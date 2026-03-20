Remo x Bahia – Palpites, análise e odds (22/03)

O Bahia viaja a Belém para enfrentar o Remo no Estádio Mangueirão, domingo, 22 de março, às 16h (horário de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro Série A de 2026. O Tricolor de Aço é o único invicto da competição, com quatro vitórias e dois empates em seis jogos, somando 14 pontos e ocupando a terceira posição na tabela. Uma vitória fora de casa colocaria a equipe de Rogério Ceni na briga direta pela liderança, a apenas um ponto de Palmeiras e São Paulo.

Do outro lado, o Remo vive situação oposta. O Leão Azul divide a lanterna do Brasileirão com o Cruzeiro, com três pontos em sete rodadas. A equipe comandada por Léo Condé ainda não venceu na competição e chega pressionada por uma sequência de três derrotas consecutivas. O contexto impõe urgência ao clube paraense, que precisa reagir antes que a distância para os concorrentes diretos se torne irreversível.

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Análise da partida

O momento do Remo inspira preocupação. Nos últimos cinco jogos pelo Brasileirão, o Leão Azul somou apenas dois empates (3 x 3 com o Atlético-MG e 1 x 1 com o Internacional) e sofreu três derrotas seguidas: 0 x 2 para o Fluminense em casa, 0 x 1 para o Coritiba fora e 0 x 3 para o Flamengo no Maracanã.

Em casa, o desempenho também não anima. O Remo disputou três partidas como mandante no Brasileirão e não venceu nenhuma delas. São dois empates e uma derrota no Mangueirão, com apenas quatro gols marcados e cinco sofridos.

O saldo de gols do time paraense é de menos oito, o pior da competição ao lado do Cruzeiro. A defesa já foi vazada 11 vezes em sete jogos, média superior a 1,5 gol sofrido por partida.

O Bahia, em contrapartida, apresenta números de candidato ao título. Com 77% de aproveitamento, o Tricolor tem a melhor campanha como visitante da Série A: três vitórias em três jogos fora de Salvador. Os resultados incluem triunfos sobre Corinthians, Vasco e Internacional.

A solidez defensiva chama atenção. A equipe de Rogério Ceni sofreu apenas três gols em seis partidas, a melhor marca da competição. No ataque, são oito gols marcados, com a artilharia distribuída entre Jean Lucas, Luciano Juba e Willian José, cada um com dois gols na Série A.

Além do Brasileirão, o Bahia conquistou o título do Campeonato Baiano nas últimas semanas, vencendo o rival Vitória na decisão. A confiança do elenco está em alta.

Se vencer em Belém, o Tricolor fará história: será a quarta vitória consecutiva fora de casa no Brasileirão, algo inédito para o clube desde a implementação do formato de pontos corridos em 2003.

Outros palpites para Remo x Bahia

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Remo e Bahia não se enfrentam há mais de uma década. O último duelo aconteceu em 2012, pela segunda fase da Copa do Brasil. O Remo venceu o jogo de ida por 2 x 1 em Belém, mas o Bahia devolveu com uma goleada de 4 x 0 em Salvador e avançou no torneio.

Na história da Série A, o retrospecto é amplamente favorável ao Tricolor. Em sete jogos na primeira divisão, o Bahia venceu três e empatou quatro. O Remo nunca derrotou o clube baiano no Campeonato Brasileiro. O último confronto na elite aconteceu em 1994, com triunfo do Bahia por 1 x 0.

No panorama geral, considerando todas as competições e amistosos, são 27 jogos entre as equipes: 12 vitórias do Bahia, sete do Remo e oito empates. A superioridade histórica tricolor é evidente.

Vale destacar que este será o primeiro encontro entre os clubes na Série A em mais de 30 anos. O Remo retorna à elite do futebol brasileiro nesta temporada após três décadas na divisão de acesso.

Notícias do Remo e do Bahia

Remo: desfalques e dúvidas

O Remo tem ao menos quatro desfalques confirmados para o duelo. O lateral João Lucas e o meia Diego Hernández tratam de trauma no joelho e seguem fora. O lateral-direito Sávio se recupera de lesão na coxa, e o atacante Eduardo Melo está afastado por contusão no bíceps.

Na última partida, contra o Flamengo, Léo Condé mudou a formação e adotou uma linha de três zagueiros com Marcelinho, Marllon e Duplexe Tchamba. A tendência é que o treinador mantenha o esquema, buscando mais proteção defensiva.

Escalação provável do Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Duplexe Tchamba e Kayky Almeida; Leonel Picco (Zé Welison), Zé Ricardo e Patrick de Paula; Jajá Silva, Alef Manga e Vitor Bueno. Técnico: Léo Condé.

Bahia: desfalques e dúvidas

O Bahia não tem desfalques graves para a partida. Rogério Ceni deve manter a base que venceu o Bragantino por 2 x 0 na rodada anterior. O volante Caio Alexandre e o meia Rodrigo Nestor disputam uma vaga no meio-campo, mas ambos estão à disposição.

O atacante Cristian Olivera e o jovem Mateo Sanabria também brigam por posição no setor ofensivo. Éverton Ribeiro, o jogador com a maior avaliação do time na temporada (7.90 no FotMob), ficou no banco contra o Bragantino e pode ser opção para o segundo tempo.

Escalação provável do Bahia: Ronaldo; Luciano Juba, Santiago Ramos Mingo, Gabriel Xavier e Nicolás Acevedo; Caio Alexandre, Erick e Jean Lucas; Erick Pulga, Willian José e Cristian Olivera. Técnico: Rogério Ceni.

Destaques individuais de Remo x Bahia

Jogador destaque · Remo Patrick de Paula 7,12 Nota média na Série A (FotMob) 2 Assistências no Brasileirão 6 Jogos como titular na Série A Líder Melhor avaliação do elenco remista Jogador destaque · Bahia Éverton Ribeiro 7,90 Nota média na Série A (FotMob) 1 Assistência no Brasileirão 6 Jogos na Série A 2026 Craque Melhor avaliação do elenco tricolor

Os técnicos

Rogério Ceni comanda o Bahia desde 2023 e vive sua fase mais estável no clube. Com 138 jogos à frente do Tricolor e aproveitamento de 52%, o ex-goleiro consolidou um estilo de jogo propositivo e organizado. A conquista do Campeonato Baiano 2026 e o início arrasador no Brasileirão reforçam sua autoridade no vestiário.

Léo Condé assumiu o Remo no início da temporada e enfrenta o desafio de manter o time na Série A após o acesso histórico. A campanha ruim no Brasileirão pressiona o treinador, que acumula quatro derrotas e nenhuma vitória na competição.

Curiosamente, Condé é o técnico que Ceni mais enfrentou no comando do Bahia: são oito duelos anteriores, com três vitórias de Ceni, duas de Condé e três empates. A rivalidade entre os dois remonta aos tempos de Ba-Vi, quando Condé dirigia o Vitória e chegou a conquistar o Campeonato Baiano de 2024 sobre o Bahia.

Análise tática

O Bahia deve atuar no 4-3-3 que se tornou marca registrada de Rogério Ceni. O sistema prioriza a posse de bola, com os laterais (Luciano Juba pela esquerda e Acevedo pela direita) subindo para criar superioridade numérica. O meio-campo de Jean Lucas, Erick e Caio Alexandre combina intensidade na marcação com capacidade de filtrar jogadas.

A velocidade dos pontas Erick Pulga e Cristian Olivera é uma arma para explorar os espaços deixados pela defesa do Remo, que sofreu 11 gols e demonstra fragilidade nas transições defensivas.

O Remo, por sua vez, deve apostar em uma linha de cinco defensores para fechar os espaços centrais. Léo Condé tem utilizado o 3-5-2 ou 3-4-3, com Vitor Bueno atuando como meia avançado por trás de Alef Manga. A ideia é compactar o time atrás e explorar os contra-ataques, usando a velocidade de Jajá Silva e Alef Manga nos lances de transição.

O principal confronto tático está nas laterais. O Bahia costuma atacar com seus laterais projetados, e a linha de três do Remo pode sofrer se os alas paraenses (Kayky Almeida e Marcelinho) não conseguirem dobrar a marcação a tempo. Willian José, referência fixa na área, também representa um problema para a zaga remista nas bolas aéreas.

Prognóstico de placar exato para Remo x Bahia

🎯 Palpite do Lance! Remo 0 x 2 Bahia O Bahia tem todos os ingredientes para sair de Belém com os três pontos. A diferença técnica entre os elencos, somada ao momento oposto das duas equipes, aponta para um triunfo tricolor sem grandes sobressaltos. O Remo não venceu nenhuma das sete partidas no Brasileirão e perdeu as três últimas

nenhuma das sete partidas no Brasileirão e O Bahia venceu todos os três jogos fora de casa na Série A, sem sofrer gol em dois deles

jogos fora de casa na Série A, sem sofrer gol em dois deles A defesa tricolor é a melhor da competição , com apenas três gols sofridos em seis jogos

, com apenas gols sofridos em seis jogos O Bahia nunca perdeu para o Remo na história da Série A (três vitórias e quatro empates)

para o Remo na história da Série A (três vitórias e quatro empates) O Remo tem quatro desfalques confirmados e enfrenta instabilidade tática Previsão final: Bahia controla o jogo desde o início e define a partida no segundo tempo, quando o desgaste físico do Remo tende a abrir espaços. Placar previsto: Remo 0 x 2 Bahia.

Resumo dos palpites do Lance para Remo x Bahia