Confira os palpites e as análises para Real Sociedad x Barcelona, que acontece neste domingo (18), na Reale Arena. O duelo da 20ª rodada de La Liga terá início em San Sebastian às 17h (horário de Brasília). O Barça tenta manter o excelente momento na competição na liderança. Já os Txuri-urdin querem alçar para primeira metade da tabela. Além das dicas, confira as informações dos times no encontro.

Palpite do Lance! para Real Sociedad x Barcelona (18/01/2026)

A semana de Raphinha foi especial, com direito a dois gols marcados sobre o Real Madrid na final da Supercopa da Espanha. O brasileiro foi o destaque da vitória catalã. Mais uma vez, mostrou sua importância na dinâmica ofensiva e de liderança da equipe. Assim, é o principal artilheiro do elenco nos últimos dez jogos, com oito bolas nas redes.

O atacante esteve em campo em oito atuações e marcou em cinco delas, com média de 1,3 no recorte. Novamente, o duelo sugere um amplo domínio dos Culés no campo de ataque. A odd para Raphinha marcar se torna uma boa opção.

O brasileiro é o oitavo artilheiro de La Liga, com oito bolas nas redes em 12 jogos Ele tem um gol marcado em sete atuações diante da Real Sociedad

Outros palpites para Real Sociedad x Barcelona

A artilharia do Barcelona é a principal arma da arrancada de 11 vitórias seguidas na temporada. Foram 31 gols nesse recorte, com seis duelos terminando acima de 2,5 tentos combinados. Esse mercado se repetiu em quatro das seis partidas recentes da Real Sociedad. Esse poder ofensivo aliada ao excelente momento dos Culés favorece o combo indicado.

O estilo mais ofensivo dos visitante elevam o número de escanteios nos seus respectivos duelos. A equipe venceu a corrida de cinco cobranças em nove dos últimos dez jogos. Mesmo fora de casa, deve ter uma postura no campo de ataque e criar volume pressão ofensiva, principalmente com os pontas. Assim, com média de 7,6 tiros de canto por jogo, é favorito a cobrar primeiro cinco vezes no encontro.

81% dos últimos 16 gols da Real Sociedad foram marcados nos 45 minutos finais. O padrão da equipe é de balançar bastante as redes após os intervalos. Seis dos últimos 13 tentos sofridos saíram após o minuto 75. O Barça viu quatro dos sete jogos recentes terminaram com mais de 1,5 gols no segundo tempo. O líder do campeonato é a mais goleadora do período na liga, com 28 marcados.

Análise e Forma dos Times

Real Sociedad - Momento e escalação

A troca no comando técnico surtiu efeito a curto prazo na Real Sociedad. Desde a chegada de Pellegrino Matarazzo, a equipe obteve uma vitória e dois empates, um desses com o Atlético de Madrid. O último foi o 2 a 2 com o Osasuna pela Copa do Rei. Nos pênaltis, confirmou sua classificação na próxima fase. Agora tenta arrancar na La Liga, onde está na 11ª posição com 21 pontos.

O treinador americano deve manter uma base do time titular das suas primeiras partidas a frente do clube. Quem não deve atuar é Orri Óskarsson, atacante que se lesionou e não participou dos últimos treinos. Por outro lado, Yangel Herrera se recuperou de uma pequena lesão e pode ser relacionado.

Provável escalação do Real Sociedad: Álex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martin, Duje Ćaleta-Car e Sergio Gómez; Carlos Soler, Jon Gorrotxategi e Gonçalo Guedes; Takefusa Kubo, Brais Méndez e Mikel Oyarzaba. Técnico: Pellegrino Matarazzo.

Barcelona - Momento e escalação

Campeão da Supercopa, o Barcelona volta à La Liga buscando manter a vantagem de pontos para o Real Madrid. No meio de semana, venceu pelo placar de 2 a 0 pelo Racing Santander na Copa do Rei. Hansi Flick mandou a campo um time misto, e viu seus atletas garantirem a vaga somente no segundo tempo. A classificação veio com gols de Lamine Yamal e Ferran Torres.

Os Culés venceram os últimos nove jogos disputados no Campeonato Espanhol. Essa sequência levou a equipe aos 49 pontos totais, quatro a mais que o Madrid. O treinador alemão vai voltar com os titulares poupados na última quinta-feira. De momento, apenas Christensen e Gavi estão entregues ao departamento médico.

Provável escalação do Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín e Alex Baldé; De Jong e Pedri; Lamine Yamal, Fermín López e Raphinha; Robert Lewandowski. Técnico: Hans Flick.

Confronto direto e estatísticas de Real Sociedad e Barcelona

O histórico recente entre Real Sociedad e Barcelona é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Real Sociedad e Barcelona

28/09/2025 - Barcelona 2 x 1 Real Sociedad - (La Liga)

02/03/2025 – Barcelona 4 x 0 Real Sociedad – (La Liga)

10/11/2024 – Real Sociedad 1 x 0 Barcelona – (La Liga)

13/05/2024 – Barcelona 2 x 0 Real Sociedad – (La Liga)

04/11/2023 – Real Sociedad 0 x 1 Barcelona – (La Liga)

Estatísticas e curiosidades de Real Sociedad x Barcelona

Quatro dos últimos oito confrontos diretos terminaram com mais de 2,5 gols O Barcelona venceu oito das últimas nove partidas diretas contra a Real Sociedad Quatro das cinco partidas recentes terminaram com mais de 10,5 escanteios cobrados A Real Sociedad foi vazada em 18 das 19 rodadas disputadas em La Liga O Barça ficou seis das sete atuações recentes sem ser vazado

Comparação de Odds para Real Sociedad x Barcelona

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de ambas as equipes marcam:

Casa Ambas as equipes marcam Ambas as equipes marcam: não Betsson 1,44 2,68 Betano 1,47 2,55 Bet365 1,50 2,50

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance! para Real Sociedad x Barcelona

Raphinha para marcar a qualquer momento (2,20 na Betsson) Barcelona vence e mais de 2,5 gols (1,96 na Betsson) Corrida até o quinto escanteio: Barcelona (1,75 na Betano) Mais de 1,5 gols no segundo tempo (1,61 na Bet365)

