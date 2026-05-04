Botafogo x Racing Club – Palpites, análise e odds (06/05)

O Botafogo recebe o Racing Club nesta quarta-feira (06/55), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2026. O Glorioso chega como líder do Grupo E com sete pontos e uma vantagem de três sobre o adversário argentino, que ocupa a terceira posição com quatro.

A partida é um reencontro carregado de história. Em 15 de abril, no Estádio El Cilindro em Avellaneda, Danilo saiu do banco nos acréscimos para marcar o gol da virada por 3 a 2. Antes disso, o Racing havia dominado as duas partidas da final da Recopa Sul-Americana de 2025 com uma goleada de 4 a 0 no agregado, incluindo uma vitória por 2 a 0 no próprio Nilton Santos. O Botafogo tem agora a chance de consolidar a liderança do grupo em casa e garantir uma posição confortável antes da rodada final.

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Análise da partida

O Botafogo chegou a acumular nove jogos sem derrota antes do revés para o Remo por 2 a 1 em 2 de maio, no Brasileirão, a primeira derrota de Franclim Carvalho desde que assumiu o comando. Com 17 pontos, o time caiu para a 10ª posição na Série A. O contexto extracampo também pesa: as negociações para a venda de Alexander Barboza ao Palmeiras criaram instabilidade na defesa central.

Na Copa Sul-Americana, o Botafogo apresenta outro rendimento. São duas vitórias e um empate nas três partidas disputadas na competição, com sete gols marcados e três sofridos. A equipe possui o segundo melhor ataque do Brasileirão com 25 gols em 14 rodadas, mas também a segunda pior defesa do campeonato, com 26 sofridos. Na competição continental, a organização coletiva tem sido mais consistente do que nas atuações irregulares pela liga.

O Racing Club atravessa uma fase de resultados insatisfatórios. Nos últimos cinco jogos em todas as competições, Gustavo Costas conquistou apenas uma vitória: a goleada por 3 a 1 sobre o Independiente Petrolero na estreia da Sul-Americana, em 7 de abril. Desde então, a equipe somou uma derrota (2 a 3 para o Botafogo em Avellaneda), empate de 1 a 1 com o Caracas em Caracas e dois empates sem gols pelo Torneo Apertura, incluindo o 0 a 0 diante do Huracán em 3 de maio. Na liga argentina, o clube ocupa a oitava colocação com 21 pontos após nove rodadas.

A estrutura do grupo é direta: o líder avança às oitavas, o segundo vai ao playoff. Uma vitória do Botafogo nesta quarta-feira praticamente sela a liderança antes da rodada final, prevista para o duelo alvinegro contra o Caracas entre 19 e 21 de maio.

Palpites para Botafogo x Racing Club

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações. O Lance recomenda apenas casas de aposta legalizadas no Brasil.

Confrontos diretos

O histórico entre os dois clubes é recente e, até a virada em Avellaneda, totalmente favorável aos argentinos. Os dois primeiros encontros oficiais foram as partidas da final da Recopa Sul-Americana de 2025. No jogo de ida, em 20 de fevereiro no El Cilindro, Vietto e Adrián Martínez fizeram os gols do Racing: 2 a 0. Na volta, em 27 de fevereiro no Nilton Santos, Zaracho e Zuculini marcaram na segunda etapa para um agregado de 4 a 0.

O jogo de ida desta Sul-Americana, em 15 de abril em Avellaneda, inverteu o sinal. Santiago Sosa abriu o placar aos três minutos do primeiro tempo. Arthur Cabral empatou aos 22', Júnior Santos virou aos 41' do primeiro tempo após lançamento preciso de Alexander Barboza. Adrián Martínez empatou novamente aos 18' do segundo tempo, antes de Danilo entrar no intervalo e converter o gol da virada aos 47' para fechar em 3 a 2.

No balanço do H2H: três confrontos, dois vencidos pelo Racing e um pelo Botafogo, sem empates. Cinco dos nove gols do H2H saíram no segundo tempo, e nenhum dos três jogos terminou com margem maior do que dois gols.

Notícias do Botafogo e Racing Club

Botafogo: desfalques e dúvidas

A ausência de maior impacto é Alexander Barboza. O zagueiro venezuelano não foi relacionado para o jogo contra o Remo e está em negociação avançada para ser transferido ao Palmeiras. Sem ele, Bastos e Ferraresi devem formar a dupla de zagueiros, como já fizeram na derrota do fim de semana.

Kaio Pantaleão (cirurgia no joelho), Santi Rodríguez e Lucas Villalba seguem fora. Marçal voltou a atuar como substituto contra o Remo, assim como Joaquín Correa, o que indica que ambos estão aptos. Não há suspensos confirmados do Botafogo para esta partida da Sul-Americana.

Provável escalação do Botafogo (4-3-3): Neto; Vitinho, Bastos, Ferraresi, Alex Telles; Cristian Medina, Danilo, Edenilson; Matheus Martins, Arthur Cabral, Kadir. Técnico: Franclim Carvalho.

Racing Club: desfalques e dúvidas

Valentín Carboni segue fora de forma indefinida com lesão no ligamento cruzado. Gabriel Rojas estava ausente nas primeiras rodadas por lesão na coxa, mas há indícios de que voltou ao grupo para as partidas de início de maio. Sua disponibilidade precisa ser monitorada até o dia do jogo.

O Racing não estará sujeito à punição de portões fechados no Nilton Santos, restrição que se aplica apenas aos jogos em Avellaneda. Gustavo Costas deve privilegiar as pontas rápidas, com Martirena e Conechny, para explorar os espaços nas costas da defesa alvinegra.

Provável escalação do Racing Club (4-3-3): Cambeses; Cannavo, Pardo, Colombo, Ignácio Rodríguez; Santiago Sosa, Zuculini, Adrián Fernández; Martirena, Adrián Martínez, Conechny. Técnico: Gustavo Costas.

Destaques individuais de Botafogo x Racing Club

Jogador destaque · Botafogo Danilo 1 Gol decisivo na Sul-Americana 2026 (Avellaneda, 47') 7 Gols em todas as competições em 2026 Artilheiro Maior artilheiro do Botafogo na temporada Acréscimos Herói da virada histórica em Avellaneda Jogador destaque · Racing Club Adrián Martínez 1 Gol na Sul-Americana 2026 (vs Botafogo, 18'/2ºT) 2 Gols no Torneo Apertura 2026 Recopa Marcou no jogo de ida da Recopa 2025 contra o Botafogo Principal Artilheiro e referência ofensiva do Racing em 2026

Os técnicos

Franclim Carvalho, de 39 anos, assumiu o Botafogo em 2 de abril de 2026 com contrato até o final de 2027. O português foi auxiliar de Artur Jorge no bicampeonato alvinegro de 2024 (Brasileirão e Libertadores) e conhece profundamente o elenco e a estrutura do clube. Esta é sua segunda experiência como treinador principal, após um ciclo de 18 jogos no Belenenses SAD em 2021/22. Sua chegada gerou impacto imediato: nove jogos sem derrota antes do tropeço diante do Remo.

Gustavo Costas, de 63 anos, é figura histórica do Racing Club. Nascido em Avellaneda, revelado pelas categorias de base da Academia, ele acumula quase três décadas de carreira como técnico em oito países, com títulos na Colômbia, Paraguai e Peru. Em 2024, retornou ao Racing pela terceira vez como treinador e conduziu o clube ao título da Copa Sul-Americana de 2024, eliminando Athletico, Corinthians e Cruzeiro no caminho. O ciclo vitoriosa se completou com a Recopa Sul-Americana de 2025, justamente sobre o Botafogo. Seu estilo é reconhecível: pressão organizada, transições verticais rápidas e compacidade defensiva.

Análise tática

O Botafogo de Franclim apoia o ataque nas pontas rápidas, Matheus Martins e Kadir, para criar largura e espaço interior para as chegadas de Danilo e Edenilson. O problema estrutural que persiste é o desequilíbrio: quando o ataque pressiona alto, a linha de quatro fica exposta a transições. Contra o Remo, com qualidade muito inferior à do Racing, esse espaço custou dois gols nos acréscimos.

O Racing não virá ao Rio para tomar a bola do Botafogo. Sem precisar vencer para manter vivas as chances de segundo lugar, Costas deve posicionar a equipe em bloco médio, cedendo a posse e aguardando os momentos de pressão alvinegra para explorar as costas de Vitinho e Alex Telles. Martirena pela direita e Conechny pela esquerda são os condutores dessa estratégia, com Adrián Martínez como referência estática na área.

A fragilidade tática central do Botafogo nesta partida está justamente onde o Racing mais ameaça: nas costas de uma linha defensiva privada de Barboza. Com Bastos e Ferraresi formando uma parcela central menos testada juntos, Franclim precisará que seus médios não avancem em bloco ao mesmo tempo. Sem esse equilíbrio, o corredor que o Racing precisa para construir suas chances mais perigosas estará aberto.

Prognóstico de placar exato para Botafogo x Racing Club

🎯 Palpite do Lance! Botafogo 2 x 1 Racing Club O Botafogo tem o incentivo certo para buscar os três pontos: uma vitória em casa consolida a liderança antes da rodada final e elimina qualquer tensão desnecessária. O Racing chega com uma defesa que sofreu gols em oito dos últimos dez jogos fora de casa, e o ataque alvinegro tem qualidade para decidir. O Botafogo marcou gols em todos os três jogos da Sul-Americana 2026, totalizando oito tentos em três rodadas

os três jogos da Sul-Americana 2026, totalizando tentos em três rodadas O Racing sofreu gols em dois dos três jogos da fase de grupos, inclusive perdendo por 3 a 2 para o próprio Botafogo

dos três jogos da fase de grupos, inclusive perdendo por para o próprio Botafogo Adrián Martínez e as transições do Racing representam ameaça real para uma defesa alvinegra que cedeu 26 gols em 14 rodadas do Brasileirão

gols em 14 rodadas do Brasileirão Os últimos três confrontos diretos tiveram pelo menos quatro gols no total

Resumo dos palpites do Lance para Botafogo x Racing Club