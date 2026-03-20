Remo x Bahia – Palpites, análise e odds (22/03)
Confira os palpites e informações de Remo x Bahia pelo Campeonato Brasileiro
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O Bahia viaja a Belém para enfrentar o Remo no Estádio Mangueirão, domingo, 22 de março, às 16h (horário de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro Série A de 2026. O Tricolor de Aço é o único invicto da competição, com quatro vitórias e dois empates em seis jogos, somando 14 pontos e ocupando a terceira posição na tabela. Uma vitória fora de casa colocaria a equipe de Rogério Ceni na briga direta pela liderança, a apenas um ponto de Palmeiras e São Paulo.
Do outro lado, o Remo vive situação oposta. O Leão Azul divide a lanterna do Brasileirão com o Cruzeiro, com três pontos em sete rodadas. A equipe comandada por Léo Condé ainda não venceu na competição e chega pressionada por uma sequência de três derrotas consecutivas. O contexto impõe urgência ao clube paraense, que precisa reagir antes que a distância para os concorrentes diretos se torne irreversível.
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
Análise da partida
O momento do Remo inspira preocupação. Nos últimos cinco jogos pelo Brasileirão, o Leão Azul somou apenas dois empates (3 x 3 com o Atlético-MG e 1 x 1 com o Internacional) e sofreu três derrotas seguidas: 0 x 2 para o Fluminense em casa, 0 x 1 para o Coritiba fora e 0 x 3 para o Flamengo no Maracanã.
Em casa, o desempenho também não anima. O Remo disputou três partidas como mandante no Brasileirão e não venceu nenhuma delas. São dois empates e uma derrota no Mangueirão, com apenas quatro gols marcados e cinco sofridos.
O saldo de gols do time paraense é de menos oito, o pior da competição ao lado do Cruzeiro. A defesa já foi vazada 11 vezes em sete jogos, média superior a 1,5 gol sofrido por partida.
O Bahia, em contrapartida, apresenta números de candidato ao título. Com 77% de aproveitamento, o Tricolor tem a melhor campanha como visitante da Série A: três vitórias em três jogos fora de Salvador. Os resultados incluem triunfos sobre Corinthians, Vasco e Internacional.
A solidez defensiva chama atenção. A equipe de Rogério Ceni sofreu apenas três gols em seis partidas, a melhor marca da competição. No ataque, são oito gols marcados, com a artilharia distribuída entre Jean Lucas, Luciano Juba e Willian José, cada um com dois gols na Série A.
Além do Brasileirão, o Bahia conquistou o título do Campeonato Baiano nas últimas semanas, vencendo o rival Vitória na decisão. A confiança do elenco está em alta.
Se vencer em Belém, o Tricolor fará história: será a quarta vitória consecutiva fora de casa no Brasileirão, algo inédito para o clube desde a implementação do formato de pontos corridos em 2003.
Outros palpites para Remo x Bahia
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Remo e Bahia não se enfrentam há mais de uma década. O último duelo aconteceu em 2012, pela segunda fase da Copa do Brasil. O Remo venceu o jogo de ida por 2 x 1 em Belém, mas o Bahia devolveu com uma goleada de 4 x 0 em Salvador e avançou no torneio.
Na história da Série A, o retrospecto é amplamente favorável ao Tricolor. Em sete jogos na primeira divisão, o Bahia venceu três e empatou quatro. O Remo nunca derrotou o clube baiano no Campeonato Brasileiro. O último confronto na elite aconteceu em 1994, com triunfo do Bahia por 1 x 0.
No panorama geral, considerando todas as competições e amistosos, são 27 jogos entre as equipes: 12 vitórias do Bahia, sete do Remo e oito empates. A superioridade histórica tricolor é evidente.
Vale destacar que este será o primeiro encontro entre os clubes na Série A em mais de 30 anos. O Remo retorna à elite do futebol brasileiro nesta temporada após três décadas na divisão de acesso.
Notícias do Remo e do Bahia
Remo: desfalques e dúvidas
O Remo tem ao menos quatro desfalques confirmados para o duelo. O lateral João Lucas e o meia Diego Hernández tratam de trauma no joelho e seguem fora. O lateral-direito Sávio se recupera de lesão na coxa, e o atacante Eduardo Melo está afastado por contusão no bíceps.
Na última partida, contra o Flamengo, Léo Condé mudou a formação e adotou uma linha de três zagueiros com Marcelinho, Marllon e Duplexe Tchamba. A tendência é que o treinador mantenha o esquema, buscando mais proteção defensiva.
Escalação provável do Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Duplexe Tchamba e Kayky Almeida; Leonel Picco (Zé Welison), Zé Ricardo e Patrick de Paula; Jajá Silva, Alef Manga e Vitor Bueno. Técnico: Léo Condé.
Bahia: desfalques e dúvidas
O Bahia não tem desfalques graves para a partida. Rogério Ceni deve manter a base que venceu o Bragantino por 2 x 0 na rodada anterior. O volante Caio Alexandre e o meia Rodrigo Nestor disputam uma vaga no meio-campo, mas ambos estão à disposição.
O atacante Cristian Olivera e o jovem Mateo Sanabria também brigam por posição no setor ofensivo. Éverton Ribeiro, o jogador com a maior avaliação do time na temporada (7.90 no FotMob), ficou no banco contra o Bragantino e pode ser opção para o segundo tempo.
Escalação provável do Bahia: Ronaldo; Luciano Juba, Santiago Ramos Mingo, Gabriel Xavier e Nicolás Acevedo; Caio Alexandre, Erick e Jean Lucas; Erick Pulga, Willian José e Cristian Olivera. Técnico: Rogério Ceni.
Destaques individuais de Remo x Bahia
Os técnicos
Rogério Ceni comanda o Bahia desde 2023 e vive sua fase mais estável no clube. Com 138 jogos à frente do Tricolor e aproveitamento de 52%, o ex-goleiro consolidou um estilo de jogo propositivo e organizado. A conquista do Campeonato Baiano 2026 e o início arrasador no Brasileirão reforçam sua autoridade no vestiário.
Léo Condé assumiu o Remo no início da temporada e enfrenta o desafio de manter o time na Série A após o acesso histórico. A campanha ruim no Brasileirão pressiona o treinador, que acumula quatro derrotas e nenhuma vitória na competição.
Curiosamente, Condé é o técnico que Ceni mais enfrentou no comando do Bahia: são oito duelos anteriores, com três vitórias de Ceni, duas de Condé e três empates. A rivalidade entre os dois remonta aos tempos de Ba-Vi, quando Condé dirigia o Vitória e chegou a conquistar o Campeonato Baiano de 2024 sobre o Bahia.
Análise tática
O Bahia deve atuar no 4-3-3 que se tornou marca registrada de Rogério Ceni. O sistema prioriza a posse de bola, com os laterais (Luciano Juba pela esquerda e Acevedo pela direita) subindo para criar superioridade numérica. O meio-campo de Jean Lucas, Erick e Caio Alexandre combina intensidade na marcação com capacidade de filtrar jogadas.
A velocidade dos pontas Erick Pulga e Cristian Olivera é uma arma para explorar os espaços deixados pela defesa do Remo, que sofreu 11 gols e demonstra fragilidade nas transições defensivas.
O Remo, por sua vez, deve apostar em uma linha de cinco defensores para fechar os espaços centrais. Léo Condé tem utilizado o 3-5-2 ou 3-4-3, com Vitor Bueno atuando como meia avançado por trás de Alef Manga. A ideia é compactar o time atrás e explorar os contra-ataques, usando a velocidade de Jajá Silva e Alef Manga nos lances de transição.
O principal confronto tático está nas laterais. O Bahia costuma atacar com seus laterais projetados, e a linha de três do Remo pode sofrer se os alas paraenses (Kayky Almeida e Marcelinho) não conseguirem dobrar a marcação a tempo. Willian José, referência fixa na área, também representa um problema para a zaga remista nas bolas aéreas.
Prognóstico de placar exato para Remo x Bahia
- O Remo não venceu nenhuma das sete partidas no Brasileirão e perdeu as três últimas
- O Bahia venceu todos os três jogos fora de casa na Série A, sem sofrer gol em dois deles
- A defesa tricolor é a melhor da competição, com apenas três gols sofridos em seis jogos
- O Bahia nunca perdeu para o Remo na história da Série A (três vitórias e quatro empates)
- O Remo tem quatro desfalques confirmados e enfrenta instabilidade tática
Resumo dos palpites do Lance para Remo x Bahia
Melhor palpite do jogo: Bahia vence (moneyline visitante) – Odd 2,12 na Betsson
Palpite alternativo: Menos de 2,5 gols no total – Odd 1,87 na Betsson
Palpite alternativo 2: Bahia vence e menos de 3,5 gols – Odd 3,10 na Superbet
Palpite alternativo 3: Bahia vence sem sofrer gols – Odd 4,00 na Betano
Palpite de placar exato do Lance!: Remo 0 x 2 Bahia – Odd 11,00 na Betsson
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