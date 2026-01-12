Roma x Torino – Palpites, análise e odds

Confira os palpites do Lance para Roma x Torino pela oitavas de final da Copa da Itália. O duelo acontece nesta terça-feira, 13 de janeiro, às 17h (horário de Brasília). A bola rola no Olímpico de Roma, e aqui, confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para Roma x Torino (13/01/26)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Os times se enfrentam em uma partida decisiva que vale a classificação para a próxima fase da Copa da Itália. O palpite principal aponta para um jogo duro e muito disputado, com as equipes buscando a vitória a qualquer custo. Diante desse cenário, a expectativa é de uma quantidade relativamente alta de cartões, já que os zagueiros tendem a adotar uma postura mais firme para travar as ações ofensivas do adversário.

As partidas recentes de ambas as equipes seguem esse mesmo padrão, com jogos mais físicos e muitas infrações, o que reforça a expectativa de ao menos quatro cartões distribuídos ao longo do confronto. Com base nos prognósticos atuais, esse mercado se mostra uma das melhores opções para o duelo no cenário italiano.

A equipe do Torino ultrapassou a marca de 3,5 cartões em três dos últimos cinco jogos

Quatro de cinco compromissos recentes da Roma terminaram com mais de 3,5 cartões

A Roma alcançou a média de apenas dois cartões nas últimas dez partidas

Outros palpites para Roma x Torino

O segundo melhor palpite é para um jogo apertado, com placar bem justo e as equipes focadas inteiramente na vitória. As defesas estarão firmes para aguentar a pressão durante os dois tempos, e por isso, esperamos menos de 2,5 gols. Em confrontos diretos, as equipes de Roma e Torino fizeram menos de 2,5 gols em seis de sete jogos recentes. Vale lembrar que A equipe de Roma não ultrapassou dois gols de placar em 18 das últimas 25 partidas.

A expectativa é para que no tempo normal apenas uma das equipes marque, e em 72% das partidas recentes de Roma o mercado de ambos marcam não se concretizou. Três de cinco jogos recentes de Torino não terminaram com as duas redes balançando.

Por fim, confiamos em uma partida com escanteios reduzidos, com os dois times focados em ataques mais centrais, evitando cruzamentos desnecessários. Quatro dos últimos cinco jogos do Roma tiveram no máximo nove escanteios. Quando o Torino entrou em campo nas últimas cinco partidas, apenas uma ultrapassou a marca de 9,5 escanteios.

Análise e Forma dos Times

Roma - Momento e escalação

A equipe da Roma vive um bom momento na temporada, vindo de vitórias sobre Sassuolo e Lecce, ambas pelo placar de 2 x 0. Apesar da derrota para a Atalanta, o time havia vencido o Genoa por 3 x 1 anteriormente, demonstrando consistência e regularidade. Diante desse cenário, a Roma aparece como favorita para avançar à próxima fase da Copa da Itália.

Para o confronto, porém, o técnico terá desfalques importantes. Os centroavantes Evan Ferguson e Artem Dovbyk estão fora, assim como o zagueiro Evan N'Dicka e o meia Lorenzo Pellegrini, que seguem no departamento médico.

Provável escalação de Roma: Mile Svilar; Mario Hermoso, Jan Ziółkowski e Gianluca Mancini; Konstantinos Tsimikas, Bryan Cristante, Manu Kone e Zeki Celik; Niccolò Pisilli e Matías Soulé; Paulo Dybala. Técnico: Gian Piero Gasperini

Torino - Momento e escalação

A equipe do Torino garantiu vaga nas oitavas de final da Copa da Itália após vencer o Pisa por 1 x 0. No Campeonato Italiano, o time também apresentou bons momentos, com vitórias expressivas sobre o Hellas Verona por 3 x 0 e sobre o Sassuolo por 1 x 0. Em contrapartida, sofreu derrotas para Atalanta, Udinese e Cagliari, o que indica um momento de equilíbrio na temporada.

Diante da Roma, o Torino precisará de um ajuste tático eficiente para buscar a classificação. Para o confronto, o lateral Marcus Pedersen e o meia Ivan Ilić são dúvidas após sofrerem lesões musculares na partida anterior. Já o zagueiro Adam Masina está fora, pois se encontra a serviço de sua seleção.

Provável escalação do Torino: Alberto Paleari; Saúl Coco, Guillermo Maripan e Ardian Ismajli; Valentino Lazaro, Nikola Vlašić, Emirhan İlkhan, Cesare Casadei e Zakaria Aboukhlal; Alieu Njie e Giovanni Simeone. Técnico: Marco Baroni

Confronto direto e estatísticas de Roma e Torino

O histórico recente entre Roma e Torino fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Roma e Torino

14/09/2025 – AS Roma 0 x 1 Torino – Campeonato Italiano

25/05/2025 – Torino 0 x 2 AS Roma – Campeonato Italiano

31/10/2024 – AS Roma 1 x 0 Torino – Campeonato Italiano

26/02/2024 – AS Roma 3 x 2 Torino – Campeonato Italiano

24/09/2023 – Torino 1 x 1 AS Roma – Campeonato Italiano

Estatísticas e curiosidades de Roma e Torino

O Torino registra média de apenas 1,5 cartões nos últimos dez compromissos Quando a Roma enfrentou outros adversários, quatro de seis confrontos recentes terminaram com menos de 2,5 gols Nas últimas dez partidas, as duas equipes somaram média de apenas 2,2 gols por jogo Em oito jogos recentes, o Torino marcou apenas um gol ou não marcou Os três últimos jogos da Roma terminaram sem ambos marcam Em confrontos diretos, as equipes apresentam média de 8,8 escanteios nas últimas dez partidas

Comparação de Odds para Roma x Torino

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols:

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance para Roma x Torino

Mais de 3,5 Cartões (2,45 na Betano) Menos de 2,5 Gols (1,80 na Bet365) Ambos marcam: Não (1,68 na Betsson) Menos de 9,5 Escanteios (1,61 na Bet365)

