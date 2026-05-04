Ind. Rivadavia x Fluminense – Palpites, análise e odds (06/05)

O Fluminense visita o Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza, nesta quarta-feira, 6 de maio de 2026, com apenas um ponto conquistado em três rodadas da Copa Libertadores. É o pior início da história do clube carioca na competição. Para o Tricolor, uma derrota torna a classificação às oitavas de final matematicamente quase impossível: para avançar sem depender de outros resultados, o time precisaria vencer os três compromissos restantes do Grupo C.

Do outro lado, o Independiente Rivadavia chega ao confronto numa posição completamente oposta. A equipe mendocina é a única das 32 participantes da fase de grupos com aproveitamento perfeito, lidera o Grupo C com nove pontos e está a um triunfo de confirmar a vaga nas oitavas com duas rodadas de antecedência. O contexto não poderia ser mais assimétrico, e os dados indicam que o favoritismo local é consistente com o desempenho de ambas as equipes ao longo da competição.

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Análise da partida

Para compreender a dimensão desta partida, é preciso recuar ao ponto de partida da campanha do Rivadavia na Libertadores. O clube chegou à competição continental pela primeira vez na história depois de vencer a Copa Argentina de 2025, o maior título dos 113 anos do clube de Mendoza. Desde então, não perdeu uma única partida.

Na rodada inaugural, superou o Bolívar por 1 x 0 em casa. Na segunda rodada, foi ao Maracanã e venceu o Fluminense por 2 x 1. Na última quinta-feira, 30 de abril, goleou o Deportivo La Guaira por 4 x 1 no próprio Malvinas Argentinas, com um hat-trick de Alex Arce e um pênalti convertido por Sebastián Villa. O Rivadavia encerrou a primeira fase do torneio como o único time das 32 chaves a ganhar todos os três jogos disputados.

Fora da Libertadores, o quadro também é de liderança. Com 34 pontos na tabela anual da Liga Profesional argentina, o time de Alfredo Berti já garantiu a primeira posição e chegou à rodada final do Torneio Apertura sem pressão doméstica. O empate por 1 x 1 com o Aldosivi no domingo, 3 de maio, foi disputado com peças alternativas, preservando os titulares para Mendoza.

O Fluminense, campeão da Libertadores em 2023 com a vitória por 2 x 1 sobre o Boca Juniors na final do Maracanã, vive o início de campanha mais difícil de sua história na competição. Um empate em branco na Venezuela, na estreia contra o La Guaira, foi seguido pela derrota por 2 x 1 em casa para o próprio Rivadavia e por uma derrota de 2 x 0 sofrida para o Bolívar em La Paz, no dia 30 de abril. O Tricolor ocupa a lanterna do Grupo C com apenas um ponto em nove disputados.

O Brasileirão segue sendo o lado positivo da temporada: Luis Zubeldía mantém o time em terceiro lugar, com 26 pontos em 14 rodadas. Mas o domingo, 3 de maio, não ajudou. O Fluminense perdeu por 2 x 0 para o Internacional no Beira-Rio, com um time reserva que priorizava a Libertadores. Bernabei marcou aos 38 minutos do primeiro tempo e Alerrandro ampliou logo no início da segunda etapa.

A delegação tricolor não retornou ao Rio de Janeiro após o jogo em Porto Alegre e seguiu diretamente para a Argentina, poupando mais de 3.800 quilômetros de deslocamento aéreo. A decisão reflete a gravidade do momento: Mendoza não é mais apenas mais uma rodada da fase de grupos.

Palpites para Independiente Rivadavia x Fluminense

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Confrontos diretos

As duas equipes têm apenas uma partida oficial no histórico até aqui. No dia 16 de abril de 2026, pela segunda rodada do Grupo C no Maracanã, o Fluminense saiu derrotado por 2 x 1. O Tricolor abriu o placar aos dez minutos com um gol de Guilherme Arana. O Rivadavia empatou aos 37 com Fabrizio Sartori e virou aos 51 com Alex Arce.

O xG daquela partida ilustra bem o desequilíbrio de rendimento entre os dois times na Libertadores: o Rivadavia venceu mesmo cedendo mais a posse de bola, aproveitando as transições para criar chances de qualidade. Antes desta Libertadores, as duas equipes nunca tinham se enfrentado em qualquer competição oficial. O triunfo no Maracanã marcou a primeira vitória de um clube da província de Mendoza em solo brasileiro em torneios da CONMEBOL.

Notícias de Independiente Rivadavia e Fluminense

Independiente Rivadavia: desfalques e dúvidas

Alfredo Berti chega a esta quarta-feira sem problemas confirmados no departamento médico. A questão central para o técnico é a gestão de carga: após poupar titulares no empate de domingo, a expectativa é de que a formação principal retorne ao time, dada a possibilidade de garantir a classificação antecipada com uma vitória.

Nicolás Bolcato, que se firmou como titular após a lesão do goleiro Ramiro Macagno no início da temporada, segue no gol. A linha defensiva de Iván Villalba, Sheyko Studer e os laterais Ezequiel Bonifacio e Luciano Gómez manteve coerência ao longo dos três jogos na fase de grupos.

Escalação provável do Independiente Rivadavia (4-3-3): Bolcato; Bonifacio, Villalba, Studer, Gómez; Florentín, Bottari; Fernández, Sartori, Villa; Arce. Técnico: Alfredo Berti.

Fluminense: desfalques e dúvidas

O Fluminense chega a Mendoza com o departamento médico cheio justamente nos posicionamentos que mais importam. Martinelli segue em recuperação de uma lesão muscular. Nonato, que se machucou ainda na primeira rodada da Libertadores com entorse no tornozelo, está em recondicionamento físico.

Lucho Acosta saiu de maca no clássico contra o Flamengo, em abril, com suspeita de torção no joelho, e permanece em situação indefinida. Germán Cano também está indisponível. Com cinco peças de criação e finalização fora do alcance de Zubeldía, o time que vai a campo em Mendoza será estruturalmente diferente do que chegou ao Maracanã na estreia continental.

Savarino deve assumir o papel de articulador central no meio-campo. John Kennedy e Canobbio formam a referência ofensiva pelos flancos, com Serna atuando pela meia-esquerda.

Escalação provável do Fluminense (4-2-3-1): Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes, Guilherme Arana; Hércules, Savarino; Canobbio, Serna e John Kennedy; Castillo. Técnico: Luis Zubeldía.

Destaques individuais de Independiente Rivadavia x Fluminense

Jogador destaque · Independiente Rivadavia Alex Arce 4 Gols na Copa Libertadores 2026 7 Gols em todas as competições em 2026 Hat-trick Três gols contra o La Guaira em 30/04 Artilheiro Maior goleador do Grupo C na Libertadores Jogador destaque · Fluminense Canobbio 3 Jogos no Grupo C da Libertadores 2026 Uruguaio Internacional pela seleção do Uruguai Ponta Referência nas saídas rápidas do Tricolor Velocidade Principal arma do Flu nas transições em Mendoza

Os técnicos

Alfredo Berti tem 54 anos e mora a poucos quarteirões do Estádio Malvinas Argentinas, voltando a pé para casa depois das partidas em Mendoza. O técnico passou por Newell's Old Boys, Argentinos Juniors e outros clubes do futebol argentino antes de chegar ao Rivadavia. Em abril, foi eleito o melhor treinador do mês pela própria Liga Profesional, em reconhecimento às vitórias históricas sobre o Fluminense no Maracanã e à goleada de 4 x 1 sobre o La Guaira.

O currículo de Berti é modesto em comparação ao do adversário desta quarta-feira, mas os números de 2026 falam por si: líder da Liga Profesional, líder da Libertadores e líder da Copa Argentina. O treinador instalou no Rivadavia uma identidade intensa e vertical que é uma das mais nítidas e consistentes do futebol sul-americano no momento.

Luis Zubeldía, também argentino, assumiu o Fluminense em 2024 e construiu uma base sólida no Brasileirão, com o Tricolor no G-3 e 26 pontos após 14 rodadas. Na Libertadores, contudo, a campanha está muito abaixo do esperado: três partidas, dois gols marcados, quatro sofridos, último lugar. A pressão aumentou, com reportagens dando conta de reuniões com a diretoria tricolor nas últimas semanas. Zubeldía terá de mostrar capacidade de adaptação numa noite em que seus melhores criadores de jogo estão ausentes e o adversário joga em casa com o objetivo de confirmar a classificação antecipada.

Análise tática

O Rivadavia de Berti opera num 4-3-3 compacto que cede a posse ao adversário, mas pressiona alto nas saídas de bola e sai em contra-ataque com velocidade e precisão. Sebastián Villa, pelo lado esquerdo, e Matías Fernández, pelo corredor direito, são as referências nas transições rápidas. Alex Arce aguarda dentro da área, capitaliza cruzamentos e bolas de segunda. Essa combinação produziu sete gols nos dois jogos em Mendoza na fase de grupos.

O Fluminense precisará atacar para sair com os três pontos, o que significa avançar as linhas e aceitar os riscos nas costas. Zubeldía provavelmente montará um 4-2-3-1 com Savarino como articulador, mas sem Ganso e Acosta a transição da defesa para o ataque será mais lenta e previsível do que o habitual.

O histórico aponta para uma vulnerabilidade clara do Fluminense fora de casa: em oito dos últimos dez jogos como visitante, em todas as competições, o time sofreu pelo menos um gol. Ao precisar avançar com mais linhas adiantadas em Mendoza, o Tricolor ficará ainda mais exposto às saídas rápidas de Villa pela esquerda e de Fernández pela direita, exatamente onde o Rivadavia causa mais dano.

Prognóstico de placar exato para Independiente Rivadavia x Fluminense

🎯 Palpite do Lance! Independiente Rivadavia 2 x 1 Fluminense O Rivadavia atua em casa, tem o artilheiro do grupo em estado de graça e já demonstrou que sabe virar o jogo contra este mesmo adversário no Maracanã. O Fluminense chega com três criadores ausentes, acumulando dois jogos em quatro dias e sem ter marcado mais de um gol em nenhuma partida da Libertadores 2026. O Rivadavia venceu os cinco últimos jogos em casa em todas as competições, com dois ou mais gols em quatro deles

últimos jogos em casa em todas as competições, com dois ou mais gols em deles Alex Arce é o artilheiro do Grupo C com quatro gols em três rodadas da Libertadores 2026

gols em rodadas da Libertadores 2026 O Fluminense sofreu gols em oito dos últimos dez jogos como visitante em todas as competições

dos últimos dez jogos como visitante em todas as competições O Tricolor marcou apenas um gol em três partidas na Libertadores 2026

Resumo dos palpites do Lance para Independiente Rivadavia x Fluminense