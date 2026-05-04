Arsenal x Atlético de Madrid – Palpites, análise e odds (05/05)

O Emirates Stadium recebe nesta terça-feira a volta das semifinais da Liga dos Campeões, com Arsenal e Atlético de Madrid se enfrentando a partir das 16h00 (horário de Brasília).

O empate 1 x 1 em Madri na semana passada – gols de Viktor Gyokeres e Julián Álvarez, ambos de pênalti – deixa a classificação completamente em aberto. Aos dois times, uma vitória ganratiu o sonho de disputar o troféu no próximo dia 30, enquanto um empate leva à decisão aos pênaltis.

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Análise da partida

Arsenal chega à partida em condição estatisticamente consistente: líder da Premier League com seis pontos de vantagem sobre o Manchester City – embora com dois jogos a mais que os Skyblues –, única equipe invicta nesta edição da Liga dos Campeões (dez vitórias e três empates) e com aproveitamento impecável em casa na competição: cinco vitórias e um empate, com apenas três gols sofridos.

O jogo de ida em Madrid expôs os dois lados da equipe de Mikel Arteta. O Arsenal controlou a primeira etapa e Gyokeres abriu o placar de pênalti antes do intervalo. No segundo tempo, o Atlético cresceu e Álvarez empatou aos 55 minutos, também de pênalti. Um terceiro pênalti favorável ao Arsenal foi assinalado no trecho final, mas o VAR cancelou a cobrança – o episódio mais amargo para os londrinos diante da arbitragem nesta campanha europeia.

O contexto histórico aumenta o peso da decisão. Os dois clubes compartilham um paradoxo incomum: Arsenal acumula 223 partidas na história das Copas da Europa sem jamais conquistar o troféu; o Atlético, 190. Para Arteta, uma classificação representaria e a possibilidade de um doblete histórico, caso confirme também o título inglês. O Atléti quer retornar à decisão após os vices em 2014 e 2016.

Outros palpites para Arsenal x Atlético de Madrid

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Confrontos diretos

As quatro únicas partidas entre Arsenal e Atlético de Madrid em competições europeias produziram um equilíbrio quase perfeito: uma vitória para cada lado e dois empates.

O primeiro encontro foi a semifinal da Liga Europa de 2017-18. No Emirates, o Atlético jogou com dez homens desde cedo após a expulsão de Vrsaljko. Lacazette abriu o placar, mas Griezmann empatou a dez minutos do fim. Em Madrid, um gol de Diego Costa bastou para a classificação dos Colchoneros.

Em outubro de 2025, na fase de liga desta edição da Liga dos Campeões, o Arsenal aplicou uma goleada de 4 x 0 no Emirates – a maior derrota do Atlético na história da competição, igualada com outros revezes históricos do clube. Gyokeres marcou duas vezes; Gabriel Martinelli e Gabriel Magalhães completaram o placar.

O jogo de ida desta semifinal, disputado em 29 de abril, foi substancialmente mais equilibrado. Arsenal saiu na frente com o pênalti de Gyokeres na primeira etapa; Álvarez empatou de pênalti aos 55 minutos; o terceiro pênalti assinalado para o Arsenal foi anulado pelo VAR. Resultado final: 1 x 1.

Os Gunners venceram cinco das nove eliminatórias em dois jogos contra clubes espanhóis na Liga dos Campeões, incluindo um quarto de final contra o Real Madrid na temporada passada.

Notícias para Arsenal x Atlético de Madrid

Arsenal

Martin Odegaard sofreu nova lesão no joelho durante o jogo de ida e ficou fora da vitória sobre o Fulham no fim de semana; sua presença nesta terça-feira é incerta. Kai Havertz acusou contratura muscular após a vitória sobre o Newcastle no fim de abril e também é dúvida. Jurrien Timber seguirá ausente por semanas em razão de lesão na virilha, e Mikel Merino não retorna mais nesta temporada após cirurgia no pé.

Do lado positivo para Arteta: a dupla de zaga Saliba-Gabriel está disponível, Declan Rice está à disposição e Bukayo Saka retornou após seu período de ausência. Gyokeres, autor do gol da semifinal em Madrid, deve ser o centroavante titular.

Escalação provável do Arsenal (4-3-3): David Raya; White, William Saliba, Gabriel Magalhães, Hincapié; Declan Rice, Zubimendi; Bukayo Saka, Eberechi Eze, Trossard; Viktor Gyokeres. Técnico: Mikel Arteta.

Atlético de Madrid

Pelo lado do Atlético, Pablo Barrios segue fora por lesão nos isquiotibiais – o mesmo problema que o impediu no jogo de ida. Há dúvidas sobre José María Gimenez. Julián Álvarez, que deixou o campo em Madrid com o tornozelo doendo, realizou exames que descartaram lesão grave e viajou com o grupo. Alexander Sorloth e Giuliano Simeone, com problemas físicos no primeiro jogo, devem estar disponíveis.

A ausência de Barrios é um problema concreto para Diego Simeone, que terá de contar com Koke e Cardoso para sustentar o meio-campo. Antoine Griezmann – em um de seus últimos grandes jogos na Liga dos Campeões antes da ida para o Orlando City na MLS ao fim da temporada – chega com motivação adicional.

Escalação provável do Atlético de Madrid (4-4-2): Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Johnny Cardoso, Ademola Lookman; Julian Álvarez, Antoine Griezmann. Técnico: Diego Simeone.

Destaques individuais de Arsenal x Atlético de Madrid

Jogador destaque · Arsenal Viktor Gyokeres 5 Gols na Liga dos Campeões 2025-26 1 Assistências na Liga dos Campeões 2025-26 3 Gols contra o Atlético nesta temporada 11 Jogos disputados na LDC 2025-26 Jogador destaque · Atlético de Madrid Julián Álvarez 10 Gols na Liga dos Campeões 2025-26 4 Assistências na Liga dos Campeões 2025-26 7.61 Nota média (FotMob) na LDC — maior do elenco 14 Jogos disputados na LDC 2025-26

Os técnicos

Mikel Arteta construiu algo raro na história do Arsenal: pela primeira vez em 140 anos, o clube alcança uma semifinal de Liga dos Campeões pelo segundo ano consecutivo, simultaneamente brigando pelo título inglês. O espanhol impõe pressing alto, organização defensiva rigorosa e transições rápidas. Sua gestão de baixas ao longo da temporada – entre Merino, Timber, Odegaard, Saka e Havertz, em diferentes momentos – revelou profundidade tática e equilíbrio emocional do grupo.

Diego Simeone está em sua sétima semifinal de Liga dos Campeões à frente do Atlético. Levou o clube às finais de 2014 e 2016, perdendo as duas para o Real Madrid. Esta temporada, reinventou sua abordagem: o Atlético deixou de ser a equipe dos zeros a zeros e marcou 35 gols na competição – o melhor total da história do clube na Liga dos Campeões, superando os 26 da campanha de 2013-14. O problema desta noite é que o esquema que funcionou na vantagem inicial contra Tottenham e Barcelona foi invertido: o Atlético precisa atacar fora de casa.

Análise tática

Os dados indicam que o Arsenal manterá seu 4-3-3 com pressão alta e linha defensiva adiantada. A dupla Rice e Zubimendi – e outro parceiro, se Odegaard estiver presente – tem a missão de neutralizar as transições do Atlético, que chega perigoso nos passes longos para Álvarez e nas infiltrações de Giuliano Simeone pelas costas da linha.

O dilema de Arteta é calibrar o risco. O Arsenal não está classificado nem eliminado – precisa atacar, mas não pode deixar flancos desprotegidos. A fragilidade histórica dos Gunners está nas transições defensivas quando Saka e Martinelli sobem alto. O Atlético produziu apenas 0.32 xG no 4 x 0 de outubro, mas a equipe madrilenha evoluiu consistentemente desde então.

Simeone não tem a opção de se fechar. Um empate não classifica o Atlético – é preciso marcar. Mas avançar expõe a linha de quatro defensores exatamente onde o Arsenal é mais perigoso: Saka, recuperado de sua lesão, pode atacar pelas costas de Ruggeri com recorrência. Griezmann no espaço entre linhas e Álvarez em pressão permanente são os instrumentos do técnico argentino; a questão é se o Arsenal vai ceder esses espaços em uma noite na qual controla a situação do agregado.

Prognóstico de placar exato para Arsenal x Atlético de Madrid

🎯 Previsão de Placar Arsenal 2 x 1 Atlético de Madrid O Arsenal tem a fortaleza do Emirates como base — invicto em casa na LDC, com apenas três gols sofridos — e o Atlético não tem outra opção além de atacar, o que abre espaços para os Gunners explorarem em transição. O Arsenal é a única equipe invicta nesta edição da Liga dos Campeões: dez vitórias e três empates em 13 jogos, com aproveitamento de 5V e 1E especificamente em casa — três gols sofridos em seis partidas no Emirates.

Viktor Gyokeres marcou três gols contra o Atlético nesta temporada (doblete no 4 x 0 de outubro + pênalti no 1 x 1 de 29 de abril) e é o único centroavante de referência do elenco de Arteta, concentrando todas as finalizações da equipe.

O Atlético marcou sete gols fora de casa na fase eliminatória desta LDC e não pode se dar ao luxo de defender — um empate não classifica os Colchoneros, o que garante espaços para o Arsenal atacar nas costas da linha defensiva.

O Arsenal venceu cinco das nove eliminatórias em dois jogos contra clubes espanhóis na Liga dos Campeões, incluindo o quarto de final contra o Real Madrid na temporada passada. O histórico em confrontos ibéricos favorece os Gunners.

Resumo do palpites do Lance para Arsenal x Atlético de Madrid