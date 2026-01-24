Fluminense x Flamengo – Palpites, análise e odds
Confira os palpites e as odds para Fluminense x Flamengo pelo Campeonato Carioca
Confira os principais palpites, análise detalhada e odds para Fluminense x Flamengo pela quarta rodada do Campeonato Carioca. O confronto acontece neste domingo (25/01), a partir das 18h (horário de Brasília), no Estádio do Maracanã.
Palpite do Lance! para Fluminense x Flamengo (25/01/2026)
O Flamengo retorna aos gramados com força máxima e, no Maracanã, o clássico Fla-Flu costuma ser sinônimo de gols. A expectativa é de um placar mais elástico, com as duas equipes adotando posturas ofensivas e empurradas pela torcida. Tanto Flamengo quanto Fluminense apresentam bom poder de finalização e vivem momentos favoráveis, o que aumenta as chances de explorarem as brechas defensivas do rival e construírem um resultado movimentado.
- Três dos últimos cinco jogos do Fluminense terminaram com mais de 2,5 gols
- Dois dos últimos três compromissos do Flamengo também tiveram pelo menos três gols
- O Fluminense marcou sete gols nas últimas cinco partidas
Outros palpites para Fluminense x Flamengo
O Flamengo conta com um dos elencos mais qualificados do futebol atual e não faltam opções para montar uma escalação forte desde o início. Contra o Vasco, apesar do placar enxuto, a equipe dominou a partida do começo ao fim, controlando posse, ritmo e espaços. Por isso, o segundo melhor palpite recai sobre a vitória rubro-negra. Em confrontos diretos, o Flamengo leva vantagem sobre o Fluminense, com cinco vitórias, três empates e apenas duas derrotas, além de chegar como atual campeão do Brasileirão Série A, da Libertadores e do Campeonato Carioca, reforçando sua condição de favorito.
Ainda assim, é plausível esperar uma reação do Fluminense ao longo da partida, o que abre espaço para o mercado de ambos marcam. Três das últimas cinco partidas do Tricolor terminaram com gols dos dois lados, padrão que também se repetiu em três dos últimos cinco jogos do Flamengo. O cenário aponta para um clássico intenso, com momentos de pressão para ambas as equipes e oportunidades claras de gol.
Por fim, há fortes indícios de um jogo com muitos escanteios a favor do Flamengo. A equipe explora bem os lados do campo e abusa dos cruzamentos na área adversária, gerando volume ofensivo constante. Somente contra o Vasco foram 12 escanteios, e, nas últimas cinco partidas, o Rubro-Negro somou 37 cantos, alcançando uma média elevada de 7,4 escanteios por jogo.
Análise e Forma dos Times
Fluminense - Momento e escalação
O Tricolor vem embalado após vencer o Nova Iguaçu por 3 x 2 na última rodada, em uma partida movimentada, com dois gols de Servena e um de Everaldo. O resultado colocou a equipe na vice-liderança da Taça Guanabara, somando seis pontos e reforçando a confiança do elenco neste início de competição.
Agora, o Fluminense se prepara para um desafio de alto nível diante do Flamengo, no Maracanã, em um clássico que promete intensidade e grande presença de público. Para o confronto, o time ainda não poderá contar com Germán Cano, que segue em recuperação de uma torção no joelho e tem retorno previsto apenas para o fim de fevereiro, o que deve exigir ajustes no setor ofensivo.
Provável escalação do Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Renê; Martinelli, Lucho Acosta e Ganso; Serna, Canobbio e Everaldo. Técnico: Luis Zubeldía
Flamengo - Momento e escalação
O Flamengo conta com um dos elencos mais fortes e completos do futebol sul-americano, o que lhe garante diversas opções para o confronto diante do Fluminense. O Rubro-Negro conquistou seu primeiro triunfo no Campeonato Carioca ao vencer o Vasco por 1 x 0, em um clássico marcado por muita rivalidade e intensidade. Até então, a equipe vinha atuando majoritariamente com jogadores do sub-20, mas a ameaça de um possível rebaixamento no estadual motivou a utilização de atletas mais experientes.
Para o clássico no Maracanã, a expectativa é de um Flamengo mais competitivo, entrando em campo praticamente completo e com confiança renovada após sentir o gosto da vitória. Embalado, o time buscará o segundo triunfo consecutivo justamente em mais um duelo de grande peso, o que aumenta ainda mais a importância e o nível do confronto.
Provável escalação do Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Plata Carrascal, Samuel Lino e Pedro. Técnico: Filipe Luis
Confronto direto e estatísticas de Fluminense e Flamengo
O histórico recente entre Fluminense e Flamengo é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos cinco jogos entre Fluminense e Flamengo
- 19/11/2025 – Fluminense 2 x 1 Flamengo – (Brasileirão Série A)
- 20/07/2025 – Flamengo 1 x 0 Fluminense – (Brasileirão Série A)
- 16/03/2025 – Flamengo 0 x 0 Fluminense – (Campeonato Carioca)
- 12/03/2025 – Fluminense 1 x 2 Flamengo – (Campeonato Carioca)
- 08/02/2025 – Fluminense 0 x 0 Flamengo – (Campeonato Carioca)
Estatísticas e curiosidades de Fluminense e Flamengo
- O Flamengo finaliza, em média, 13 vezes por partida, o que eleva significativamente as chances de gols ao longo do jogo
- O Fluminense sofre cerca de 11,2 chutes por jogo, indicando dificuldades defensivas diante de equipes mais ofensivas
- Fluminense e Flamengo concentram grande parte das finalizações dentro da área, com médias de 8,6 e 9,2 chutes por partida, respectivamente, reforçando o potencial de bolas na rede
- Em dois dos últimos quatro confrontos diretos entre as equipes, o mercado de ambos marcam foi confirmado
- O Fluminense tem cedido, em média, seis escanteios por partida nos últimos dez jogos, o que aumenta a expectativa de cantos a favor do Flamengo
Comparação de Odds para Fluminense x Flamengo
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado ambas as equipes marcam:
Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.
Resumo dos palpites do Lance! para Fluminense x Flamengo
