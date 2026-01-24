menu hamburguer
Fluminense x Flamengo – Palpites, análise e odds

Confira os palpites e as odds para Fluminense x Flamengo pelo Campeonato Carioca

Iesus Paulo
Campina Grande (PB)
Dia 24/01/2026
07:00
Confira os principais palpites, análise detalhada e odds para Fluminense x Flamengo pela quarta rodada do Campeonato Carioca. O confronto acontece neste domingo (25/01), a partir das 18h (horário de Brasília), no Estádio do Maracanã.

Palpite do Lance! para Fluminense x Flamengo (25/01/2026)

O Flamengo retorna aos gramados com força máxima e, no Maracanã, o clássico Fla-Flu costuma ser sinônimo de gols. A expectativa é de um placar mais elástico, com as duas equipes adotando posturas ofensivas e empurradas pela torcida. Tanto Flamengo quanto Fluminense apresentam bom poder de finalização e vivem momentos favoráveis, o que aumenta as chances de explorarem as brechas defensivas do rival e construírem um resultado movimentado.

  1. Três dos últimos cinco jogos do Fluminense terminaram com mais de 2,5 gols
  2. Dois dos últimos três compromissos do Flamengo também tiveram pelo menos três gols
  3. O Fluminense marcou sete gols nas últimas cinco partidas

Outros palpites para Fluminense x Flamengo

O Flamengo conta com um dos elencos mais qualificados do futebol atual e não faltam opções para montar uma escalação forte desde o início. Contra o Vasco, apesar do placar enxuto, a equipe dominou a partida do começo ao fim, controlando posse, ritmo e espaços. Por isso, o segundo melhor palpite recai sobre a vitória rubro-negra. Em confrontos diretos, o Flamengo leva vantagem sobre o Fluminense, com cinco vitórias, três empates e apenas duas derrotas, além de chegar como atual campeão do Brasileirão Série A, da Libertadores e do Campeonato Carioca, reforçando sua condição de favorito.

Ainda assim, é plausível esperar uma reação do Fluminense ao longo da partida, o que abre espaço para o mercado de ambos marcam. Três das últimas cinco partidas do Tricolor terminaram com gols dos dois lados, padrão que também se repetiu em três dos últimos cinco jogos do Flamengo. O cenário aponta para um clássico intenso, com momentos de pressão para ambas as equipes e oportunidades claras de gol.

Por fim, há fortes indícios de um jogo com muitos escanteios a favor do Flamengo. A equipe explora bem os lados do campo e abusa dos cruzamentos na área adversária, gerando volume ofensivo constante. Somente contra o Vasco foram 12 escanteios, e, nas últimas cinco partidas, o Rubro-Negro somou 37 cantos, alcançando uma média elevada de 7,4 escanteios por jogo.

Análise e Forma dos Times

Fluminense - Momento e escalação

O Tricolor vem embalado após vencer o Nova Iguaçu por 3 x 2 na última rodada, em uma partida movimentada, com dois gols de Servena e um de Everaldo. O resultado colocou a equipe na vice-liderança da Taça Guanabara, somando seis pontos e reforçando a confiança do elenco neste início de competição.

Agora, o Fluminense se prepara para um desafio de alto nível diante do Flamengo, no Maracanã, em um clássico que promete intensidade e grande presença de público. Para o confronto, o time ainda não poderá contar com Germán Cano, que segue em recuperação de uma torção no joelho e tem retorno previsto apenas para o fim de fevereiro, o que deve exigir ajustes no setor ofensivo.

Provável escalação do Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Renê; Martinelli, Lucho Acosta e Ganso; Serna, Canobbio e Everaldo. Técnico: Luis Zubeldía

Flamengo - Momento e escalação

O Flamengo conta com um dos elencos mais fortes e completos do futebol sul-americano, o que lhe garante diversas opções para o confronto diante do Fluminense. O Rubro-Negro conquistou seu primeiro triunfo no Campeonato Carioca ao vencer o Vasco por 1 x 0, em um clássico marcado por muita rivalidade e intensidade. Até então, a equipe vinha atuando majoritariamente com jogadores do sub-20, mas a ameaça de um possível rebaixamento no estadual motivou a utilização de atletas mais experientes.

Para o clássico no Maracanã, a expectativa é de um Flamengo mais competitivo, entrando em campo praticamente completo e com confiança renovada após sentir o gosto da vitória. Embalado, o time buscará o segundo triunfo consecutivo justamente em mais um duelo de grande peso, o que aumenta ainda mais a importância e o nível do confronto.

Provável escalação do Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Plata Carrascal, Samuel Lino e Pedro. Técnico: Filipe Luis

Confronto direto e estatísticas de Fluminense e Flamengo

O histórico recente entre Fluminense e Flamengo é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Fluminense e Flamengo

  • 19/11/2025 – Fluminense 2 x 1 Flamengo – (Brasileirão Série A)
  • 20/07/2025 – Flamengo 1 x 0 Fluminense – (Brasileirão Série A)
  • 16/03/2025 – Flamengo 0 x 0 Fluminense – (Campeonato Carioca)
  • 12/03/2025 – Fluminense 1 x 2 Flamengo – (Campeonato Carioca)
  • 08/02/2025 – Fluminense 0 x 0 Flamengo – (Campeonato Carioca)

Estatísticas e curiosidades de Fluminense e Flamengo

  1. O Flamengo finaliza, em média, 13 vezes por partida, o que eleva significativamente as chances de gols ao longo do jogo
  2. O Fluminense sofre cerca de 11,2 chutes por jogo, indicando dificuldades defensivas diante de equipes mais ofensivas
  3. Fluminense e Flamengo concentram grande parte das finalizações dentro da área, com médias de 8,6 e 9,2 chutes por partida, respectivamente, reforçando o potencial de bolas na rede
  4. Em dois dos últimos quatro confrontos diretos entre as equipes, o mercado de ambos marcam foi confirmado
  5. O Fluminense tem cedido, em média, seis escanteios por partida nos últimos dez jogos, o que aumenta a expectativa de cantos a favor do Flamengo

Comparação de Odds para Fluminense x Flamengo

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado ambas as equipes marcam:

CasaMais de 2,5 GolsMenos de 2,5 Gols

Betsson

2,35

1,52

Superbet

2,20

1,53

Bet365

2,40

1,53

Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance! para Fluminense x Flamengo

  1. Mais de 2,5 Gols (2,35 na Betsson)
  2. Flamengo vence (2,08 na Bet365)
  3. Ambos marcam (1,95 na Superbet)
  4. Flamengo: Mais de 5,5 Escanteios (Odds em breve)

