Real Madrid x Real Betis – Palpites, análise e odds

O Lance! apresenta os melhores palpites para Real Madrid x Real Betis, pela 18ª rodada da La Liga. O confronto acontece neste sábado, 04 de janeiro, às 12h15 (horário de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madrid, na Espanha, com transmissão ao vivo na Disney+. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Real Madrid x Real Betis (04/01/2026)

O retrospecto mais recente das duas equipes, aliado aos números ofensivos da temporada, indica uma partida mais aberta e movimentada, com ambos os times buscando ativamente a vitória. Somado a isso, o Real Madrid vem assumindo as ações ofensivas em suas últimas partidas, abrindo o placar na maioria delas, o que reforça ainda mais o nosso palpite.

Na temporada, o Real Madrid vem de média de 2,1 gols marcados por partida, enquanto o Real Betis vem com 2,0 gols por jogo Em cinco dos últimos seis jogos, o Real Madrid marcou o primeiro gol da partida Em três dos últimos quatro jogos dos Merengues tivemos mais de 2,5 gols, enquanto em três dos últimos cinco jogos dos Verdiblancos também tivemos a marca superada

Outros palpites para Real Madrid x Real Betis

Vini Jr. busca recuperar a boa forma das temporadas anteriores, e nada melhor do que o início de um novo ano para isso. Mesmo assim, o brasileiro já soma 12 participações diretas em gols na temporada pelo Real Madrid, com cinco gols e sete assistências. Números que reforçam o nosso palpite em mais uma atuação decisiva do craque.

Na temporada, os Merengues registram média de 6,3 escanteios por partida, enquanto os visitantes apresentam média de 4,9 escanteios por jogo. Somado ao fato de que em quatro dos últimos cinco jogos do Betis a linha de 10,5 escanteios foi superada, aumentam as chances de vermos novamente muitos tiros de canto neste duelo.

O Real Madrid registra média de 1,8 cartões recebidos por partida, enquanto o Real Betis vem com média de 2,1 cartões por jogo. Além disso, em cinco dos últimos sete confrontos entre as equipes a marca de 4,5 cartões foi ultrapassada, o que reforça o nosso palpite.

Análise e Forma dos Times

Real Madrid - Momento e escalação

O Real Madrid encerrou o ano de 2025 com três vitórias consecutivas, buscando afastar qualquer sinal de instabilidade sob o comando de Xabi Alonso. Mantendo a segunda colocação na competição, o foco passa a ser a perseguição ao líder Barcelona, que atualmente mantém quatro pontos de vantagem na ponta da tabela.

Para a partida, Kylian Mbappé sofreu um entorse no joelho e deve ficar fora por até três semanas. Além do francês, Éder Militão e Dani Carvajal seguem no departamento médico. Trent Alexander-Arnold é dúvida, enquanto Brahim Díaz está ausente por estar a serviço da Seleção do Marrocos na Copa Africana de Nações.

Provável escalação do Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger e Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham e Arda Güler; Rodrygo, Gonzalo García e Vinícius Júnior. Técnico: Xabi Alonso.

Real Betis - Momento e escalação

O Real Betis encerrou o ano de 2025 com um excelente retrospecto, somando seis vitórias nas últimas oito partidas, desempenho que levou a equipe à sexta colocação da La Liga. O objetivo agora é manter a boa fase e seguir firme na zona de classificação para as competições europeias.

Para o início de 2026, Manuel Pellegrini enfrenta alguns problemas no elenco. A equipe não contará com jogadores que seguem defendendo suas seleções na Copa Africana de Nações, como Sofyan Amrabat e Abdessamad Ezzalzouli. Além deles, Chimy Ávila, Isco e Diego Llorente seguem fora por lesão.

Provável escalação do Real Betis: Álvaro Valles; Héctor Bellerín, Marc Bartra, Natan e Ricardo Rodríguez; Marc Roca, Nelson Deossa, Antony, Pablo Fornals e Aitor Ruibal; Cucho Hernández. Técnico: Manuel Pellegrini.

Confronto direto e estatísticas de Real Madrid x Real Betis

O histórico recente entre Real Madrid x Real Betis é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Real Madrid x Real Betis

01/03/2025 - Real Betis 2 x 1 Real Madrid - La Liga

01/09/2024 - Real Madrid 2 x 0 Real Betis - La Liga

25/05/2024 - Real Madrid 0 x 0 Real Betis - La Liga

09/12/2023 - Real Betis 1 x 1 Real Madrid - La Liga

05/03/2023 - Real Betis 0 x 0 Real Madrid - La Liga

Estatísticas e curiosidades de Real Madrid x Real Betis

Em todas as competições foram disputados 141 jogos entre as duas equipes, com 77 vitórias do Real Madrid, 32 empates e 32 triunfos do Real Betis Na temporada, o Real Madrid registra 52 gols marcados e 25 gols sofridos, em 25 jogos até o momento O Real Betis vem com 53 gols marcados e 25 gols sofridos, em 26 jogos na temporada Vini Jr. registra 12 participações diretas em gol na temporada, com cinco gols e sete assistências O Real Betis vem de 14 partidas consecutivas como visitante sem derrotas

Comparação de Odds para Real Madrid x Real Betis

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado do encontro:

Casa de Apostas Real Madrid Empate Real Betis Betsson 1,47 4,95 5,90 Betano 1,47 4,55 6,50 Br4bet 1,47 4,50 6,00

Resumo dos palpites do Lance! para Real Madrid x Real Betis

