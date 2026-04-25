Athletico-PR x Vitória – Palpites, notícias e odds (26/04)

Para um Athletico-PR que tem a Arena da Baixada como o maior trunfo desta temporada, a 13ª rodada do Brasileirão chega no momento certo. O Furacão enfrenta neste domingo um Vitória que carrega três partidas de invencibilidade na Série A, mas que ainda não somou nenhuma vitória fora de Salvador no campeonato. A diferença de rendimento entre os dois cenários é o núcleo deste duelo.

Os dois clubes chegam a este encontro com a ressaca da Copa do Brasil. O Athletico empatou sem gols em casa com o Atlético-GO, da Série B, usando um time alternativo e sem Mendoza. O Vitória perdeu para o Flamengo por 2 a 1 no Maracanã, em partida cercada por protestos da comissão técnica baiana contra a arbitragem. Ambos precisam de uma resposta positiva diante de suas torcidas — mas só um deles joga em casa neste domingo.

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Análise da partida

Com 19 pontos em 12 jogos, o Athletico-PR ocupa a sexta posição e está a apenas um ponto do Bahia, atual quinto colocado. Na nova configuração do Brasileirão 2026, as cinco primeiras posições garantem vagas diretas na Copa Libertadores, o que coloca o G5 como um objetivo concreto — e não apenas simbólico — para o Furacão.

O retrato do Furacão na temporada tem dois lados bem definidos. Em casa, é um dos mandantes mais consistentes da Série A: cinco vitórias em seis jogos na Arena da Baixada, com apenas uma derrota. Fora, o cenário muda completamente. Três derrotas consecutivas como visitante, incluindo o 1 a 0 para o líder Palmeiras na rodada passada, com gol solitário de Gustavo Gómez, revelam uma equipe que ainda não encontrou regularidade longe do seu público.

A Copa do Brasil escancarou uma dependência. Sem Mendoza, preservado após sentir dores no joelho direito nos treinos, o Athletico teve dificuldades para criar diante do Atlético-GO. Dudu e João Cruz atuaram mais próximos do setor ofensivo, mas sem a combinação costumeira com Viveros, a equipe ficou presa fácil para a marcação. O retorno do colombiano para este domingo é o ponto de virada esperado por Odair Hellmann.

Do lado do Vitória, a série invicta de três rodadas no Brasileirão tem mais cautela do que empolgação. A vitória por 2 a 0 sobre o São Paulo foi a referência do momento, com Lucas Arcanjo brilhando com cinco defesas e nota 8.4 no Sofascore. Depois disso, vieram dois empates: 1 a 1 com a Chapecoense e o 0 a 0 com o Corinthians, partida de pouca inspiração para os dois lados.

O problema crônico de Jair Ventura está nos jogos fora de Salvador. Em cinco tentativas como visitante no Brasileirão, o Vitória soma dois empates e três derrotas — nenhuma vitória. A equipe concede mais, cria menos e depende mais do goleiro fora de casa, o que coloca Lucas Arcanjo em posição central para qualquer resultado positivo que o Leão queira conquistar em Curitiba.

O departamento médico do Vitória complica ainda mais o cenário para esta visita ao Paraná. Camutanga e Renato Kayzer já estavam fora antes da Copa do Brasil, e as dúvidas de Erick e Ramon, ambos saídos do Maracanã com dores, adicionam instabilidade nos setores que o Athletico vai mirar diretamente: o flanco esquerdo defensivo e a referência de ataque.

Para o Furacão, a volta de Mendoza reconstrói a parceria mais produtiva do setor ofensivo. Os dois colombianos, Viveros e Kevin, respondem juntos por dez dos gols do Athletico no Brasileirão 2026 — seis e quatro, respectivamente.

Outros palpites para Athletico-PR x Vitória

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Confrontos diretos

Em 43 encontros ao longo da história, o Athletico-PR leva vantagem: 19 vitórias contra 17 do Vitória, com sete empates. No mando paranaense, a diferença é ainda mais pronunciada — 12 vitórias em 21 jogos na Arena da Baixada, contra seis triunfos visitantes e três empates.

Nos últimos dez confrontos diretos, o Furacão venceu seis, com dois empates e duas derrotas. O recorte dos últimos cinco confirma o favoritismo recente: quatro vitórias do Athletico contra uma do Vitória. Essa única vitória baiana, no entanto, foi a mais recente: em 2 de novembro de 2024, o Leão venceu por 2 a 1 na Arena da Baixada pelo Brasileirão. No mesmo campeonato, cada clube saiu vitorioso jogando fora de sua cidade — o que reforça que este confronto tende a ser mais disputado do que o retrospecto geral sugere.

Notícias de Athletico-PR x Vitória

Athletic-PR

No Athletico-PR, o volante Jadson cumprirá suspensão após acumular o terceiro cartão amarelo no compromisso anterior. O atacante Julimar segue em tratamento por dores no tornozelo direito, sem prazo de retorno. Benavídez, que se recuperava de lesão, é tratado como dúvida, mas tem chances de ser relacionado. O retorno mais esperado é o de Mendoza: preservado na quinta-feira com desconforto no joelho direito, o colombiano deve ser reintegrado ao time titular.

Escalação provável do Athletico-PR (3-4-3): Santos; Aguirre, Arthur Dias e Carlos Terán; Gilberto, Luiz Gustavo, Juan Portilla e Esquivel; Steven Mendoza, Dudu e Kevin Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

Vitória

No Vitória, Erick, autor do gol do Leão no Maracanã, saiu da partida com dores e será reavaliado no sábado. O lateral Ramon também virou dúvida após sofrer uma entrada forte de Arrascaeta na mesma partida. Além dos dois, Camutanga e Renato Kayzer continuam no departamento médico. O conjunto de baixas impacta diretamente a defesa e as opções ofensivas de Jair Ventura.

Escalação provável do Vitória (4-3-3): Lucas Arcanjo; Pablo, Cacá, Luan Cândido e Edenilson; Zé Vitor e Caique; Marinho (Erick), Emmanuel Martínez e Matheuzinho; Renê. Técnico: Jair Ventura.

Destaques individuais de Athletico-PR x Vitória

Jogador destaque · Athletico-PR Kevin Viveros 6 Gols no Brasileirão 2026 1 Assistências na Série A 7.1 Nota média FotMob 2026 1.075 Minutos jogados na Série A Jogador destaque · Vitória Lucas Arcanjo 12 Jogos no Brasileirão 2026 5 Defesas na vitória vs São Paulo 8.4 Nota Sofascore vs São Paulo 1,89m Altura do arqueiro baiano

Os técnicos

Odair Hellmann assumiu o Athletico em maio de 2025, quando o clube disputava a Série B, e conduziu o time ao acesso com a vice-liderança da segunda divisão. Renovado até o final de 2026, o treinador gaúcho de 48 anos acumula passagens por Internacional, Fluminense e Santos no Brasil, além de trabalhos no Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, e no Al-Raed, da Arábia Saudita. Em 2016, integrou a comissão técnica da seleção olímpica na conquista do ouro no Rio de Janeiro.

Jair Ventura chegou ao Vitória em setembro de 2025 e salvou o clube do rebaixamento. O treinador carioca de 46 anos inicia 2026 com o objetivo de firmar o time na Série A, após passagens por Botafogo, Santos, Chapecoense e Sport, entre outros. Sua gestão no Leão tem sido marcada pela compactação defensiva, o que explica a série invicta recente no Brasileirão, mas as lacunas ofensivas fora de Salvador ainda limitam o potencial do time.

Análise tática

O Athletico opera com três zagueiros e um quarteto de meio-campo que cobre as linhas laterais com largura, criando superioridade numérica na construção. A ausência de Jadson abre espaço para João Cruz, com perfil mais ofensivo, o que pode aumentar a presença do Furacão na área contrária. O trio de ataque com Mendoza, Dudu e Viveros é construído na combinação entre chegada pelos flancos e finalização pelo centro, com Viveros como referência física e Mendoza como o criador de segunda linha.

O Vitória tende a se fechar em dois blocos compactos ao perder a bola, apostando em transições rápidas para atacar os espaços deixados pelo adversário. Com Erick e Ramon em dúvida, a equipe perde largura no ataque e cobertura pelo lado esquerdo da defesa, dois pontos que o Athletico costuma explorar com velocidade. Para o Leão, a saída mais viável é conter o volume ofensivo paranaense nos primeiros quarenta e cinco minutos e tentar surpreender em um contra-ataque isolado na segunda etapa.

Prognóstico de placar exato para Athletico-PR x Vitória

🎯 Previsão de Placar Athletico-PR 1 x 0 Vitória O Athletico deve confirmar o favoritismo na Arena da Baixada com uma vitória controlada. O Vitória chega desfalcado e sem vencer como visitante no Brasileirão 2026, enquanto o Furacão reencontra força ofensiva com o retorno de Mendoza. O Athletico venceu cinco dos seis jogos em casa no Brasileirão 2026, com apenas uma derrota no mando da Arena da Baixada.

O Vitória não somou nenhuma vitória nas cinco saídas como visitante na Série A nesta temporada, com dois empates e três derrotas.

Kevin Viveros, artilheiro do Furacão com seis gols no campeonato, volta a contar com Mendoza ao lado — parceria que gerou dez gols combinados na temporada.

A defesa do Leão chega fragilizada pelas dúvidas de Ramon e Erick, com Camutanga e Renato Kayzer já confirmados fora.

Resumo do palpites do Lance para Athletico-PR x Vitória