Santa Fe x Corinthians – Palpites, análise e odds (06/05)

O Independiente Santa Fe recebe o Corinthians nesta quarta-feira, 06 de maio de 2026, no Estádio Nemesio Camacho El Campín, pela quarta rodada do Grupo E da Copa Libertadores. O time brasileiro lidera isoladamente com nove pontos, seis gols marcados e nenhum sofrido, figurando entre as melhores campanhas do torneio.

Já o Santa Fe vive situação delicada: é o terceiro colocado com apenas um ponto e duas derrotas seguidas. A equipe aposta na altitude de Bogotá e no apoio da torcida, embalada pela recente classificação aos playoffs da Liga BetPlay, para manter vivas as chances de avançar.

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Análise da partida

O Corinthians de Fernando Diniz apresenta um desempenho distinto na Copa Libertadores. Em três rodadas, o Timão venceu todos os jogos por 2 a 0: superou o Platense na estreia, bateu o Independiente Santa Fe em Itaquera, com gols de Raniele e Gustavo Henrique, e dominou o Peñarol, quando Gustavo Henrique abriu o placar e Jesse Lingard ampliou. São seis gols marcados e nenhum sofrido.

O contraste com o Campeonato Brasileiro é evidente. No último domingo, o Corinthians perdeu por 2 a 1 para o Mirassol e caiu para a 18ª posição, com 15 pontos em 14 rodadas, retornando para a zona de rebaixamento. Diniz utilizou uma equipe alternativa para preservar titulares, e o resultado não altera o cenário continental: uma vitória em Bogotá praticamente garante a classificação antecipada.

O Independiente Santa Fe chega embalado por reação no cenário nacional. Em 3 de maio, venceu o Internacional de Bogotá por 3 a 1, de virada, no El Campín, garantindo vaga nos playoffs da Liga BetPlay. Hugo Rodallega foi decisivo, o mesmo que teve grande chance defendida por Hugo Souza no confronto anterior entre as equipes.

Na Libertadores, porém, o rendimento é inferior. Após empatar com o Peñarol na estreia, o Santa Fe acumulou derrotas para Corinthians e Platense, somando dois gols marcados e cinco sofridos. Apesar de apenas duas derrotas em casa nos últimos dez jogos, sofreu gols em nove deles. Conter o jogo interior do Corinthians, especialmente com Rodrigo Garro e Breno Bidon, será o principal desafio para Pablo Repetto.

Outros palpites para Santa Fe x Corinthians

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Confrontos diretos

O encontro mais recente entre Corinthians e Independiente Santa Fe na Copa Libertadores ocorreu na segunda rodada do Grupo E, em 15 de abril de 2026, na Neo Química Arena, e terminou com vitória do time paulista por 2 a 0. O placar foi construído no segundo tempo: após cobrança de escanteio de Rodrigo Garro, Gustavo Henrique desviou de cabeça e Raniele completou para o gol.

Já nos minutos finais, o próprio Gustavo Henrique ampliou ao encobrir o goleiro Mosquera após sobra na área. Ainda na etapa inicial, o Santa Fe teve sua melhor chance, quando Hugo Rodallega ficou cara a cara com Hugo Souza, que fez grande defesa e evitou o gol colombiano.

As equipes também já haviam se enfrentado na fase de grupos da Libertadores de 2016. No duelo disputado em São Paulo, o Corinthians venceu por 1 a 0, com gol de Guilherme. No confronto de volta, realizado no Estádio El Campín, em Bogotá, o placar terminou empatado em 1 a 1. No retrospecto geral antes da atual edição, o Corinthians mantém ampla superioridade: em cinco jogos, soma três vitórias e dois empates, permanecendo invicto diante do clube colombiano.

Notícias de Santa Fe x Corinthians

Independiente Santa Fe

No Independiente Santa Fe, a principal novidade positiva é o retorno de Ewil Murillo. O volante volta a ficar à disposição após mais de dois meses em recuperação de uma lesão no menisco externo do joelho direito, sofrida em 22 de fevereiro. Ele não viajou para a derrota em Buenos Aires diante do Platense, em 29 de abril, permanecendo em Bogotá para concluir o processo de recuperação.

Por outro lado, o técnico segue lidando com ausências importantes. Estão fora Maximiliano Lovera, Mateo Puerta e Yílmar Velásquez, todos lesionados. Em contrapartida, Franco Fagúndez, autor do gol de honra na última rodada, está disponível e surge como opção para o setor ofensivo.

Provável escalação do Santa Fe (4-3-3): Andrés Mosquera; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Victor Moreno e Christian Mafla; Kilian Toscano, Daniel Torres e Jhojan Torres; Luis Palacios, Hugo Rodallega e Omar Fernández. Técnico: Pablo Repetto.

Corinthians

O Corinthians segue com um departamento médico bastante cheio. Estão fora Memphis Depay, com estiramento muscular na coxa direita, Kayke, que sofreu lesão muscular no início de maio, João Pedro Tchoca, em recuperação de pubalgia, Hugo Farias, em pós-operatório no menisco, além de Charles (lesão no calcanhar direito), Pedro Milans (entorse no tornozelo) e Gui Negão (estiramento muscular).

Por outro lado, as ausências de Gustavo Henrique, André e Matheuzinho na derrota para o Mirassol foram circunstanciais, já que cumpriam suspensão imposta pelo STJD, válida apenas para competições nacionais. Com isso, o trio está liberado e retorna normalmente para a disputa da Copa Libertadores, em Bogotá. O zagueiro, inclusive, vive bom momento e é o artilheiro do time na Libertadores, com dois gols nas últimas duas partidas, devendo reassumir a titularidade.

Outra novidade é André Carrillo, já recuperado de lesão muscular. O meia-atacante volta a ficar à disposição e pode disputar vaga no meio-campo, ampliando as opções ofensivas da equipe para o confronto fora de casa.

Provável escalação do Corinthians (4-4-2): Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Jesse Lingard e Yuri Alberto. Técnico: Fernando Diniz.

Destaques individuais de Santa Fe x Corinthians

Jogador destaque · Santa Fe Hugo Rodallega 0 Gols na Libertadores 2026 em 3 jogos disputados 3 Gols marcados nas últimas rodadas da Liga BetPlay, incluindo pênalti decisivo contra o Inter de Bogotá 1 Finalização cara a cara com Hugo Souza, melhor chance do Santa Fe em Itaquera 273 Minutos jogados na Libertadores 2026 sem balançar as redes adversárias Jogador destaque · Corinthians Rodrigo Garro 2 Assistências oficiais na Libertadores 2026 3 Cobranças de bola parada que resultaram diretamente em gols do Corinthians nas três rodadas do torneio 270 Minutos jogados na Libertadores 2026 — titular nos três jogos 8 Assistências na temporada, líder do elenco

Os Técnicos

O Independiente Santa Fe recebe o Corinthians em um momento decisivo para ambos, mas sob pressões muito diferentes. O técnico Pablo Repetto assumiu o clube colombiano com a missão de recolocá-lo em nível competitivo no cenário continental e conseguiu, ao menos, garantir a classificação para os playoffs da liga nacional.

No entanto, na Libertadores, o desempenho ainda não correspondeu: apenas um ponto somado em três jogos, com dificuldades para manter consistência, algo reconhecido pelo próprio treinador ao destacar a importância desta sequência de partidas para o rumo da temporada.

Já o Fernando Diniz vive um cenário oposto no comando do Corinthians. Campeão da Libertadores com o Fluminense em 2023, o treinador chegou ao clube paulista em 2026 e rapidamente organizou a equipe no torneio continental.

São três vitórias em três jogos, sem sofrer gols, demonstrando solidez e controle. Apesar das dificuldades no Brasileirão, o desempenho na Libertadores evidencia um time competitivo, e uma vitória em Bogotá deixa a classificação praticamente encaminhada para a próxima fase.

Análise Tática

O Corinthians de Fernando Diniz deve manter o 4-4-2 que vem funcionando na Copa Libertadores, com Raniele e André formando a dupla de contenção, Rodrigo Garro com liberdade para criar pelo lado e Breno Bidon como peça de ligação entre os setores. A principal arma segue sendo a bola parada: Garro já distribuiu duas assistências diretas na estreia e cobrou a falta que originou o gol de cabeça de Gustavo Henrique contra o Peñarol. Em Bogotá, a intensidade de pressão pode variar, mas a estrutura tática deve ser mantida.

O Independiente Santa Fe tem atuado no 4-3-3 na competição, com Kilian Toscano como volante de contenção, Daniel Torres e Jhojan Torres dando mobilidade ao meio, e Hugo Rodallega como referência ofensiva. Pablo Repetto deve adotar um bloco mais compacto no início do jogo, buscando explorar o desgaste do adversário para acionar Rodallega em transições diretas. Franco Fagúndez, autor do único gol colombiano na competição, está disponível e pode ser utilizado no ataque. O lado direito defensivo do Corinthians, com Matheuzinho avançando com frequência, pode ser explorado pelo Santa Fe.

Os dados, porém, indicam que a solidez defensiva do Corinthians vai além do contexto doméstico. Hugo Souza ainda não sofreu gols nos três jogos da Libertadores, e o bloco baixo adotado fora de casa tende a neutralizar a principal referência ofensiva adversária. Rodallega, por exemplo, ainda não marcou na competição. No confronto em Itaquera, o Santa Fe criou apenas uma chance clara, o que evidencia a dificuldade da equipe colombiana em furar defesas organizadas.

A tendência é de um jogo mais equilibrado e travado em relação aos anteriores do Corinthians na competição. O primeiro tempo deve ser marcado pela intensidade do Santa Fe, impulsionado pela altitude e pelo fator casa, enquanto o time brasileiro tende a encontrar mais espaços na etapa final. As transições rápidas, especialmente com Jesse Lingard e Yuri Alberto, aparecem como o caminho mais provável para o Corinthians decidir o confronto.

Prognóstico de placar exato para Santa Fe x Corinthians

🎯 Previsão de Placar Santa Fe 0 x 1 Corinthians O Corinthians chega a Bogotá com a melhor campanha do Grupo E: invicto, sem sofrer gols e com um sistema tático sólido. Para o duelo, Fernando Diniz contará novamente com Gustavo Henrique, André e Matheuzinho, reforçando uma equipe que pode garantir a classificação com duas rodadas de antecedência. O Santa Fe aposta na altitude e no apoio em El Campín para equilibrar o confronto, mas mostrou pouca capacidade ofensiva no jogo em Itaquera, criando apenas uma chance clara. Sem Lovera, Puerta e Velásquez, a criação ofensiva fica concentrada em Omar Fernández e nas movimentações de Rodallega. A tendência é de um jogo decidido na segunda etapa, com o Corinthians aproveitando os espaços em transições — e Yuri Alberto surgindo como principal candidato a marcar. O Corinthians não sofreu gols em nenhum dos três jogos da Libertadores 2026, com seis gols marcados e aproveitamento de 100%

da Libertadores 2026, com seis gols marcados e aproveitamento de 100% O Santa Fe criou uma única chance de gol na partida em Itaquera, defendida por Hugo Souza cara a cara com Rodallega

na partida em Itaquera, defendida por Hugo Souza cara a cara com Rodallega O Santa Fe sofreu gols em nove dos últimos dez jogos em todas as competições no El Campín, incluindo as três rodadas da Libertadores

em todas as competições no El Campín, incluindo as três rodadas da Libertadores Gustavo Henrique, artilheiro do Timão na Libertadores com dois gols, retorna ao time depois de cumprir suspensão diante do Mirassol no último domingo

Resumo dos palpites do Lance para Santa Fe x Corinthians