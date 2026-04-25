RB Bragantino x Palmeiras – Palpites, análise e odds (26/04)

O Estádio Cícero de Souza Marques recebe neste domingo, 26 de abril, um dos duelos mais desequilibrados da tabela, mas com potencial para surpresas: RB Bragantino e Palmeiras se enfrentam pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Betano 2026.

De um lado, o Massa Bruta tenta provar em casa que pode parar o melhor time do país. Do outro, o Verdão chega a Bragança Paulista como líder isolado com 29 pontos, seis à frente dos perseguidores, em uma das mais dominantes campanhas da era de pontos corridos.

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Análise da partida

O Palmeiras acumula dez jogos de invencibilidade em todas as competições, com nove vitórias, dois empates e uma derrota nas 12 rodadas do Brasileirão 2026 disputadas até aqui. A campanha de 29 pontos coloca o Verdão na liderança do campeonato.

O ataque palmeirense é o principal cartão de visitas desta equipe: 22 gols marcados em 12 jogos, média de 1.83 por partida, frutos de uma distribuição ofensiva invejável. Dez jogadores diferentes balançaram as redes na competição, com cinco deles empatados com três gols cada: Jhon Arias, Gustavo Gómez, Flaco López, Allan e o agora lesionado Vitor Roque.

O Alviverde não terá Abel Ferreira no banco neste domingo. O treinador português cumpre suspensão imposta pelo STJD, que se aplica ao Campeonato Brasileiro. Quem assume o comando técnico é o auxiliar João Martins, que já esteve no duelo contra o Athletico-PR na última rodada, onde Gustavo Gómez marcou o gol da vitória por 1 a 0.

O RB Bragantino chega em fase diferente. Com 17 pontos em 12 rodadas, o time de Vagner Mancini ocupa a oitava posição, quatro pontos atrás do G6. A oscilação é a marca da campanha: vitória por 4 a 2 sobre o Remo na última rodada do torneio, seguida de empate por 1 a 1 com o Mirassol na Copa do Brasil, onde Lucas Barbosa abriu o placar mas também marcou um gol contra.

O grande destaque individual do Braga neste início de temporada é Isidro Pitta. O atacante paraguaio marcou dois gols contra o Remo na rodada anterior e acumula quatro gols nas últimas quatro partidas do Brasileirão, assumindo a artilharia isolada do torneio com cinco tentos em 11 jogos.

O problema do Bragantino, no entanto, está na eficiência: o clube converteu apenas 15 gols em 197 finalizações no torneio, um aproveitamento de 7,6%. O Palmeiras, no período, marcou 22 gols em 149 chutes, aproveitamento de 14,5%, quase o dobro. Essa diferença de conversão é o fator central para entender o abismo de 12 pontos entre os dois times.

No retrospecto recente como mandante contra o Alviverde, o Bragantino carrega um peso considerável: desde o retorno à Série A em 2020, o Massa Bruta somou apenas três vitórias em 11 partidas disputadas diante de sua torcida contra o Palmeiras, em todas as competições. A barreira psicológica existe e a campanha deste domingo dirá se Mancini consegue romper esse padrão.

Para o Braga, os próximos jogos são decisivos no objetivo de alcançar o G6 e garantir vaga continental na temporada. Para o Palmeiras, a vitória ampliaria a folga na liderança e consolidaria uma das melhores campanhas de um primeiro turno na história do torneio.

Outros palpites para RB Bragantino x Palmeiras

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Confrontos diretos

No retrospecto geral, RB Bragantino e Palmeiras se encontraram 60 vezes, com 34 vitórias do Alviverde, 14 empates e 12 triunfos do Massa Bruta. Jogando em Bragança Paulista, o recorte é de 29 confrontos: 12 vitórias para o Palmeiras, sete empates e dez para o Bragantino, uma vantagem relevante para os mandantes no estádio.

Nos cinco encontros mais recentes entre as equipes, o Bragantino não venceu nenhum. A última vitória dos vermelhos sobre o Verdão foi em outubro de 2023, quando o time venceu por 2 a 1 pelo Brasileirão. Desde então, são três vitórias palmeirenses e dois empates, com dez gols marcados e apenas quatro sofridos nesse recorte.

O encontro mais recente foi em maio de 2025, quando o Palmeiras venceu de virada por 2 a 1 no próprio Estádio Cícero de Souza Marques. Gabriel abriu o placar para os donos da casa no primeiro tempo, mas Murilo, de cabeça, e Mauricio, em finalização no segundo tempo, selaram a virada alviverde. Antes disso, em outubro de 2024, o duelo pelo Brasileirão terminou em 0 a 0, também em Bragança Paulista.

Outros resultados recentes: Palmeiras 2 x 1 RB Bragantino em junho de 2024 pelo Brasileirão, e RB Bragantino 0 x 1 Palmeiras em janeiro de 2024 pelo Paulistão. O peso histórico e a tendência recente favorecem claramente o Verdão.

Notícias de RB Bragantino x Palmeiras

RB Bragantino

O departamento médico do Bragantino chega ao domingo sobrecarregado. Davi Gomes e Guzmán Rodríguez sofreram lesões ligamentares no joelho e não têm prazo de retorno. Vanderlan está fora após passar por correção de malformação arteriovenosa, também sem previsão de volta.

Fabrício, Eduardo e Agustin Sant'Anna tratam de problemas musculares e ficam de fora. Herrera e Sasha se recuperaram a tempo e foram relacionados para o empate com o Mirassol. O zagueiro Alix Vinícius, que recebeu o terceiro cartão amarelo na rodada anterior, está suspenso e abre espaço para Pedro Henrique ao lado de Gustavo Marques na zaga.

Escalação provável do RB Bragantino (4-2-3-1): Tiago Volpi; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques, Juninho Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes; Marcelinho Braz, Lucas Barbosa, Vinicinho; Isidro Pitta. Técnico: Vagner Mancini.

Palmeiras

No Palmeiras, a baixa mais significativa é Vitor Roque. O atacante sentiu uma pancada aos 15 minutos da partida contra o Jacuipense, foi substituído e, em exames realizados na sexta-feira, recebeu o diagnóstico de lesão de sindesmose no tornozelo. A cirurgia é necessária e o centroavante não tem prazo de retorno. Murilo cumprirá suspensão por acúmulo de cartões amarelos, abrindo espaço para Bruno Fuchs na zaga.

Piquerez segue fora com problema no tornozelo. A boa notícia para Abel Ferreira é o retorno de Jefté entre os relacionados, embora Arthur deva ser o preferido na lateral esquerda. Alguns titulares poupados durante a semana voltam ao time neste domingo.

Escalação provável do Palmeiras (4-4-2 / 4-2-3-1): Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs, Arthur; Marlon Feiras, Andreas Pereira, Allan, Mauricio; Arias, Flaco López. Técnico: João Martins (auxiliar).

Destaques individuais de RB Bragantino x Palmeiras

Jogador destaque · RB Bragantino Isidro Pitta 5 Gols no Brasileirão 2026 4 Gols nas últimas 4 rodadas do torneio 2 Gols marcados contra o Remo na última rodada 1° Artilheiro isolado do Brasileirão 2026 Jogador destaque · Palmeiras Andreas Pereira 8 Assistências no Brasileirão 2026 12 Jogos disputados no Brasileirão 2026 0.67 Assistências por jogo no torneio 1° Líder de assistências do Brasileirão 2026

Os técnicos

Vagner Mancini chegou ao RB Bragantino em outubro de 2025, contratado às pressas para substituir Fernando Seabra com a equipe ameaçada pelo Z-4 no Brasileirão anterior. Natural de Ribeirão Preto, o treinador de 59 anos tem um vínculo especial com Bragança Paulista: atuou como jogador pelo clube nas temporadas de 1991 e 1992, período em que o Braga vivia seus momentos mais competitivos no futebol nacional.

Dono de uma das carreiras mais longas do futebol brasileiro como treinador, Mancini comandou mais de 20 clubes, entre eles Corinthians, Cruzeiro, Grêmio, Atlético-MG e Vasco. Sua maior conquista foi a Copa do Brasil de 2005 com o Paulista de Jundiaí. O trabalho de reerguimento do Bragantino no final de 2025 foi reconhecido: o clube renovou o vínculo até dezembro de 2026, tornando-o responsável por toda a temporada atual.

No banco palmeirense, Abel Ferreira, técnico português que conduz o Verdão desde outubro de 2020, cumpre suspensão pelo STJD e não poderá sentar no banco neste Brasileirão. O auxiliar João Martins assume o comando técnico, repetindo o papel que exerceu na vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR na rodada anterior. Abel Ferreira construiu sob seu comando, desde outubro de 2020, uma relação de domínio sobre o Bragantino: nos últimos cinco confrontos entre os clubes, o Palmeiras registrou três vitórias e dois empates, sem nenhuma derrota.

Análise tática

O RB Bragantino deve manter seu 4-2-3-1 habitual sob Mancini. A dupla Gabriel e Matheus Fernandes no eixo central do meio terá a função de proteger a zaga e cortar o jogo ofensivo do Palmeiras, enquanto Marcelinho Braz e Vinicinho, pelos flancos, e Lucas Barbosa na meia-atacante buscarão criar espaços para Isidro Pitta.

O desafio tático para o Braga é conter Andreas Pereira. O camisa 10 palmeirense flutua pelo setor central e pelos corredores laterais, e o Bragantino costuma ceder espaços nessa região. Com oito assistências em 12 jogos, o belga-brasileiro tem a habilidade de criar situações de finalização em qualquer posição do campo.

O Palmeiras, sem Murilo e com Bruno Fuchs entrando na zaga, pode apresentar uma linha defensiva ligeiramente menos assertiva nas bolas aéreas. Isso pode ser explorado pelo Bragantino em jogadas de bola parada, área em que o time de Mancini costuma ser ameaçador. Por outro lado, o Verdão tende a compensar isso com o volume ofensivo e a velocidade de Jhon Arias na direita, que pode criar superioridade sobre Juninho Capixaba.

A lógica do confronto sugere um Palmeiras que controlará a posse e apostará em transições rápidas com Arias e Flaco López. O Bragantino, diante de sua torcida, pressionará alto nos primeiros minutos e tentará capitalizar sobre eventuais erros da defesa palmeirense. Cinco dos últimos seis jogos do Braga como mandante encerraram com mais de 2,5 gols, o que indica o potencial para uma partida movimentada.

Prognóstico de placar exato para RB Bragantino x Palmeiras

🎯 Previsão de Placar RB Bragantino 2 x 2 Palmeiras Isidro Pitta em grande fase e o histórico movimentado do Cícero de Souza Marques apontam para uma partida com gols dos dois lados. O Palmeiras tem força para não sair de Bragança Paulista sem pontuar, mas o Massa Bruta, empurrado pela torcida, tem capacidade de segurar o empate. Cinco dos últimos seis jogos do RB Bragantino como mandante encerraram com mais de 2,5 gols, reforçando o ambiente propício para placares movimentados no Cícero de Souza Marques.

Isidro Pitta marcou quatro gols nas últimas quatro rodadas do Brasileirão e chega com moral para ameaçar a zaga palmeirense, que perde o titular Murilo por suspensão.

O Palmeiras tem o melhor ataque da competição, com 22 gols em 12 rodadas, e Andreas Pereira lidera o torneio em assistências com oito passes para gol.

Nos cinco confrontos mais recentes entre os clubes, ambas as equipes marcaram em três ocasiões, incluindo o duelo de maio de 2025 no mesmo estádio, encerrado em 1 a 2.

Resumo do palpites do Lance para RB Bragantino x Palmeiras