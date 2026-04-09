Santos x Atlético-MG – Palpites, análise e odds (11/04)

O Santos recebe o Atlético-MG na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O duelo coloca frente a frente duas equipes que vivem momentos distintos na temporada, mas que chegam ao sábado com um ingrediente em comum: ambas perderam suas estreias na Copa Sul-Americana na quarta-feira (8) e precisam de uma reação imediata no cenário nacional.

O Peixe ocupa a 15ª posição, com dez pontos em dez rodadas, e precisa somar em casa para se afastar da zona de rebaixamento. O Galo, por sua vez, aparece em oitavo lugar, com 14 pontos, e tenta emplacar a terceira vitória consecutiva no Brasileirão, algo que não consegue desde 2023. O confronto ainda carrega o peso simbólico do reencontro de Cuca com o clube onde conquistou Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil.

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Análise da partida

O Santos vive um início de Brasileirão abaixo das expectativas. São duas vitórias, quatro empates e quatro derrotas, com 13 gols marcados e 16 sofridos. A média de um ponto por jogo preocupa, e a derrota por 3 x 1 para o Flamengo no Maracanã, na última rodada, escancarou fragilidades defensivas que o técnico Cuca ainda não conseguiu resolver.

Em casa, os números são um pouco mais animadores: duas vitórias, dois empates e uma derrota em cinco jogos na Vila Belmiro. O triunfo por 2 x 0 sobre o Remo, na nona rodada, com gols de Thaciano e Moisés, foi o último resultado positivo do time. Neymar teve participação direta nos dois gols naquela partida.

O Atlético-MG, por outro lado, embalou após um período difícil. A goleada de 4 x 0 sobre a Chapecoense como visitante e a vitória por 2 x 1 contra o Athletico-PR na Arena MRV, com gols de Victor Hugo e Gustavo Scarpa, colocaram o time em oitavo lugar. São duas vitórias consecutivas no Brasileirão, e o elenco de Eduardo Domínguez busca algo inédito desde 2023: três triunfos seguidos na elite.

O problema para o Galo é o desempenho fora de casa. Nos últimos três anos de Brasileirão, o Atlético soma apenas oito vitórias em 43 jogos como visitante. A última vitória longe de Belo Horizonte foi justamente a goleada sobre a Chapecoense, pela nona rodada. Antes disso, o histórico era de tropeços constantes.

Na Sul-Americana, ambos os times estrearam com derrota na quarta-feira. O Santos perdeu por 1 x 0 para o Deportivo Cuenca no Equador, enquanto o Atlético caiu por 2 x 1 para o Puerto Cabello na Venezuela. O detalhe relevante é que Domínguez poupou titulares como Hulk, Victor Hugo, Alan Franco e Renan Lodi, que ficaram em Belo Horizonte se preparando para o jogo de sábado.

Palpites para Santos x Atlético-MG

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Confrontos diretos

O último encontro entre Santos e Atlético-MG terminou em 1 x 1, resultado que reflete o equilíbrio recente do confronto. Nos cinco jogos mais recentes entre as equipes, o Santos venceu uma vez, houve dois empates e o Galo levou a melhor em duas ocasiões.

Na Vila Belmiro, porém, o cenário muda. A última vitória do Atlético-MG como visitante no estádio santista aconteceu em 2022, quando Hulk e Nacho Fernández marcaram no 2 x 1, com Marcos Leonardo descontando para o Peixe. São apenas seis vitórias atleticanas em 35 jogos na Vila, em todas as competições. O tabu é real e pesa.

O histórico geral do confronto é extenso e equilibrado, como costuma ser entre dois dos maiores clubes do futebol brasileiro. Em mais de 100 duelos, a alternância de protagonismo é a regra, com fases de domínio de cada lado. Na era dos pontos corridos, o mando de campo tende a ser determinante.

Notícias de Santos e Atlético-MG

Santos: desfalques e dúvidas

O principal desfalque confirmado é o atacante Barreal, que levou o terceiro cartão amarelo na derrota para o Flamengo e cumpre suspensão automática. Por outro lado, Cuca recebe dois retornos importantes: Neymar e Rony voltam após cumprirem suspensão e devem ser titulares.

Gabriel Barbosa passou por um novo procedimento médico na semana e é tratado como dúvida, embora tenha atuado no segundo tempo contra o Flamengo antes do período de tratamento. Gabriel Menino segue com dores no músculo posterior da coxa direita e dificilmente terá condições de jogo. Igor Vinícius foi diagnosticado com um pequeno edema no quadríceps na semana anterior, mas já retomou atividades e deve ser relacionado.

Provável escalação do Santos (4-3-3): Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Christian Oliva, Zé Rafael e Neymar; Rony, Gabigol e Thaciano. Técnico: Cuca.

Atlético-MG: desfalques e dúvidas

Eduardo Domínguez preservou seus principais jogadores na derrota para o Puerto Cabello na Sul-Americana. Hulk, Victor Hugo, Alan Franco, Ruan e Renan Lodi ficaram em Belo Horizonte e chegam descansados para o confronto na Vila Belmiro.

O meio-campista Patrick segue no departamento médico após cirurgia no joelho direito e é ausência certa. O zagueiro Terán trata dores no tornozelo direito e é dúvida. Maycon se recuperou de uma lesão na panturrilha esquerda e reforça o elenco. O lateral Esquivel também é dúvida e será reavaliado.

Provável escalação do Atlético-MG (4-3-3): Everson; Ruan, Lyanco, Júnior Alonso e Renan Lodi; Alan Franco, Victor Hugo e Gustavo Scarpa; Cuello, Hulk e Bernard. Técnico: Eduardo Domínguez.

Destaques individuais de Santos x Atlético-MG

Jogador destaque · Santos Neymar Jr 3 Gols no Brasileirão 2026 Decisivo Aproveitamento cai pela metade sem ele Criativo Líder em passes decisivos do elenco Volta Retorna após cumprir suspensão Jogador destaque · Atlético-MG Hulk 4 Gols na temporada 2026 4 Assistências de Scarpa no Brasileirão Poupado Descansou na Sul-Americana Ídolo Último a marcar na Vila pelo Galo (2022)

Os técnicos

Cuca reencontra o clube onde viveu seus maiores momentos como treinador. No comando do Atlético-MG, conquistou a Copa Libertadores de 2013, o Brasileirão de 2021 e a Copa do Brasil no mesmo ano. A trajetória dá ao técnico um conhecimento profundo da mentalidade e dos processos do adversário. No Santos, Cuca ainda busca identidade tática após um início irregular no Brasileirão, mas a vitória sobre o Remo mostrou que o time pode render quando Neymar está em campo e o meio-campo funciona em conjunto.

Eduardo Domínguez assumiu o Atlético-MG no início de 2026 e trouxe a escola tática argentina. O ex-treinador de Independiente e Colón prioriza organização defensiva e transições rápidas. Após um começo difícil, com quatro derrotas em dez rodadas, o Galo engrenou nas últimas semanas. Duas vitórias consecutivas, com sete gols marcados e apenas um sofrido, mostram que o grupo começa a assimilar as ideias do comandante. O revés na Sul-Americana não preocupa tanto, já que o time titular foi preservado.

Análise tática

O Santos de Cuca deve se organizar em um 4-3-3 ofensivo, com Neymar como meia centralizado que flutua entre as linhas. A volta do camisa 10 muda completamente a dinâmica do Peixe, que sem ele tem o aproveitamento cortado pela metade. Thaciano e Rony ocupam as pontas, com Gabigol como referência. O plano será dominar a posse, explorar a criatividade de Neymar e buscar triangulações pelos lados, forçando o Atlético a recuar.

O problema é a defesa. Sem Gabriel Menino e com dúvidas no setor, o Santos tende a deixar espaços nas costas dos laterais quando o time avança. O Atlético-MG, com Cuello e Bernard nas pontas, tem velocidade de sobra para explorar esses espaços em transições rápidas.

Domínguez deve escalar o Galo em 4-3-3 com um bloco médio-compacto. Victor Hugo é o motor do meio-campo, enquanto Gustavo Scarpa opera como construtor de jogadas. Hulk, aos 39 anos, continua sendo a principal referência ofensiva e deve atuar centralizado, com liberdade para cair pela direita.

A principal fragilidade do Atlético como visitante está na perda de intensidade na pressão alta, algo que funciona bem na Arena MRV mas tende a diminuir longe de casa. Cuca conhece essa fragilidade. O Santos precisa impor ritmo desde o início e não deixar o Galo se organizar no bloco baixo, onde é mais difícil de penetrar.

Prognóstico de placar exato para Santos x Atlético-MG

🎯 Palpite do Lance! Santos 2 x 1 Atlético-MG O retorno de Neymar e Rony deve dar ao Santos o fôlego ofensivo que faltou nas últimas rodadas, e a Vila Belmiro segue como território hostil para o Galo. Contudo, a qualidade individual do Atlético-MG nas transições garante ao menos um gol visitante, mantendo a partida aberta até o apito final. Sete dos últimos dez confrontos entre Santos e Atlético-MG tiveram gols de ambos os lados

dos últimos confrontos entre Santos e Atlético-MG tiveram gols de ambos os lados O Atlético-MG venceu apenas seis vezes em 35 jogos como visitante na Vila Belmiro em todas as competições

vezes em jogos como visitante na Vila Belmiro em todas as competições O Santos tem duas vitórias, dois empates e apenas uma derrota como mandante no Brasileirão 2026

vitórias, empates e apenas derrota como mandante no Brasileirão 2026 O Galo perdeu para o Puerto Cabello na quarta-feira (8), quebrando a sequência de duas vitórias

Resumo dos palpites do Lance para Santos x Atlético-MG