de placar exato do Lance!: Atlético-MG 2 x 0 Mirassol – Odd 8,00 na Betsson
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