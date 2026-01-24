Confira os principais palpites, análise detalhada e odds para Fluminense x Flamengo pela quarta rodada do Campeonato Carioca. O confronto acontece neste domingo (25/01), a partir das 18h (horário de Brasília), no Estádio do Maracanã.

Palpite do Lance! para Fluminense x Flamengo (25/01/2026)

O Flamengo retorna aos gramados com força máxima e, no Maracanã, o clássico Fla-Flu costuma ser sinônimo de gols. A expectativa é de um placar mais elástico, com as duas equipes adotando posturas ofensivas e empurradas pela torcida. Tanto Flamengo quanto Fluminense apresentam bom poder de finalização e vivem momentos favoráveis, o que aumenta as chances de explorarem as brechas defensivas do rival e construírem um resultado movimentado.

Três dos últimos cinco jogos do Fluminense terminaram com mais de 2,5 gols Dois dos últimos três compromissos do Flamengo também tiveram pelo menos três gols O Fluminense marcou sete gols nas últimas cinco partidas

Outros palpites para Fluminense x Flamengo

O Flamengo conta com um dos elencos mais qualificados do futebol atual e não faltam opções para montar uma escalação forte desde o início. Contra o Vasco, apesar do placar enxuto, a equipe dominou a partida do começo ao fim, controlando posse, ritmo e espaços. Por isso, o segundo melhor palpite recai sobre a vitória rubro-negra. Em confrontos diretos, o Flamengo leva vantagem sobre o Fluminense, com cinco vitórias, três empates e apenas duas derrotas, além de chegar como atual campeão do Brasileirão Série A, da Libertadores e do Campeonato Carioca, reforçando sua condição de favorito.

Ainda assim, é plausível esperar uma reação do Fluminense ao longo da partida, o que abre espaço para o mercado de ambos marcam. Três das últimas cinco partidas do Tricolor terminaram com gols dos dois lados, padrão que também se repetiu em três dos últimos cinco jogos do Flamengo. O cenário aponta para um clássico intenso, com momentos de pressão para ambas as equipes e oportunidades claras de gol.

Por fim, há fortes indícios de um jogo com muitos escanteios a favor do Flamengo. A equipe explora bem os lados do campo e abusa dos cruzamentos na área adversária, gerando volume ofensivo constante. Somente contra o Vasco foram 12 escanteios, e, nas últimas cinco partidas, o Rubro-Negro somou 37 cantos, alcançando uma média elevada de 7,4 escanteios por jogo.

Análise e Forma dos Times

Fluminense - Momento e escalação

O Tricolor vem embalado após vencer o Nova Iguaçu por 3 x 2 na última rodada, em uma partida movimentada, com dois gols de Servena e um de Everaldo. O resultado colocou a equipe na vice-liderança da Taça Guanabara, somando seis pontos e reforçando a confiança do elenco neste início de competição.

Agora, o Fluminense se prepara para um desafio de alto nível diante do Flamengo, no Maracanã, em um clássico que promete intensidade e grande presença de público. Para o confronto, o time ainda não poderá contar com Germán Cano, que segue em recuperação de uma torção no joelho e tem retorno previsto apenas para o fim de fevereiro, o que deve exigir ajustes no setor ofensivo.

Provável escalação do Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Renê; Martinelli, Lucho Acosta e Ganso; Serna, Canobbio e Everaldo. Técnico: Luis Zubeldía

Flamengo - Momento e escalação

O Flamengo conta com um dos elencos mais fortes e completos do futebol sul-americano, o que lhe garante diversas opções para o confronto diante do Fluminense. O Rubro-Negro conquistou seu primeiro triunfo no Campeonato Carioca ao vencer o Vasco por 1 x 0, em um clássico marcado por muita rivalidade e intensidade. Até então, a equipe vinha atuando majoritariamente com jogadores do sub-20, mas a ameaça de um possível rebaixamento no estadual motivou a utilização de atletas mais experientes.

Para o clássico no Maracanã, a expectativa é de um Flamengo mais competitivo, entrando em campo praticamente completo e com confiança renovada após sentir o gosto da vitória. Embalado, o time buscará o segundo triunfo consecutivo justamente em mais um duelo de grande peso, o que aumenta ainda mais a importância e o nível do confronto.

Provável escalação do Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Plata Carrascal, Samuel Lino e Pedro. Técnico: Filipe Luis

Confronto direto e estatísticas de Fluminense e Flamengo

O histórico recente entre Fluminense e Flamengo é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Fluminense e Flamengo

19/11/2025 – Fluminense 2 x 1 Flamengo – (Brasileirão Série A)

20/07/2025 – Flamengo 1 x 0 Fluminense – (Brasileirão Série A)

16/03/2025 – Flamengo 0 x 0 Fluminense – (Campeonato Carioca)

12/03/2025 – Fluminense 1 x 2 Flamengo – (Campeonato Carioca)

08/02/2025 – Fluminense 0 x 0 Flamengo – (Campeonato Carioca)

Estatísticas e curiosidades de Fluminense e Flamengo

O Flamengo finaliza, em média, 13 vezes por partida, o que eleva significativamente as chances de gols ao longo do jogo O Fluminense sofre cerca de 11,2 chutes por jogo, indicando dificuldades defensivas diante de equipes mais ofensivas Fluminense e Flamengo concentram grande parte das finalizações dentro da área, com médias de 8,6 e 9,2 chutes por partida, respectivamente, reforçando o potencial de bolas na rede Em dois dos últimos quatro confrontos diretos entre as equipes, o mercado de ambos marcam foi confirmado O Fluminense tem cedido, em média, seis escanteios por partida nos últimos dez jogos, o que aumenta a expectativa de cantos a favor do Flamengo

Comparação de Odds para Fluminense x Flamengo

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado ambas as equipes marcam:

Casa Mais de 2,5 Gols Menos de 2,5 Gols Betsson 2,35 1,52 Superbet 2,20 1,53 Bet365 2,40 1,53

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance! para Fluminense x Flamengo

Mais de 2,5 Gols (2,35 na Betsson) Flamengo vence (2,08 na Bet365) Ambos marcam (1,95 na Superbet) Flamengo: Mais de 5,5 Escanteios (Odds em breve)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.